Black Swan Sniper ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Marktbewegungen mit maximaler Präzision zu erkennen.

Der EA analysiert die Marktstruktur und die Zonen des Preisungleichgewichts, um Momente zu identifizieren, in denen der Markt für eine starke Richtungsänderung bereit ist. Er konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Setups statt auf Quantität, filtert Trades mit geringer Wahrscheinlichkeit heraus und vermeidet unnötiges Marktrauschen.

Black Swan Sniper verwendet eine strenge Risikokontrolle, ein adaptives Handelsmanagement und intelligente Marktfilter, um eine stabile Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu gewährleisten.

Die Strategie ist vollständig automatisiert, einfach zu konfigurieren und eignet sich für Händler, die Wert auf Genauigkeit, Disziplin und Beständigkeit legen.

Die wichtigsten Vorteile:

Präzisionsbasierte Eingänge

Intelligente Marktfilterung

Eingebautes Risikomanagement

Kein Raster, kein Martingal

Optimiert für die wichtigsten Währungspaare

Black Swan Sniper ist ein professionelles Tool für Händler, die selektiv und effizient handeln wollen.