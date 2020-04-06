Aureon EA

Aureon EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für den professionellen und hochpräzisen Handel entwickelt wurde. Der Kern der Strategie basiert auf der Divergenzanalyse, einem der genauesten und zuverlässigsten Werkzeuge der technischen Analyse. Der EA identifiziert Divergenzen mit Hilfe der folgenden Indikatoren: RSI, Stochastik, CCI, MACD, RVI. Basierend auf einer Kombination von erkannten Signalen entscheidet das System, ob eine Position eröffnet werden soll. Zusätzliche Filter beinhalten RSI, Bollinger Bands und ATR für verbesserte Genauigkeit und Marktanpassung.

Vielseitigkeit: 5 Handelssysteme in einem Produkt

Aureon EA unterstützt den Handel mit einer breiten Palette von Instrumenten: Gold, Brent Oil, SP500, Nasdaq, DAX, Forex-Paare, BTCUSD und viele andere.

Der EA kombiniert mehrere unabhängige Handelslogiken:

  • Intraday Trading - kurzfristige Intraday-Einstiege

  • Midnight Scalping - nächtliche Scalping-Strategie

  • Swing Trading - präzise mittelfristige Einstiege

  • Index Trading - indexbasierte Strategien

  • Crypto Trading - Kryptowährungsinstrumente

  • Zwei Betriebsmodi: Normaler Modus und Umkehrmodus

In der Praxis handelt es sich um fünf voll funktionsfähige Handelssysteme in einem, die es dem Händler ermöglichen, seinen bevorzugten Handelsstil zu wählen oder mehrere Modi gleichzeitig zu kombinieren.

Presets für Aureon EA stehen hier zum Download bereit

Handelsmodi und unterstützte Instrumente

Handelsart

Handels-Tools

Intraday-Handel

Devisen: AUDCAD, AUDJPY, AUDUSD, USDCAD, USDJPY

Umkehrmodus: AUDUSD, EURNZD, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD

Rohstoffe: XAUUSD, XBRUSD (Brent-Öl)

Mitternachts-Scalping

AUDCAD, EURAUD, EURJPY, GBPUSD, USDCAD, USDJPY

Swing-Handel

EURUSD, GBPUSD, XAUUSD

Indizes

SP500, Nasdaq (USTEC), DAX (DE40)

Kryptowährungen

BTCUSD H1/H4 Umkehrmodus

Risikomanagement & Sicherheit

Aureon EA verwendet NICHT: Martingale, Grid, Averaging, Lot-Scaling, oder andere risikoreiche Handelsmethoden.

Jeder Handel wird mit einem festen Stop-Loss und Take-Profit eröffnet und enthält außerdem einen eingebauten Trailing-Stop, der ein hohes Maß an Risikokontrolle gewährleistet und Ihr Konto bei jeder Marktvolatilität schützt.

Handelsempfehlungen

Empfohlenes Mindestguthaben: $500 bei gleichzeitiger Nutzung von nicht mehr als zwei Handelsmodi. Um alle Modi zusammen zu nutzen, wird ein Guthaben von mindestens $2000 empfohlen. Für die beste Performance wird empfohlen, IC Markets (Raw Spread) oder einen anderen Broker zu nutzen, der einen Zero/Low Spread Kontotyp anbietet.


