Digital Clock Real Time Display

🕐 Общее описание
Digital Clock — это индикатор, разработанный Эвертоном Мессиасом, который отображает цифровые часы в реальном времени прямо на графике MetaTrader 5. Он идеально подходит для трейдеров, которым важно следить за временем торговых сессий, не покидая платформу.

Основные функции:
⏰ Отображение времени в реальном режиме (часы:минуты:секунды)
🎨 Полная настройка цвета, шрифта и размера
📍 Гибкое размещение в любой точке графика
🔄 Автоматическое обновление каждую секунду
💻 Совместим с любыми шаблонами MT5
📊 Идеален для стратегий, зависящих от торговых сессий

Digital Clock помогает трейдеру всегда быть синхронизированным с движением рынка.


