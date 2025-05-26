Sekigahara Storm Rider

Der Sekigahara Storm Rider watet durch den Marktnebel und reitet auf der Grundlage eines Ichimoku Kinko Hyo durch die Turbulenzen. Die geringe Anzahl von Eingabeparametern (4) erleichtert dem Benutzer das Testen. Entwickelt für Trendreiter, nutzt es:

  1. Tenkan-sen als taktische Triggerlinie (einstellbare Reaktionsfähigkeit).
  2. Kijun-sen als strategische Kampflinie (anpassbare Tiefe).
Trades werden aktiviert, wenn der Kurs den Kijun-sen mit Tenkan-sen-Verstärkung entscheidend durchbricht, wobei falsche Durchbrüche herausgefiltert werden. Die "Sturmpanzerung" des EA besteht aus einem an die Volatilität angepassten Trailing-Stop-Mechanismus und einer geometrischen Gewinnmitnahme-Methode, die von elliptischen Verhältnissen (2:3 RR) inspiriert ist und sicherstellt, dass das Risiko systematisch eingedämmt wird, während die Läufer gedeihen können.

Ideal für Trader, die einen regelbasierten Ansatz suchen, um Trends zu folgen und gleichzeitig Risiken zu minimieren.


Ausführliche Tests werden bei der Verwendung empfohlen, um die Gültigkeit der ausgewählten Parameter sicherzustellen. Der im MT5 Strategy Tester verwendete Test-Zeitrahmen ist der Zeitrahmen, dem der Expert Advisor auf dem Chart, auf dem er platziert ist, unterworfen werden muss.



