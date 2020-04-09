Digital Clock Real Time Display

🕐 Descripción General
Digital Clock es un indicador desarrollado por Everton Messias que muestra un reloj digital en tiempo real directamente en el gráfico de MetaTrader 5. Es ideal para traders que necesitan monitorear el tiempo durante las sesiones sin salir de la plataforma.

Características Principales:
⏰ Visualización en tiempo real (horas:minutos:segundos)
🎨 Completamente personalizable (colores, fuente, tamaño)
📍 Posicionamiento flexible en cualquier zona del gráfico
🔄 Actualización automática cada segundo
💻 Compatible con cualquier plantilla MT5
📊 Perfecto para estrategias basadas en sesiones

Digital Clock mantiene al trader siempre sincronizado con el ritmo del mercado.


