NQ SMT Algo Prime

Nutzen Sie die Macht der institutionellen Intermarket-Divergenz

Der NQ/ES SMT Trading Algo ist ein hochentwickelter Expert Advisor für institutionelle Anleger, der speziell für den US-Indexmarkt (NASDAQ 100 & S&P 500) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Standard-Nachlaufindikatoren nutzt dieser EA die Smart Money Technique (SMT)- den Fußabdruck, den institutionelle Marktteilnehmer hinterlassen, wenn korrelierende Vermögenswerte divergieren.

Wenn NQ ein tieferes Tief erreicht, ES dies aber nicht tut (oder umgekehrt), signalisiert dies eine Anhäufung von Aufträgen durch Großbanken. Dieser EA identifiziert diese hochwahrscheinlichen "Risse" in der Korrelation, um präzise in Trades einzusteigen.





(Dieser EA ist empfindlich auf Symbolnamen, so dass Sie manuell eingeben müssen sie auf die EA-Einstellung und schreiben Sie es genau, wie es auf Ihrem Broker Watchlist vor dem Start zu verwenden) Die Screenshots zeigen Backtesting auf NAS100 und SP500 von 1 Monat, 1 Jahr, und verschiedene Risiko zu Belohnung Verhältnisse 1:4 und 1:5 aktuelle Standardeinstellung sind profitabel, aber fühlen Sie sich frei, um die Einstellung und Risikomanagement nach Ihren Wünschen und Handelsstil und Drawdown-Toleranz zu zwicken.Die meisten EAs sind nicht Prop Firma freundlich und dieser EA hat erhebliche Drawdown jedoch angesichts der hoch anpassbare Natur des Beraters, mit der richtigen Einstellung und Risiko zu belohnen, es tut erholen mit erheblichen Geschwindigkeit.

Einstellungen auf den Screenshots verwenden 2.0 ATR, 1:4,1:5 RR, H1 Trend Zeitrahmen, Trend folgen Modus, beide Richtungen und Handel Ausführung auf dem schwächeren Paar, Handel nur London und New York Sitzungen, und ein 0,1% Risiko.





(Haftungsausschluss: Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Gewinne)







🚀 Wichtigste Kernfunktionen

Institutionelle SMT-Logik: Erkennt bullische und bearische Divergenzen zwischen korrelierten Vermögenswerten (z. B. US500/NAS100) in Echtzeit.

Flexible Ausführungsmodi: Wählen Sie je nach Ihrer Strategie, ob Sie das stärkere oder das schwächere Paar handeln möchten.

Erweiterter Marktstruktur-Filter: Eingaben werden nach der Trendstruktur des höheren Zeitrahmens (H1 Trend) gefiltert, um sicherzustellen, dass Sie mit dem institutionellen Fluss handeln.

Passiver Nachrichtenfilter (MQL5-Kalender): Der integrierte Nachrichtenfilter blockiert neue Trades während der Volatilität und bietet einen optionalen "Hard Exit", um Positionen vor Ereignissen mit roter Flagge zu schließen.

Institutionelles Risikomanagement: Umfasst einen professionellen Equity Guard (Daily % Loss Shutdown) und einen Trade Limiter zur Vermeidung von Over-Trading.

🛠 Professionelle Einstellungen

Mehrere Stop-Loss-Modi: Wählen Sie zwischen ATR-basierten Volatilitätsstopps, festen Pips oder einem Prozentsatz Ihres Guthabens.

Präzisions-Breakeven-Engine: Schützt Ihr Kapital automatisch, indem es den Stop Loss zum Einstieg verschiebt, sobald ein bestimmter Gewinnprozentsatz oder ein Pip-Ziel erreicht wird.

Session-Filterung: Vorkonfigurierte Asien-, London- und New York-Sitzungsumschaltungen (GMT-basiert).

Visuelle Intelligenz: Der EA zeichnet SMT-Divergenzlinien direkt auf Ihrem Chart, so dass Sie genau sehen können, wo der institutionelle Fußabdruck erkannt wurde.

📊 Spezifikationen der Strategie

Primäre Vermögenswerte: NAS100 (NQ), US500 (ES).

Zeitrahmen: M15 für Einträge, H1 für Trendstruktur.

Logik: Korrelationsdivergenz (SMT) + Trendfolge-/Gegen-Trend-Optionen.

Schutz: Integrierter Aktienschutz und Nachrichtenfilter.

📝 Warum SMT Trading Algo wählen?

Die meisten EAs scheitern, weil sie einen einzelnen Chart in einem Vakuum betrachten. Der SMT Trading Algo betrachtet das "Big Picture", indem er den NASDAQ und den S&P 500 vergleicht. Diese Multi-Asset-Korrelation ist das Geheimnis hinter den ICT/Smart Money-Konzepten, die von professionellen Fondshändlern verwendet werden.

In Ihrem Kauf enthalten:

Dashboard in Echtzeit: Verfolgen Sie Ihren täglichen Gewinn, die Anzahl der Trades und den EA-Status auf einen Blick.

Warnungssystem: Popup-Warnungen, Töne und Push-Benachrichtigungen für Ihr mobiles Gerät.

Verbessern Sie Ihren Handel mit institutioneller Logik. Schließen Sie sich noch heute dem Smart Money an.