Digital Clock Real Time Display

🕐 总体说明
Digital Clock 是由 Everton Messias 开发的一款 MetaTrader 5 (MT5) 专用实时数字时钟指标。该工具旨在帮助交易者在分析图表时随时查看准确时间，而无需切换到系统时钟或外部软件。对于需要严格掌握交易时段、重要新闻发布时间、市场开盘与收盘节奏的交易者来说，此指标提供了极高的实用性。无论您是进行剥头皮交易、日内交易、波段交易，还是依赖时间周期的策略，这款数字时钟都能为您带来更高的效率与更清晰的节奏感。

主要功能：
实时显示 —— 以时、分、秒为单位，每秒自动更新，确保时间精准
🎨 完全自定义 —— 可调整颜色、字体、字号，让时钟完美融入您的图表风格
📍 灵活定位 —— 可放置在图表的左侧、右侧、顶部、底部甚至中央任意位置
🔄 自动刷新 —— 不需要手动干预，时钟始终保持最新状态
💻 兼容所有时间周期与交易品种 —— 从1分钟到月线图，从外汇到指数、黄金、加密货币均可使用
🌙 支持暗色/亮色主题 —— 在任何 MT5 主题中都具有良好可读性
📊 适用于多图表环境 —— 多窗口监控市场时也能轻松掌握当前时间
轻量化设计 —— 对图表性能影响极小，即使长时间运行也保持稳定

这款 Digital Clock 不仅是一个简单的“时钟显示工具”，更可视为交易节奏管理工具。对于关注伦敦开盘、纽约午间反转、亚洲行情持续时间的交易者而言，它能提供关键的时间参考，帮助优化进场与出场判断，让整个交易流程更加系统化、可视化和高效。

