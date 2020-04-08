Currency Strength Suite
- Indicadores
- PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
- Versão: 8.70
- Atualizado: 30 novembro 2025
- Ativações: 10
SUÍTE DE FORÇA DO OURO E MOEDAS
Painel profissional com 7 guias para análise em tempo real da força das moedas, acompanhamento de correlações e inteligência de negociação baseada em sessões. Sem repintura. Configuração imediata.
Visão geral
A Suíte de Força das Moedas fornece uma análise abrangente de várias moedas por meio de sete painéis especializados. O sistema acompanha a força de 8 moedas mais o ouro, identifica correlações, analisa o desempenho das sessões e verifica oportunidades em vários intervalos de tempo.
Principais recursos
Rastreamento da força em tempo real (escala de -10 a +10) com componentes de tendência, momentum e volatilidade.
Análise do desempenho da sessão para Tóquio, Londres, Nova York e Sydney.
Matriz de correlação completa mostrando as relações entre todas as moedas.
Scanner de pares com vários intervalos de tempo e classificação automática de sinais.
Sistemas de detecção de GAP, divergência e rompimento.
Troca de gráficos com um clique para todos os pares monitorados.
Sete painéis de análise
1. Medidor de força
Acompanhamento da força em tempo real para cada moeda com tendências de média móvel, momentum RSI e porcentagem de volatilidade ATR. Codificado por cores para tomada de decisão instantânea.
2. Desempenho da sessão
Acompanha quais moedas têm melhor desempenho durante as sessões de Tóquio, Londres, Nova York e Sydney. Classificação inteligente por sessão ativa atual.
3. Scanner de pares
Visualização em vários intervalos de tempo (H1/H4/D1 personalizável) mostrando o diferencial de força para todos os pares. Classificação automática de sinais: Compra/Venda forte, Moderada, Reversão. Clique em qualquer par para alternar os gráficos instantaneamente.
4. Guia de análise
Filtro avançado de oportunidades com indicadores de alinhamento de intervalos de tempo. Identifica quando todos os três intervalos de tempo concordam com as configurações de maior probabilidade.
5. Matriz de correlação
Grade de correlação completa 9×9 (-1,0 a +1,0) mostrando as relações entre todas as moedas. Evite negociações redundantes e encontre oportunidades naturais de hedge.
6. Clusters de correlação
Os 5 pares mais/menos correlacionados exibidos em formato de ticker rolante. Identifique instantaneamente quais moedas se movem juntas.
7. Configurações e informações
Painel de controle completo para tipos de alertas, métodos de notificação (som/push/e-mail), agendador de horas de negociação ativas e diagnósticos do sistema.
Sistemas de detecção
Detecção de GAP: alerta quando a força salta ≥3,0 pontos (reações a notícias, mudanças de momentum)
Detecção de divergência: identifica incompatibilidade entre preço e força (sinais de reversão)
Detecção de rompimento: sinaliza quando a força rompe a alta/baixa de 14 barras em ≥2,5 pontos.
Status do mercado: detecta automaticamente a abertura/fechamento do mercado com proteção contra congelamento de dados no fim de semana.
Base técnica
Sistema de cálculo unificado de 14 barras:
- RSI(14) para momentum.
- SMA(14) para confirmação de tendência.
- ATR(14) para medição de volatilidade.
Intervalos de tempo: H1 (padrão), H4, D1 - totalmente personalizável
Moedas: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD, XAU
Frequência de atualização: 5 segundos (ajustável de 1 a 60 segundos)
Detecção de símbolos: reconhecimento automático de sufixos de corretoras (.m, .f, .pro, .raw, .c, #)
Aplicações de negociação
Forte vs. fraco: negocie os pares com maior diferencial
Ruptura da sessão: identifique moedas fortes antes da abertura da sessão
Reversão da divergência: negociações contra a tendência quando há conflito entre preço/força
Arbitragem de correlação: negocie pares com correlação negativa como hedge natural
Confirmação de múltiplos intervalos de tempo: entre apenas quando todos os intervalos de tempo estiverem alinhados
Configuração
Compra → Instalação automática via MT5 Market
Anexe a qualquer gráfico → O painel é carregado automaticamente
Comece a negociar → Todos os pares são detectados automaticamente
Sem listas manuais de pares. Sem downloads de histórico. Sem configuração específica da corretora.
Requisitos técnicos
MetaTrader 5 build 3280 ou superior
Windows 10/11 ou Mac (via Wine/Parallels)
Conta de negociação ativa (demo ou real)
O pacote inclui
Painel completo com 7 guias e licença vitalícia
10 ativações simultâneas
Atualizações gratuitas vitalícias
Suporte prioritário via MQL5 PM
Suporte
Suporte vitalício via mensagem privada MQL5. Tempo de resposta típico: 24 horas.
Desenvolvido por Phoenix Global Investments Ltd
© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Todos os direitos reservados.