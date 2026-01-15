WH Fair Value Gap EA MT4
- Experten
- Wissam Hussein
- Version: 2.7
- Aktualisiert: 15 Januar 2026
- Aktivierungen: 15
Wir stellen unseren hochmodernen Expert Advisor (EA) vor, der auf dem hochwirksamen Fair Value Gap Indicator basiert.
Dieser EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler konzipiert und nutzt hochentwickelte Algorithmen, um Marktineffizienzen zu identifizieren und auszunutzen.
So stellen Sie sicher, dass Sie jede Handelsmöglichkeit nutzen.
KONTAKTIEREN SIE MICH nach dem Kauf für die Bedienungsanleitung (.pdf)
MT5-Version: WH Fair Value Gap EA MT5
Hauptmerkmale:
-
Automatisierter Handel zur Erkennung von Fair-Value-Gaps.
-
Multi-Symbol-EA.
-
Anpassbare Einstellungen. Echtzeitanalyse.
-
Backtesting-Funktionen.
-
Benutzerfreundliche Oberfläche
-
Umfassende Unterstützung.
Empfehlungen:
- Währungspaare: EURUSD | GBPUSD | USDJPY | XAUUSD ( GOLD).
- Zeitrahmen: H1.
- Kontotyp: Absicherung mit niedrigen Spreads.
Verändern Sie Ihr Handelserlebnis mit unserem fortschrittlichen Fair Value Gap EA für den MQL5-Markt.
Egal, ob Sie ein erfahrener Händler sind oder gerade erst anfangen, unser EA bietet Ihnen die Tools und Einblicke, die Sie brauchen, um in der wettbewerbsintensiven Welt des Devisenhandels erfolgreich zu sein.
Laden Sie es jetzt herunter und maximieren Sie Ihr Handelspotenzial!
** Make sure you did your testing before you purchase this product **
** Bei Fragen kontaktiere mich **