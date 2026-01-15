WH Fair Value Gap EA MT4

Wir stellen unseren hochmodernen Expert Advisor (EA) vor, der auf dem hochwirksamen Fair Value Gap Indicator basiert.
Dieser EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler konzipiert und nutzt hochentwickelte Algorithmen, um Marktineffizienzen zu identifizieren und auszunutzen.
So stellen Sie sicher, dass Sie jede Handelsmöglichkeit nutzen.

KONTAKTIEREN SIE MICH nach dem Kauf für die Bedienungsanleitung (.pdf)

MT5-Version: WH Fair Value Gap EA MT5

Hauptmerkmale:

  1. Automatisierter Handel zur Erkennung von Fair-Value-Gaps.

  2. Multi-Symbol-EA.

  3. Anpassbare Einstellungen. Echtzeitanalyse.

  4. Backtesting-Funktionen.

  5. Benutzerfreundliche Oberfläche

  6. Umfassende Unterstützung.

Empfehlungen:

  • Währungspaare: EURUSD | GBPUSD | USDJPY | XAUUSD ( GOLD).
  • Zeitrahmen: H1.
  • Kontotyp: Absicherung mit niedrigen Spreads.

Verändern Sie Ihr Handelserlebnis mit unserem fortschrittlichen Fair Value Gap EA für den MQL5-Markt.
Egal, ob Sie ein erfahrener Händler sind oder gerade erst anfangen, unser EA bietet Ihnen die Tools und Einblicke, die Sie brauchen, um in der wettbewerbsintensiven Welt des Devisenhandels erfolgreich zu sein.
Laden Sie es jetzt herunter und maximieren Sie Ihr Handelspotenzial!


** Make sure you did your testing before you purchase this product **

** Bei Fragen kontaktiere mich **


Weitere Produkte dieses Autors
WH Fair Value Gap MT5
Wissam Hussein
4.77 (30)
Indikatoren
Erleben Sie den Handel wie nie zuvor mit unserem beispiellosen Fair Value Gap MT5-Indikator (FVG). als der beste seiner Klasse gefeiert. Dieser MQL5-Marktindikator geht über das Gewöhnliche hinaus, Sie bieten Händlern ein unübertroffenes Maß an Genauigkeit und Einblick in die Marktdynamik. EA-Version:   WH Fair Value Gap EA MT5 SMC-basierter Indikator:   WH SMC Indicator MT5 Merkmale: Erstklassige Fair-Value-Gap-Analyse. Unterstützung mehrerer Zeitrahmen. Anpassung. Echtzeitwarnungen. Benutze
FREE
WH SMC Indicator MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Indikatoren
Willkommen zum ultimativen Smart Money Concepts Indikator, dieser Indikator ist ein All-in-One-Paket, das einzige, was Sie brauchen, um alle Smart Money Concepts an einem Ort mit interaktivem fortgeschrittenem Gui-Panel mit allen Funktionen und Anpassungen, die Sie benötigen, zu befähigen. MT4 Version : WH SMC Indikator MT4 *Dieser Preis gilt für eine begrenzte Anzahl von Exemplaren . Eigenschaften: Hauptabschnitt: Benutzerfreundliches Panel (GUI): Der Indikator wurde für Händler aller Erfahru
WH Fair Value Gap EA MT5
Wissam Hussein
5 (5)
Experten
Wir stellen unseren hochmodernen Expert Advisor (EA) vor, der auf dem hochwirksamen Fair Value Gap Indicator basiert. Dieser EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler konzipiert und nutzt hochentwickelte Algorithmen, um Marktineffizienzen zu identifizieren und auszunutzen. So stellen Sie sicher, dass Sie jede Handelsmöglichkeit nutzen. KONTAKTIEREN SIE MICH   nach dem Kauf für die Bedienungsanleitung (.pdf) MT4-Version:   WH Fair Value Gap EA MT4 Hauptmerkmale: Automatisierter
WH DrawFib Pro MT5
Wissam Hussein
5 (9)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Fibonacci-Levels manuell in Ihre Diagramme einzutragen? Suchen Sie nach einer bequemen und effizienten Möglichkeit, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Ihrem Handel zu identifizieren? Suchen Sie nicht weiter!   Wir stellen Ihnen DrawFib Pro vor, den ultimativen MetaTrader 5-Indikator, der automatische   Fibonacci-   Level   durchführt       Es greift auf Ihre Diagramme zurück und gibt rechtzeitige Warnungen aus, wenn diese Werte überschritten werden. Mit DrawFib
FREE
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.5 (4)
Experten
AutoFib EA ist ein hochmoderner Expert Advisor, der die Leistungsfähigkeit der Fibonacci-Retracement- und Extension-Levels für den automatisierten Handel nutzt. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, AutoFib EA verleiht Ihrer Handelsstrategie Präzision und Effizienz. Test   The EA Before Risking Real Money.  Passen Sie die Einstellung basierend auf Ihren   Testergebnissen an. Fragen? Bitte   fragen Sie einfach. Hauptmerkmale: Automatisierter Handel:   Öffnen Sie Kauf- und V
FREE
WH Fair Value Gap MT4
Wissam Hussein
4.36 (11)
Indikatoren
Erleben Sie den Handel wie nie zuvor mit unserem beispiellosen Fair Value Gap MT4-Indikator (FVG). als der beste seiner Klasse gefeiert. Dieser MQL5-Marktindikator geht über das Gewöhnliche hinaus, Sie bieten Händlern ein unübertroffenes Maß an Genauigkeit und Einblick in die Marktdynamik. EA-Version:   WH Fair Value Gap EA MT4 SMC-basierter Indikator:   WH SMC Indicator MT4 Merkmale: Erstklassige Fair-Value-Gap-Analyse. Unterstützung für mehrere Zeitrahmen. Anpassung. Echtzeitwarnungen. Ben
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.25 (12)
Indikatoren
Willkommen zu unserem   Preiswellenmuster   MT5 – (ABCD-Muster) – Das ABCD-Muster ist ein leistungsstarkes und weit verbreitetes Handelsmuster in der Welt der technischen Analyse. Es handelt sich um ein harmonisches Preismuster, das Händler nutzen, um potenzielle Kauf- und Verkaufschancen auf dem Markt zu identifizieren. Mit dem ABCD-Muster können Händler potenzielle Preisbewegungen vorhersehen und fundierte Entscheidungen darüber treffen, wann sie Geschäfte eingehen und beenden. EA Version:  
FREE
WH Advanced Gartley Pattern MT5
Wissam Hussein
5 (5)
Indikatoren
Willkommen beim Advanced Gartley Pattern Recognition Indicator Dieser Indikator erkennt Gartley-Muster basierend auf HH und LL der Preisstruktur und Fibonacci-Niveaus, und wenn bestimmte Fib-Niveaus erreicht werden, zeigt der Indikator das Muster auf dem Diagramm an. MT4-Version:   WH Advanced Gartley Pattern MT4 **Dieser Indikator ist Teil der   Combo   Ultimate Harmonic Patterns MT5   , die die gesamte Mustererkennung umfasst.** Merkmale : Erweiterter Algorithmus zur Erkennung des Gartley-Mu
FREE
WH DrawFib Pro MT4
Wissam Hussein
5 (7)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Fibonacci-Levels manuell in Ihre Diagramme einzutragen? Suchen Sie nach einer bequemen und effizienten Möglichkeit, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Ihrem Handel zu identifizieren? Suchen Sie nicht weiter!   Wir stellen Ihnen DrawFib Pro vor, den ultimativen MetaTrader 4-Indikator, der automatische   Fibonacci-   Level   durchführt       Es greift auf Ihre Diagramme zurück und gibt rechtzeitige Warnungen aus, wenn diese Werte überschritten werden. Mit DrawFib
FREE
WH ChartSync Pro MT5
Wissam Hussein
5 (3)
Utilitys
Nutzen Sie die Möglichkeiten der synchronisierten Chartanalyse mit Chart Sync, Ihrer ultimativen Lösung für die Harmonisierung technischer Objekte über mehrere Charts auf demselben Handelssymbol. ChartsSync Pro MT5 ist ein bahnbrechendes MetaTrader 5-Dienstprogramm, das Ihren Trading-Workflow rationalisiert, die Analysepräzision verbessert und Ihre Trading-Entscheidungen verstärkt. Merkmale: Mühelose Objekt-Synchronisation. Multi-Chart-Harmonie. Benutzerfreundliches Interface. Updates in Echt
FREE
WH Twin Peak Indicator MT5
Wissam Hussein
5 (2)
Indikatoren
Willkommen beim Twin Peak Indicator MT5 --(Double Top/Bottom)-- Der Double Top and Bottom Indicator ist ein technisches Analysetool zur Identifizierung potenzieller Umkehrmuster auf dem Markt. Es identifiziert Bereiche, in denen der Preis zwei aufeinanderfolgende Höchst- oder Tiefststände nahezu gleicher Höhe erreicht hat, gefolgt von einer Preisbewegung in die entgegengesetzte Richtung. Dieses Muster deutet darauf hin, dass der Markt an Schwung verliert und möglicherweise für eine Trendumkeh
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Indikatoren
Willkommen zu unserem   Preiswellenmuster   MT4 – (ABCD-Muster) –     Das ABCD-Muster ist ein leistungsstarkes und weit verbreitetes Handelsmuster in der Welt der technischen Analyse. Es handelt sich um ein harmonisches Preismuster, das Händler nutzen, um potenzielle Kauf- und Verkaufschancen auf dem Markt zu identifizieren. Mit dem ABCD-Muster können Händler potenzielle Preisbewegungen vorhersehen und fundierte Entscheidungen darüber treffen, wann sie Geschäfte eingehen und beenden. EA-Versio
FREE
WH Trading Sessions MT5
Wissam Hussein
Indikatoren
Steigern Sie Ihre Handelspräzision mit dem   WH   Trading Sessions MT5-   Indikator für MetaTrader 5! Dieses leistungsstarke Tool hilft Ihnen, wichtige Marktsitzungen mühelos zu visualisieren und zu verwalten. Basierend   auf:   WH SMC Indicator MT5 MT4-Version:   WH Trading Sessions MT4 Hauptmerkmale: Interaktives GUI-Panel   – Einfaches Auswählen und Umschalten zwischen Handelssitzungen   in Asien, London und New York   . Anpassbare Warnungen und Einstellungen   – Passen Sie den Indikator
FREE
WH AutoFib EA MT4
Wissam Hussein
Experten
AutoFib EA ist ein hochmoderner Expert Advisor, der die Leistungsfähigkeit der Fibonacci-Retracement- und Extension-Levels für den automatisierten Handel nutzt. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, AutoFib EA verleiht Ihrer Handelsstrategie Präzision und Effizienz. Test     The EA Before Risking Real Money.  Passen Sie die Einstellung basierend auf Ihren Tests an       Ergebnisse. Fragen? Bitte wenden Sie sich an       fragen. Hauptmerkmale: Automatisierter Handel:      
FREE
Ultimate Fractals MT4
Wissam Hussein
5 (3)
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf dem berühmten fraktalen Indikator, bietet jedoch viele Anpassungsmöglichkeiten   und Flexibilität. Dies ist ein leistungsstarkes Tool zur Identifizierung von Trendumkehrungen und zur Maximierung Ihres Gewinnpotenzials. Mit seinen erweiterten Funktionen und der benutzerfreundlichen Oberfläche ist es die ultimative Wahl für Händler aller Erfahrungsstufen. MT5-Version:   Ultimate Fractals MT5 Merkmale : Anpassbare Anzahl fraktaler Kerzen. Umkehrlinien. Anpassbare Eins
FREE
Ultimate Fractals MT5
Wissam Hussein
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf dem berühmten fraktalen Indikator, bietet jedoch viele Anpassungsmöglichkeiten   und Flexibilität. Dies ist ein leistungsstarkes Tool zur Identifizierung von Trendumkehrungen und zur Maximierung Ihres Gewinnpotenzials. Mit seinen erweiterten Funktionen und der benutzerfreundlichen Oberfläche ist es die ultimative Wahl für Händler aller Erfahrungsstufen. MT4-Version:   Ultimate Fractals MT4 Merkmale : Anpassbare Anzahl fraktaler Kerzen. Umkehrlinien. Anpassbare Eins
FREE
WH Range BreakOut MT5
Wissam Hussein
5 (2)
Indikatoren
Erschließen Sie eine neue Dimension des Handels mit unserem hochmodernen MQL5-Indikator, Range BreakOut MT5 Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Preisbewegungen zu erkennen und zu nutzen, wenn sie aus festgelegten Bereichen ausbrechen. Es bietet Ihnen die Präzision und das Vertrauen, die Sie brauchen, um in der dynamischen Welt der Finanzmärkte erfolgreich zu sein. MT4-Version   :   WH Range BreakOut MT4 Merkmale: Präzise Entfernungserkennung. Mehrere Symbole und mehrere Zeitrahme
WH Advanced Gartley Pattern MT4
Wissam Hussein
Indikatoren
Willkommen beim Advanced Gartley Pattern Recognition Indicator Dieser Indikator erkennt Gartley-Muster basierend auf HH und LL der Preisstruktur und Fibonacci-Niveaus, und wenn bestimmte Fib-Niveaus erreicht werden, zeigt der Indikator das Muster auf dem Diagramm an. MT5-Version:   WH Advanced Gartley Pattern MT5 **Dieser Indikator ist Teil von   Combo     WH Ultimate Harmonic Patterns MT4   , einschließlich der gesamten Mustererkennung.** Merkmale : Erweiterter Algorithmus zur Erkennung des Ga
FREE
WH ThreeLine Strike MT4
Wissam Hussein
Indikatoren
Dreizeiliger Strike-Indikator       für MetaTrader 4 (MT4). Dieses fortschrittliche Tool soll Ihnen helfen, potenzielle Umkehrungen auf dem Markt präzise und einfach zu erkennen. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Händler sind, dieser Indikator kann Ihre Handelsentscheidungen verbessern und Ihre Gewinne maximieren. Contact me after purchase for guidance  Hauptmerkmale: Präzise Umkehrsignale   : Erkennen Sie potenzielle Trendumkehrungen anhand des Dreilinien-Strike-Musters, einer bewährten Can
WH Trading Sessions MT4
Wissam Hussein
Indikatoren
Verbessern Sie Ihre Handelspräzision mit dem       WH   Handelssitzungen MT4       Indikator für MetaTrader 4! Dieses leistungsstarke Tool hilft Ihnen, wichtige Marktsitzungen mühelos zu visualisieren und zu verwalten. Basierend auf:   WH SMC Indicator MT4 MT5-Version:   WH Trading Sessions MT5 Hauptmerkmale: Interaktives GUI-Panel       – Einfaches Auswählen und Umschalten zwischen       Asien, London und New York       Handelssitzungen. Anpassbare Warnungen und Einstellungen       – Passen
FREE
WH Trend Continuation MT5
Wissam Hussein
5 (4)
Indikatoren
Sind Sie es leid, profitable Markttrends zu verpassen? Wünschen Sie sich ein zuverlässiges Tool, das Trendfortsetzungen präzise und genau erkennen kann? Suchen Sie nicht weiter! Unser Trendfortsetzungsindikator soll Ihre Handelsstrategie stärken und Ihnen helfen, immer einen Schritt voraus zu sein. Der Trendfortsetzungsindikator ist ein leistungsstarkes Tool, das speziell entwickelt wurde, um Händlern bei der Identifizierung und Bestätigung von Trendfortsetzungsmustern auf verschiedenen Finan
WH Range BreakOut MT4
Wissam Hussein
Indikatoren
Erschließen Sie eine neue Dimension des Handels mit unserem hochmodernen MQL4-Indikator, Range BreakOut MT4 Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Preisbewegungen zu erkennen und zu nutzen, wenn sie aus festgelegten Bereichen ausbrechen. Es bietet Ihnen die Präzision und das Vertrauen, die Sie brauchen, um in der dynamischen Welt der Finanzmärkte erfolgreich zu sein. MT5-Version   :   WH Range BreakOut MT5 Merkmale: Präzise Entfernungserkennung. Mehrere Symbole und mehrere Zeitr
WH Auto TrendLine MT5
Wissam Hussein
Indikatoren
Wir stellen Auto Trendline vor, den innovativen MT5-Indikator, der den Prozess der Trendlinien in Ihre Diagramme einzeichnen. Verabschieden Sie sich von der mühsamen und zeitaufwändigen Aufgabe, Trendlinien manuell zu zeichnen. und lassen Sie Auto Trendline die Arbeit für Sie erledigen! *Bitte kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, damit ich Ihnen   eine Anleitung und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zusenden kann. Mit seinem fortschrittlichen Algorithmus erkennt und zeichnet Auto Trendline auto
WH Range BreakOut EA MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Experten
Nutzen Sie das Potenzial des Breakout-Tradings mit   Range Breakout EA,   einem Expertenberater, der sorgfältig darauf ausgelegt ist, Marktspannen präzise und zuverlässig zu identifizieren und zu handeln. Contact Me     After Purchase to Send you a     PDF Manual     and .Set Files. ** Standardeingaben für       EURUSD – H1   . Hauptmerkmale: Dynamische Bereichserkennung:   Identifiziert automatisch Marktbereiche basierend auf Ihren bevorzugten Zeitrahmen und Schlüsselebenen. Logik zur Bestätigu
WH Order Block MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Indikatoren
Willkommen beim Orderblock-Indikator - Ihrer Komplettlösung zur Identifizierung von Zonen mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Orderblöcke , BOS (Break of Structure) und CHOCH (Change of Character) . Dieses auf Präzision und Schnelligkeit ausgelegte Tool verschafft Ihnen einen Vorsprung beim Erkennen potenzieller Umkehr- und Fortsetzungszonen, genau wie die Profis. Merkmale: Automatische Erkennung von Orderblöcken: Identifiziert mühelos gültige bullische und bearische Orderblöcke anhand der Prei
WH Ultimate Harmonic Patterns MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Indikatoren
Willkommen beim ultimativen Erkennungsindikator für harmonische Muster Das Gartley-Muster, das Bat-Muster und das Cypher-Muster sind beliebte technische Analysetools, die von Händlern verwendet werden, um potenzielle Umkehrpunkte im Markt zu identifizieren. Unser ultimativer Indikator zur Erkennung harmonischer Muster ist ein leistungsstarkes Tool, das fortschrittliche Algorithmen verwendet, um die Märkte zu scannen und diese Muster in Echtzeit zu identifizieren. Mit unserem ultimativen Erkenn
WH Twin Peak Indicator MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Indikatoren
Willkommen beim Twin Peak Indicator MT4 --(Double Top/Bottom)-- Der Double Top and Bottom Indicator ist ein technisches Analysetool zur Identifizierung potenzieller Umkehrmuster auf dem Markt. Es identifiziert Bereiche, in denen der Preis zwei aufeinanderfolgende Höchst- oder Tiefststände nahezu gleicher Höhe erreicht hat, gefolgt von einer Preisbewegung in die entgegengesetzte Richtung. Dieses Muster deutet darauf hin, dass der Markt an Schwung verliert und möglicherweise für eine Trendumkeh
WH Auto TrendLine MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Indikatoren
Wir stellen Auto Trendline vor, den innovativen MT4-Indikator, der den Prozess der Trendlinien in Ihre Diagramme einzeichnen. Verabschieden Sie sich von der mühsamen und zeitaufwändigen Aufgabe, Trendlinien manuell zu zeichnen. und lassen Sie Auto Trendline die Arbeit für Sie erledigen! *Bitte kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, damit ich Ihnen   eine Anleitung und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zusenden kann. Mit seinem fortschrittlichen Algorithmus erkennt und zeichnet Auto Trendline aut
WH Trend Continuation MT4
Wissam Hussein
Indikatoren
Sind Sie es leid, profitable Markttrends zu verpassen? Wünschen Sie sich ein zuverlässiges Tool, das Trendfortsetzungen präzise und genau erkennen kann? Suchen Sie nicht weiter! Unser Trendfortsetzungsindikator soll Ihre Handelsstrategie stärken und Ihnen helfen, immer einen Schritt voraus zu sein. Der Trendfortsetzungsindikator ist ein leistungsstarkes Tool, das speziell entwickelt wurde, um Händlern bei der Identifizierung und Bestätigung von Trendfortsetzungsmustern auf verschiedenen Finan
WH Candles Fusion MT4
Wissam Hussein
Indikatoren
Candles Fusion ist ein leistungsfähiger MT4-Indikator , der Ihre Handelsanalyse verbessert, indem er Kerzen mit höherem Zeitrahmen auf dem aktuellen Zeitrahmen anzeigt. Diese einzigartige Funktion bietet Händlern einen umfassenden Überblick über das Kursgeschehen in verschiedenen Zeitrahmen und ermöglicht es ihnen, fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen. Merkmale: Multi-Timeframe-Overlay. Anpassbare Timeframe-Auswahl. Übersichtliche Visualisierung und farbige Kerzenauswahl . Aktualisierun
