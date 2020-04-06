Megalodon EA MT4

🚀 Einführung von Megalodon EA - Eine neue Ära des intelligenten automatisierten Handels 🤖💼

Megalodon EA ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein revolutionäres Handelskonzept, das für die neue Generation von Devisenhändlern entwickelt wurde, die Präzision, Geschwindigkeit, Kontrolle und konsistente Leistung wünschen.

Megalodon EA wurde für MetaTrader 4 entwickelt und kombiniert:
✔ Hochpräzise Scalping-Logik
✔ Unabhängige Buy/Sell-Systeme
✔ Dynamisches Risikomanagement und Auto-Lot-Sizing
✔ Intelligente Filter nach Session, Wochentag und Marktbedingungen
✔ Optionale Martingale und Auto-Compounding für aggressives Wachstum

💡 Megalodon EA funktioniert auf jedem Forex-Konto und beinhaltet ein intelligentes System, das mehrere Währungspaare analysiert, Korrelationen vermeidet, Trendsignale erkennt und das Handelsportfolio diversifiziert, was dazu beiträgt, das Risiko und unnötige Risiken zu reduzieren.

💥 Echte Ergebnisse, keine Filter!
Mein Roboter handelt live und Sie können jede Position, jede Statistik und jedes Leistungsupdate in Echtzeit verfolgen.

Live-Signal

https://www.mql5.com/en/signals/2345937

👉 Treten Sie dem Kanal bei und verfolgen Sie ihn live:
https://www.mql5.com/es/channels/0267a53ad3bedb01

📌 Einstellungen herunterladen:
https://c.mql5.com/31/1616/Megalodon_EA_MT4.set

🧩 MT5 Version:
https://www.mql5.com/en/market/product/155328

Seien Sie Teil der neuen Welle des algorithmischen Handels.
Testen Sie ihn, folgen Sie ihm und sehen Sie, warum Megalodon EA auf dem Markt für Aufsehen sorgt.

