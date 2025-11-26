FujiSan EA

3.5

Limited-Time Launch Offer: Price Escalation

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, den FUJI-SAN EA zum niedrigstmöglichen Preis zu erwerben. Unser Preismodell belohnt die frühesten Anwender:

  • Einführungspreis: $79. Jetzt Preis bei $149
  • Endgültiger Preis wird $399sein .

    Handeln Sie schnell und sichern Sie sich Ihre lebenslange Lizenz zum besten Preis!


    FUJI-SAN(富士山) EA : Fortgeschrittenes Handelssystem für USDJPY im H1-Zeitrahmen

    Wir stellen IhnenFUJI-SAN EA vor, den hochmodernen Expert Advisor, der speziell für das volatile und vielversprechende Handelspaar USDJPY auf derMetaTrader 5 (MT5) Plattform entwickelt wurde. Dieser EA baut auf der Stabilität desH1-Zeitrahmens auf und nutzt fortschrittliche algorithmische Strategien, um eine dynamische, vollständig geschützte und nicht-Martingale-Handelslösung zu bieten.

    Vergessen Sie riskante, nicht nachhaltige Strategien. FUJI-SAN EA ist Ihr Partner für disziplinierte, gewinnorientierte Automatisierung.

    Mit FUJI-SAN EA können Sie Ihre Trades verwalten:

    • Risikobewusste Automatisierung: Mit einem vollständigen Stop-Loss bei jedem Handel und einer strikten No-Martingale-Politik erhalten Sie die Sicherheit, die ein professionelles Risikomanagement mit sich bringt.

    • Entwickelt für USDJPY: Das Währungspaar USDJPY erfordert einen speziellen Ansatz. Unsere Strategien sind so abgestimmt, dass sie die einzigartige Marktcharakteristik des USDJPY, die Trendmuster, die Erkennung von Umkehrungen und den Algorithmus für Ausbrüche und Re-Tests verstehen.

    • Anpassbar an Ihren Stil: Egal, ob Sie ein aggressiver Growth-Trader oder ein konservativer Vermögensverwalter sind, die Auswahl an verschiedenen TPSL- und Trailing-Stop-Konfigurationen ermöglicht es Ihnen, den EA genau an Ihre Risikotoleranz anzupassen.


    Hauptmerkmale & Vorteile

    Funktion
    		 Nutzen für den Trader
    Nutzt proprietäre algorithmische Strategie
    		 Dynamische Optimierung: Passt die algorithmische Strategie an , was Ihnen einen Wettbewerbsvorteil in den sich ständig ändernden Marktbedingungen des USDJPY verschafft.
    Vollständiger SL-Schutz
    		 Maximale Sicherheit: Jeder einzelne Handel ist durch einen obligatorischen Stop Loss geschützt, der Ihr Kapital vor katastrophalen, unerwarteten Marktbewegungen bewahrt.
    Kein Martingale / Kein Raster
    		 Nachhaltiges Wachstum: Handeln Sie mit einem sauberen, verantwortungsvollen Risikomodell.Keine risikoreichen Praktiken sorgen dafür, dass Ihr Kontokapital langfristig geschützt ist.
    Mehrere Eingaben pro Sitzung
    		 Maximale Chancen: Entwickelt , um die hohe Liquidität des USDJPY auszunutzen, damit der EA innerhalb einer Handelssitzung mehrere Eingänge mit hoher Wahrscheinlichkeit finden und ausführen kann.
    Flexibles Risikomanagement
    		 Totale Kontrolle: Wählen Sie zwischen drei leistungsstarken TPSL-Modi:Optimiertes TPSL ( für aggressives Wachstum)**,Geschütztes TPSL ( für konservative Stabilität) oderManuelle Einstellung ( für Ihr individuelles Risikoprofil).
    Dynamischer Trailing-Stop
    		 Sichern Sie Ihre Gewinne: Bewegen Sie Ihren Stop Loss automatisch , um Gewinne zu sichern, wenn sich der Handel günstig entwickelt, und verwandeln Sie potenzielle Gewinne in realisierte Gewinne.
    Marktbedingungs-Filter
    		 Smart Trading: Verhindert, dass der EA Trades eröffnet, wenn der Take Profit außerhalb eines bestimmten berechneten Bereichs liegt, und vermeidet so ungünstige Setups und Einstiegsmöglichkeiten mit geringer Wahrscheinlichkeit.
    Plattform / Paar / Zeitrahmen MT5, USDJPY, H1: Ein spezielles Tool, das für maximale Leistung auf dem beliebtesten Edelmetallpaar entwickelt wurde.


    Eingaben und Parameter
    Eingabe Beschreibung
    EA Basis-Magische-Zahl Dies ist die magische Basiszahl für Handle Hunderte Strategien
    EA-Kommentar EA-Kommentar, der beim Öffnen einer Position erscheint
    Art des Risikos Wählen Sie die Art des Risikos (statisch, zusammengesetzt und Risikoprozentsatz)
    Lot für Static Lot, wenn der Händler den Risikotyp Static auswählt
    Lot für Compound Lot-Berechnung basierend auf dem Saldo. Wenn z.B. $500 eingestellt ist, bedeutet das Lot 0,01 für jede $500
    Lot basierend auf dem Risikoprozentsatz Lotberechnung basierend auf dem Risikoprozentsatz des Saldos
    Maximal zulässige offene Position Die maximal offene Position für den EA (0=unbegrenzt)
    Maximal zulässige offene Position pro Session Diese EA offene Position für jede Stunde (Session). Also, wie viele maximal offene Positionen pro Session (Stunde) (0=unbegrenzt)
    Handelsrichtung Der Trader kann die gewünschte Handelsrichtung einstellen.
    TPSL-Methode handeln ** Wählen Sie die TPSL-Methode:
    • Optimierte TPSL : Die am besten geeigneten, bereits optimierten TPSLs
    • Geschützter TPSL : Das bedeutet, dass der Benutzer den allgemeinen Take Profit- und Stop Loss-Eingabewert verwendet, aber mit dem von der KI optimierten Wert
    • Manuelle TPSL: Verwendung der allgemeinen Take Profit- und Stop Loss-Eingabewerte für alle Strategien
    Allgemeiner Take Profit in Pips Pips-Wert für geschützten oder manuellen Take Profit
    Allgemeiner Stop Loss in Pips
    		 Pips-Wert für geschützten oder manuellen Stop Loss
    Trailing aktivieren Wenn der Benutzer den Trailing-Prozess zur Sicherung des Gewinns aktiviert
    Trailing-Schritt Ein Pips-Wert, wenn der Gewinn wächst. Es hilft, den wachsenden Gewinn zu erhalten
    Trailing-Methode ** Wählen Sie die Trailing-Methode:
    • nach PIPS: Verwendung des Trailing-Start- und Trailing-Abstandswertes
    • nach Prozentsatz: Verwendung des Prozentsatzes des Take Profit für Trailing Start und Trailing Distance
    Trailing Start SL in Pips Wenn Trailing in Pips aktiviert ist
    Trailing-Abstand SL in Pips
    		 Abstand des Trailing zum aktuellen Kurs in Pips
    Trailing-Start-SL in Prozenten**
    		 Wenn Trailing aktiviert ist, basierend auf dem Prozentsatz des Take Profit der Position
    Trailing-Abstand SL in Pips**
    		 Prozentualer Abstand des Trailing zum aktuellen Preis in Prozent


    ** Verfügbar in der nächsten Version

    Bewertungen 2
    pikachu88
    288
    pikachu88 2025.12.13 05:39 
     

    I have been running Fujisan for about two weeks in demo, and so far I am liking it. It is still early days but it surely do look promising. Juwita is also helpful and responds to my questions quite quickly.

    I have posted some stats in Comments.

    Auswahl:
    Vantage M
    150
    Vantage M 2025.12.23 05:03 
     

    I purchased this bot for USD 99 after its backtesting results, using the set files shared by the developer in the comments section, appeared satisfactory. While the bot does not rely on martingale or grid strategies and includes a stop-loss mechanism, which is very positive and the main reason I decided to buy it, my experience using it on a real ICMarkets account suggests that it can still struggle to perform consistently during periods of extreme volatility, such as major news events or year-end market conditions. As a result, its performance can be inconsistent at certain times.

    For now, I’ve disabled it until the holiday market ends and hopefully the next update brings improvements. Based on last week’s results and the early part of this week until today (23 Dec 2025), the performance has not been satisfactory. This aligns with the developer’s recent update, which mentioned that current market conditions may disrupt the bot’s usual strategies. Given these considerations, temporarily suspending its use seems prudent, and I will reassess its performance and update the rating once market conditions stabilize after the holidays, the bot demonstrates consistent improved performance over time, and further strategy updates are released.

    Regards,

    Vantage M

    Juwita Sari
    539
    Antwort vom Entwickler Juwita Sari 2025.12.23 05:34
    Hi, Thank you for your review. Market always challenging every year especially mid of Dec to mid of Jan where all technical analysis sounds like useless. As my suggestion, just enjoy your holiday and trading again after market back to normal. I hope you will back with 5 stars in 2026. Cheers! :)
    Juwita Sari
    539
    Antwort vom Entwickler Juwita Sari 2025.12.15 13:26
    Thank you for your review on Fuji-San EA. Happy to have satisfied buyers which earn profits from this EA.
    Antwort auf eine Rezension