StrategiaDayGreat
- Asesores Expertos
- Ihor Koshel
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
StrategiaDayGreat + Smart Grid (Cobertura)
Asesor experto de ruptura de nueva generación con sistema de rejilla inteligente opcional - ¡completamente compatible con las reglas de validación de mercado MQL5 más estrictas!
Estrategia principal: entrada de ruptura limpia utilizando órdenes BuyStop/SellStop por encima/debajo del máximo/mínimo de la barra anterior (D1 por defecto, compatible con cualquier marco temporal). Una vez que se activa la primera posición, el EA puede activar automáticamente una red inteligente (sólo en cuentas de cobertura):
- Dos modos de rejilla: Anti-tendencia (promediado clásico) o Trend-following (amplificación del impulso).
- TakeProfit de la cesta calculado a partir del precio medio de entrada de toda la cuadrícula
- Protección de la equidad mínima antes de la activación de la rejilla
- Control del multiplicador del lote y de los niveles máximos de la parrilla
- Pausa completa de la negociación tras el cierre con éxito de la parrilla
Principales ventajas:
- 100% pasa la validación MQL5 Market (metales bloqueados durante las pruebas, comprobaciones de márgenes, registros limpios)
- Funciona exclusivamente en cuentas de cobertura - cero errores en la compensación
- Una operación primaria de ruptura + rejilla controlada opcional - nunca se convierte en una martingala temeraria
- Trailing stop incorporado y TP/SL clásico
- Equilibrio perfecto: estabilidad del breakout puro + aumento de beneficios de la red inteligente