StrategiaDayGreat

StrategiaDayGreat + Smart Grid (Cobertura)

Asesor experto de ruptura de nueva generación con sistema de rejilla inteligente opcional - ¡completamente compatible con las reglas de validación de mercado MQL5 más estrictas!

Estrategia principal: entrada de ruptura limpia utilizando órdenes BuyStop/SellStop por encima/debajo del máximo/mínimo de la barra anterior (D1 por defecto, compatible con cualquier marco temporal). Una vez que se activa la primera posición, el EA puede activar automáticamente una red inteligente (sólo en cuentas de cobertura):

  • Dos modos de rejilla: Anti-tendencia (promediado clásico) o Trend-following (amplificación del impulso).
  • TakeProfit de la cesta calculado a partir del precio medio de entrada de toda la cuadrícula
  • Protección de la equidad mínima antes de la activación de la rejilla
  • Control del multiplicador del lote y de los niveles máximos de la parrilla
  • Pausa completa de la negociación tras el cierre con éxito de la parrilla

Principales ventajas:

  • 100% pasa la validación MQL5 Market (metales bloqueados durante las pruebas, comprobaciones de márgenes, registros limpios)
  • Funciona exclusivamente en cuentas de cobertura - cero errores en la compensación
  • Una operación primaria de ruptura + rejilla controlada opcional - nunca se convierte en una martingala temeraria
  • Trailing stop incorporado y TP/SL clásico
  • Equilibrio perfecto: estabilidad del breakout puro + aumento de beneficios de la red inteligente

Productos recomendados
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Asesores Expertos
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Un Asesor Experto de trading automatizado tipo scalping, diseñado principalmente para operar Oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 5 REQUISITOS DEL SISTEMA Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) Símbolo principal: XAUUSD Aceptado: XAUUSD (símbolo con dígitos estándar) No probado: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD o cualquier símbolo modificado Otros símbolos de oro: Compatibles, pero el rendimiento puede variar y no está optimizado Marco tempora
FREE
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Asesores Expertos
Esta es mi última versión gratuita para Gold. Con parámetros optimizados y características amigables, esta versión es probablemente muy fácil de usar y altamente efectiva. Usted puede personalizar los parámetros TP y SL como desee, pero la configuración por defecto debería funcionar bien para usted sin necesidad de ajustes adicionales. Esta versión está diseñada para el M5. Esta versión no requiere una gran inversión de capital; sólo $100-$200 son suficientes para que Golden Square X funcione y
FREE
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Asesores Expertos
El robot comercial VR Black Box se basa en la popular y probada estrategia de seguimiento de tendencias. A lo largo de varios años, se ha mejorado en las cuentas comerciales reales mediante actualizaciones periódicas y la introducción de nuevas ideas. Gracias a esto, VR Black Box se ha convertido en un robot comercial poderoso y único que puede impresionar tanto a principiantes como a operadores experimentados. Para familiarizarse con el robot y evaluar su eficacia, basta con instalarlo en una c
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Asesores Expertos
Morning Range Breakout (Versión Gratuita) Morning Range Breakout (Versión Gratuita) es un sencillo asesor de operaciones que implementa una estrategia de ruptura basada en el rango de la mañana. Identifica el máximo y el mínimo dentro de un intervalo de tiempo especificado (por ejemplo, 08:00-10:00 UTC) y abre una operación en una ruptura al alza o a la baja. La versión gratuita incluye las funciones básicas sin restricciones. Todos los parámetros y mensajes están en inglés, según los requisito
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Asesores Expertos
Babel asistente 1 El robot "Babel_assistant_1" de MT5 utiliza el indicador ZigZag para generar niveles Fibonacci en los periodos M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 de los gráficos , calcula la fuerza de las tendencias para comprar y vender. Abre una posición con "Lote para abrir una posición" si se supera el nivel de tendencia especificado 4,925. A continuación, Babel coloca órdenes pendientes en algunos niveles de Fibonacci y coloca Stop Loss y Take Profit especificados. La pantalla muestra los resul
FREE
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Asesores Expertos
ThanosAlgotrade es un asesor de trading automático para obtener beneficios estables durante un largo periodo de tiempo. No requiere intervención manual. Diseñado para trabajar en el terminal MT5 en cuentas de tipo "cobertura". El Asesor necesita ser instalado en el gráfico del par de divisas EURUSD en el marco de tiempo M1 y habilitar el trading automático. El seguimiento del trabajo del asesor se puede ver aquí
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
Asesores Expertos
Muchas gracias por su interés en nuestro producto. MustForex Bandas de Bollinger V1 Premium Asesor Experto Sigue una estrategia Swing determinada. Opera siguiendo y analizando el indicador de las Bandas de Bollinger para determinar los puntos de entrada y salida. Los beneficios pueden ser bloqueados por las entradas ajustables de trailing stop/Break Even. Cada operación está protegida por un stop loss dinámico automático y un take profit dinámico automático para proteger su cuenta. Dado que la
FREE
Phoenix Training
Dang Cong Duong
Asesores Expertos
Al principio, le hincaba el diente a Phoenix Ultra Expert Advisor . Este Asesor Experto apoyará orden de cierre automático si la dirección es correcta y realizar la recuperación si la dirección es incorrecta. Si introduce una orden: 1. El precio va en la dirección correcta y alcanza el Min Profit Point , trailing stop 20% del beneficio actual. 2. El precio va en la dirección opuesta, el Asesor Experto colocará la orden con el volumen es Porcentaje de Volumen de Recuperación en la entrada, la di
FREE
Expert Alligator
MetaQuotes Ltd.
3.17 (6)
Asesores Expertos
La estrategia está basada en la intersección de las líneas del indicador técnico Alligator descrito en el libro B. Williams titulado "Trading chaos". Este sistema representa la combinación de tres medias móviles desplazadas (líneas Lips, Teeth y Jaw) y osciladores construidos sobre su base. Las líneas del indicador Alligator generan la señal para abrir la posición cuando se cruzan en un punto y salen de él colocándose de acuerdo con sus períodos. Cuando el mercado se mueve hacia arriba, la media
FREE
BB plus RSI
Sergio Tiscar Ortega
4 (3)
Asesores Expertos
El Expert Advisor que presentamos es una herramienta de trading automatizada diseñada para operar en el mercado de divisas (Forex) utilizando dos indicadores técnicos ampliamente conocidos y respetados: las Bandas de Bollinger y el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Las Bandas de Bollinger son una herramienta de análisis técnico que consiste en una banda superior, una banda inferior y una media móvil simple en el medio. Estas bandas ayudan a identificar la volatilidad y posibles puntos de reversió
FREE
Predator tail
Aleksandr Davydov
Asesores Expertos
Gracias por su interés en La Cola. Llevo haciendo trading desde 2018. O mejor dicho, no soy yo quien comercia, sino el ejército de mis robots, que desarrollo constantemente. La Cola es uno de ellos. Este robot trabaja sobre medias móviles, filtra las operaciones por RSI. El robot proporciona la funcionalidad de volumen y control de posición. Combina diferentes enfoques. Recomiendo su uso en un grupo de 3-5 de los mismos robots en diferentes instrumentos para el mejor resultado. Recomiendo
FREE
Crossing Over
John Signer
Asesores Expertos
El EA MA Crossover es un sistema de trading automatizado para MT5 que ejecuta operaciones basadas en cruces de medias móviles. Está diseñado para capturar cambios de tendencia a medio plazo en el marco temporal M12 con señales de entrada claras y una estricta gestión del riesgo. Un aspecto importante a considerar: fue entrenado y probado en NASDAQ. Características principales Estrategia de cruce de medias móviles - Utiliza una media móvil rápida y otra lenta para generar señales de compra y vent
LevelXpertPro v1
Mindaugas Platkevicius
Asesores Expertos
MT5 Trading Bot: Transformando $1,000 en $100,000 en un año Este potente bot de trading MT5 está diseñado para un crecimiento excepcional y un rendimiento consistente. En el transcurso de un año, demostró la capacidad de transformar una inversión inicial de $1,000 en $100,000, probando su efectividad en condiciones dinámicas de mercado. Características principales: Negociación algorítmica avanzada: Utiliza algoritmos de última generación para identificar operaciones de alta probabilidad. Gestió
Ultra KZM
Nattapat Jiaranaikarn
Asesores Expertos
Ultra KZM es un Asesor Experto que utiliza la operación comercial única. Su estrategia se basa en la combinación de la red y el sistema de correlación que es el nuevo método que he inventado y desarrollado durante mucho tiempo. Usted puede ver la señal en vivo de estos enlaces : (borrar espacio) 1. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Tenga en cuenta que este EA debe ejecutarse en ECN cue
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy sencillo y sin parámetros
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Asesores Expertos
El EA Go Long implementa una estrategia avanzada de trading intradía basada en el principio de trading diario sistemático con múltiples confirmaciones técnicas. Mientras muchos traders buscan algoritmos complejos, este EA combina conceptos simples pero efectivos con una gestión sofisticada del riesgo y múltiples filtros técnicos. El EA abre posiciones en un momento específico cada día, pero solo cuando las condiciones del mercado se alinean con múltiples indicadores técnicos. Este enfoque sist
FREE
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
Indicadores
Presentamos Order Blocks Breaker , una nueva forma de identificar y aprovechar los bloques de órdenes en su estrategia de trading. Después de desarrollar múltiples herramientas de bloques de órdenes con conceptos únicos, estoy orgulloso de presentar esta herramienta que lleva las cosas al siguiente nivel. A diferencia de las herramientas anteriores, Order Blocks Breaker no sólo identifica los bloques de órdenes, sino que también destaca los Breaker Order Blocks, áreas clave donde es probable que
Forecast Effective
Ivan Simonika
Asesores Expertos
El bot Forecast Effective funciona utilizando niveles formados por el propio precio. Basándose en estos niveles, el algoritmo genera una señal de entrada. De este modo, se obtiene un sistema bastante fiable. Se recomienda optimizar para 1-2 años y trabajar durante 3-6 meses. Esta prueba se llevó a cabo en los marcos de tiempo H1 y el par de divisas EURUSD. Además, este bot, para una mejor rentabilidad, se recomienda utilizarlo en varios gráficos diferentes. Parámetros del bot Type Filling - po
ForceBB Expert
Nikolaos Pantzos
Asesores Expertos
ForceBB_Expert está estructurado en base a dos indicadores específicos de análisis técnico ( Bandas de Bollinger e Índice de Fuerza ). Dispone de numerosos parámetros para que cada usuario pueda encontrar la configuración adecuada que se adapte a su perfil inversor. Puede trabajar sobre 28 pares diferentes. La configuración de los parámetros por defecto es orientativa, Recomiendo que cada usuario experimente para encontrar sus propios ajustes.
FREE
RenkoExpert
Andrey Goida
3.8 (5)
Asesores Expertos
Asesor Experto Renko basado en la simulación de barras Renko. El EA tiene dos opciones para construir barras Renko. Clásica y ATR. En la versión clásica, las barras renko se marcan con áreas en el gráfico principal; en la versión ATR, las barras renko se modelan y dibujan en la ventana del indicador. Modelar las barras renko dentro del EA permite optimizar el robot mejor que dibujar las barras renko offline. Nuestro nuevo producto basado en inteligencia artificial https://www.mql5.com/ru/market/
FREE
X4O B1 Dollar Trader
Jawad Ait Ali Ouichou
Asesores Expertos
x4o B1 Dollar Trader Estrategia Heiken Ashi Trend Retest Sistema de trading automatizado que combina el análisis Heiken Ashi con la metodología Moving Average Retest para entradas de seguimiento de tendencia en el marco temporal H1. Metodología de negociación El EA monitoriza dos Medias Móviles de 25 periodos calculadas sobre precios máximos y mínimos para identificar la dirección de la tendencia. Cuando el precio cierra por encima de la MA Alta con la vela alta excediendo la media móvil, se de
FREE
Range Destroyer
Jonathan Daniel Marion
Asesores Expertos
Launch PROMO: --> for a limited time Download the setfile here . Este asesor experto de scalping MT5 le permite operar cualquier ruptura de rango definida en el tiempo de forma totalmente automatizada. Funciona en todos los corredores y en todos los símbolos, ya sea de divisas, índices, materias primas, etc criptomonedas. NO UTILIZA: Martingala, Grid trading y Hedging. El EA funciona como un breakout mecánico de rango y tiene diferentes filtros para acomodar su estrategia personal de trading
Black Viper
Matong Maphango
5 (1)
Asesores Expertos
El EA funciona sólo con órdenes pendientes. INSTRUCCIÓN DE TRADING DIARIO El asesor experto coloca órdenes pendientes en rupturas de rango con filtros adicionales y la configuración por defecto se puede utilizar para USDJPY y XAUUSD(GOLD) El EA es adecuado tanto para principiantes como para traders avanzados. Utilice una cuenta ECN/de spread bajo para este asesor experto (idealmente menos de 15 y 30 de spread para USDJPY y AXUUSD respectivamente). Marco de tiempo : M15 NFP INSTRUCCIONES/CONFIG
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
Asesores Expertos
Golden Harvest MT5 sistema automatizado de comercio es un sistema de comercio para el comercio de oro. por defecto de las variables para el comercio de oro mediante el uso de la función de Indicador Indicador de Bandas de Bollinger, ATR, std, Ma200 utilizando el método de negociación martingala. Junto con el uso de la red neuronal, el cuerpo principal de la búsqueda de buenas posiciones comerciales es principalmente utilizando bb basado en veinte años de backtesting. Obtener resultados satisfact
Resistance Support Lines EA PRO
Serhii Fertikov
Asesores Expertos
Asesor Experto para el comercio en los niveles de resistencia / soporte construido en mi indicador de nivel Resistance Support Lines Pro Características: A menudo el precio no alcanza la línea indicadora o por el contrario la sobrepasa durante varios puntos y vuelve (en caso de que busquemos operaciones de ruptura), para solucionar este problema se puede configurar la zona de señal en puntos desde la línea indicadora El tamaño de la zona de señal se configura en el parámetro "TradeSignalPoint",
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Otros productos de este autor
StrategiaDayEA
Ihor Koshel
Asesores Expertos
Este Asesor Experto implementa una estrategia de ruptura diaria. Cada día, se colocan dos órdenes pendientes: una Buy Stop y una Sell Stop. Una vez que una de las órdenes se activa, la otra se elimina automáticamente para evitar la doble entrada. Si el precio se mueve en contra de la posición abierta, el EA puede activar una parrilla adaptativa de órdenes con tamaños de lote variables basados en un coeficiente multiplicador. El EA puede operar utilizando una sola orden o una rejilla, configurabl
Filinio
Ihor Koshel
Asesores Expertos
Filinio Trading Bot - Automatización Profesional de Forex Libere el poder del trading automatizado con Filinio Trading Bot , un Asesor Experto (EA) sofisticado y personalizable diseñado para MetaTrader 4. Construido para optimizar las decisiones de trading, Filinio aprovecha indicadores técnicos avanzados como las Bandas de Bollinger y el CCI, junto con una sólida gestión de riesgos, para ejecutar órdenes precisas de compra y venta en el mercado Forex. Características principales: Estrategia de
RSI Double Cross EA
Ihor Koshel
Asesores Expertos
RSI Double Cross Robot es un asesor experto totalmente automatizado basado en un concepto de impulso clásico pero potente: el cruce de dos indicadores RSI con periodos diferentes. El robot identifica los cambios de tendencia y los cambios de impulso del mercado mediante el seguimiento de la interacción entre los valores rápidos y lentos del RSI. Las operaciones sólo se abren cuando aparecen señales direccionales claras, mientras que un filtro de volatilidad incorporado ayuda a evitar condiciones
StrategiaDay MT5
Ihor Koshel
Asesores Expertos
Este Asesor Experto implementa una estrategia de ruptura diaria. Cada día, se colocan dos órdenes pendientes: una Buy Stop y una Sell Stop. Una vez que una de las órdenes se activa, la otra se elimina automáticamente para evitar la doble entrada. Si el precio se mueve en contra de la posición abierta, el EA puede activar una parrilla adaptativa de órdenes con tamaños de lote variables basados en un coeficiente multiplicador. El EA puede operar utilizando una sola orden o una rejilla, configurabl
Black Swan Sniper
Ihor Koshel
Asesores Expertos
Black Swan Sniper es un asesor experto avanzado diseñado para detectar movimientos de mercado de alta probabilidad con la máxima precisión. El EA analiza la estructura del mercado y las zonas de desequilibrio de precios para identificar los momentos en los que el mercado está preparado para un movimiento direccional brusco. Se centra en las configuraciones de calidad más que en la cantidad, filtrando las operaciones de baja probabilidad y evitando el ruido innecesario del mercado. Black Swan Sni
RSI Double Cross
Ihor Koshel
Asesores Expertos
RSI Double Cross Robot es un asesor experto totalmente automatizado basado en un concepto de impulso clásico pero potente: el cruce de dos indicadores RSI con periodos diferentes. El robot identifica los cambios de tendencia y los cambios de impulso del mercado mediante el seguimiento de la interacción entre los valores rápidos y lentos del RSI. Las operaciones sólo se abren cuando aparecen señales direccionales claras, mientras que un filtro de volatilidad incorporado ayuda a evitar condiciones
OrderBlock EA
Ihor Koshel
Asesores Expertos
Descripción Order Block EA es un robot de trading automatizado para MetaTrader 5 basado en la lógica institucional de Order Block (OB) . El Asesor Experto analiza la estructura de precios, detecta Bloques de Órdenes alcistas y bajistas , y abre operaciones cuando se forma un impulso confirmado. La estrategia está totalmente basada en reglas y no se basa en martingalas, rejillas o técnicas de promediación. Todas las decisiones de trading se toman estrictamente en función del comportamiento de
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario