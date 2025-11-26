FujiSan EA

Limited-Time Launch Offer: Price Escalation Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, den FUJI-SAN EA zum niedrigstmöglichen Preis zu erwerben. Unser Preismodell belohnt die frühesten Anwender: Einführungspreis: $79. Jetzt Preis bei $149

FUJI-SAN(富士山) EA : Fortgeschrittenes Handelssystem für USDJPY im H1-Zeitrahmen

Wir stellen IhnenFUJI-SAN EA vor, den hochmodernen Expert Advisor, der speziell für das volatile und vielversprechende Handelspaar USDJPY auf derMetaTrader 5 (MT5) Plattform entwickelt wurde. Dieser EA baut auf der Stabilität desH1-Zeitrahmens auf und nutzt fortschrittliche algorithmische Strategien, um eine dynamische, vollständig geschützte und nicht-Martingale-Handelslösung zu bieten.

Vergessen Sie riskante, nicht nachhaltige Strategien. FUJI-SAN EA ist Ihr Partner für disziplinierte, gewinnorientierte Automatisierung.

Mit FUJI-SAN EA können Sie Ihre Trades verwalten:

Risikobewusste Automatisierung: Mit einem vollständigen Stop-Loss bei jedem Handel und einer strikten No-Martingale-Politik erhalten Sie die Sicherheit, die ein professionelles Risikomanagement mit sich bringt.

Entwickelt für USDJPY: Das Währungspaar USDJPY erfordert einen speziellen Ansatz. Unsere Strategien sind so abgestimmt, dass sie die einzigartige Marktcharakteristik des USDJPY, die Trendmuster, die Erkennung von Umkehrungen und den Algorithmus für Ausbrüche und Re-Tests verstehen.

Anpassbar an Ihren Stil: Egal, ob Sie ein aggressiver Growth-Trader oder ein konservativer Vermögensverwalter sind, die Auswahl an verschiedenen TPSL- und Trailing-Stop-Konfigurationen ermöglicht es Ihnen, den EA genau an Ihre Risikotoleranz anzupassen.

Hauptmerkmale & Vorteile

Funktion

Nutzen für den Trader

Nutzt proprietäre algorithmische Strategie

Dynamische Optimierung: Passt die algorithmische Strategie an , was Ihnen einen Wettbewerbsvorteil in den sich ständig ändernden Marktbedingungen des USDJPY verschafft.

Vollständiger SL-Schutz

Maximale Sicherheit: Jeder einzelne Handel ist durch einen obligatorischen Stop Loss geschützt, der Ihr Kapital vor katastrophalen, unerwarteten Marktbewegungen bewahrt.

Kein Martingale / Kein Raster

Nachhaltiges Wachstum: Handeln Sie mit einem sauberen, verantwortungsvollen Risikomodell.Keine risikoreichen Praktiken sorgen dafür, dass Ihr Kontokapital langfristig geschützt ist.

Mehrere Eingaben pro Sitzung

Maximale Chancen: Entwickelt , um die hohe Liquidität des USDJPY auszunutzen, damit der EA innerhalb einer Handelssitzung mehrere Eingänge mit hoher Wahrscheinlichkeit finden und ausführen kann.

Flexibles Risikomanagement

Totale Kontrolle: Wählen Sie zwischen drei leistungsstarken TPSL-Modi:Optimiertes TPSL ( für aggressives Wachstum)**,Geschütztes TPSL ( für konservative Stabilität) oderManuelle Einstellung ( für Ihr individuelles Risikoprofil).

Dynamischer Trailing-Stop

Sichern Sie Ihre Gewinne: Bewegen Sie Ihren Stop Loss automatisch , um Gewinne zu sichern, wenn sich der Handel günstig entwickelt, und verwandeln Sie potenzielle Gewinne in realisierte Gewinne.

Marktbedingungs-Filter

Smart Trading: Verhindert, dass der EA Trades eröffnet, wenn der Take Profit außerhalb eines bestimmten berechneten Bereichs liegt, und vermeidet so ungünstige Setups und Einstiegsmöglichkeiten mit geringer Wahrscheinlichkeit.

Plattform / Paar / Zeitrahmen MT5, USDJPY, H1 : Ein spezielles Tool, das für maximale Leistung auf dem beliebtesten Edelmetallpaar entwickelt wurde.

Eingaben und Parameter

Eingabe Beschreibung EA Basis-Magische-Zahl Dies ist die magische Basiszahl für Handle Hunderte Strategien EA-Kommentar EA-Kommentar, der beim Öffnen einer Position erscheint Art des Risikos Wählen Sie die Art des Risikos (statisch, zusammengesetzt und Risikoprozentsatz) Lot für Static Lot, wenn der Händler den Risikotyp Static auswählt Lot für Compound Lot-Berechnung basierend auf dem Saldo. Wenn z.B. $500 eingestellt ist, bedeutet das Lot 0,01 für jede $500 Lot basierend auf dem Risikoprozentsatz Lotberechnung basierend auf dem Risikoprozentsatz des Saldos Maximal zulässige offene Position Die maximal offene Position für den EA (0=unbegrenzt) Maximal zulässige offene Position pro Session Diese EA offene Position für jede Stunde (Session). Also, wie viele maximal offene Positionen pro Session (Stunde) (0=unbegrenzt) Handelsrichtung Der Trader kann die gewünschte Handelsrichtung einstellen. TPSL-Methode handeln ** Wählen Sie die TPSL-Methode:

Optimierte TPSL : Die am besten geeigneten, bereits optimierten TPSLs

Geschützter TPSL : Das bedeutet, dass der Benutzer den allgemeinen Take Profit- und Stop Loss-Eingabewert verwendet, aber mit dem von der KI optimierten Wert

Manuelle TPSL: Verwendung der allgemeinen Take Profit- und Stop Loss-Eingabewerte für alle Strategien Allgemeiner Take Profit in Pips Pips-Wert für geschützten oder manuellen Take Profit Allgemeiner Stop Loss in Pips

Pips-Wert für geschützten oder manuellen Stop Loss

Trailing aktivieren Wenn der Benutzer den Trailing-Prozess zur Sicherung des Gewinns aktiviert Trailing-Schritt Ein Pips-Wert, wenn der Gewinn wächst. Es hilft, den wachsenden Gewinn zu erhalten Trailing-Methode ** Wählen Sie die Trailing-Methode:

nach PIPS: Verwendung des Trailing-Start- und Trailing-Abstandswertes

nach Prozentsatz: Verwendung des Prozentsatzes des Take Profit für Trailing Start und Trailing Distance Trailing Start SL in Pips Wenn Trailing in Pips aktiviert ist Trailing-Abstand SL in Pips

Abstand des Trailing zum aktuellen Kurs in Pips Trailing-Start-SL in Prozenten**

Wenn Trailing aktiviert ist, basierend auf dem Prozentsatz des Take Profit der Position

Trailing-Abstand SL in Pips**

Prozentualer Abstand des Trailing zum aktuellen Preis in Prozent







** Verfügbar in der nächsten Version