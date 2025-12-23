Scaffle Scalp

Limited-Time Launch Offer:

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die SCAFFLE SCALP EA zum Preis von $99 während der Weihnachts- und Neujahrssaison zu erwerben. Der Preis wird nach den Feiertagen normal bei $599 liegen.


SCAFFLE SCALP EA : Fortgeschrittenes Handelssystem für Gold (XAUUSD) im M15-Zeitrahmen

Sind Sie bereit, Ihren Goldhandel mit einer algorithmischen Strategie zu automatisieren?

Wir stellen IhnenSCAFFLE SCALP EA vor, den modernen Expert Advisor, der speziell für den volatilen und vielversprechendenXAUUSD (Gold) Markt auf derMetaTrader 5 (MT5) Plattform entwickelt wurde. Durch die Anwendung von Scalping-Strategien mit einem Verhältnis von 1:4 zwischen Gewinn und Risiko nutzt SCAFFLE SCALP EA die Volatilität des Goldmarktes, um einen schnellen Gewinn zu erzielen, anstatt einen größeren Gewinn mit einem größeren Risiko zu erzielen. Auf der Stabilität desM15-Zeitrahmens aufbauend, nutzt dieser EA eine proprietärealgorithmische Strategie , um eine dynamische, vollständig geschützte und nicht-Martingale Handelslösung zu liefern.

Vergessen Sie riskante, nicht nachhaltige Strategien. SCAFFLE SCALP EA ist Ihr Partner für disziplinierte, gewinnorientierte Automatisierung.

Mit SCAFFLE SCALP EA können Sie Ihre Trades verwalten:

  • Risikobewusste Automatisierung: Mit einem vollständigen Stop-Loss bei jedem Handel und einer strikten No-Martingale-Politik erhalten Sie die Gewissheit eines professionellen Risikomanagements.

  • Gebaut für Gold: XAUUSD erfordert einen speziellen Ansatz. Unsere KI ist darauf abgestimmt, die einzigartige Volatilität, die Trendmuster und die Bewegungen mit hohem Volumen von Gold zu verstehen.

  • Anpassbar an Ihren Stil: Egal, ob Sie ein aggressiver Growth-Trader oder ein konservativer Vermögensverwalter sind, die Auswahl an verschiedenen TPSL- und Trailing-Stop-Konfigurationen ermöglicht es Ihnen, den EA genau an Ihre Risikotoleranz anzupassen.


BITTE LESEN SIE DIES!

Dieser EA wurde für den Goldhandel im Jahr 2025 und darüber hinaus entwickelt und optimiert und eignet sich nicht für den Handel in früheren Jahren, da das Preisniveau von Gold, die Bandbreite der Preisbewegung und die Marktvolatilität unterschiedlich waren. Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, erfordert die Scalping-Strategie einen Kontotyp mit niedrigem Spread, wie z.B. ein Zero/Raw-Konto. Einige Broker wie Exness/ICMarkets bieten diesen Kontotyp an.


Hauptmerkmale und Vorteile

Funktion
 Nutzen für den Trader
Verwendet eine proprietärealgorithmische Strategie
 Dynamische Optimierung: Die algorithmische Strategie passt sich an , was Ihnen einen Wettbewerbsvorteil in den sich ständig ändernden Marktbedingungen für Gold verschafft.
Vollständiger SL-Schutz
 Maximale Sicherheit: Jeder einzelne Handel ist durch einen obligatorischen Stop Loss geschützt, so dass Ihr Kapital vor katastrophalen, unerwarteten Marktbewegungen sicher ist.
Kein Martingal / Kein Raster
 Nachhaltiges Wachstum: Handeln Sie mit einem sauberen, verantwortungsvollen Risikomodell.Keine risikoreichen Praktiken sorgen dafür, dass Ihr Kapital langfristig geschützt ist.
Mehrere Eingaben pro Sitzung
 Mehrere Handelsmöglichkeiten: Der EA wurde entwickelt , um die hohe Liquidität des Goldmarktes auszunutzen, indem er innerhalb einer Handelssitzung mehrere Eingänge mit hoher Wahrscheinlichkeit finden und ausführen kann.
Flexibles Risikomanagement
 Vollständige Kontrolle: Wählen Sie zwischen drei leistungsstarken TPSL-Modi:Optimiertes TPSL ( für aggressives Wachstum),Geschütztes TPSL ( für konservative Stabilität) oderManuelle Einstellung ( für Ihr eigenes Risikoprofil).
Marktbedingungs-Filter
 Smart Trading: Verhindert, dass der EA Trades eröffnet, wenn der Take Profit außerhalb eines bestimmten berechneten Bereichs liegt, und vermeidet so ungünstige Setups und Einstiegsmöglichkeiten mit geringer Wahrscheinlichkeit.
Plattform / Paar / Zeitrahmen MT5, XAUUSD (Gold), M15: Ein spezielles Tool, das für maximale Leistung auf dem beliebtesten Edelmetallpaar entwickelt wurde.


Eingaben und Parameter
Eingabe Beschreibung
EA Basis-Magische-Zahl Dies ist die magische Basiszahl für Handle Hunderte Strategien
EA-Kommentar EA-Kommentar, der beim Öffnen einer Position erscheint
Art des Risikos Wählen Sie die Art des Risikos (statisch, zusammengesetzt und Risikoprozentsatz)
Lot für Static Lot, wenn der Händler den Risikotyp Static auswählt
Lot für Compound Lot-Berechnung basierend auf dem Saldo. Wenn z.B. $500 eingestellt ist, bedeutet das Lot 0,01 für jede $500
Lot basierend auf dem Risikoprozentsatz Lotberechnung basierend auf dem Risikoprozentsatz des Saldos
Maximal zulässige offene Position Die maximal offene Position für den EA (0=unbegrenzt)
Maximal zulässige offene Position pro Session Diese EA offene Position für jede Stunde (Session). Also, wie viele maximal offene Positionen pro Session (Stunde) (0=unbegrenzt)
Handelsrichtung Der Trader kann die gewünschte Handelsrichtung einstellen
Allgemeiner Take Profit in Pips Pips-Wert für geschützten oder manuellen Take Profit
Allgemeiner Stop Loss in Pips
 Pips-Wert für geschützten oder manuellen Stop Loss

