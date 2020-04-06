Ema Crossover based Expert

EMA Crossover Expert Advisor (Kostenloser MT5 EA)

Automatisieren Sie Ihren Handel mit der klassischen Trendfolgestrategie

Der EMA Crossover EA ist ein kostenloses, voll automatisiertes Trading-Tool, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er vereinfacht eine der zuverlässigsten technischen Strategien - den Moving Average Crossover - zu einer "Set and Forget"-Lösung für Retail-Trader.

Dieser EA eignet sich perfekt für die Erfassung großer Trends bei wichtigen Währungspaaren wie EURUSD und GBPUSD und übernimmt den Einstieg, den Ausstieg und das Risikomanagement, sodass Sie nicht den ganzen Tag die Charts beobachten müssen.

📊 Wie es funktioniert

Die Strategie basiert auf zwei Exponential Moving Averages (EMAs). Der EA analysiert ständig das Kursgeschehen, um Trendänderungen zu erkennen:

Das Kaufsignal: Wenn der Fast EMA (Standard: 50) den Slow EMA (Standard: 200) übersteigt, signalisiert dies einen Aufwärtstrend, und der EA eröffnet ein Kaufsignal. Das Verkaufssignal: Wenn der Fast EMA unter dem Slow EMA kreuzt, signalisiert er einen Abwärtstrend, und der EA eröffnet einen Verkaufshandel. Smart Exit: Wenn ein Signal in die entgegengesetzte Richtung erscheint, schließt der EA automatisch bestehende Trades, um Ihr Konto zu schützen, und folgt dem neuen Trend.

🛡️ Hauptmerkmale

1. Eingebautes Risikomanagement

Halten Sie Ihren Drawdown mit automatischen Sicherheitslimits unter Kontrolle:

Stop Loss & Take Profit: Mit Standardeinstellungen (50/100 Pips), die Sie an die Volatilität des jeweiligen Paares anpassen können.

Trailing Stop (Optional): Aktivieren Sie diese Option, um Ihre Gewinne laufen zu lassen, während der EA Ihren Stop Loss automatisch hinter den Preis verschiebt.

2. Optionen zur Positionsgrößenbestimmung

Wählen Sie, wie viel Kapital Sie pro Handel einsetzen möchten:

Fixed Lot: Verwenden Sie ein konstantes Volumen (z. B. 0,10 Lots) für jeden Handel.

Risikoprozent: Lassen Sie den EA die Losgröße automatisch auf der Grundlage eines Prozentsatzes Ihres Kontostands berechnen (z. B. 2 % Risiko pro Handel).

3. Professionelle Handelsabwicklung

Magische Nummer ID: Ermöglicht es Ihnen, diesen EA neben anderen Robotern auf demselben Konto ohne Störungen laufen zu lassen.

Signal-Validierung: Verwendet eine "Bar-by-Bar"-Analyse zur Bestätigung von Signalen, um Fehleinstiege bei Marktstörungen zu verhindern.

⚙️ Empfohlene Einstellungen

Dieser EA ist sehr flexibel, funktioniert aber am besten mit der folgenden Konfiguration:

Bevorzugte Symbole: EURUSD, GBPUSD, USDCHF

Zeitrahmen: H1, H4 oder Daily (höhere Zeitrahmen ergeben im Allgemeinen zuverlässigere Trends).

Wichtige Eingaben: FastEMA_Periode: 50 SlowEMA_Periode: 200 Stop Loss: 50 Pips Gewinnmitnahme: 100 Pips



🚀 Wie installieren & verwenden

Speichern Sie die EA-Code-Datei als EMA_Crossover_EA.mq5 . Verschieben Sie die Datei in Ihren MQL5/Experts-Ordner in MetaTrader 5. Öffnen Sie MetaEditor, kompilieren Sie die Datei (drücken Sie F7), und starten Sie Ihr Terminal neu. Ziehen Sie den EMA Crossover EA aus dem Navigator auf einen Chart (z.B. EURUSD H1). Passen Sie die Eingaben bei Bedarf an und klicken Sie auf OK. Stellen Sie sicher, dass die Schaltfläche "Algo Trading" in der Symbolleiste aktiviert ist.

Haftungsausschluss: Dieses Tool ist für Backtesting gedacht. Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto, um zu verstehen, wie sich die Strategie unter verschiedenen Marktbedingungen verhält.