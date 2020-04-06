StrategiaDayGreat + Smart Grid (Cobertura)

Asesor experto de ruptura de nueva generación con sistema de rejilla inteligente opcional - ¡completamente compatible con las reglas de validación de mercado MQL5 más estrictas!

Estrategia principal: entrada de ruptura limpia utilizando órdenes BuyStop/SellStop por encima/debajo del máximo/mínimo de la barra anterior (D1 por defecto, compatible con cualquier marco temporal). Una vez que se activa la primera posición, el EA puede activar automáticamente una red inteligente (sólo en cuentas de cobertura):

Dos modos de rejilla: Anti-tendencia (promediado clásico) o Trend-following (amplificación del impulso).

TakeProfit de la cesta calculado a partir del precio medio de entrada de toda la cuadrícula

Protección de la equidad mínima antes de la activación de la rejilla

Control del multiplicador del lote y de los niveles máximos de la parrilla

Pausa completa de la negociación tras el cierre con éxito de la parrilla

Principales ventajas: