PHantom N1
- Experten
- Sofya Tselishcheva
- Version: 7.44
- Aktivierungen: 10
PHantom N1 EA – Intelligentes Expert-System mit visueller Marktverarbeitung
PHantom N1 basiert auf einem datengetriebenen Ansatz und wurde über mehrere Jahre hinweg mit umfangreichen historischen Marktdaten trainiert.
Die Entwicklungsumgebung bestand aus realen Preisbewegungen, Volatilitätsphasen, strukturellen Marktänderungen und externen Einflüssen. Dabei wurde nicht nur auf
klassische technische Indikatoren zurückgegriffen, sondern auch auf multimodale Datenströme – dazu zählen unter anderem visuelle Chartmuster, Kerzenformationen sowie OrderflowDaten.
Ziel war es, ein Modell zu entwickeln, das Marktdynamiken nicht nur erkennt, sondern auch antizipieren kann.
PHantom lernt kontinuierlich dazu und passt sich an neue Marktverhältnisse an – ohne starr auf festkodierte Bedingungen angewiesen zu sein.
1. Visuelle Marktsituationserfassung
Ein besonderes Merkmal des PHantom N1 EA ist die Fähigkeit, visuelle Snapshots der aktuellen Marktsituation zu erstellen. Diese visuelle Erfassung orientiert sich an menschlichem Chartverhalten:
Der EA generiert regelmäßig Screenshots bzw. Datenabbilder von Charts in höchster Qualität und analysiert diese mit Hilfe eines KI-gestützten Bilderkennungssystems.
Dieser visuelle Ansatz ermöglicht es PHantom N1, klassische Chartmuster wie Unterstützungs- und Widerstandszonen, Formationen und abrupte Breakouts zu erkennen,
ähnlich wie es ein erfahrener Trader mit dem Auge tun würde – nur in wesentlich höherer Frequenz und ohne emotionale Verzerrung.
2. Doppelte KI-Validierung mit GPT-5.1
Die visuell gesammelten Informationen durchlaufen einen zweiten Validierungsprozess über das Sprachmodell GPT-5.1, welches zur semantischen und kontextuellen Prüfung eingesetzt wird.
Diese zweite KI-Schicht überprüft die Plausibilität der visuell erkannten Muster, bewertet die Marktstimmung anhand historischer Korrelationen und klassifiziert die Signale als handelbar oder nicht.
Durch diese doppelstufige Prüfung – visuelle Erkennung kombiniert mit logischer Analyse – wird die Wahrscheinlichkeit für Fehlentscheidungen erheblich reduziert.
PHantom N1 eliminiert schwache Signale konsequent und reagiert ausschließlich auf qualitativ bestätigte Setups.
3. Eigene KI-Handlungslogik – PHantom Core
Nach erfolgreicher Validierung erfolgt die Übergabe der Signalinformationen an das speziell entwickelte PHantom-Core-Modul – ein intern trainiertes Modell,
das Entscheidungen basierend auf vorgegebenen Risikoprofilen und Marktparametern trifft.
Das PHantom-Core-Modell analysiert die Signalstärke, zeitliche Häufung, Marktkontext und mögliche Korrelationen, bevor eine endgültige Handelsentscheidung gefällt wird.
Die Entscheidungsfindung ist regelbasiert, aber lernfähig – das bedeutet, dass der EA seine Vorgehensweise adaptieren kann, ohne instabil zu werden.
4. Technische Ausführung und Sicherheit
- Schnelle Orderausführung durch optimierten Codeaufbau
- Ständige Überwachung aktiver Positionen auf Anomalien oder externe Risiken
- Integration eines eigenen Risiko-Management-Systems, welches Lotgrößen, Stop-Loss, Take-Profit und Max-Drawdown-Kontrolle intelligent verwaltet
- Notfallabschaltungen bei extremen Marktbedingungen
PHantom N1 agiert unabhängig, aber kontrolliert. Eine klare Priorität liegt auf Kapitalerhalt,
sodass aggressives Verhalten automatisch unterdrückt wird, sobald der Markt keine klaren Signale mehr bietet.
5. Besondere Merkmale im Überblick
- Visuelle Analysefähigkeit in Echtzeit – wie ein Trader mit Erfahrung
- Zweifache KI-Verifikation: Bilddaten und logisches Sprachmodell
- Adaptive Entscheidungslogik basierend auf Custom-KI-Modell
- Maximale Unabhängigkeit vom emotionalen Marktverhalten
- Skalierbar auf mehrere Märkte, flexibel auf verschiedenen Timeframes M30 /H1
- Geeignet für alle Handelsstile: Intraday, Scalping ...
Requirements & Recommendations
|1
|Broker
|Any (low spread)
|2
|Min Deposit
|100$
|3
|Leverage
|Min 1:30
|4
|Timeframe
|M30 / H1
|5
|VPS
|Please use VPS 24/7
PHantom N1 ist kein gewöhnlicher Expert Advisor, sondern ein vollständig KI-basiertes Handelswerkzeug, das den Markt analysiert wie ein erfahrener Mensch – jedoch effizienter, schneller und emotionslos. Die Kombination aus visueller Datenverarbeitung, semantischer Signalverifikation und individueller Entscheidungslogik hebt Phantom auf ein neues technologisches Niveau.
Ideal für alle Trader, die auf Ki setzen, aber gleichzeitig die volle Kontrolle und Transparenz über Ihre Systeme behalten möchten.