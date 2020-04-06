Market Structure Expert

Market Structure EA ist ein kostenloser, vollautomatischer Handelsroboter, der entwickelt wurde, um auf der Grundlage klassischer Preisaktionsprinzipien zu erkennen und zu handeln. Er vermeidet komplexe Indikatoren und konzentriert sich stattdessen auf den Kern der Preisbewegung: dieMarktstruktur.

Die Strategie funktioniert durch die Analyse einer bestimmten Anzahl vergangener Kerzen (Lookback-Periode), umhöhere Hochs (HH) und niedrigere Tiefs (LL) zu erkennen. Durch die Identifizierung dieser strukturellen Pivot-Punkte bestimmt der EA die aktuelle Trendrichtung und führt Trades aus, die mit dem Marktmomentum übereinstimmen.

Hauptmerkmale

Price Action Logic: Der Handel basiert auf der reinen Marktstruktur (Hochs und Tiefs) und nicht auf nachlaufenden Indikatoren.

basiert auf der reinen Marktstruktur (Hochs und Tiefs) und nicht auf nachlaufenden Indikatoren. Einfache Konfiguration: Einfache Einrichtung mit Schwerpunkt auf der "Lookback-Periode", um die Empfindlichkeit einzustellen.

Einrichtung mit Schwerpunkt auf der "Lookback-Periode", um die Empfindlichkeit einzustellen. Optimierte Paare: Die Logik wurde auf die wichtigsten Währungspaare abgestimmt.

Strategie-Logik

Der EA scannt den Chart, um das höchste Hoch und das niedrigste Tief innerhalb der benutzerdefiniertenLookback-Periode zu finden:

Kaufsignal: Wird generiert , wenn die Marktstruktur eine bullische Sequenz bestätigt (Bruch der Struktur nach oben).

, wenn die Marktstruktur eine bullische Sequenz bestätigt (Bruch der Struktur nach oben). Verkaufssignal: Wird generiert , wenn die Marktstruktur eine bärische Sequenz bestätigt (Bruch der Struktur nach unten).

Empfehlungen

Um die optimierte Performance zu replizieren, verwenden Sie bitte die folgenden Einstellungen:

Zeitrahmen: H1 (1 Stunde)

(1 Stunde) Symbole: EURUSD , GBPUSD, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY

, GBPUSD, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY VPS: Ein Virtual Private Server (VPS) wird für den 24/7-Dauerbetrieb empfohlen.

Parameter

Lookback Period: Die Anzahl der Bars, die auf Hochs und Tiefs geprüft werden (Schlüsselparameter).

Anzahl der Bars, die auf Hochs und Tiefs geprüft werden (Schlüsselparameter). Magic Number: Einzigartige Kennung für die Trades des EA.

Kennung für die Trades des EA. Stop Loss / Take Profit: Einstellungen für das Risikomanagement (in Punkten).

Einstellungen für das (in Punkten). Lot Size: Festes Handelsvolumen.

Optimierte Parameter



EURUSD

1. Swing & Marktstruktur-Einstellungen

Swing-Lookback: 10

Liquiditätszone in Prozent: 4.5

Handel Strukturbruch: false

Trade Change of Character: wahr

Minimale Swing-Stärke: 5

2. Risiko-Management

Risiko pro Trade: 5.2

Risiko-Ertrags-Verhältnis: 2.4

Maximaler Spread (Pips): 3

Maximale tägliche Trades: 25

Maximaler täglicher Verlust (%): 27.9

3. Trailing Stop-Einstellungen

Trailing-Stop verwenden: wahr

Trailing Stop Pips: 88

Trailing Step Pips: 5.5

4. Breakeven-Einstellungen

Breakeven verwenden: false

Breakeven-Auslöser (Pips): 37.5

Breakeven Lock Pips: 9

5. Zeit-Filter

Zeitfilter verwenden: false

Start-Stunde: 32

End-Stunde: 18

6. Handelstage

Montag handeln: true

Handel Dienstag: wahr

Handel Mittwoch: wahr

Handel Donnerstag: wahr

Handel Freitag: wahr

7. Sonstiges

Magische Zahl: 308638

Info anzeigen: wahr

GBPUSD

1. Swing & Marktstruktur-Einstellungen

Swing-Rückblick: 18

Liquiditätszone in Prozent: 2.4

Trade Strukturbruch: wahr

Trade Change of Character: wahr

Minimale Swing-Stärke: 4

2. Risiko-Management

Risiko pro Trade: 8.7

Risiko-Ertrags-Verhältnis: 14.8

Maximaler Spread (Pips): 27.9

Maximale tägliche Trades: 36

Maximaler täglicher Verlust (%): 21.6

3. Trailing-Stop-Einstellungen

Trailing-Stop verwenden: false

Trailing Stop Pips: 76

Trailing Step Pips: 17

4. Breakeven-Einstellungen

Breakeven verwenden: wahr

Breakeven-Auslöser (Pips): 40.5

Breakeven Lock Pips: 28.5

5. Zeit-Filter

Zeitfilter verwenden: false

Start-Stunde: 46

End-Stunde: 161

6. Handelstage

Montag handeln: false

Handel Dienstag: false

Handel Mittwoch: false

Handel Donnerstag: true

Handel Freitag: true

7. Sonstiges

Magische Zahl: 624447

Info anzeigen: wahr

NZDUSD

1. Swing & Marktstruktur-Einstellungen

Swing-Rückblick: 20

Liquiditätszone in Prozent: 0,75

Handel Strukturbruch: wahr

Trade Change of Character: falsch

Minimale Swing-Stärke: 5

2. Risiko-Management

Risiko pro Trade: 6.5

Risiko-Ertrags-Verhältnis: 16.2

Maximale Spanne (Pips): 4.5

Maximale tägliche Trades: 36

Maximaler täglicher Verlust (%): 29.1

3. Trailing-Stop-Einstellungen

Trailing-Stop verwenden: wahr

Trailing-Stop-Punkte: 140

Trailing Step Pips: 33.5

4. Breakeven-Einstellungen

Breakeven verwenden: wahr

Breakeven-Auslöser (Pips): 16.5

Breakeven Lock Pips: 27.5

5. Zeit-Filter

Zeitfilter verwenden: false

Start-Stunde: 66

End-Stunde: 84

6. Handelstage

Montag handeln: true

Handel Dienstag: wahr

Handel Mittwoch: true

Handel Donnerstag: falsch

Handel Freitag: wahr

7. Sonstiges

Magische Zahl: 594288

Info anzeigen: falsch

USDJPY

1. Swing & Marktstruktur-Einstellungen

Swing-Rückblick: 57

Liquiditätszone in Prozent: 1,95

Handel Strukturbruch: wahr

Trade Change of Character: wahr

Minimale Swing-Stärke: 14

2. Risiko-Management

Risiko pro Trade: 3.4

Risiko-Ertrags-Verhältnis: 17.4

Maximaler Spread (Pips): 29.4

Maximale tägliche Trades: 10

Maximaler täglicher Verlust (%): 19.2

3. Trailing-Stop-Einstellungen

Trailing-Stop verwenden: wahr

Trailing Stop Pips: 24

Trailing Step Pips: 43.5

4. Breakeven-Einstellungen

Breakeven verwenden: false

Breakeven-Auslöser (Pips): 57

Breakeven Lock Pips: 26

5. Zeit-Filter

Zeitfilter verwenden: wahr

Start-Stunde: 12

End-Stunde: 49

6. Handelstage

Montag handeln: false

Handel Dienstag: false

Handel Mittwoch: false

Handel Donnerstag: true

Handel Freitag: true

7. Sonstiges

Magische Zahl: 484028

Info anzeigen: wahr

AUDUSD

1. Swing & Marktstruktur Einstellungen

Swing-Rückblick: 23

Liquiditätszone in Prozent: 3,25

Trade Strukturbruch: wahr

Trade Change of Character: falsch

Minimale Swing-Stärke: 6

2. Risiko-Management

Risiko pro Trade: 10

Risiko-Ertrags-Verhältnis: 11,8

Maximale Spanne (Pips): 4.2

Maximale tägliche Trades: 5

Maximaler täglicher Verlust (%): 6.6

3. Trailing Stop-Einstellungen

Trailing-Stop verwenden: wahr

Trailing-Stop-Punkte: 48

Trailing Step Pips: 34

4. Breakeven-Einstellungen

Breakeven verwenden: wahr

Breakeven-Auslöser (Pips): 51

Breakeven Lock Pips: 19

5. Zeit-Filter

Zeitfilter verwenden: false

Start-Stunde: 60

End-Stunde: 70

6. Handelstage

Montag handeln: true

Handel Dienstag: false

Handel Mittwoch: true

Handel Donnerstag: wahr

Handel Freitag: falsch

7. Sonstiges

Magische Zahl: 638604

Info anzeigen: wahr

Haftungsausschluss: Dies ist ein kostenloses Tool, das zu Bildungs- und Handelszwecken bereitgestellt wird. Frühere Leistungen, einschließlich Optimierungsergebnisse, sind keine Garantie für zukünftige Rentabilität. Bitte testen Sie auf einem Demokonto, bevor Sie echtes Kapital einsetzen.