Daily Gold Breakout Trader

Produktname: Täglicher Gold-Ausbruch

Eine disziplinierte US Session Breakout-Strategie für XAUUSD (Gold), die sich darauf konzentriert, einzelne Aufwärtsbewegungen mit hohem Momentum zu erfassen.

Der Daily Gold Breakout EA ist ein unkompliziertes, automatisiertes Handelssystem, das speziell für den XAUUSD (Gold)-Markt auf dem MetaTrader 5 entwickelt wurde.

Es arbeitet nach einer strikten "Qualität vor Quantität"-Philosophie. Anstatt zu viel zu handeln, wartet dieser EA auf ein bestimmtes, höchstwahrscheinliches Setup pro Tag während der volatilen US-Session-Eröffnung. Er identifiziert Konsolidierungsphasen und führt nur dann einen Handel aus, wenn ein starker bullischer (aufwärts gerichteter) Ausbruch bestätigt wird.

Hauptmerkmale:

  • Ein Handel pro Tag: Um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden, geht der EA täglich maximal eine KAUF-Position ein. Sobald ein Handel beendet ist (ob mit Gewinn oder Verlust), pausiert er bis zum nächsten Tag.

  • US-Session-Logik: Die Trades werden gezielt zwischen 14:30 und 18:00 Uhr MEZ ausgeführt, um das durch die US-Markteröffnung erzeugte Momentum zu nutzen.

  • Intelligente Breakout-Erkennung: Es wird nicht einfach blindlings gekauft. Das System analysiert den Konsolidierungsbereich vor der Sitzung und prüft die Stärke des Ausbruchs mit Hilfe von Momentum-Filtern (Preisbewegung relativ zu den Balken-Durchschnitten).

  • Keine gefährlichen Methoden: Dieser EA verwendet keine Martingale-, Grid- oder Averaging-Techniken. Jeder Handel hat einen festen Stop Loss und Take Profit.

Wie es funktioniert:

  1. Pre-Session: Der EA überwacht den Markt vor der US-Eröffnung, um den Konsolidierungsbereich zu identifizieren.

  2. Session-Start: Um 14:30 Uhr MEZ beginnt er mit der Suche nach einer starken Aufwärtsbewegung, die den etablierten Bereich durchbricht.

  3. Einstieg: Wenn der Kurs mit ausreichender Dynamik ausbricht (geprüft anhand einer Volatilitätsschwelle), wird ein KAUF-Auftrag erteilt.

  4. Ausstieg: Der Handel wird automatisch über einen festen Take Profit oder Stop Loss gesteuert.

Standardeinstellungen & Risiko:

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Richtung: Nur Long (Kaufen)

  • Gewinnmitnahme: 1802 Pips (Optimiert)

  • Stop Loss: 5960 Punkte (Optimiert)

  • Risiko-Strategie: Verwendet einen breiteren Stop-Loss, um der natürlichen Volatilität von Gold Rechnung zu tragen, und strebt eine hohe Gewinnrate bei Ausbrüchen an.

Parameter:

  • Losgröße: Volumen des Handels.

  • Sitzungszeiten: Einstellbare Start- und Endzeiten (Standard: 14:30 - 18:00 CET).

  • Schwellenwert für Ausbrüche: Empfindlichkeit der Momentum-Erkennung (Standardwert: 1,5x Multiplikator).

  • Konsolidierungszeitraum: Definition der Bereichsmessung.

Empfehlungen:

  • Zeitrahmen: Für den Betrieb an den H1-Chart anhängen.

  • Backtesting: Es wird empfohlen, mit H1-Daten im Modus "Jeder Tick" zu testen.

  • Broker: XAUUSD-Konten mit niedrigem Spread werden für Breakout-Strategien mit einem Hebel von mindestens 1:33 empfohlen.

Rechtliche Hinweise und Risikohinweise: Der Handel mit Rohstoffen birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Performance dieses EA in Backtests ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Bitte testen Sie diesen EA zunächst auf einem Demokonto, um die Handelslogik zu verstehen.

Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.71 (7)
Experten
Der Expert Advisor (EA) basiert auf dem Dynamic Linear Regression Indikator (https://www.mql5.com/en/market/product/49702) . Benutzereingaben: Die Anzahl der Kerzen wird bei der Berechnung der linearen Regression berücksichtigt; Abstand zur oberen Linie; Abstand zur unteren Linie; Stoppen Sie den Verlust von. Der EA führt Kauf- und Verkaufsaufträge am Markt aus, wenn der Wert einer Linie, höher oder niedriger, zum aktuellen Kurs erreicht wird. Wenn die untere Linie erreicht wird, wird ein Kauf
FREE
Double RSI Trend EA
Hasmukh B Kholia
4.5 (4)
Experten
Double RSI EA - Intelligente Multi-Timeframe Strategie Dieser Expert Advisor verwendet zwei RSI-Indikatoren aus verschiedenen Zeitrahmen, um Kauf-/Verkaufssignale zu bestätigen. Ein Handel wird nur dann eröffnet, wenn beide RSI-Werte das erforderliche Niveau erreichen - dies reduziert Fehleinstiege und verbessert die Genauigkeit. Doppelte RSI-Bestätigung (z. B. H1 + M15) Kursbasierter SL/TP und optionaler Trailing-Stop Nur ein aktiver Handel zur gleichen Zeit Reverse Trades nach
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experten
Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
MAM White
Matei-Alexandru Mihai
4 (1)
Experten
Nur noch 7/10 Exemplare zum Einführungspreis von 85 $ verfügbar! Philosophie — „Nur bauen, wenn der Markt Ja sagt.“ Die meisten Grids werfen einfach Levels aufs Chart und hoffen. MAM White fragt zuerst um Erlaubnis – vom Trend, von der Volatilität und von deinem Broker. Es baut nur einseitige LIMIT-Grids, wenn die schnelle EMA mit einem starken langsamen EMA-Trend übereinstimmt und der Preis genügend Abstand zum Zentrum hat. Kein Trend? Kein Build. Frischer Flip? Cooldown. Zu hoher Spread o
FREE
One Click Close Pro
Naveen Raj R
1 (3)
Utilitys
OneClickClose-Pro EA ermöglicht es dem Benutzer, alle Positionen auf einmal mit mehreren Optionen und einer einfachen Benutzeroberfläche zu schließen. Folgende Optionen sind verfügbar: 1. Alle Positionen schließen 2. Alle Kaufpositionen schließen 3. Close All Sell Positions 4. Close All Position GreaterThan or Equal to Profit 5. Close All Position LessThan or Equal to Profit 6. Close All Position By Symbol 7. Option zum Einstellen der Abweichung 8. Option zum Einstellen der maximalen Wiederholun
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusF
FREE
Kit Trader Golden Days MT5
Samuel Cavalcanti Costa
Experten
Kit-Trader Golden Days für MT5 Ein umfassender und äußerst effektiver Kurszettel, der Sie beim Trading unterstützt. Trading selbst ist sehr schwierig. Kein Wunder, dass 97 % der Trader Verlierer sind und die Trades der 3 % Gewinner finanzieren. Dieser Kurszettel soll Ihr Trading-Niveau verbessern und Ihnen mehr Kontrolle über Ihre Orders geben. Ein Kurszettel mit Stop-Loss, Take-Profit, Trailing-Stop und dynamischen Orderanpassungen unterstützt Trader bei: Risiken kontrollieren – Stop-Loss begre
Meta1
Christian Ighohor Okonta
1 (1)
Experten
Der Handel ist eine Fertigkeit, bei der Sie Ihre eigenen Fähigkeiten und Ihren eigenen Prozess haben können. Daher rät er Ihnen, das zu tun, was für Sie funktioniert. Der Handel ist kein Schnellschuss. Wenn Sie lange genug dabei bleiben, kann er Ihr Leben verändern. Psychologie und Emotionen sind sehr wichtig. Der Roboter führt automatisch grundlegende Long- und Short-Trades durch, die auf MACD und Bärenstärke basieren. Der Roboter ist ein Testprojekt von chrisdgenius mit dem Ziel, die Profitabi
FREE
Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (4)
Experten
Lesen Sie mehr über meine Produkte Gap Cather- ist ein vollautomatischer Handelsalgorithmus, der auf der GAP (Preislücke) Handelsstrategie basiert. Dieses Phänomen tritt nicht oft auf, aber bei einigen Währungspaaren, wie z.B. AUDNZD, kommt es häufiger vor als bei anderen. Die Strategie basiert auf dem GAP-Pullback-Muster. Empfehlungen: AUDNZD TF M1 Hebelwirkung 1:100 oder höher Mindesteinlage 10 USD Parameter: MinDistancePoints - Mindesthöhe des GAPs PercentProfit - Prozentsatz des Gewinns
FREE
HedgeGrid EA
Kuldeep Pradeep Nikam
Experten
Nutzen Sie die Vorteile von intelligentem Hedging und präzisen Pending Orders mit HedgeGrid Pro ! Dieser Expert Advisor wurde für Trader entwickelt, die eine flexible Risikokontrolle und einen adaptiven Markteintritt wünschen, ohne an den Bildschirm gebunden zu sein. Hauptmerkmale: True Hedging Support - Handeln Sie in beide Richtungen, um Risiken auszugleichen und Gewinnchancen zu nutzen. Erweiterte Pending Orders - Setzen Sie Buy Stop-, Sell Stop-, Buy Limit- und Sell Limit-Orders mit v
FREE
FOZ OneShot Sessions
Morgana Brol Mendonca
Experten
FOZ One Shot Sessions - Ein Handel. Eine Gelegenheit. Jeden Tag. Disziplin schlägt Lärm. Einfachheit besiegt Komplexität. Der FOZ One Shot Sessions EA wurde für Trader entwickelt, die Klarheit, Robustheit und langfristige Disziplin wünschen. Anstatt den ganzen Tag Signalen hinterherzujagen, wird nur ein präziser Handel pro Sitzung durchgeführt - sauber, kontrolliert und völlig transparent. Wichtigste Highlights Ein Handel pro Tag und aktivierter Sitzung (Standard = London) Sicher
FREE
Gold Blaster Smart Scalper EA
Himanshu Mukeshbhai Bhatt
Experten
Blaster Gold EA ist ein hybrider Goldroboter, der RSI-basierte Präzisionseinträge mit einem intelligenten Scalper für zusätzlichen Gewinn kombiniert. Er eröffnet kontrollierte Haupthandelsgeschäfte mit festen DCA-Layern, automatischer Gewinnschließung, Gap-Schutz und optionalem Nachrichtenfilter. Ultra-sicher mit voreingestellten Risikomodi und strikter 1-Haupt + 1-Scalper Handelskontrolle. Entwickelt für eine stabile XAUUSD-Automatisierung mit starker Erholung und beständigem Gewinnfluss. Wie
LarryTrader
Paul Timothy Turculetu
5 (2)
Experten
LarryTrader EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das für XAUUSD auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Algorithmus basiert auf einem dynamischen Ausbruchs- und Momentum-Modell, das darauf ausgelegt ist, unter strikter Risikokontrolle aus den untertägigen Kursbewegungen Kapital zu schlagen. Er passt sich auf intelligente Weise an die Marktbedingungen an, indem er Volumenbestätigungen, Volatilitätsfilter und ein adaptives Stop-Loss-Management verwendet. Der EA enthält fortschrit
FREE
Trader Panel Alpha
Alvaro Garcia Batelli
Experten
Transformieren Sie Ihren manuellen Handel mit dem besten kostenlosen Slip für MT5! Haben Sie genug vom Standard-MetaTrader-Chart, der langsam ist und dem es an Informationen mangelt? Trader Panel Grid Alpha ist ein Trading-Panel auf professionellem Niveau, das entwickelt wurde, um dem diskretionären Händler Agilität, Kontrolle und Klarheit zu geben. Dieses kostenlose Tool ist nicht nur ein Ticket. Es ist eine Kontrollstation, die die wichtigsten Informationen und Aktionen direkt auf Ihrem Chart
FREE
Surf EA MT5
Rustem Gabetdinov
Experten
Surf EA ist ein vollautomatischer gitterbasierter Expert Advisor, der nach Umkehrbereichen im Chart sucht MT4-Version: https: //www.mql5.com/ru/market/product/96627 Art der Arbeit: Der EA verwendet verschiedene Muster, Indikatoren und andere wichtige Bedingungen, um nach Signalen zu suchen Kauf- und Verkaufspositionen sind unabhängig voneinander Es kann nur eine Order auf einem Balken der aktuellen Periode eröffnet werden Die im EA verwendeten Indikatoren sind im Standardset des Terminals entha
FREE
Sideway Trade
Quang Tri Nguyen
Experten
Dieser EA wird für den Handel in der Seitwärtsphase verwendet Sie legen die Menge des Lots, die Höhe des Take-Profit-Punkts (keine Pips), die Höhe des Stop-Loss-Punkts, den Höchstpreis und den Tiefstpreis fest Wenn der aktuelle Preis auf den gleichen oder höheren Höchstpreis steigt, erteilt EA eine VERKAUFSorder mit Lot- und T/P-Preis und S/L-Preis Wenn der aktuelle Preis auf den Mindestpreis oder darunter fällt, erteilt EA eine KAUF-Order mit Lot- und T/P-Preis und S/L-Preis Daher wird Ihr Kont
FREE
Ashen Mirage Protocol AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Ashen Mirage Protokoll [Untertitel: False Breakout Sniper | Bollinger Reversion | Prop Firm Ready] Einführung Das Ashen Mirage Protocol ist ein spezialisiertes algorithmisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um aus "False Breakouts" und "Liquidity Grabs" im Markt Kapital zu schlagen. Im Gegensatz zu Trendfolgesystemen, die oft zu spät einsteigen, verfolgt Ashen Mirage einen konträren Ansatz. Es wartet darauf, dass sich der Markt
Grid Engulfing MT5
Yudi Sri Warsito
4.83 (6)
Experten
Grid Engulfing ist eine Handelsstrategie, die Grid Trading mit Engulfing-Mustern kombiniert. Grid-Handel: Bei einer Grid-Trading-Strategie werden in regelmäßigen Abständen (Grid-Größe) Kauf- und Verkaufsaufträge über und unter einem bestimmten Kursniveau platziert. Das Ziel ist es, von kleinen Kursbewegungen innerhalb eines Marktes, der sich in einer bestimmten Bandbreite bewegt, zu profitieren. Engulfing-Patterns: Engulfing-Muster sind eine Art von Candlestick-Muster, das eine potenzielle Tren
FREE
Media Movil de Tercera Generacion
Juan Manuel Rojas Perez
Indikatoren
Der **Gleitende Durchschnitt der dritten Generation (TGMMA)** ist eine erweiterte Version des Standardindikators **Gleitender Durchschnitt (MA)**. Er wurde erstmals von Manfred G. Dürschner in seinem Artikel "Gleitende Durchschnitte 3.0" beschrieben. Hier sind die wichtigsten Merkmale des TGMMA: 1. **Verzögerungsreduzierung**: - Im Gegensatz zu traditionellen MAs reduziert der TGMMA die Verzögerung erheblich. Er passt sich schneller an Kursveränderungen an und ist damit ideal für Händler, die
FREE
Bar Follow EA
Aurelio Miguel Machado Da Silva
1 (1)
Experten
Dieser Roboter hat den Zweck, zugunsten von Kraftstangen zu arbeiten, die Größe der Kraftstange kann konfiguriert werden, das Takeprofit und der Stoploss können von den Benutzern definiert oder automatisch vom Roboter platziert werden (in diesem Fall sind die Takeprofit- und Stoploss-Ziele die Größe des vorherigen Balkens). Die in den Parametern definierten Werte müssen entsprechend den Anforderungen der Benutzer geändert werden. 
FREE
Boom and Crash Incredible Expert
Harsh Tiwari
Experten
**Beschreibung für Best Trading Expert Advisor:** Verbessern Sie Ihr Handelserlebnis mit dem Best Trading Expert Advisor, einem hochmodernen Tool, das sorgfältig entwickelt wurde, um Ihre Handelsstrategien für die globalen Finanzmärkte zu optimieren. Dieser Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die Präzision, Effizienz und konsistente Leistung suchen. Er nutzt fortschrittliche Algorithmen und Echtzeit-Datenanalysen, um lukrative Gelegenheiten zu identifizieren und Trades mit unvergleich
FREE
CustomBreakout
Vincent Jose Proenca
Experten
Range Breakout EA - Einfache Beschreibung Konzept Ein automatisierter Handelsroboter für MetaTrader 5, der Range Breakouts mit zwei Schlüsselperioden ausnutzt: Funktionen Automatisches Marktstunden-Management Anpassbarer Stop Loss und Take Profit Intelligenter Trailing Stop Eingebauter Testmodus für Simulationen Detaillierte Protokolle zur Überwachung Wie es funktioniert Zeichnet extreme Preise zu Beginn des Tages auf Wartet auf einen Ausbruch aus dem sekundären Bereich Eröffnet eine Position i
FREE
SK RandomWalk Monkey EA MT5
Mr Sakkarin Yartfoong
5 (2)
Experten
Sind Sie besser als Monkey? Beweisen Sie es... Der Handel dieses EAs basiert auf einer zufälligen Ausgabe mit anpassbarer Losgröße (Martingal oder nicht), Stop-Loss und Take-Profit Levels. Leicht zu bedienen und einfach Hervorragend geeignet für Benchmarking-Tests mit anderen EAs oder manuellem Handel. Funktioniert für ECN/Nicht-ECN-Broker und 2-3-4-5-stellige Symbole Unterstützen Sie uns durch Öffnen Mein empfohlener Broker. Exness Tickmill Roboter-Affe verwendet Adx Trend-Filter für faires Sp
FREE
SpikeBoom
Kabelo Frans Mampa
Experten
Eine klassische Buy Low & Sell High Strategie. Dieser Bot wurde speziell entwickelt, um von den Kursbewegungen des US30/Dow Jones auf dem 1-Stunden-Chart zu profitieren, da sich diese Indizes aufgrund von Angebot und Nachfrage bewegen. Die Interaktion zwischen Angebot und Nachfrage im US30 bestimmt den Preis des Index. Wenn die Nachfrage nach dem US30 hoch ist, steigt der Preis des US30. Umgekehrt sinkt der Kurs des US30 , wenn das Angebot an Aktien hoch und die Nachfrage niedrig ist. Die Analys
FREE
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für den Handel mit GBPUSD, XAUUSD und AUDCAD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basiert
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experten
Die Idee des Systems ist es, die Umkehrmuster anhand der Berechnung der zusammengesetzten Kerze zu erkennen. Die Umkehrmuster ähneln den "Hammer"- und "Hanging Man"-Mustern der japanischen Candlestick-Analyse. Es verwendet jedoch die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze und benötigt nicht den kleinen Körper der zusammengesetzten Kerze, um die Umkehrung zu bestätigen. Eingabeparameter: Range - maximale Anzahl von Bars, die für die Berechnung der zusammengesetzten Kerze verwendet we
FREE
Gold Cloud MT5
Benny Subarja
Experten
Expert Gold Cloud, verwenden Sie 3 Position mit Risiko Prozent, wenn es Signal, Wenn Sie 1%, dann 3 Position x 1 % = 3% Risiko. 3 Positionen mit 1:1, 1:2, 1:10 RR. BEP und Trailing Stop werden ausgeführt, wenn der erste TP erreicht wird. Dies in nicht immer gewinnen Expertenberater, aber wenn im richtigen Moment, es wird Ihnen schöne Gewinn, Bitte halten Sie sich an Riskpercent 1-3. Dieser Experte nicht mit Martingale oder gefährliche Hedging-Position. Attribute: Funktioniert am besten auf XAUU
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experten
Babel-Assistent 1 Der MT5-Netting-Roboter "Babel_assistant_1" verwendet den ZigZag-Indikator, um Fibonacci-Levels auf den Perioden M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 der Charts zu generieren, und berechnet die Stärke der Trends für Kauf und Verkauf. Es eröffnet eine Position mit "Lot zum Eröffnen einer Position", wenn das angegebene Trendniveau 4.925 überschritten wird. Dann platziert Babel schwebende Orders auf einigen Fibonacci-Niveaus und setzt den angegebenen Stop Loss und Take Profit. Auf dem Bil
FREE
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
Experten
MACD RSI Optimized EA ist ein kostenloser, vollautomatischer Handelsroboter, der entwickelt wurde, um Trends mithilfe einer klassischen Kombination von Indikatoren zu erfassen. Durch die Verschmelzung der Trendfolge-Fähigkeiten des MACD (Moving Average Convergence Divergence) mit der Momentum-Filterung des RSI (Relative Strength Index) zielt dieser EA darauf ab, Marktgeräusche herauszufiltern und Trades mit höherer Wahrscheinlichkeit einzugehen. Diese Version wurde speziell für den Monat Oktober
FREE
Market Structure Expert
Lakshya Pandey
Experten
Market Structure EA ist ein kostenloser, vollautomatischer Handelsroboter, der entwickelt wurde, um auf der Grundlage klassischer Preisaktionsprinzipien zu erkennen und zu handeln. Er vermeidet komplexe Indikatoren und konzentriert sich stattdessen auf den Kern der Preisbewegung: die Marktstruktur . Die Strategie funktioniert durch die Analyse einer bestimmten Anzahl vergangener Kerzen (Lookback-Periode), um höhere Hochs (HH) und niedrigere Tiefs (LL) zu erkennen. Durch die Identifizierung diese
FREE
Ema Crossover based Expert
Lakshya Pandey
Experten
EMA Crossover Expert Advisor (Kostenloser MT5 EA) Automatisieren Sie Ihren Handel mit der klassischen Trendfolgestrategie Der EMA Crossover EA ist ein kostenloses, voll automatisiertes Trading-Tool, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er vereinfacht eine der zuverlässigsten technischen Strategien - den Moving Average Crossover - zu einer "Set and Forget"-Lösung für Retail-Trader. Dieser EA eignet sich perfekt für die Erfassung großer Trends bei wichtigen Währungspaaren wie EURUSD und GBPUSD u
FREE
