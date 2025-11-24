Everest Gold

1

Limited-Time Launch Offer:

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, den EVEREST GOLD EA zum niedrigstmöglichen Preis zu erwerben. Unser Preismodell belohnt die frühesten Anwender:

  • Einführungspreis:$99. Jetzt Preis bis zu $299
  • Nächster Preis: $399 :)
  • Endpreis wird $749sein .

    Handeln Sie schnell und sichern Sie sich Ihre lebenslange Lizenz zum besten Preis!


    EVERST GOLD EA : Fortgeschrittenes Handelssystem für Gold (XAUUSD) im H1-Zeitrahmen

    Sind Sie bereit, Ihren Goldhandel mit einer algorithmischen Strategie zu automatisieren?

    Wir stellen Ihnen EVEREST GOLD EA vor, den modernen Expert Advisor, der speziell für den volatilen und aussichtsreichen Markt XAUUSD (Gold) auf der Plattform MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Dieser EA basiert auf der Stabilität des H1-Zeitrahmens und nutzt eine proprietäre algorithmische Strategie , um eine dynamische, vollständig geschützte und nicht-Martingale-Handelslösung zu bieten.

    Vergessen Sie riskante, nicht nachhaltige Strategien. EVEREST GOLD EA ist Ihr Partner für disziplinierte, gewinnorientierte Automatisierung.

    Mit EVEREST GOLD EA können Sie Ihre Trades verwalten:

    • Risikobewusste Automatisierung: Mit einem vollständigen Stop-Loss bei jedem Handel und einer strikten No-Martingale-Politik erhalten Sie die Sicherheit, die ein professionelles Risikomanagement mit sich bringt.

    • Gebaut für Gold: XAUUSD erfordert einen speziellen Ansatz. Unsere KI ist darauf abgestimmt, die einzigartige Volatilität, die Trendmuster und die Bewegungen mit hohem Volumen von Gold zu verstehen.

    • Anpassbar an Ihren Stil: Egal, ob Sie ein aggressiver Growth-Trader oder ein konservativer Vermögensverwalter sind, die Auswahl an verschiedenen TPSL- und Trailing-Stop-Konfigurationen ermöglicht es Ihnen, den EA genau auf Ihre Risikotoleranz abzustimmen.


    Hauptmerkmale & Vorteile

    Funktion
    		 Nutzen für den Trader
    Verwendet eine proprietäre algorithmische Strategie
    		 Dynamische Optimierung: Die algorithmische Strategie passt sich an, was Ihnen einen Wettbewerbsvorteil bei den sich ständig ändernden Marktbedingungen für Gold verschafft.
    Vollständiger SL-Schutz
    		 Maximale Sicherheit: Jeder einzelne Handel ist durch einen obligatorischen Stop Loss geschützt, so dass Ihr Kapital vor katastrophalen, unerwarteten Marktbewegungen sicher ist.
    Kein Martingal / Kein Raster
    		 Nachhaltiges Wachstum: Handeln Sie mit einem sauberen, verantwortungsvollen Risikomodell. Keine risikoreichen Praktiken sorgen dafür, dass Ihr Kapital langfristig geschützt ist.
    Mehrere Eingaben pro Sitzung
    		 Mehrere Handelsmöglichkeiten: Der EA wurde entwickelt, um die hohe Liquidität von Gold auszunutzen, indem er innerhalb einer Handelssitzung mehrere hochwahrscheinliche Eingänge findet und ausführt.
    Flexibles Risikomanagement
    		 Vollständige Kontrolle: Wählen Sie zwischen drei leistungsstarken TPSL-Modi: Optimierte TPSL (für aggressives Wachstum), Geschützte TPSL (für konservative Stabilität) oder Manuelle Einstellung (für Ihr eigenes Risikoprofil).
    Dynamischer Trailing-Stop
    		 Sichern Sie Ihre Gewinne: Verschiebt automatisch Ihren Stop-Loss, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Handel günstig entwickelt, und verwandelt potenzielle Gewinne in realisierte Gewinne.
    Marktbedingungs-Filter
    		 Intelligentes Handeln: Verhindert, dass der EA Trades eröffnet, wenn der Take Profit außerhalb eines bestimmten berechneten Bereichs liegt, und vermeidet so ungünstige Setups und Einstiegsmöglichkeiten mit geringer Wahrscheinlichkeit.
    Plattform / Paar / Zeitrahmen MT5, XAUUSD (Gold), H1. Ein spezialisiertes Tool, das für maximale Performance auf dem beliebtesten Edelmetallpaar entwickelt wurde.


    Eingaben und Parameter
    Eingabe Beschreibung
    EA Basis-Magische-Zahl Dies ist die magische Basiszahl für Handle Hunderte Strategien
    EA-Kommentar EA-Kommentar, der beim Öffnen einer Position erscheint
    Art des Risikos Wählen Sie die Art des Risikos (statisch, zusammengesetzt und Risikoprozentsatz)
    Lot für Static Lot, wenn der Händler den Risikotyp Static auswählt
    Lot für Compound Lot-Berechnung basierend auf dem Saldo. Wenn z.B. $500 eingestellt ist, bedeutet das Lot 0,01 für jede $500
    Lot basierend auf dem Risikoprozentsatz Lotberechnung basierend auf dem Risikoprozentsatz des Saldos
    Maximal zulässige offene Position Die maximal offene Position für den EA (0=unbegrenzt)
    Maximal zulässige offene Position pro Session Diese EA offene Position für jede Stunde (Session). Also, wie viele maximal offene Positionen pro Session (Stunde) (0=unbegrenzt)
    Handelsrichtung Der Trader kann die gewünschte Handelsrichtung einstellen.
    TPSL-Methode handeln Wählen Sie die TPSL-Methode:
    • Optimierte TPSL : Die am besten geeigneten, bereits optimierten TPSLs
    • Geschützte TPSL: Das bedeutet, dass der Benutzer die allgemeinen Take Profit- und Stop Loss-Eingabewerte verwendet, aber mit den von der KI optimierten Werten.
    • Manuelle TPSL: Verwendung der allgemeinen Take Profit- und Stop Loss-Eingabewerte für alle Strategien
    Allgemeiner Take Profit in Pips Pips-Wert für geschützten oder manuellen Take Profit
    Allgemeiner Stop Loss in Pips
    		 Pips-Wert für geschützten oder manuellen Stop Loss
    Trailing aktivieren Wenn der Benutzer den Trailing-Prozess zur Sicherung des Gewinns aktiviert
    Trailing-Schritt Ein Pips-Wert, wenn der Gewinn wächst. Er hilft, den wachsenden Gewinn aufrechtzuerhalten.
    Trailing-Methode Wählen Sie die Trailing-Methode:
    • nach PIPS: Verwendung des Trailing-Start- und Trailing-Abstandswertes
    • nach Prozentsatz: Verwendung des Prozentsatzes des Take Profit für Trailing Start und Trailing Distance
    Trailing Start SL in Pips Wenn Trailing in Pips aktiviert ist
    Trailing-Abstand SL in Pips
    		 Abstand des Trailing zum aktuellen Kurs in Pips
    Trailing-Start-SL in Prozenten
    		 Wenn Trailing aktiviert ist, basierend auf dem Prozentsatz des Take Profit der Position
    Trailing-Abstand SL in Pips
    		 Prozentualer Abstand des Trailing zum aktuellen Preis in Prozent
    Top/Bottom-Schutz aktivieren Auswahl zum Aktivieren/Deaktivieren des Spitzenschutzes
    Zeitraum des Charts Wie viele Tage der Trader den höchsten/niedrigsten Preis während dieser Tage zurückverfolgen möchte. Es ist nützlich, um offene Positionen zu verhindern, wenn der Take Profit über/unter dem Rekord liegt.

    Auswahl:
    Ferran Lopez Navarro
    3003
    Ferran Lopez Navarro 2025.12.06 17:23 
     

    After 10 days using the EA and losses in demo exceeding 25%, I will update my review.

    Juwita Sari
    539
    Antwort vom Entwickler Juwita Sari 2025.12.06 23:32
    Hi sir. Appreciate your review on my EA. I admit that gold market moved against my strategies in recent 8 trading days but there's big profit on last Friday. Against mean, those open positions licked SL and directly backward to the TP point. I want to add more 50 pips to SL but it will give more risky for future trading. Anyway, I already improve this EA. Please update to latest version. Hope we have happy profits in next days.
    Antwort auf eine Rezension