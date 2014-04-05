ゴールド＆通貨強さ分析スイート





リアルタイム通貨強さ分析、相関追跡、セッションベースの取引インテリジェンスを実現するプロフェッショナル向け7タブダッシュボード。再描画ゼロ。即時セットアップ。





概要





通貨強さ分析スイートは、7つの専門パネルを通じて包括的な多通貨分析を提供します。本システムは8通貨＋ゴールドの強さを追跡し、相関関係を特定、セッションパフォーマンスを分析、複数時間軸にわたる機会をスキャンします。





コア機能





トレンド・モメンタム・ボラティリティ要素を含むリアルタイム通貨力追跡（-10～+10スケール）

東京・ロンドン・NY・シドニーのセッション別パフォーマンス分析

全通貨間の相関関係を示す完全相関マトリックス

自動シグナル分類機能付き複数時間枠ペアスキャナー

ギャップ・ダイバージェンス・ブレイクアウト検知システム

監視ペア全種のワンクリックチャート切り替え





7つの分析パネル





1. 強さメーター

各通貨のリアルタイム強さ追跡（移動平均トレンド、RSIモメンタム、ATRボラティリティ率）。即時判断のためのカラーコード表示。





2. セッションパフォーマンス

東京、ロンドン、NY、シドニー各セッションで最もパフォーマンスの高い通貨を追跡。現在のアクティブセッションによるスマートランキング。





3. ペアスキャナー

全通貨ペアの強さ差を複数時間足表示（H1/H4/D1カスタマイズ可）。自動シグナル分類：強気買い/売り、中立、反転。ペアクリックで即時チャート切り替え。





4. 分析タブ

時間足整合性指標付き高度な機会スクリーナー。3時間足全てが一致する高確率セットアップを特定。





5. 相関マトリックス

全通貨間の相関関係を示す9×9グリッド（-1.0～+1.0）。重複取引を回避し、自然なヘッジ機会を発見。





6. 相関クラスター

スクロール式ティッカーで表示される相関度トップ5/ボトム5ペア。連動する通貨を即座に特定。





7. 設定と情報

アラートタイプ、通知方法（音/プッシュ通知/メール）、アクティブ取引時間スケジューラー、システム診断を包括的に管理するコントロールパネル。





検出システム





ギャップ検出：強さが3.0ポイント以上急騰した際のアラート（ニュース反応、モメンタム転換）

ダイバージェンス検出：価格と強さの不一致を特定（反転シグナル）

ブレイクアウト検知：強さが14バー高値/安値を2.5ポイント以上突破した際にフラグを立てる

市場ステータス：週末データ凍結保護付きで市場開場/閉場を自動検知





技術的基盤





統一14バー計算システム：

- 勢いの測定：RSI(14)

- トレンド確認：SMA(14)

- ボラティリティ測定：ATR(14)





時間枠：H1（デフォルト）、H4、D1 - 完全カスタマイズ可能

通貨：USD、EUR、GBP、JPY、CHF、AUD、NZD、CAD、XAU

更新頻度：5秒（1～60秒調整可能）

銘柄検出：ブローカー接尾辞自動認識（.m、.f、.pro、.raw、.c、#）





取引応用例





強弱比較：差額が最大となる通貨ペアを取引

セッションブレイクアウト：セッション開始前に強気通貨を特定

ダイバージェンス反転：価格と強度の乖離時に逆張り取引

相関アービトラージ：負の相関ペアを自然ヘッジとして取引

複数時間軸確認：全時間軸が一致した時のみエントリー





設定手順





購入 → MT5マーケット経由で自動インストール

任意のチャートにアタッチ → ダッシュボード自動読み込み

取引開始 → 全通貨ペア自動検出





手動ペアリスト不要。履歴ダウンロード不要。ブローカー固有設定不要。





技術要件





MetaTrader 5 ビルド3280以上

Windows 10/11 または Mac (Wine/Parallels経由)

有効な取引口座 (デモ/ライブ)





パッケージ内容





フル機能7タブダッシュボード（永久ライセンス）

同時アクティベーション10台

無料永久アップデート

MQL5 PM経由優先サポート





サポート





MQL5プライベートメッセージ経由の永久サポート。標準応答時間：24時間以内。





開発元：Phoenix Global Investments Ltd

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. All rights reserved.