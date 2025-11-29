Dynamische Marktbeobachtung & Zeitrahmen Dashboard (MT5 Indikator

1. Produktübersicht

Das Dynamic Market Watch & Timeframe Dashboard ist ein professionelles Chart-Navigationsprogramm, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Es verwandelt die statische "Market Watch"-Liste in ein interaktives Kontrollpanel auf dem Chart.

Dieser Indikator ist auf Effizienz ausgelegt und erstellt ein übersichtliches, vertikales Kachelsystem, das es Händlern ermöglicht, mit einem einzigen Mausklick sofort zwischen Vermögenswerten und Zeitrahmen zu wechseln. Der Indikator verfügt über eine intelligente Auto-Layout-Engine, die die Höhe des Chart-Fensters erkennt und die Symbole automatisch in mehreren Spalten anordnet, um sicherzustellen, dass sich die Oberfläche nie überschneidet oder abgeschnitten wird, unabhängig von der Bildschirmauflösung.

2. Hauptmerkmale

Live-Synchronisation der Marktbeobachtung : Liest sofort die Symbole, die gerade in Ihrem MT5-Fenster "Marktbeobachtung" aktiv sind.

Intelligentes vertikales Layout: Die Symbole werden von oben nach unten aufgelistet. Wenn die Liste den unteren Rand des Charts erreicht, erstellt das Dashboard automatisch eine neue Spalte auf der rechten Seite.

Kompletter Timeframe-Zugriff : Enthält eine eigene Spalte für alle 21 MT5-Zeitrahmen ( M1, M2... H1... bis MN1), die eine präzise Multi-Timeframe-Analyse ermöglicht.

Hervorhebung des aktiven Zustands : Das aktuelle Symbol und der aktuelle Zeitrahmen werden in Grün hervorgehoben ( anpassbar) und bieten sofortigen visuellen Kontext.

Größenanpassung: Wenn Sie die Größe Ihres Chart-Fensters ändern, wird das Dashboard automatisch neu berechnet und die Spalten werden so angeordnet, dass sie perfekt in die neuen Abmessungen passen.

Schwebendes "Tile-Only"-Design: Keine sperrigen Hintergrundfelder. Die Schaltflächen schweben über dem Diagramm und halten Ihren Arbeitsbereich sauber und professionell.

3. Wie es funktioniert

Im Gegensatz zu standardmäßigen Expert Advisors, die Trades ausführen, läuft dieses Tool als Custom Indicator. Es nutzt den OnChartEvent-Handler , um Mausklicks auf die erzeugten Schaltflächenobjekte zu erkennen.