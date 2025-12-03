Daily Gold Breakout Trader

Produktname: Täglicher Gold-Ausbruch

Eine disziplinierte US Session Breakout-Strategie für XAUUSD (Gold), die sich darauf konzentriert, einzelne Aufwärtsbewegungen mit hohem Momentum zu erfassen.

Der Daily Gold Breakout EA ist ein unkompliziertes, automatisiertes Handelssystem, das speziell für den XAUUSD (Gold)-Markt auf dem MetaTrader 5 entwickelt wurde.

Es arbeitet nach einer strikten "Qualität vor Quantität"-Philosophie. Anstatt zu viel zu handeln, wartet dieser EA auf ein bestimmtes, höchstwahrscheinliches Setup pro Tag während der volatilen US-Session-Eröffnung. Er identifiziert Konsolidierungsphasen und führt nur dann einen Handel aus, wenn ein starker bullischer (aufwärts gerichteter) Ausbruch bestätigt wird.

Hauptmerkmale:

Ein Handel pro Tag: Um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden, geht der EA täglich maximal eine KAUF-Position ein. Sobald ein Handel beendet ist (ob mit Gewinn oder Verlust), pausiert er bis zum nächsten Tag.

US-Session-Logik: Die Trades werden gezielt zwischen 14:30 und 18:00 Uhr MEZ ausgeführt, um das durch die US-Markteröffnung erzeugte Momentum zu nutzen.

Intelligente Breakout-Erkennung: Es wird nicht einfach blindlings gekauft. Das System analysiert den Konsolidierungsbereich vor der Sitzung und prüft die Stärke des Ausbruchs mit Hilfe von Momentum-Filtern (Preisbewegung relativ zu den Balken-Durchschnitten).

Keine gefährlichen Methoden: Dieser EA verwendet keine Martingale-, Grid- oder Averaging-Techniken. Jeder Handel hat einen festen Stop Loss und Take Profit.

Wie es funktioniert:

Pre-Session: Der EA überwacht den Markt vor der US-Eröffnung, um den Konsolidierungsbereich zu identifizieren. Session-Start: Um 14:30 Uhr MEZ beginnt er mit der Suche nach einer starken Aufwärtsbewegung, die den etablierten Bereich durchbricht. Einstieg: Wenn der Kurs mit ausreichender Dynamik ausbricht (geprüft anhand einer Volatilitätsschwelle), wird ein KAUF-Auftrag erteilt. Ausstieg: Der Handel wird automatisch über einen festen Take Profit oder Stop Loss gesteuert.

Standardeinstellungen & Risiko:

Symbol: XAUUSD (Gold)

Richtung: Nur Long (Kaufen)

Gewinnmitnahme: 1802 Pips (Optimiert)

Stop Loss: 5960 Punkte (Optimiert)

Risiko-Strategie: Verwendet einen breiteren Stop-Loss, um der natürlichen Volatilität von Gold Rechnung zu tragen, und strebt eine hohe Gewinnrate bei Ausbrüchen an.

Parameter:

Losgröße: Volumen des Handels.

Sitzungszeiten: Einstellbare Start- und Endzeiten (Standard: 14:30 - 18:00 CET).

Schwellenwert für Ausbrüche: Empfindlichkeit der Momentum-Erkennung (Standardwert: 1,5x Multiplikator).

Konsolidierungszeitraum: Definition der Bereichsmessung.

Empfehlungen:

Zeitrahmen: Für den Betrieb an den H1-Chart anhängen.

Backtesting: Es wird empfohlen, mit H1-Daten im Modus "Jeder Tick" zu testen.

Broker: XAUUSD-Konten mit niedrigem Spread werden für Breakout-Strategien mit einem Hebel von mindestens 1:33 empfohlen.

Rechtliche Hinweise und Risikohinweise: Der Handel mit Rohstoffen birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Performance dieses EA in Backtests ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Bitte testen Sie diesen EA zunächst auf einem Demokonto, um die Handelslogik zu verstehen.