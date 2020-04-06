PHantom N1 basiert auf einem datengetriebenen Ansatz und wurde über mehrere Jahre hinweg mit umfangreichen historischen Marktdaten trainiert.

Die Entwicklungsumgebung bestand aus realen Preisbewegungen, Volatilitätsphasen, strukturellen Marktänderungen und externen Einflüssen. Dabei wurde nicht nur auf

klassische technische Indikatoren zurückgegriffen, sondern auch auf multimodale Datenströme – dazu zählen unter anderem visuelle Chartmuster, Kerzenformationen sowie OrderflowDaten.

Ziel war es, ein Modell zu entwickeln, das Marktdynamiken nicht nur erkennt, sondern auch antizipieren kann.

PHantom lernt kontinuierlich dazu und passt sich an neue Marktverhältnisse an – ohne starr auf festkodierte Bedingungen angewiesen zu sein.