Everest Gold
- Experten
- Juwita Sari
- Version: 2.2
- Aktualisiert: 21 Dezember 2025
- Aktivierungen: 20
EVERST GOLD EA : Fortgeschrittenes Handelssystem für Gold (XAUUSD) im H1-Zeitrahmen
Sind Sie bereit, Ihren Goldhandel mit einer algorithmischen Strategie zu automatisieren?
Wir stellen Ihnen EVEREST GOLD EA vor, den modernen Expert Advisor, der speziell für den volatilen und aussichtsreichen Markt XAUUSD (Gold) auf der Plattform MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Dieser EA basiert auf der Stabilität des H1-Zeitrahmens und nutzt eine proprietäre algorithmische Strategie , um eine dynamische, vollständig geschützte und nicht-Martingale-Handelslösung zu bieten.
Vergessen Sie riskante, nicht nachhaltige Strategien. EVEREST GOLD EA ist Ihr Partner für disziplinierte, gewinnorientierte Automatisierung.
Mit EVEREST GOLD EA können Sie Ihre Trades verwalten:
-
Risikobewusste Automatisierung: Mit einem vollständigen Stop-Loss bei jedem Handel und einer strikten No-Martingale-Politik erhalten Sie die Sicherheit, die ein professionelles Risikomanagement mit sich bringt.
-
Gebaut für Gold: XAUUSD erfordert einen speziellen Ansatz. Unsere KI ist darauf abgestimmt, die einzigartige Volatilität, die Trendmuster und die Bewegungen mit hohem Volumen von Gold zu verstehen.
-
Anpassbar an Ihren Stil: Egal, ob Sie ein aggressiver Growth-Trader oder ein konservativer Vermögensverwalter sind, die Auswahl an verschiedenen TPSL- und Trailing-Stop-Konfigurationen ermöglicht es Ihnen, den EA genau auf Ihre Risikotoleranz abzustimmen.
Hauptmerkmale & Vorteile
|Funktion
|Nutzen für den Trader
|Verwendet eine proprietäre algorithmische Strategie
|Dynamische Optimierung: Die algorithmische Strategie passt sich an, was Ihnen einen Wettbewerbsvorteil bei den sich ständig ändernden Marktbedingungen für Gold verschafft.
|Vollständiger SL-Schutz
|Maximale Sicherheit: Jeder einzelne Handel ist durch einen obligatorischen Stop Loss geschützt, so dass Ihr Kapital vor katastrophalen, unerwarteten Marktbewegungen sicher ist.
|Kein Martingal / Kein Raster
|Nachhaltiges Wachstum: Handeln Sie mit einem sauberen, verantwortungsvollen Risikomodell. Keine risikoreichen Praktiken sorgen dafür, dass Ihr Kapital langfristig geschützt ist.
|Mehrere Eingaben pro Sitzung
|Mehrere Handelsmöglichkeiten: Der EA wurde entwickelt, um die hohe Liquidität von Gold auszunutzen, indem er innerhalb einer Handelssitzung mehrere hochwahrscheinliche Eingänge findet und ausführt.
|Flexibles Risikomanagement
|Vollständige Kontrolle: Wählen Sie zwischen drei leistungsstarken TPSL-Modi: Optimierte TPSL (für aggressives Wachstum), Geschützte TPSL (für konservative Stabilität) oder Manuelle Einstellung (für Ihr eigenes Risikoprofil).
|Dynamischer Trailing-Stop
|Sichern Sie Ihre Gewinne: Verschiebt automatisch Ihren Stop-Loss, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Handel günstig entwickelt, und verwandelt potenzielle Gewinne in realisierte Gewinne.
|Marktbedingungs-Filter
|Intelligentes Handeln: Verhindert, dass der EA Trades eröffnet, wenn der Take Profit außerhalb eines bestimmten berechneten Bereichs liegt, und vermeidet so ungünstige Setups und Einstiegsmöglichkeiten mit geringer Wahrscheinlichkeit.
|Plattform / Paar / Zeitrahmen
|MT5, XAUUSD (Gold), H1. Ein spezialisiertes Tool, das für maximale Performance auf dem beliebtesten Edelmetallpaar entwickelt wurde.
Eingaben und Parameter
|Eingabe
|Beschreibung
|EA Basis-Magische-Zahl
|Dies ist die magische Basiszahl für Handle Hunderte Strategien
|EA-Kommentar
|EA-Kommentar, der beim Öffnen einer Position erscheint
|Art des Risikos
|Wählen Sie die Art des Risikos (statisch, zusammengesetzt und Risikoprozentsatz)
|Lot für Static
|Lot, wenn der Händler den Risikotyp Static auswählt
|Lot für Compound
|Lot-Berechnung basierend auf dem Saldo. Wenn z.B. $500 eingestellt ist, bedeutet das Lot 0,01 für jede $500
|Lot basierend auf dem Risikoprozentsatz
|Lotberechnung basierend auf dem Risikoprozentsatz des Saldos
|Maximal zulässige offene Position
|Die maximal offene Position für den EA (0=unbegrenzt)
|Maximal zulässige offene Position pro Session
|Diese EA offene Position für jede Stunde (Session). Also, wie viele maximal offene Positionen pro Session (Stunde) (0=unbegrenzt)
|Handelsrichtung
|Der Trader kann die gewünschte Handelsrichtung einstellen.
|TPSL-Methode handeln
|Wählen Sie die TPSL-Methode:
|Allgemeiner Take Profit in Pips
|Pips-Wert für geschützten oder manuellen Take Profit
|Allgemeiner Stop Loss in Pips
|Pips-Wert für geschützten oder manuellen Stop Loss
|Trailing aktivieren
|Wenn der Benutzer den Trailing-Prozess zur Sicherung des Gewinns aktiviert
|Trailing-Schritt
|Ein Pips-Wert, wenn der Gewinn wächst. Er hilft, den wachsenden Gewinn aufrechtzuerhalten.
|Trailing-Methode
|Wählen Sie die Trailing-Methode:
|Trailing Start SL in Pips
|Wenn Trailing in Pips aktiviert ist
|Trailing-Abstand SL in Pips
|Abstand des Trailing zum aktuellen Kurs in Pips
|Trailing-Start-SL in Prozenten
|Wenn Trailing aktiviert ist, basierend auf dem Prozentsatz des Take Profit der Position
|Trailing-Abstand SL in Pips
|Prozentualer Abstand des Trailing zum aktuellen Preis in Prozent
|Top/Bottom-Schutz aktivieren
|Auswahl zum Aktivieren/Deaktivieren des Spitzenschutzes
|Zeitraum des Charts
|Wie viele Tage der Trader den höchsten/niedrigsten Preis während dieser Tage zurückverfolgen möchte. Es ist nützlich, um offene Positionen zu verhindern, wenn der Take Profit über/unter dem Rekord liegt.
After 10 days using the EA and losses in demo exceeding 25%, I will update my review.