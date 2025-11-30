Digital Clock Real Time Display

🕐 Description Générale

Digital Clock est un indicateur développé par Everton Messias qui affiche une horloge numérique en temps réel directement sur le graphique MetaTrader 5. Parfait pour les traders qui doivent suivre l’heure des sessions sans quitter la plateforme.

Fonctionnalités Principales :

⏰ Affichage en temps réel (heures:minutes:secondes)

🎨 Personnalisation totale (couleurs, police, taille)

📍 Positionnement libre sur le graphique

🔄 Mise à jour automatique chaque seconde

💻 Compatible avec tous les modèles MT5

📊 Idéal pour les stratégies basées sur les sessions

Digital Clock aide les traders à rester synchronisés avec le rythme du marché.