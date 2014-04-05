Currency Strength Suite

ゴールド＆通貨強さ分析スイート


リアルタイム通貨強さ分析、相関追跡、セッションベースの取引インテリジェンスを実現するプロフェッショナル向け7タブダッシュボード。再描画ゼロ。即時セットアップ。


概要


通貨強さ分析スイートは、7つの専門パネルを通じて包括的な多通貨分析を提供します。本システムは8通貨＋ゴールドの強さを追跡し、相関関係を特定、セッションパフォーマンスを分析、複数時間軸にわたる機会をスキャンします。


コア機能


トレンド・モメンタム・ボラティリティ要素を含むリアルタイム通貨力追跡（-10～+10スケール）

東京・ロンドン・NY・シドニーのセッション別パフォーマンス分析

全通貨間の相関関係を示す完全相関マトリックス

自動シグナル分類機能付き複数時間枠ペアスキャナー

ギャップ・ダイバージェンス・ブレイクアウト検知システム

監視ペア全種のワンクリックチャート切り替え


7つの分析パネル


1. 強さメーター

各通貨のリアルタイム強さ追跡（移動平均トレンド、RSIモメンタム、ATRボラティリティ率）。即時判断のためのカラーコード表示。


2. セッションパフォーマンス

東京、ロンドン、NY、シドニー各セッションで最もパフォーマンスの高い通貨を追跡。現在のアクティブセッションによるスマートランキング。


3. ペアスキャナー

全通貨ペアの強さ差を複数時間足表示（H1/H4/D1カスタマイズ可）。自動シグナル分類：強気買い/売り、中立、反転。ペアクリックで即時チャート切り替え。


4. 分析タブ

時間足整合性指標付き高度な機会スクリーナー。3時間足全てが一致する高確率セットアップを特定。


5. 相関マトリックス

全通貨間の相関関係を示す9×9グリッド（-1.0～+1.0）。重複取引を回避し、自然なヘッジ機会を発見。


6. 相関クラスター

スクロール式ティッカーで表示される相関度トップ5/ボトム5ペア。連動する通貨を即座に特定。


7. 設定と情報

アラートタイプ、通知方法（音/プッシュ通知/メール）、アクティブ取引時間スケジューラー、システム診断を包括的に管理するコントロールパネル。


検出システム


ギャップ検出：強さが3.0ポイント以上急騰した際のアラート（ニュース反応、モメンタム転換）

ダイバージェンス検出：価格と強さの不一致を特定（反転シグナル）

ブレイクアウト検知：強さが14バー高値/安値を2.5ポイント以上突破した際にフラグを立てる

市場ステータス：週末データ凍結保護付きで市場開場/閉場を自動検知


技術的基盤


統一14バー計算システム：

- 勢いの測定：RSI(14)

- トレンド確認：SMA(14)

- ボラティリティ測定：ATR(14)


時間枠：H1（デフォルト）、H4、D1 - 完全カスタマイズ可能

通貨：USD、EUR、GBP、JPY、CHF、AUD、NZD、CAD、XAU

更新頻度：5秒（1～60秒調整可能）

銘柄検出：ブローカー接尾辞自動認識（.m、.f、.pro、.raw、.c、#）


取引応用例


強弱比較：差額が最大となる通貨ペアを取引

セッションブレイクアウト：セッション開始前に強気通貨を特定

ダイバージェンス反転：価格と強度の乖離時に逆張り取引

相関アービトラージ：負の相関ペアを自然ヘッジとして取引

複数時間軸確認：全時間軸が一致した時のみエントリー


設定手順


購入 → MT5マーケット経由で自動インストール

任意のチャートにアタッチ → ダッシュボード自動読み込み

取引開始 → 全通貨ペア自動検出


手動ペアリスト不要。履歴ダウンロード不要。ブローカー固有設定不要。


技術要件


MetaTrader 5 ビルド3280以上

Windows 10/11 または Mac (Wine/Parallels経由)

有効な取引口座 (デモ/ライブ)


パッケージ内容


フル機能7タブダッシュボード（永久ライセンス）

同時アクティベーション10台

無料永久アップデート

MQL5 PM経由優先サポート


サポート


MQL5プライベートメッセージ経由の永久サポート。標準応答時間：24時間以内。


開発元：Phoenix Global Investments Ltd

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. All rights reserved.


作者のその他のプロダクト
Close All Trades Button
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
ユーティリティ
全取引終了ボタン MetaTrader 5用ワンクリック緊急終了ツール。相場の急変時、技術的問題発生時、終日のポジション整理時に全ポジションを即時終了します。 目的 手動でのポジション終了が間に合わない場合の迅速なポートフォリオ清算。相場の急変時、ニュース発表時の急騰時、プラットフォーム障害時など、複数のポジションを個別に終了させることは時間を浪費し損失を拡大させます。本ユーティリティはそのリスクを排除します。 使用例 予期せぬ変動時の緊急退出 プロップファームトレーダーによる制限前のチャレンジ口座保護 主要発表前のニューストレーダーによるポジション決済 終日のポートフォリオ整理（即時全ポジション決済） 即時清算を要する技術的問題 最大ドローダウン接近時のリスク管理 機能 ワンクリックで全オープンポジションを決済 全ポジションを即時処理 全ブローカー・全銘柄タイプに対応 設定不要 - 接続するだけで使用可能 ワンクリック取引パネル下部に配置された大型赤ボタン（187×40ピクセル） スリッページ・リクオート・接続障害を自動処
FREE
Phoenix Candle Timer Panel
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
インディケータ
Phoenix Candle Timer Panel (MT5) Professional candle countdown timer for MetaTrader 5. Displays precise time remaining in the current candle to improve execution timing, strategy discipline, and EA/manual trade coordination. Purpose Accurate candle timing is critical for both discretionary traders and algorithmic strategies. Entering too early or too late within a candle can significantly impact risk, spread exposure, and signal validity. The Phoenix Candle Timer Panel provides clear, real-time
FREE
Phoenix Spread Panel
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
インディケータ
Phoenix Spread Panel (MT5) Real-time spread monitoring panel for MetaTrader 5. Displays current bid/ask spread in points to help traders avoid poor entries during high-cost or illiquid market conditions. Purpose Spread expansion is one of the most overlooked sources of trading losses. During low liquidity, rollovers, news events, or volatile conditions, spreads can widen dramatically — turning otherwise valid trades into instant drawdowns. The Phoenix Spread Panel provides constant, real-time vi
FREE
