Market Structure Expert
- Experten
- Lakshya Pandey
- Version: 1.2
Market Structure EA ist ein kostenloser, vollautomatischer Handelsroboter, der entwickelt wurde, um auf der Grundlage klassischer Preisaktionsprinzipien zu erkennen und zu handeln. Er vermeidet komplexe Indikatoren und konzentriert sich stattdessen auf den Kern der Preisbewegung: dieMarktstruktur.
Die Strategie funktioniert durch die Analyse einer bestimmten Anzahl vergangener Kerzen (Lookback-Periode), umhöhere Hochs (HH) und niedrigere Tiefs (LL) zu erkennen. Durch die Identifizierung dieser strukturellen Pivot-Punkte bestimmt der EA die aktuelle Trendrichtung und führt Trades aus, die mit dem Marktmomentum übereinstimmen.
Hauptmerkmale
- Price Action Logic: Der Handel basiert auf der reinen Marktstruktur (Hochs und Tiefs) und nicht auf nachlaufenden Indikatoren.
- Einfache Konfiguration: Einfache Einrichtung mit Schwerpunkt auf der "Lookback-Periode", um die Empfindlichkeit einzustellen.
- Optimierte Paare: Die Logik wurde auf die wichtigsten Währungspaare abgestimmt.
Strategie-Logik
Der EA scannt den Chart, um das höchste Hoch und das niedrigste Tief innerhalb der benutzerdefiniertenLookback-Periode zu finden:
- Kaufsignal: Wird generiert , wenn die Marktstruktur eine bullische Sequenz bestätigt (Bruch der Struktur nach oben).
- Verkaufssignal: Wird generiert , wenn die Marktstruktur eine bärische Sequenz bestätigt (Bruch der Struktur nach unten).
Empfehlungen
Um die optimierte Performance zu replizieren, verwenden Sie bitte die folgenden Einstellungen:
- Zeitrahmen: H1 (1 Stunde)
- Symbole: EURUSD , GBPUSD, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY
- VPS: Ein Virtual Private Server (VPS) wird für den 24/7-Dauerbetrieb empfohlen.
Parameter
- Lookback Period: Die Anzahl der Bars, die auf Hochs und Tiefs geprüft werden (Schlüsselparameter).
- Magic Number: Einzigartige Kennung für die Trades des EA.
- Stop Loss / Take Profit: Einstellungen für das Risikomanagement (in Punkten).
- Lot Size: Festes Handelsvolumen.
Optimierte Parameter
EURUSD
1. Swing & Marktstruktur-Einstellungen
-
Swing-Lookback: 10
-
Liquiditätszone in Prozent: 4.5
-
Handel Strukturbruch: false
-
Trade Change of Character: wahr
-
Minimale Swing-Stärke: 5
2. Risiko-Management
-
Risiko pro Trade: 5.2
-
Risiko-Ertrags-Verhältnis: 2.4
-
Maximaler Spread (Pips): 3
-
Maximale tägliche Trades: 25
-
Maximaler täglicher Verlust (%): 27.9
3. Trailing Stop-Einstellungen
-
Trailing-Stop verwenden: wahr
-
Trailing Stop Pips: 88
-
Trailing Step Pips: 5.5
4. Breakeven-Einstellungen
-
Breakeven verwenden: false
-
Breakeven-Auslöser (Pips): 37.5
-
Breakeven Lock Pips: 9
5. Zeit-Filter
-
Zeitfilter verwenden: false
-
Start-Stunde: 32
-
End-Stunde: 18
6. Handelstage
-
Montag handeln: true
-
Handel Dienstag: wahr
-
Handel Mittwoch: wahr
-
Handel Donnerstag: wahr
-
Handel Freitag: wahr
7. Sonstiges
-
Magische Zahl: 308638
-
Info anzeigen: wahr
GBPUSD
1. Swing & Marktstruktur-Einstellungen
-
Swing-Rückblick: 18
-
Liquiditätszone in Prozent: 2.4
-
Trade Strukturbruch: wahr
-
Trade Change of Character: wahr
-
Minimale Swing-Stärke: 4
2. Risiko-Management
-
Risiko pro Trade: 8.7
-
Risiko-Ertrags-Verhältnis: 14.8
-
Maximaler Spread (Pips): 27.9
-
Maximale tägliche Trades: 36
-
Maximaler täglicher Verlust (%): 21.6
3. Trailing-Stop-Einstellungen
-
Trailing-Stop verwenden: false
-
Trailing Stop Pips: 76
-
Trailing Step Pips: 17
4. Breakeven-Einstellungen
-
Breakeven verwenden: wahr
-
Breakeven-Auslöser (Pips): 40.5
-
Breakeven Lock Pips: 28.5
5. Zeit-Filter
-
Zeitfilter verwenden: false
-
Start-Stunde: 46
-
End-Stunde: 161
6. Handelstage
-
Montag handeln: false
-
Handel Dienstag: false
-
Handel Mittwoch: false
-
Handel Donnerstag: true
-
Handel Freitag: true
7. Sonstiges
-
Magische Zahl: 624447
-
Info anzeigen: wahr
NZDUSD
1. Swing & Marktstruktur-Einstellungen
-
Swing-Rückblick: 20
-
Liquiditätszone in Prozent: 0,75
-
Handel Strukturbruch: wahr
-
Trade Change of Character: falsch
-
Minimale Swing-Stärke: 5
2. Risiko-Management
-
Risiko pro Trade: 6.5
-
Risiko-Ertrags-Verhältnis: 16.2
-
Maximale Spanne (Pips): 4.5
-
Maximale tägliche Trades: 36
-
Maximaler täglicher Verlust (%): 29.1
3. Trailing-Stop-Einstellungen
-
Trailing-Stop verwenden: wahr
-
Trailing-Stop-Punkte: 140
-
Trailing Step Pips: 33.5
4. Breakeven-Einstellungen
-
Breakeven verwenden: wahr
-
Breakeven-Auslöser (Pips): 16.5
-
Breakeven Lock Pips: 27.5
5. Zeit-Filter
-
Zeitfilter verwenden: false
-
Start-Stunde: 66
-
End-Stunde: 84
6. Handelstage
-
Montag handeln: true
-
Handel Dienstag: wahr
-
Handel Mittwoch: true
-
Handel Donnerstag: falsch
-
Handel Freitag: wahr
7. Sonstiges
-
Magische Zahl: 594288
-
Info anzeigen: falsch
USDJPY
1. Swing & Marktstruktur-Einstellungen
-
Swing-Rückblick: 57
-
Liquiditätszone in Prozent: 1,95
-
Handel Strukturbruch: wahr
-
Trade Change of Character: wahr
-
Minimale Swing-Stärke: 14
2. Risiko-Management
-
Risiko pro Trade: 3.4
-
Risiko-Ertrags-Verhältnis: 17.4
-
Maximaler Spread (Pips): 29.4
-
Maximale tägliche Trades: 10
-
Maximaler täglicher Verlust (%): 19.2
3. Trailing-Stop-Einstellungen
-
Trailing-Stop verwenden: wahr
-
Trailing Stop Pips: 24
-
Trailing Step Pips: 43.5
4. Breakeven-Einstellungen
-
Breakeven verwenden: false
-
Breakeven-Auslöser (Pips): 57
-
Breakeven Lock Pips: 26
5. Zeit-Filter
-
Zeitfilter verwenden: wahr
-
Start-Stunde: 12
-
End-Stunde: 49
6. Handelstage
-
Montag handeln: false
-
Handel Dienstag: false
-
Handel Mittwoch: false
-
Handel Donnerstag: true
-
Handel Freitag: true
7. Sonstiges
-
Magische Zahl: 484028
-
Info anzeigen: wahr
AUDUSD
1. Swing & Marktstruktur Einstellungen
-
Swing-Rückblick: 23
-
Liquiditätszone in Prozent: 3,25
-
Trade Strukturbruch: wahr
-
Trade Change of Character: falsch
-
Minimale Swing-Stärke: 6
2. Risiko-Management
-
Risiko pro Trade: 10
-
Risiko-Ertrags-Verhältnis: 11,8
-
Maximale Spanne (Pips): 4.2
-
Maximale tägliche Trades: 5
-
Maximaler täglicher Verlust (%): 6.6
3. Trailing Stop-Einstellungen
-
Trailing-Stop verwenden: wahr
-
Trailing-Stop-Punkte: 48
-
Trailing Step Pips: 34
4. Breakeven-Einstellungen
-
Breakeven verwenden: wahr
-
Breakeven-Auslöser (Pips): 51
-
Breakeven Lock Pips: 19
5. Zeit-Filter
-
Zeitfilter verwenden: false
-
Start-Stunde: 60
-
End-Stunde: 70
6. Handelstage
-
Montag handeln: true
-
Handel Dienstag: false
-
Handel Mittwoch: true
-
Handel Donnerstag: wahr
-
Handel Freitag: falsch
7. Sonstiges
-
Magische Zahl: 638604
-
Info anzeigen: wahr
Haftungsausschluss: Dies ist ein kostenloses Tool, das zu Bildungs- und Handelszwecken bereitgestellt wird. Frühere Leistungen, einschließlich Optimierungsergebnisse, sind keine Garantie für zukünftige Rentabilität. Bitte testen Sie auf einem Demokonto, bevor Sie echtes Kapital einsetzen.