Kureopatora no Sakura - Wo ägyptische Weisheit auf Shogun-Strategie trifft

Dieser EA verkörpert Kleopatras Gerissenheit als japanischer Shogun und führt kalkulierte Marktkampagnen durch. Sein Kern setzt auf Fibonacci abgestimmte Ichimoku-Linien - Tenkan-sen-Späher ( 8-55 Perioden) undKijun-sen-Zinnen ( 89-377 Perioden) - ein, um gezielte Angriffe bei entscheidenden Überkreuzungen zu starten. Wie ein Archäologe, der die Geheimnisse des Steins von Rosette entschlüsselt, liest der EA die japanischen Candlesticks wie moderne Hieroglyphen: Jedes Muster enthüllt verborgene Marktgeschichten, die in Preis und Momentum geschrieben sind.

Siege werden durch elliptische Take-Profit-Geometrie ( vom Benutzer wählbare Achsen) gesichert, während taktische Rückzüge überFibonacci-Trailing-Stops ( 89/144/233 Pips) ausgeführt werden. Nach Niederlagen verhängt der Shogun strategische Stopps (8/13/21 Stunden Waffenstillstand), um sich neu zu formieren. Er ist mehr als ein Algorithmus, er ist eine kulturelle Verschmelzung von ägyptischer analytischer Brillanz und Samurai-Disziplin - er verwandelt Candlestick-Glyphen in präzise Handelsbefehle.





Ausführliche Tests sind gerechtfertigt. Der Zeitrahmen, der im Strategietester auf der Registerkarte Einstellungen verwendet wird, sollte derjenige sein, dem der EA beim Handel unterworfen ist.







