StrategiaDayGreat
- Experten
- Ihor Koshel
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
StrategiaDayGreat + Smart Grid (Absicherung)
Breakout Expert Advisor der nächsten Generation mit optionalem intelligentem Grid-System - vollständig konform mit den strengsten MQL5-Marktvalidierungsregeln!
Kernstrategie: sauberer Breakout-Einstieg mit BuyStop/SellStop-Orders über/unter dem Hoch/Tief des vorherigen Balkens (standardmäßig D1, jeder Zeitrahmen wird unterstützt). Sobald die erste Position ausgelöst wird, kann der EA automatisch ein Smart Grid aktivieren (nur bei Hedging-Konten):
- Zwei Grid-Modi: Anti-Trend (klassisches Averaging) oder Trend-Following (Momentum-Verstärkung)
- Basket TakeProfit berechnet aus dem durchschnittlichen Einstiegskurs des gesamten Grids
- Minimum Equity Protection vor Aktivierung des Grid
- Kontrolle des Lot-Multiplikators und der maximalen Grid-Levels
- Vollständige Handelspause nach erfolgreicher Schließung des Grid
Wichtige Vorteile:
- 100% besteht die MQL5 Marktvalidierung (Metalle, die während des Tests blockiert wurden, Margin-Checks, saubere Protokolle)
- Funktioniert ausschließlich auf Hedging-Konten - null Fehler beim Netting
- Ein primärer Breakout-Trade + optionales kontrolliertes Raster - wird nie zu einem rücksichtslosen Martingal
- Eingebauter Trailing-Stop und klassischer TP/SL
- Perfektes Gleichgewicht: Stabilität des reinen Breakout + Gewinnsteigerung durch Smart Grid