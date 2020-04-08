Currency Strength Suite

SUÍTE DE FORÇA DO OURO E MOEDAS





Painel profissional com 7 guias para análise em tempo real da força das moedas, acompanhamento de correlações e inteligência de negociação baseada em sessões. Sem repintura. Configuração imediata.





Visão geral





A Suíte de Força das Moedas fornece uma análise abrangente de várias moedas por meio de sete painéis especializados. O sistema acompanha a força de 8 moedas mais o ouro, identifica correlações, analisa o desempenho das sessões e verifica oportunidades em vários intervalos de tempo.





Principais recursos





Rastreamento da força em tempo real (escala de -10 a +10) com componentes de tendência, momentum e volatilidade.

Análise do desempenho da sessão para Tóquio, Londres, Nova York e Sydney.

Matriz de correlação completa mostrando as relações entre todas as moedas.

Scanner de pares com vários intervalos de tempo e classificação automática de sinais.

Sistemas de detecção de GAP, divergência e rompimento.

Troca de gráficos com um clique para todos os pares monitorados.





Sete painéis de análise





1. Medidor de força

Acompanhamento da força em tempo real para cada moeda com tendências de média móvel, momentum RSI e porcentagem de volatilidade ATR. Codificado por cores para tomada de decisão instantânea.





2. Desempenho da sessão

Acompanha quais moedas têm melhor desempenho durante as sessões de Tóquio, Londres, Nova York e Sydney. Classificação inteligente por sessão ativa atual.





3. Scanner de pares

Visualização em vários intervalos de tempo (H1/H4/D1 personalizável) mostrando o diferencial de força para todos os pares. Classificação automática de sinais: Compra/Venda forte, Moderada, Reversão. Clique em qualquer par para alternar os gráficos instantaneamente.





4. Guia de análise

Filtro avançado de oportunidades com indicadores de alinhamento de intervalos de tempo. Identifica quando todos os três intervalos de tempo concordam com as configurações de maior probabilidade.





5. Matriz de correlação

Grade de correlação completa 9×9 (-1,0 a +1,0) mostrando as relações entre todas as moedas. Evite negociações redundantes e encontre oportunidades naturais de hedge.





6. Clusters de correlação

Os 5 pares mais/menos correlacionados exibidos em formato de ticker rolante. Identifique instantaneamente quais moedas se movem juntas.





7. Configurações e informações

Painel de controle completo para tipos de alertas, métodos de notificação (som/push/e-mail), agendador de horas de negociação ativas e diagnósticos do sistema.





Sistemas de detecção





Detecção de GAP: alerta quando a força salta ≥3,0 pontos (reações a notícias, mudanças de momentum)

Detecção de divergência: identifica incompatibilidade entre preço e força (sinais de reversão)

Detecção de rompimento: sinaliza quando a força rompe a alta/baixa de 14 barras em ≥2,5 pontos.

Status do mercado: detecta automaticamente a abertura/fechamento do mercado com proteção contra congelamento de dados no fim de semana.





Base técnica





Sistema de cálculo unificado de 14 barras:

- RSI(14) para momentum.

- SMA(14) para confirmação de tendência.

- ATR(14) para medição de volatilidade.





Intervalos de tempo: H1 (padrão), H4, D1 - totalmente personalizável

Moedas: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD, XAU

Frequência de atualização: 5 segundos (ajustável de 1 a 60 segundos)

Detecção de símbolos: reconhecimento automático de sufixos de corretoras (.m, .f, .pro, .raw, .c, #)





Aplicações de negociação





Forte vs. fraco: negocie os pares com maior diferencial

Ruptura da sessão: identifique moedas fortes antes da abertura da sessão

Reversão da divergência: negociações contra a tendência quando há conflito entre preço/força

Arbitragem de correlação: negocie pares com correlação negativa como hedge natural

Confirmação de múltiplos intervalos de tempo: entre apenas quando todos os intervalos de tempo estiverem alinhados





Configuração





Compra → Instalação automática via MT5 Market

Anexe a qualquer gráfico → O painel é carregado automaticamente

Comece a negociar → Todos os pares são detectados automaticamente





Sem listas manuais de pares. Sem downloads de histórico. Sem configuração específica da corretora.





Requisitos técnicos





MetaTrader 5 build 3280 ou superior

Windows 10/11 ou Mac (via Wine/Parallels)

Conta de negociação ativa (demo ou real)





O pacote inclui





Painel completo com 7 guias e licença vitalícia

10 ativações simultâneas

Atualizações gratuitas vitalícias

Suporte prioritário via MQL5 PM









Suporte





Suporte vitalício via mensagem privada MQL5. Tempo de resposta típico: 24 horas.





Desenvolvido por Phoenix Global Investments Ltd

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Todos os direitos reservados.