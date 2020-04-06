StrategiaDayGreat + Smart Grid (Absicherung)

Breakout Expert Advisor der nächsten Generation mit optionalem intelligentem Grid-System - vollständig konform mit den strengsten MQL5-Marktvalidierungsregeln!

Kernstrategie: sauberer Breakout-Einstieg mit BuyStop/SellStop-Orders über/unter dem Hoch/Tief des vorherigen Balkens (standardmäßig D1, jeder Zeitrahmen wird unterstützt). Sobald die erste Position ausgelöst wird, kann der EA automatisch ein Smart Grid aktivieren (nur bei Hedging-Konten):

Zwei Grid-Modi: Anti-Trend (klassisches Averaging) oder Trend-Following (Momentum-Verstärkung)

Basket TakeProfit berechnet aus dem durchschnittlichen Einstiegskurs des gesamten Grids

Minimum Equity Protection vor Aktivierung des Grid

Kontrolle des Lot-Multiplikators und der maximalen Grid-Levels

Vollständige Handelspause nach erfolgreicher Schließung des Grid

Wichtige Vorteile: