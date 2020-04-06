StrategiaDay MT5

Dieser Expert Advisor implementiert eine tägliche Ausbruchsstrategie.

Jeden Tag werden zwei schwebende Orders platziert: ein Buy Stop und ein Sell Stop.

Sobald einer der Aufträge ausgelöst wird, wird der andere automatisch gelöscht, um Doppeleingaben zu vermeiden.

Bewegt sich der Kurs gegen die offene Position, kann der EA ein adaptives Raster von Aufträgen mit variablen Losgrößen auf der Grundlage eines Multiplikatorkoeffizienten aktivieren.

Der EA kann mit einer einzelnen Order oder einem Raster handeln, was in den Einstellungen konfigurierbar ist.

Der Take Profit kann für eine einzelne offene Order und ein Gesamt-Take Profit für das gesamte Grid festgelegt werden.

Er ist für verschiedene Währungspaare geeignet.

Es handelt sich um eine zuverlässige und profitable Handelsstrategie für alle Devisenpaare, die in einen Expert Advisor für den automatisierten Handel ohne ständige Marktbeobachtung integriert wurde.

Alles, was Sie tun müssen, ist, die Einstellungen für Ihr spezifisches Handelspaar fein abzustimmen.

Weitere Produkte dieses Autors
StrategiaDayEA
Ihor Koshel
Experten
Dieser Expert Advisor implementiert eine tägliche Ausbruchsstrategie. Jeden Tag werden zwei schwebende Orders platziert: ein Buy Stop und ein Sell Stop. Sobald einer der Aufträge ausgelöst wird, wird der andere automatisch gelöscht, um Doppeleingaben zu vermeiden. Bewegt sich der Kurs gegen die offene Position, kann der EA ein adaptives Raster von Aufträgen mit variablen Losgrößen auf der Grundlage eines Multiplikatorkoeffizienten aktivieren. Der EA kann mit einer einzelnen Order oder einem Rast
Filinio
Ihor Koshel
Experten
Filinio Trading Bot - Professionelle Forex-Automatisierung Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit dem Filinio Trading Bot , einem hochentwickelten und anpassbaren Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4. Filinio wurde entwickelt, um Handelsentscheidungen zu optimieren, und nutzt fortschrittliche technische Indikatoren wie Bollinger Bands und CCI, gepaart mit robustem Risikomanagement, um präzise Kauf- und Verkaufsaufträge auf dem Forex-Markt auszuführen. Hauptmerkmale: Dy
RSI Double Cross EA
Ihor Koshel
Experten
Der RSI Double Cross Robot ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf einem klassischen, aber leistungsstarken Momentum-Konzept basiert - dem Crossover zweier RSI-Indikatoren mit unterschiedlichen Perioden. Der Roboter identifiziert Trendwechsel und Marktmomentumverschiebungen, indem er die Interaktion zwischen schnellen und langsamen RSI-Werten verfolgt. Trades werden nur dann eröffnet, wenn klare Richtungssignale erscheinen, während ein eingebauter Volatilitätsfilter hilft, flache und w
StrategiaDayGreat
Ihor Koshel
Experten
StrategiaDayGreat + Smart Grid (Absicherung) Breakout Expert Advisor der nächsten Generation mit optionalem intelligentem Grid-System - vollständig konform mit den strengsten MQL5-Marktvalidierungsregeln! Kernstrategie: sauberer Breakout-Einstieg mit BuyStop/SellStop-Orders über/unter dem Hoch/Tief des vorherigen Balkens (standardmäßig D1, jeder Zeitrahmen wird unterstützt). Sobald die erste Position ausgelöst wird, kann der EA automatisch ein Smart Grid aktivieren (nur bei Hedging-Konten): Zwei
Black Swan Sniper
Ihor Koshel
Experten
Black Swan Sniper ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Marktbewegungen mit maximaler Präzision zu erkennen. Der EA analysiert die Marktstruktur und die Zonen des Preisungleichgewichts, um Momente zu identifizieren, in denen der Markt für eine starke Richtungsänderung bereit ist. Er konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Setups statt auf Quantität, filtert Trades mit geringer Wahrscheinlichkeit heraus und vermeidet unnötiges Marktrauschen. B
RSI Double Cross
Ihor Koshel
Experten
Der RSI Double Cross Robot ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf einem klassischen, aber leistungsstarken Momentum-Konzept basiert - dem Crossover zweier RSI-Indikatoren mit unterschiedlichen Perioden. Der Roboter identifiziert Trendwechsel und Marktmomentumverschiebungen, indem er die Interaktion zwischen schnellen und langsamen RSI-Werten verfolgt. Trades werden nur dann eröffnet, wenn klare Richtungssignale erscheinen, während ein eingebauter Volatilitätsfilter hilft, flache und w
OrderBlock EA
Ihor Koshel
Experten
Beschreibung Order Block EA ist ein automatisierter Handelsroboter für MetaTrader 5, der auf der institutionellen Order Block (OB) Logik basiert. Der Expert Advisor analysiert die Preisstruktur, erkennt Bullish und Bearish Order Blocks und eröffnet Trades, wenn ein bestätigter Impuls gebildet wird. Die Strategie ist vollständig regelbasiert und stützt sich nicht auf Martingale, Grids oder Mittelwertbildungstechniken. Alle Handelsentscheidungen werden streng nach dem Preisverhalten getroffen.
