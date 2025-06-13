Roseflare Ingotron - Technisches Manifest



Im Schmelztiegel von Code und Arkana schwingt Roseflare Ingotron zwei unveränderliche Runen der Marktalchemie:

🔹 Trend Sigil: Einfacher gleitender Durchschnitt

Geschmiedete Perioden : 21 | 34 | 55

Mechanismus: Der Preis muss den temperierten Kamm des SMA durchbrechen - aufsteigend für Long-Positionen, absteigend für Short-Positionen -, bevor ein weiteres Ritual beginnen kann.

🔹 Momentum-Siegel: Stochastischer Oszillator

Runen-Linien : %K / %D / Verlangsamung

Zeitlicher Blickwinkel: Wählen Sie einen beliebigen Zeitrahmen - M5, M15, H1, H4 oder darüber hinaus - um die stochastischen Messwerte zu nutzen. Die Sensoren des Ingotrons sind nicht an das Host-Chart gebunden, sondern reichen bis in die von Ihnen gewählte Sanduhr.



🎛️ Parameter der Macht Siegel Parameter Optionen / Voreinstellungen Trend InpSmaPeriode z.B. 21 Momentum InpStochTF Beliebiger PERIOD_*-Wert InpStochK z.B. 5 InpStochD z.B. 3 InpStochSlowing z.B. 3





Montieren Sie das Roseflare Ingotron, wählen Sie Ihre SMA-Runen und Stochastik-Parameter, stimmen Sie den zeitlichen Schmelztiegel ab und lassen Sie den rosafarbenen Stahl entscheidende Passagen durch den sich ständig verändernden Wandteppich des Marktes schneiden!





HIER SIND UMFASSENDE TESTS ERFORDERLICH. DER EINGABEPARAMETER ZEITRAHMEN KANN ZU EINER HOHEN ANZAHL VON ITERATIONEN BEI OPTIMIERUNGSTESTS FÜHREN - ES IST RATSAM, 3 ZEITRAHMEN ZU VERWENDEN, UM ITERATIONEN ZU REDUZIEREN. DIE VERWENDUNG VON AMD RYZEN 9 ODER AMD THREADRIPPER WIRD DRINGEND EMPFOHLEN. TESTEN SIE VERSCHIEDENE ZEITRAHMEN (REGISTERKARTE EINSTELLUNGEN IM STRATEGIETESTER), UM DIE OPTIMALEN PARAMETER FÜR DAS AUSGEWÄHLTE INSTRUMENT ZU FINDEN. ES LIEGT IN DER VERANTWORTUNG DES BENUTZERS, DIESE PARAMETER FÜR DAS VON IHM GEWÄHLTE INSTRUMENT BEI SEINEM BEVORZUGTEN BROKER ZU FINDEN. DIE VERWENDUNG VON DATENANALYSETOOLS WIRD FÜR DIE IM STRATEGIETESTER GENERIERTEN .XML-DATEIEN DRINGEND EMPFOHLEN, UM DIE GEWÄHLTEN EINGABEPARAMETER ZU VALIDIEREN.







