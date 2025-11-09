Terawatt Turbine

Terawatt Turbine - Eingangslogik verwoben mit Überlieferungen

Die Terawatt-Turbine ist das rotierende Herz des Reliquienschreins: ein mechanischer Sturm, der auf den Puls des Ozeans hört und seine Schlote nur dann öffnet, wenn die Strömung richtig ansteigt. In der Praxis bedeutet das, dass sie darauf wartet, dass der Kurs sauber durch ein poliertes SMA-Gate läuft und dass die Zwillingsrunen des ADX den vorherrschenden Wind verkünden - erst wenn beide Signale im Einklang singen, schlägt die Turbine zu. Der Strike ist diszipliniert: Der EA markiert einen Stop und kanalisiert dann seine Geometrie - eine rituelle elliptische Modulation, die die kleinste Teilkomponente des Stop-Abstands nutzt, um einen deterministischen, variablen Take-Profit festzulegen. Jede Sonde folgt den gleichen Regeln, hat aber einen etwas anderen Schaufelwinkel: für den Architekten vorhersehbar, für das Meer unergründlich.

Wie sie entscheidet (technisch + praktisch)

  • Signalart: Richtungsweisender SMA-Crossover, bestätigt durch die Richtungsindikatoren ADX (DI+ / DI-).

  • Bullisch (IsBullishEntry):

    • Der vorherige Schlusskurs lag unter dem SMA und der letzte Schlusskurs liegt über dem SMA (der Kurs hat den SMA nach oben durchquert).

    • ADX-Richtung bestätigt: DI+ > DI-.

    • Wenn das Lesen des Indikatorpuffers fehlschlägt (CopyBuffer), wird die Prüfung abgebrochen - ein Sicherheitsabbruch bei verrauschten oder veralteten Daten.

  • Bearish (IsBearishEntry):

    • Spiegelbildlich: Der Kurs durchquert den SMA nach unten und DI- > DI+.

  • Konsequenz der Konstruktion: Sowohl die Preisstruktur (der Crossover) als auch die direktionale Kraft (ADX DI) müssen übereinstimmen - dies reduziert "Whipsaws" und lenkt den Einstieg auf Bewegungen mit echter direktionaler Überzeugung.

  • Ausführungssignatur: Bei Auslösung wird SL gesetzt und TP durch die elliptische Modulation der Turbine berechnet (verwendet den Bruchteil von |entry-SL|, um einen deterministischen RR-Multiplikator zu generieren), was zu unterschiedlichen, aber überprüfbaren Belohnungszielen bei ähnlichen Setups führt.

Die Terawatt-Turbine handelt nur dann, wenn der Wellengang des Meeres und die Rune übereinstimmen - eine Maschine mit gemessener Gewalt: präzise, ritualisiert und so eingestellt, dass sie nur die Schläge ausführt, die die Marktströmung wirklich zulässt.


Empfohlene Produkte
Gold Beast Monster AI EA
Vyom Tekriwal
Experten
Gold XAUUSD Monster AI EA MT5 - New Year Offer- Hurry Up- Limited Copies available at this price! (Prop-Firm Compatible) - BACKTEST VIDEO UPLOADED-MUST CHECK- All future updates free- Use in New York Session for Best Results- Recommended BEST Profitable GOLD AI ROBOT FOR MT5 LAUNCHED TODAY! MUST TRY- 1st 10 Copies being offered at Lowest Price of Just $298. Price will be hiked to $598 after Sale of 1st 10 Copies. Set File attached for Version V4.22 in Comment - You Can use on Everytick mode & 1
Doubling Force EA
Amer Ali Mousa Jaradat
Experten
Verdopplungskraft EA Die ultimative Smart Martingale Lösung von JoSignals Verwandeln Sie Ihr BTCUSD-Handelserlebnis mit **Doubling Force EA**, dem intelligenten Expert Advisor, der Tradern hilft, die Macht der intelligenten Martingale-Strategien zu nutzen und dabei Flexibilität und Kontrolle zu behalten. Entwickelt von **JoSignals**, ermöglicht dieser EA Händlern, sich an Markttrends anzupassen und die Profitabilität mit minimalem Aufwand zu maximieren. Hauptmerkmale: 1. Intelligente Martingal
SteadyRange M5 EurUsd Algorithmic Trader
Ignacio Rubio Bustos Fierro
Experten
STEADYRANGE M5 Professionelles Range-basiertes Handelssystem für EURUSD (M5) Einführungspreis - Begrenztes Angebot SteadyRange M5 ist derzeit während der Einführungsphase zu einem reduzierten Einführungspreis erhältlich. Im Zuge der weiteren Entwicklung des Systems und der Ausweitung seiner operativen Abdeckung kann der Preis entsprechend angepasst werden. Early Adopters behalten vollen Zugang zu allen zukünftigen Updates ohne zusätzliche Kosten. Präzisionsarchitektur - Modulare Mikrobereiche -
Xau Insaibar M10
Van Can La
Experten
DE - Produktbeschreibung Inside Bar XAU M10 (Long-Only) Algorithmische Strategie, die ein 3-stufiges verschachteltes Inside-Bar-Muster auf XAUUSD handelt (empfohlen M10). Der EA erkennt eine Mother Range (M), gefolgt von zwei Inside Bars (IB-IB), und handelt dann nach einem Ausbruch nach oben in ein Fenster und einen Retest. Ein- und Ausstiege werden in R-Multiples mit strengen Risikokontrollen verwaltet. Zentrale Logik M-IB-IB (3-stufige) "Mutterspanne" erkennen. Ausbruchsfenster : Preis hande
QS Velocity AUDUSD
Lucas Leibl
Experten
QuantumScale Velocity AUD Der QuantumScale Velocity AUD kombiniert streng validierte Momentum-Signale mit einer Umkehrlogik, um hochwahrscheinliche Einstiege auf dem AUDUSD M15-Zeitrahmen durchzuführen. Anstatt sich ausschließlich auf statische Ziele zu verlassen, nutzt der Algorithmus einen dynamischen, volatilitätsbasierten Ausstiegsmechanismus, um Positionen sofort zu schließen, wenn die Trendstärke nachlässt, so dass realisierte Gewinne geschützt sind. Wichtige Fakten zur Strategie Primäre
Yellow Brick EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gelber Ziegelstein EA (Gold Scalper) Der Yellow Brick EA ist ein Hochfrequenz-Handelsroboter, der speziell für Gold ( XAUUSD ) entwickelt wurde. Die Strategie des EA basiert auf der Erkennung kurzfristiger Marktineffizienzen und Mikropreisbewegungen in Zeiten hoher Liquidität. Trotz der hohen Handelsfrequenz hält sich der Berater an ein striktes konservatives Risikomanagementmodell und legt den Schwerpunkt auf den mathematischen Vorteil und die Geschwindigkeit der Ausführung. Hauptmerkmale : Sp
Conqueror EA
Jose Ramon Rosaenz Carmona
Experten
Der ultimative Low-Risk-Expert-Advisor für EUR/USD auf MT5 Suchen Sie nach einer zuverlässigen und effizienten Trading-Lösung für das Währungspaar EUR/USD im H1-Zeitrahmen? Ihre Suche hat ein Ende! Unser Expert Advisor (EA) wurde sorgfältig entwickelt, um konsistente Ergebnisse zu liefern und gleichzeitig das Risikomanagement und die Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu stellen. Hauptmerkmale unseres Expert Advisors Niedrig-Risiko-Strategie : Im Gegensatz zu vielen anderen EAs auf dem Markt verm
Demus MT5
Nico Demus Sitepu
1 (4)
Experten
Promo, Nur noch 2 Exemplare zum aktuellen Preis, Nächster Preis 599 USD. Die neueste und eine sehr leistungsfähige Demus MT5 von Expert Advisors. Meine speziell auf die XAUUSD/GOLD-Paar laufen. Demus MT5 EA ist ein vollautomatisches Scalping-Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Konsistenz lieben. Mit einer intelligenten Scalping-Engine ausgestattet, nutzt dieser EA die Vorteile von Mikro-Marktbewegungen und führt Trades mit blitzschneller Präzisio
MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
Roberto Tavares
Experten
Die Handelsstrategie basiert auf über 10 Jahren erfolgreicher Erfahrung im Handel auf der Grundlage der Stärke einer Kerze und des prozentualen Anteils des Körpers im Verhältnis zur gesamten Kerze (Strong Candle) und/oder (je nach den konfigurierten Parametern) auf einem gleitenden Durchschnitt mit langer Periode und dreifachem Trend (JMA), kombiniert mit dem gleitenden Durchschnitt des aktuellen Charts mit konstanten Bändern und AWESOME-Oszillator oder sogar Bollinger-Bändern, die alle nach Be
Bollinger Heiken Ichimoku impulsion 2 X
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Allgemeine Idee der Strategie Der Roboter versucht nicht, jede Kursbewegung zu erfassen, sondern konzentriert sich auf signifikante Ausbrüche, bei denen die Volatilität explodiert und der vorherrschende Trend eindeutig festgelegt ist. Funktionslogik Das System stützt sich auf zwei wichtige technische Säulen: Bollinger Bands erkennen Momente der Volatilitätsausweitung - also Ausbrüche, die einen potenziellen Marktimpuls signalisieren. Die Ichimoku-Wolke identifiziert die allgemeine Marktrichtung
EA Dynamic Pulsar MT5
Ruslan Pishun
Experten
Handelsstrategie: Scalping. Der Handel mit Impulsen im automatischen Handel wird schon seit langem genutzt, und das System ist für Händler nicht neu. Es ist schwierig, solche Momente manuell zu erfassen, aber der Berater meistert sie sofort. Der automatisierte Handel verwendet 2 Ansätze, um in solchen Fällen zu handeln: Suche nach Pullbacks nach Impulsen. Handel in Richtung des Momentums. Die Suche nach Einstiegspunkten läuft folgendermaßen ab: Wenn die Bedingungen für den Einstieg in den Markt
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Fymath
Julio Cesar Maia Goncalves
Experten
Fymath Automatic Expert Advisor - Produktbeschreibung Für XAUUSD verwenden Sie die Standardeinstellungen des Roboters und ändern nur den Parameter Increment for lot increase von 14000 auf 140. Dieser Expert Advisor implementiert eine automatisierte technische Analysestrategie, die auf Unterstützungs- und Widerstandskanälen basiert. Das System identifiziert Markttrends, indem es signifikante Hochs und Tiefs erkennt, und führt Trades aus, wenn es bestätigte Ausbrüche feststellt. Die Strategie ar
Supernova XAUUSD h1
Raphael Schwietering
1 (1)
Experten
Supernova ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er wurde von 2024 bis heute getestet und hat durchweg eine zuverlässige Leistung erbracht, die sich gut an die aktuellen und sich entwickelnden Marktbedingungen anpasst - im Gegensatz zu Systemen, die sich auf veraltete langfristige Backtests stützen. Jeder von Supernova ausgeführte Handel beinhaltet einen vordefinierten Stop-Loss und Take-Profit, was eine strukturierte Risikoko
Mitsuha MT5
Noriyuki Suzuki
Experten
Dieser EA nutzt Anomalien im USDJPY aus und führt etwa 12 Trades pro Monat aus. Daher ist das empfohlene Währungspaar USDJPY , und es gibt keinen bestimmten empfohlenen Zeitrahmen (er kann auf jedem Chart handeln). Die Performance ist tendenziell besser bei Brokern, die einen engen USDJPY-Spread und einen positiven Swap auf BUY-Positionen anbieten. Da der EA zeitbasiert handelt, verwenden Sie bitte einen Broker, bei dem die GMT-Verschiebung während der Sommerzeit +3 und während der Standardzeit
FREE
EURUSD safe to get money
Pham Ngoc Tan
Experten
Sie sind auf der Suche nach einem stabilen und profitablen EA, mit extrem niedrigen Verlusten, verwenden Sie keine Methoden, die Ihr Konto wie Fold, Grid, etc. sprengen können. Die Antwort für Sie ist in diesem Abschnitt. unten. Seien Sie geduldig und studieren Sie jede Zeile, Sie werden unerwartete Ergebnisse erhalten. --------------------------------------------------- ------------------------------------------- Mit 15 Jahren Erfahrung im Devisenhandel wissen wir, dass es drei Kriterien gibt,
BabaYaga Nasdaq MT5
Sakhid Ngabduloh
Experten
BabaYaga : Nasdaq Conqueror ist ein hochmoderner Trading Advisor, der Ihr Trading-Erlebnis durch strategische Präzision, Anpassungsfähigkeit und fortschrittliche Marktanalyse verändert. BabaYaga : Nasdaq Conqueror basiert auf firmeneigenen Handelsalgorithmen und tiefgreifenden Markteinblicken und liefert eine außergewöhnliche Leistung in verschiedenen Handelsumgebungen, damit Sie den Markttrends immer einen Schritt voraus sind. Merkmale von BabaYaga : Nasdaq Conqueror Niedriger Drawdown Eines d
Forexpipsgainer
Mohammad Zahirul Islam
Experten
Fxpipsgainer - Intelligenter Gold- & Krypto-Handelsroboter für MT5 Prüfen Sie zunächst unsere Handelsleistung hier https://www.mql5.com/en/signals/2302357 Fxpipsgainer ist ein professionell entwickelter MetaTrader 5 Expert Advisor , der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) und Ethereum (ETH) entwickelt wurde. Dieser Roboter basiert auf mehreren Jahren echter Goldhandelserfahrung und konzentriert sich auf Stabilität, Erholungskontrolle und langfristiges Kapitalwachstum. ️ Wichtiger Hinw
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Forex Fighter 5
Jared Matthew Bryant
1 (2)
Experten
Forex Fighter ist ein fortschrittliches Mehrwährungssystem, das mit folgenden Symbolen handelt: EURJPY, GBPCHF, EURGBP, USDCAD, AUDNZD, USDJPY und AUDCAD. Die Strategie basiert auf eingebauten Indikatoren, die ich selbst entwickelt habe. Forex Fighter folgt einzigartigen Mustern, die sich wiederholen, aber sehr oft ist das menschliche Gehirn nicht in der Lage, sie zu erfassen. Der Entscheidungsträger sind hier zwei neuronale Netze, die sich einigen müssen, ob ein bestimmter Trade platziert wird
Auto sl tp settings MT5
Kaijun Wang
Experten
任何交易者的最佳伙伴！ Dieser EA lädt. (1) Sie können automatisch Stop Loss und Take Profit für Aufträge ohne Stop Loss und Take Profit setzen. (2) Sie können Aufträge in den Gewinn nach einem bestimmten festgelegten Bereich, um Gewinne zu schützen. 3 Sie können den Take-Profit und Stop-Loss verschieben. Merkmale 1 Sie können automatisch Take-Profit und Stop-Loss für Aufträge ohne Stop-Loss und Take-Profit setzen. (2) Gewinn-Aufträge können auf eine bestimmte Gewinnspanne nach der Gewinnsich
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Experten
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro ist ein multifunktionaler automatisierter Handels-Expertenberater (Expert Advisor) für MetaTrader 5, der für den Handel mit gängigen Währungspaaren (EURUSD, GBPUSD, USDJPY usw.), Edelmetallen (Gold/XAUUSD), Öl (WTI, Brent) sowie Kryptowährungen (BTCUSD und andere) entwickelt wurde. Der EA basiert auf dem Prinzip der sogenannten „Super-Signale“ (Super Signals), welche lokale Hochs und Tiefs (potenzielle Umkehr- oder Korrekturpunkte) im ausgewählten
Eurusd Triple Fusion AI
Marc Henning Hruschka
Experten
EUR/USD TRIPLE FUSION AI - Fortgeschrittenes algorithmisches Handelssystem Das Währungspaar EUR/USD ist das meistgehandelte Instrument der Welt , bekannt für seine Liquidität und klare Richtungsbewegungen. Viele Trader scheitern jedoch an subtilen Trendwechseln und falschen Ausbrüchen. EUR/USD TRIPLE FUSION AI ist ein hochmoderner Expert Advisor, speziell entwickelt, um die einzigartigen Eigenschaften des Euro-Dollar-Paares zu meistern. Im Gegensatz zu Ein-Strategie-Robotern, die bei Mark
THV Trailing Buy Sell Stop Mt5
Trong Khanh Phan
Experten
Hallo Trader, Dieser EA handhabt die TRAILING Buy Stop und/oder TRAILING Sell Stop Logik auf eine sehr intelligente Weise. Sie können nur Buy / nur Sell oder beides wählen. Link zum Herunterladen der voll funktionsfähigen Demoversion zum Testen auf dem DEMO-Konto für 3 Tage: Klicken Sie zum Herunterladen Konfigurationen ( Standardwerte sind in Klammern angegeben ) : // - ATR-Periode : Geben Sie die ATR-Periode für die Berechnung ein (14) - Magische Zahl: Definieren Sie die magische Zahl // -
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experten
HMA Scalper Pro EA     ist ein multifunktionaler Trading-Roboter für aktives Trading in den gefragtesten Finanzinstrumenten, darunter beliebte Währungspaare (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), Gold (XAU/USD), Öl (Brent, WTI) und Kryptowährungen (BTC, ETH, LTC und andere). Das Kernstück des Algorithmus ist eine modernisierte Version des Hull Moving Average (HMA), welche im Vergleich zu klassischen gleitenden Durchschnitten klarere Signale liefert. Der Experte reagiert flexibel auf kurz
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
Investopedia FIVE EA basiert auf diesem Artikel: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp HANDELSBEDINGUNGEN - Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unter dem X-Periode EMA und MACD im negativen Bereich liegt. - Warten Sie, bis der Kurs den EMA für den Zeitraum X überschreitet, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder dabei ist, von negativ nach positiv zu wechseln, oder innerhalb von fünf Balken in den positiven Bereich eingetreten
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Experten
Neural Bitcoin Impulse - ein innovativer Trading-Bot, der mit Hilfe der Trainingstechnologie für neuronale Netze auf umfangreichen Marktdatensätzen entwickelt wurde. Das integrierte mathematische Modell der künstlichen Intelligenz sucht nach dem potenziellen Impuls jedes nächsten Marktbalkens und nutzt die daraus resultierenden Muster der Divergenz und Konvergenz zwischen den prädiktiven Indikatoren und dem Preis, um hochpräzise Umkehrpunkte für die Eröffnung von Handelspositionen zu bilden. De
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
Reversion Core H1 MT5
Fernando Dario Fuentes
Experten
ReversionCore H1 - USDCAD Mean Reversion Expert Advisor ReversionCore H1 ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der eine robuste Mean-Reversion-Logik auf das USDCAD-Paar anwendet und den H1-Zeitrahmen nutzt. Er ist auf langfristigen Kapitalerhalt bei moderatem Wachstum ausgelegt, ideal für Händler, die Zuverlässigkeit dem Hype vorziehen. Dieser EA identifiziert extreme Preisabweichungen mithilfe von Bollinger Bands und bestätigt Einstiege mit RSI- und EMA-Filtern. Er ist so konzipiert, dass
Expert Amazo DEMO
Guilherme Geovanini Fraga
3 (1)
Experten
EXPERT AMAZO DEMO ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit WIN (Mini-Index) und WDO (Mini-Dollar) entwickelt wurde und nur auf DEMO-Konten verwendet werden kann. Der Betrieb basiert auf der Eröffnung von Aufträgen unter Verwendung einiger Indikatoren wie Parabolic Sars, gleitende Durchschnitte, Bollinger Bands, Fibonacci, usw. Arbeiten nach 3 Strategie-Modi, AMAZO versucht, Marktbewegungen mit Operationen gegen und für den Trend vorherzusagen . Treten Sie unserer WhatsApp-Gruppe
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (394)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (26)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (100)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (10)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.05 (22)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (13)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (7)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.82 (90)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (6)
Experten
Lesen Sie dies zuerst (sehr wichtig) Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert. Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse:   Live-Signal   |   Hauptportfolio   |   FTMO-Ergebnisse EINFÜHRUNGSPREIS! Der aktuelle Preis gilt nur für eine begrenzte Anzahl von Exemplaren. Sobald diese verkauft sind, steigt der Preis. Was ist Gold Atlas? Gold Atlas ist ein professionelles autom
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (3)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experten
Golden Zephyr ist ein Expert Advisor, der die Zuverlässigkeit der klassischen Unterstützungs- und Widerstandsanalyse mit einer revolutionären proprietären Strategie namens Quantum Trend Dynamics verbindet. Entwickelt, um versteckte Marktmuster und subtile Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren, führt dieser EA Trades mit Präzision aus und bietet sowohl Konsistenz als auch Anpassungsfähigkeit bei sich ändernden Marktbedingungen. 119$ , dann erhöht sich der Preis um 10$ für jeden Kauf. E
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Experten
VolumeHedger EA [ Live-Signale ]  ,  [ Mein Kanal ]   ,  [ Set-Dateien ]  ,   [ Blog ]   , [ Использование ИИ ]  ,  [ PDF Guide ] Empfohlene Konten: Standard mit hoher Hebelwirkung, ECN, Raw; Cent; Prop-Firmen (FTMO usw.) Der Entwickler dieses EAs hat seine Professionalität durch die Qualität seiner anderen Roboter bewiesen. Mit dem Volume Hedger EA  Dank der Möglichkeit, eine Einstiegsstrategie mit einem benutzerdefinierten Indikator zu definieren, müssen Sie keine zusätzlichen EAs mehr kaufen
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (30)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.61 (23)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (4)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****9 verbleibende Exemplare zu diesem Preis**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach den Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minu
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.46 (13)
Experten
[guide line]       [SET FILES] Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (104)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (120)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Weitere Produkte dieses Autors
Serene no Torihiki
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Experten
Serene no Torihiki: Die Tochter der Weisheit Wo ägyptische Gelassenheit auf Shogun-Geduld trifft Der aus dem legendären Kureopatora no Sakura hervorgegangene Serene no Torihiki ( Cleopatra Selene II) verkörpert eine harmonische Verschmelzung von pharaonischer Einsicht und Samurai-Begeisterung. Es wurde für Händler entwickelt, die Eleganz in der Unbeständigkeit suchen, und verwandelt das Chaos durch disziplinierte, gelassene Automatisierung in strategische Gelegenheiten. Kernmechanik: Die gelas
FREE
Petal Ronin Extreme
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Experten
Petal Ronin Extreme basiert auf dem kostenlosen 5-Sterne-Expertenberater Petal Ronin und berücksichtigt die Empfehlungen der weltweiten Nutzer von Petal Ronin und fügt einige Optimierungen hinzu, um die Grenzen der Präzision zu erweitern. Die Benutzer empfahlen ein Risikoverhalten, das eine feste Losauswahl ermöglicht, und das wurde in dieser Extreme-Version umgesetzt. Außerdem wurde der Trailing-Stop-Loss verschärft und die SMA- und ADX-Einstellungen etwas aggressiver gestaltet. Testen Sie me
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension