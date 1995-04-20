DiverX MT4

DiverX ist ein leistungsstarker und vielseitiger Divergenzindikator, der für die MetaTrader 4-Plattform entwickelt wurde. Er erkennt sowohlreguläre als auch versteckte Divergenzen auf der Grundlage von fünf beliebten technischen Indikatoren: RSI(Relative Strength Index), RVI(Relative Vigor Index), Stochastic Oscillator, CCI(Commodity Channel Index)undMACD(Moving Average Convergence Divergence).Der Indikator stellt die Ergebnisse direkt auf dem Hauptdiagramm dar und bietetvisuelle Linien, Pfeile und Beschriftungen für eine einfache Analyse.

DiverX für MetaTrader 5 ist hier erhältlich >>>

Hauptmerkmale
  • Unterstützung mehrerer Indikatoren - Erkennt Divergenzen anhand von RSI, RVI, Stochastic, CCI und MACD mit individuellen Einstellungen für jeden Indikator.
  • Flexible Konfiguration - Aktivieren/Deaktivieren von Indikatoren, Festlegen von Berechnungszeiträumen und Filterstufen, Anpassen der Anzeige von Linien, Pfeilen und Beschriftungen.
  • Divergenztypen - Unterstützt sowohlreguläre(Trendumkehrsignale) als auch versteckte Divergenzen(Trendfortsetzungssignale).
  • Visualisierung - Zeigt Divergenzlinien, Pfeile mit farblicher Unterscheidung(bullish/bearish, regular/hidden) und Textbeschriftungen zur Identifizierung der Signalquelle an.
  • Filterung - Enthält einen optionalen Entladungsfilter zur Verbesserung der Genauigkeit von regulären Divergenzsignalen.
  • Anpassung - Vollständige Farbanpassung für Linien, Pfeile und Text für eine bessere Wahrnehmung.

    Warum sind Divergenzen ein Schlüsselkriterium der technischen Analyse?

    Divergenzen spielen eine zentrale Rolle in der technischen Analyse, da sie potenzielleTrendumkehrungen oder -fortsetzungen signalisieren, die auf der Diskrepanz zwischen der Kursbewegung und dem Verhalten des Indikators beruhen.
    Dies ist der Fall, wenn der Kurs neue Höchst- oder Tiefststände erreicht, der Indikator diese jedoch nicht bestätigt, was auf eine nachlassende Dynamik hinweist.

    • Regelmäßige Divergenzen(z. B. bullische Divergenz: der Kurs erreicht ein neues Tief, der Indikator aber nicht) sagen oft eineTrendumkehr voraus und sind daher wertvolle Einstiegspunkte.
    • Versteckte Divergenzen ( z. B. bärische Divergenz: Der Kurs erreicht kein neues Hoch, der Indikator aber schon) deuten auf eineTrendfortsetzung hin und helfen Händlern, Positionen länger zu halten.

      Divergenzen tragen dazu bei, Fehlsignale zu vermeiden, die typischerweise nur bei Unterstützungs-/Widerstandsniveaus auftreten, und erhöhen die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Trades, insbesondere wenn sie mit anderen Analysetools kombiniert werden.

      Vorteile von DiverX
      • Umfassender Ansatz - Die gleichzeitige Analyse von fünf Indikatoren liefert stärkere Signale durch die Bestätigung durch mehrere Quellen.
      • Flexibilität und Genauigkeit - Anpassbare Einstellungen für jeden Indikator und Filteroptionen passen sich an jede Strategie und jeden Zeitrahmen an.
      • Intuitive Schnittstelle - Visuelle Elemente vereinfachen die Interpretation auch für Anfänger.
      • Leistungsoptimierung - Funktioniert nur bei neuen Balken und ist optimiert, um die Belastung der Plattform zu reduzieren.
      • Anpassung - Volle Freiheit bei der Konfiguration von Farben und Anzeigestilen.
      • Universalität - Geeignet fürForex, Aktien, Kryptowährungen, Indizes, Metalle und jeden Zeitrahmen.
        Verwendungsempfehlungen
        • Verwenden SieDiverX als Grundlage für Ihr eigenes Handelssystem oder als Zusatz zu einer bestehenden Strategie, um die Signalgenauigkeit zu erhöhen.
        • Wenden Sieregelmäßige Divergenzen an, um Umkehrpunkte zu finden undversteckte Divergenzen, um Trendfortsetzungen zu bestätigen.
        • Passen Sie die Indikatorparameter(z.B. RSI- oder MACD-Perioden) je nach gewähltem Zeitrahmen an: kürzere Perioden fürM1-M15, längere Perioden fürH4-D1.
          Kompatibilität
          • Plattform: MetaTrader 4
          • Instrumente: Alle (Forex, Aktien, Kryptowährungen, Indizes, Metalle)
          • Zeitrahmen: Alle
          • Vollständig kompatibel mit anderen Indikatoren und Vorlagen


