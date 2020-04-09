Digital Clock Real Time Display
- Утилиты
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Версия: 1.0
🕐 Общее описание
Digital Clock — это индикатор, разработанный Эвертоном Мессиасом, который отображает цифровые часы в реальном времени прямо на графике MetaTrader 5. Он идеально подходит для трейдеров, которым важно следить за временем торговых сессий, не покидая платформу.
Основные функции:
⏰ Отображение времени в реальном режиме (часы:минуты:секунды)
🎨 Полная настройка цвета, шрифта и размера
📍 Гибкое размещение в любой точке графика
🔄 Автоматическое обновление каждую секунду
💻 Совместим с любыми шаблонами MT5
📊 Идеален для стратегий, зависящих от торговых сессий
Digital Clock помогает трейдеру всегда быть синхронизированным с движением рынка.