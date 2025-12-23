Limited-Time Launch Offer: Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die SCAFFLE SCALP EA zum Preis von $99 während der Weihnachts- und Neujahrssaison zu erwerben. Der Preis wird nach den Feiertagen normal bei $599 liegen.





SCAFFLE SCALP EA : Fortgeschrittenes Handelssystem für Gold (XAUUSD) im M15-Zeitrahmen

Sind Sie bereit, Ihren Goldhandel mit einer algorithmischen Strategie zu automatisieren?

Wir stellen IhnenSCAFFLE SCALP EA vor, den modernen Expert Advisor, der speziell für den volatilen und vielversprechendenXAUUSD (Gold) Markt auf derMetaTrader 5 (MT5) Plattform entwickelt wurde. Durch die Anwendung von Scalping-Strategien mit einem Verhältnis von 1:4 zwischen Gewinn und Risiko nutzt SCAFFLE SCALP EA die Volatilität des Goldmarktes, um einen schnellen Gewinn zu erzielen, anstatt einen größeren Gewinn mit einem größeren Risiko zu erzielen. Auf der Stabilität desM15-Zeitrahmens aufbauend, nutzt dieser EA eine proprietärealgorithmische Strategie , um eine dynamische, vollständig geschützte und nicht-Martingale Handelslösung zu liefern.

Vergessen Sie riskante, nicht nachhaltige Strategien. SCAFFLE SCALP EA ist Ihr Partner für disziplinierte, gewinnorientierte Automatisierung.

Mit SCAFFLE SCALP EA können Sie Ihre Trades verwalten:

Risikobewusste Automatisierung: Mit einem vollständigen Stop-Loss bei jedem Handel und einer strikten No-Martingale-Politik erhalten Sie die Gewissheit eines professionellen Risikomanagements.

Gebaut für Gold: XAUUSD erfordert einen speziellen Ansatz. Unsere KI ist darauf abgestimmt, die einzigartige Volatilität, die Trendmuster und die Bewegungen mit hohem Volumen von Gold zu verstehen.

Anpassbar an Ihren Stil: Egal, ob Sie ein aggressiver Growth-Trader oder ein konservativer Vermögensverwalter sind, die Auswahl an verschiedenen TPSL- und Trailing-Stop-Konfigurationen ermöglicht es Ihnen, den EA genau an Ihre Risikotoleranz anzupassen.





BITTE LESEN SIE DIES!

Dieser EA wurde für den Goldhandel im Jahr 2025 und darüber hinaus entwickelt und optimiert und eignet sich nicht für den Handel in früheren Jahren, da das Preisniveau von Gold, die Bandbreite der Preisbewegung und die Marktvolatilität unterschiedlich waren. Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, erfordert die Scalping-Strategie einen Kontotyp mit niedrigem Spread, wie z.B. ein Zero/Raw-Konto. Einige Broker wie Exness/ICMarkets bieten diesen Kontotyp an.





Hauptmerkmale und Vorteile

Funktion

Nutzen für den Trader

Verwendet eine proprietärealgorithmische Strategie

Dynamische Optimierung: Die algorithmische Strategie passt sich an , was Ihnen einen Wettbewerbsvorteil in den sich ständig ändernden Marktbedingungen für Gold verschafft.

Vollständiger SL-Schutz

Maximale Sicherheit: Jeder einzelne Handel ist durch einen obligatorischen Stop Loss geschützt, so dass Ihr Kapital vor katastrophalen, unerwarteten Marktbewegungen sicher ist.

Kein Martingal / Kein Raster

Nachhaltiges Wachstum: Handeln Sie mit einem sauberen, verantwortungsvollen Risikomodell.Keine risikoreichen Praktiken sorgen dafür, dass Ihr Kapital langfristig geschützt ist.

Mehrere Eingaben pro Sitzung

Mehrere Handelsmöglichkeiten: Der EA wurde entwickelt , um die hohe Liquidität des Goldmarktes auszunutzen, indem er innerhalb einer Handelssitzung mehrere Eingänge mit hoher Wahrscheinlichkeit finden und ausführen kann.

Flexibles Risikomanagement

Vollständige Kontrolle: Wählen Sie zwischen drei leistungsstarken TPSL-Modi:Optimiertes TPSL ( für aggressives Wachstum),Geschütztes TPSL ( für konservative Stabilität) oderManuelle Einstellung ( für Ihr eigenes Risikoprofil).

Marktbedingungs-Filter

Smart Trading: Verhindert, dass der EA Trades eröffnet, wenn der Take Profit außerhalb eines bestimmten berechneten Bereichs liegt, und vermeidet so ungünstige Setups und Einstiegsmöglichkeiten mit geringer Wahrscheinlichkeit.

Plattform / Paar / Zeitrahmen MT5, XAUUSD (Gold), M15 : Ein spezielles Tool, das für maximale Leistung auf dem beliebtesten Edelmetallpaar entwickelt wurde.

Eingaben und Parameter