Megalodon EA MT4
- Experten
- Jan Isaac Rodriguez Castro
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
🚀 Einführung von Megalodon EA - Eine neue Ära des intelligenten automatisierten Handels 🤖💼
Megalodon EA ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein revolutionäres Handelskonzept, das für die neue Generation von Devisenhändlern entwickelt wurde, die Präzision, Geschwindigkeit, Kontrolle und konsistente Leistung wünschen.
Megalodon EA wurde für MetaTrader 4 entwickelt und kombiniert:
✔ Hochpräzise Scalping-Logik
✔ Unabhängige Buy/Sell-Systeme
✔ Dynamisches Risikomanagement und Auto-Lot-Sizing
✔ Intelligente Filter nach Session, Wochentag und Marktbedingungen
✔ Optionale Martingale und Auto-Compounding für aggressives Wachstum
💡 Megalodon EA funktioniert auf jedem Forex-Konto und beinhaltet ein intelligentes System, das mehrere Währungspaare analysiert, Korrelationen vermeidet, Trendsignale erkennt und das Handelsportfolio diversifiziert, was dazu beiträgt, das Risiko und unnötige Risiken zu reduzieren.
💥 Echte Ergebnisse, keine Filter!
Mein Roboter handelt live und Sie können jede Position, jede Statistik und jedes Leistungsupdate in Echtzeit verfolgen.
Live-Signal
https://www.mql5.com/en/signals/2345937
👉 Treten Sie dem Kanal bei und verfolgen Sie ihn live:
https://www.mql5.com/es/channels/0267a53ad3bedb01
📌 Einstellungen herunterladen:
https://c.mql5.com/31/1616/Megalodon_EA_MT4.set
🧩 MT5 Version:
https://www.mql5.com/en/market/product/155328
Seien Sie Teil der neuen Welle des algorithmischen Handels.
Testen Sie ihn, folgen Sie ihm und sehen Sie, warum Megalodon EA auf dem Markt für Aufsehen sorgt.