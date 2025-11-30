Digital Clock Real Time Display
🕐 Genel Açıklama
Digital Clock, Everton Messias tarafından geliştirilen ve MetaTrader 5 grafiğinde gerçek zamanlı dijital saat gösteren bir göstergedir. Platformdan ayrılmadan seans saatlerini takip etmesi gereken trader’lar için idealdir.
Başlıca Özellikler:
⏰ Gerçek zamanlı görüntüleme (saat:dakika:saniye)
🎨 Renk, yazı tipi ve boyut tamamen özelleştirilebilir
📍 Grafiğin herhangi bir yerine yerleştirilebilir
🔄 Her saniye otomatik güncelleme
💻 Tüm MT5 şablonlarıyla uyumlu
📊 Seans temelli stratejiler için mükemmel
Digital Clock, trader’ın her zaman piyasanın ritmiyle uyumlu kalmasını sağlar.