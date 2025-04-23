StrategiaDayEA

Dieser Expert Advisor implementiert eine tägliche Ausbruchsstrategie.

Jeden Tag werden zwei schwebende Orders platziert: ein Buy Stop und ein Sell Stop.

Sobald einer der Aufträge ausgelöst wird, wird der andere automatisch gelöscht, um Doppeleingaben zu vermeiden.

Bewegt sich der Kurs gegen die offene Position, kann der EA ein adaptives Raster von Aufträgen mit variablen Losgrößen auf der Grundlage eines Multiplikatorkoeffizienten aktivieren.

Der EA kann mit einer einzelnen Order oder einem Raster handeln, was in den Einstellungen konfigurierbar ist.

Der Take Profit kann für eine einzelne offene Order und ein Gesamt-Take Profit für das gesamte Grid festgelegt werden.

Er ist für verschiedene Währungspaare geeignet.

Es handelt sich um eine zuverlässige und profitable Handelsstrategie für alle Devisenpaare, die in einen Expert Advisor für den automatisierten Handel ohne ständige Marktbeobachtung integriert ist.

Alles, was Sie tun müssen, ist die Feinabstimmung der Einstellungen für Ihr spezifisches Handelspaar.

Für EURUSD/GBPUSD könnten Sie zum Beispiel die folgenden Einstellungen verwenden (keine Finanzempfehlung):

  • Abstand vom Höchst-/Tiefststand des Vortages für die Platzierung von Pending Orders = 50

  • Anfängliche Losgröße = 0,01

  • Stop Loss in Punkten = 0

  • Take Profit für eine einzelne Order = 150

  • Stop Loss aktivieren = falsch

  • Trailing Stop aktivieren = false

  • Größe des Trailing Stops in Punkten = 0

  • Raster aktivieren = wahr

  • Rasterschritt in Punkten = 150

  • Lot-Multiplikator für Raster = 1.1

  • Maximale Anzahl von Orders im Grid = 10

  • Take Profit für das gesamte Raster in Punkten = 50

(für konservativen Handel)

