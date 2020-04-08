Vigilancia Dinámica del Mercado y Cuadro de Mando Temporal (Indicador MT5

1. Descripción del producto

Dynamic Market Watch & Timeframe Dashboard es una utilidad profesional de navegación de gráficos diseñada para MetaTrader 5. Transforma la lista estática "Market Watch" en un panel de control interactivo en el gráfico. Transforma la lista estática de "Observación del Mercado" en un panel de control interactivo sobre el gráfico.

Diseñado para la eficiencia, este indicador crea un sistema de mosaico vertical limpio que permite a los operadores cambiar entre activos y plazos al instante con un solo clic. Cuenta con un motor inteligente de diseño automático que detecta la altura de la ventana del gráfico y organiza automáticamente los símbolos en varias columnas, garantizando que la interfaz nunca se superponga ni se corte, independientemente de la resolución de la pantalla.

2. Características principales

Sincronización en tiempo real de la Observación del Mercado: Lee instantáneamente los símbolos actualmente activos en su ventana de "Observación del Mercado" de MT5.

Disposición vertical inteligente: Los símbolos se listan de arriba a abajo. Cuando la lista llega a la parte inferior del gráfico, el panel crea automáticamente una nueva columna a la derecha.

Acceso completo a marcos temporales: Incluye una columna dedicada para los 21 marcos temporales de MT5 ( M1, M2... H1... hasta MN1), lo que permite un análisis preciso de múltiples marcos temporales.

Resaltado del estado activo: El símbolo y el marco temporal actuales se resaltan en verde ( personalizable), proporcionando un contexto visual inmediato.

Resize Responsive : Si cambia el tamaño de la ventana del gráfico, el cuadro de mandos recalcula automáticamente y reorganiza las columnas para adaptarse perfectamente a las nuevas dimensiones.

Diseño flotante "Tile-Only": Sin voluminosos paneles de fondo. Los botones flotan sobre el gráfico, manteniendo tu espacio de trabajo limpio y profesional.

3. Cómo funciona

A diferencia de los Asesores Expertos estándar que ejecutan operaciones, esta herramienta se ejecuta como un Indicador Personalizado. Utiliza el controlador OnChartEventpara detectar los clics del ratón en los objetos botón generados.