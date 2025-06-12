Sakurai Veilthorn

"Sie jagt nicht dem Kampf hinterher - sie wartet, wo sich das Echo sammelt. Und schlägt erst zu, wenn sich der Schleier hebt."

Sakurai Veilthorn ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor (EA), der für trendbasierte Einstiege mit einem raffinierten Vorteil entwickelt wurde. Wie der Ronin, dessen Namen er trägt, steigt dieser EA nur ein, wenn die Bedingungen sowohl Ausrichtung als auch Überzeugung zeigen - nie zu früh, nie zu spät.

📈 Technisches Arsenal

1. Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA)
Veilthorn verwendet den einfachen gleitenden Durchschnitt als Trendkompass - ein minimalistisches, aber zuverlässiges Instrument zur Bestimmung der Kursrichtung.

  • Bullish Bias: Wenn der Kurs über dem SMA liegt, wird ein Aufwärtsmomentum als realistisch angesehen.

  • Bearish Bias: Wenn der Kurs unter dem SMA liegt, wird die Abwärtsbewegung zum aktiven Weg.

  • Dadurch wird sichergestellt, dass alle Trades mit dem größeren Richtungsfluss übereinstimmen - ohne in Chop- oder Umkehrfallen zu tappen.

  • Es stehen 3 einfache gleitende Durchschnitte zur Auswahl - der 21er, der 34er und der 55er.

2. ADX Wilder - DI+ und DI-
Sakurai Veilthorn handelt nicht nach der Richtung allein - er wartet auf die Kraft hinter der Bewegung. Hier kommen die Richtungsindikatoren (DI+ und DI-) des ADX Wilder-Systems ins Spiel.

  • Bullischer Einstieg: DI+ kreuzt über DI-, was bedeutet, dass der Kaufdruck die Verkäufer überholt hat.

  • Baisse-Einstieg: DI- kreuzt über DI+ und signalisiert, dass der Verkaufsdruck überwiegt.

  • Es werden 4 Zeiträume zur Auswahl angeboten - 3, 5, 8 und 13.

  • Diese Richtungsprüfung bestätigt, dass das Momentum mit dem Trend übereinstimmt, und verhindert einen vorzeitigen Einstieg.

Im Gegensatz zur konventionellen Verwendung des ADX ignoriert dieses System die ADX-Stärkelinie selbst und bevorzugt stattdessen die Dominanz des DI-Crossovers, also den Moment, in dem die Kraft die Hand wechselt.

🎯 A usführungslogik

Veilthorn geht nur dann Trades ein, wenn sowohl Trend als auch Momentum übereinstimmen:

  • Long Setup:

    • Kurs liegt über SMA

    • DI+ > DI-

  • Short-Setup:

    • Kurs liegt unter SMA

    • DI- > DI+

Wenn eine qualifizierte Bedingung eintritt:

  • Der Einstieg erfolgt zum aktuellen Geld- oder Briefkurs, je nach Richtung

  • Der Stop-Loss wird bei einem voreingestellten Wert aus dem SL-Eingangsparameter platziert

  • 3 werden angeboten - 144, 233 und 377 Pips

  • Die Handelsgröße wird dynamisch angepasst, um einem vordefinierten Risikoprozentsatz zu entsprechen (der 4. verfügbare Eingabeparameter ist rein benutzerdefiniert)

🧭 Taktische Philosophie

Sakurai Veilthorn ist weder ein Scalper noch ein Scharfschütze - sie ist ein Reliquienjäger. Sie sucht in den Ruinen volatiler Märkte nach hochwahrscheinlichen Einstiegsmöglichkeiten - Artefakte der Übereinstimmung von Trend und Überzeugung - und handelt mit mechanischer Disziplin.


UM DIE OPTIMALEN HANDELSPARAMETER ZU FINDEN, SIND UMFANGREICHE OPTIMIERUNGSTESTS ÜBER MEHRERE ZEITRAHMEN FÜR EIN AUSGEWÄHLTES INSTRUMENT ERFORDERLICH! ES LIEGT IN DER VERANTWORTUNG DES NUTZERS, DIESE PARAMETER ZU FINDEN!


