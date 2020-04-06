StrategiaDayGreat

StrategiaDayGreat + Smart Grid (Absicherung)

Breakout Expert Advisor der nächsten Generation mit optionalem intelligentem Grid-System - vollständig konform mit den strengsten MQL5-Marktvalidierungsregeln!

Kernstrategie: sauberer Breakout-Einstieg mit BuyStop/SellStop-Orders über/unter dem Hoch/Tief des vorherigen Balkens (standardmäßig D1, jeder Zeitrahmen wird unterstützt). Sobald die erste Position ausgelöst wird, kann der EA automatisch ein Smart Grid aktivieren (nur bei Hedging-Konten):

  • Zwei Grid-Modi: Anti-Trend (klassisches Averaging) oder Trend-Following (Momentum-Verstärkung)
  • Basket TakeProfit berechnet aus dem durchschnittlichen Einstiegskurs des gesamten Grids
  • Minimum Equity Protection vor Aktivierung des Grid
  • Kontrolle des Lot-Multiplikators und der maximalen Grid-Levels
  • Vollständige Handelspause nach erfolgreicher Schließung des Grid

Wichtige Vorteile:

  • 100% besteht die MQL5 Marktvalidierung (Metalle, die während des Tests blockiert wurden, Margin-Checks, saubere Protokolle)
  • Funktioniert ausschließlich auf Hedging-Konten - null Fehler beim Netting
  • Ein primärer Breakout-Trade + optionales kontrolliertes Raster - wird nie zu einem rücksichtslosen Martingal
  • Eingebauter Trailing-Stop und klassischer TP/SL
  • Perfektes Gleichgewicht: Stabilität des reinen Breakout + Gewinnsteigerung durch Smart Grid

