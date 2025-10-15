DiverX

DiverX ist ein leistungsstarker und vielseitiger Divergenzindikator, der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Er erkennt sowohl reguläre als auch versteckte Divergenzen, die auf fünf beliebten technischen Indikatoren basieren: RSI (Relative Strength Index), RVI (Relative Vigor Index), Stochastic Oscillator, CCI (Commodity Channel Index) und MACD (Moving Average Convergence Divergence) und ATR Plus (eigener Indikator des Autors, Produktseite >>). Der Indikator stellt die Ergebnisse direkt auf dem Hauptchart dar und bietet visuelle Linien, Pfeile und Beschriftungen zur einfachen Analyse.

Hauptmerkmale

  • Unterstützung mehrerer Indikatoren - Erkennt Divergenzen unter Verwendung von RSI, RVI, Stochastic, CCI und MACD mit individuellen Einstellungen für jeden Indikator.
  • Flexible Konfiguration - Aktivieren/Deaktivieren von Indikatoren, Festlegen von Berechnungszeiträumen und Filterstufen, Anpassen der Anzeige von Linien, Pfeilen und Beschriftungen.
  • Divergenztypen - Unterstützt sowohl reguläre (Trendumkehrsignale) als auch versteckte Divergenzen (Trendfortsetzungssignale).
  • Visualisierung - Zeigt Divergenzlinien, Pfeile mit farblicher Unterscheidung (bullish/bearish, regular/hidden) und Textbeschriftungen zur Identifizierung der Signalquelle.
  • Filterung - Enthält einen optionalen Entladungsfilter zur Verbesserung der Genauigkeit von regulären Divergenzsignalen.
  • Anpassung - Vollständige Farbanpassung für Linien, Pfeile und Text für eine verbesserte Wahrnehmung.

    Warum sind Divergenzen ein Schlüsselkriterium der technischen Analyse?

    Divergenzen spielen eine zentrale Rolle in der technischen Analyse, da sie potenzielle Trendumkehrungen oder -fortsetzungen signalisieren, die auf der Diskrepanz zwischen Kursbewegung und Indikatorverhalten beruhen.
    Dies ist der Fall, wenn der Kurs neue Höchst- oder Tiefststände erreicht, der Indikator diese jedoch nicht bestätigt, was auf eine nachlassende Dynamik hindeutet.

    • Regelmäßige Divergenzen (z. B. bullische Divergenz: der Kurs erreicht ein neues Tief, der Indikator jedoch nicht) sagen oft eine Trendumkehr voraus und sind daher wertvolle Einstiegspunkte.
    • Versteckte Divergenzen ( z. B. bärische Divergenz: Der Kurs erreicht kein neues Hoch, der Indikator aber schon) deuten auf eine Trendfortsetzung hin und helfen Händlern, Positionen länger zu halten.

      Divergenzen tragen dazu bei, Fehlsignale zu vermeiden, die typischerweise nur bei Unterstützungs-/Widerstandsniveaus auftreten, und erhöhen die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Trades, insbesondere wenn sie mit anderen Analysetools kombiniert werden.

      Vorteile von DiverX
      • Umfassender Ansatz - Die gleichzeitige Analyse von fünf Indikatoren liefert stärkere Signale durch die Bestätigung durch mehrere Quellen.
      • Flexibilität und Genauigkeit - Anpassbare Einstellungen für jeden Indikator und Filteroptionen passen sich an jede Strategie und jeden Zeitrahmen an.
      • Intuitive Schnittstelle - Visuelle Elemente vereinfachen die Interpretation auch für Anfänger.
      • Leistungsoptimierung - Funktioniert nur bei neuen Balken und ist optimiert, um die Belastung der Plattform zu reduzieren.
      • Anpassung - Volle Freiheit bei der Konfiguration von Farben und Anzeigestilen.
      • Universalität - Geeignet für Forex, Aktien, Kryptowährungen, Indizes, Metalle und jeden Zeitrahmen.
        Verwendungsempfehlungen
        • Verwenden Sie DiverX als Grundlage für Ihr eigenes Handelssystem oder als Zusatz zu einer bestehenden Strategie, um die Signalgenauigkeit zu erhöhen.
        • Wenden Sie regelmäßige Divergenzen an, um Umkehrpunkte zu finden und versteckte Divergenzen, um Trendfortsetzungen zu bestätigen.
        • Passen Sie die Indikatorparameter (z.B. RSI- oder MACD-Perioden) je nach gewähltem Zeitrahmen an: kürzere Perioden für M1-M15, längere Perioden für H4-D1.
          Kompatibilität
          • Plattform: MetaTrader 5
          • Instrumente: Alle (Forex, Aktien, Kryptowährungen, Indizes, Metalle)
          • Zeitrahmen: Alle
          • Vollständig kompatibel mit anderen Indikatoren und Vorlagen

