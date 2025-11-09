Terawatt Turbine - Eingangslogik verwoben mit Überlieferungen

Die Terawatt-Turbine ist das rotierende Herz des Reliquienschreins: ein mechanischer Sturm, der auf den Puls des Ozeans hört und seine Schlote nur dann öffnet, wenn die Strömung richtig ansteigt. In der Praxis bedeutet das, dass sie darauf wartet, dass der Kurs sauber durch ein poliertes SMA-Gate läuft und dass die Zwillingsrunen des ADX den vorherrschenden Wind verkünden - erst wenn beide Signale im Einklang singen, schlägt die Turbine zu. Der Strike ist diszipliniert: Der EA markiert einen Stop und kanalisiert dann seine Geometrie - eine rituelle elliptische Modulation, die die kleinste Teilkomponente des Stop-Abstands nutzt, um einen deterministischen, variablen Take-Profit festzulegen. Jede Sonde folgt den gleichen Regeln, hat aber einen etwas anderen Schaufelwinkel: für den Architekten vorhersehbar, für das Meer unergründlich.

Wie sie entscheidet (technisch + praktisch)

Signalart: Richtungsweisender SMA-Crossover, bestätigt durch die Richtungsindikatoren ADX (DI+ / DI-).

Bullisch (IsBullishEntry): Der vorherige Schlusskurs lag unter dem SMA und der letzte Schlusskurs liegt über dem SMA (der Kurs hat den SMA nach oben durchquert). ADX-Richtung bestätigt: DI+ > DI-. Wenn das Lesen des Indikatorpuffers fehlschlägt (CopyBuffer), wird die Prüfung abgebrochen - ein Sicherheitsabbruch bei verrauschten oder veralteten Daten.

Bearish (IsBearishEntry): Spiegelbildlich: Der Kurs durchquert den SMA nach unten und DI- > DI+ .

Konsequenz der Konstruktion: Sowohl die Preisstruktur (der Crossover) als auch die direktionale Kraft (ADX DI) müssen übereinstimmen - dies reduziert "Whipsaws" und lenkt den Einstieg auf Bewegungen mit echter direktionaler Überzeugung.

Ausführungssignatur: Bei Auslösung wird SL gesetzt und TP durch die elliptische Modulation der Turbine berechnet (verwendet den Bruchteil von |entry-SL|, um einen deterministischen RR-Multiplikator zu generieren), was zu unterschiedlichen, aber überprüfbaren Belohnungszielen bei ähnlichen Setups führt.

Die Terawatt-Turbine handelt nur dann, wenn der Wellengang des Meeres und die Rune übereinstimmen - eine Maschine mit gemessener Gewalt: präzise, ritualisiert und so eingestellt, dass sie nur die Schläge ausführt, die die Marktströmung wirklich zulässt.