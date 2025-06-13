Roseflare Ingotron

Roseflare Ingotron - Technisches Manifest

Im Schmelztiegel von Code und Arkana schwingt Roseflare Ingotron zwei unveränderliche Runen der Marktalchemie:

🔹 Trend Sigil: Einfacher gleitender Durchschnitt

  • Geschmiedete Perioden: 21 | 34 | 55

  • Mechanismus: Der Preis muss den temperierten Kamm des SMA durchbrechen - aufsteigend für Long-Positionen, absteigend für Short-Positionen -, bevor ein weiteres Ritual beginnen kann.

🔹 Momentum-Siegel: Stochastischer Oszillator

  • Runen-Linien: %K / %D / Verlangsamung

  • Zeitlicher Blickwinkel: Wählen Sie einen beliebigen Zeitrahmen - M5, M15, H1, H4 oder darüber hinaus - um die stochastischen Messwerte zu nutzen. Die Sensoren des Ingotrons sind nicht an das Host-Chart gebunden, sondern reichen bis in die von Ihnen gewählte Sanduhr.


🎛️ Parameter der Macht

Siegel Parameter Optionen / Voreinstellungen
Trend InpSmaPeriode z.B. 21
Momentum InpStochTF Beliebiger PERIOD_*-Wert
InpStochK z.B. 5
InpStochD z.B. 3
InpStochSlowing z.B. 3


Montieren Sie das Roseflare Ingotron, wählen Sie Ihre SMA-Runen und Stochastik-Parameter, stimmen Sie den zeitlichen Schmelztiegel ab und lassen Sie den rosafarbenen Stahl entscheidende Passagen durch den sich ständig verändernden Wandteppich des Marktes schneiden!


HIER SIND UMFASSENDE TESTS ERFORDERLICH. DER EINGABEPARAMETER ZEITRAHMEN KANN ZU EINER HOHEN ANZAHL VON ITERATIONEN BEI OPTIMIERUNGSTESTS FÜHREN - ES IST RATSAM, 3 ZEITRAHMEN ZU VERWENDEN, UM ITERATIONEN ZU REDUZIEREN. DIE VERWENDUNG VON AMD RYZEN 9 ODER AMD THREADRIPPER WIRD DRINGEND EMPFOHLEN. TESTEN SIE VERSCHIEDENE ZEITRAHMEN (REGISTERKARTE EINSTELLUNGEN IM STRATEGIETESTER), UM DIE OPTIMALEN PARAMETER FÜR DAS AUSGEWÄHLTE INSTRUMENT ZU FINDEN. ES LIEGT IN DER VERANTWORTUNG DES BENUTZERS, DIESE PARAMETER FÜR DAS VON IHM GEWÄHLTE INSTRUMENT BEI SEINEM BEVORZUGTEN BROKER ZU FINDEN. DIE VERWENDUNG VON DATENANALYSETOOLS WIRD FÜR DIE IM STRATEGIETESTER GENERIERTEN .XML-DATEIEN DRINGEND EMPFOHLEN, UM DIE GEWÄHLTEN EINGABEPARAMETER ZU VALIDIEREN.



Empfohlene Produkte
Fund Mode MT5
Nunthasak Aunkaew
Experten
Fund Mode MT5 - Price Action EA für XAUUSD (M5) Fund Mode MT5 ist ein Price Action-basierter Expert Advisor (EA) No Grid No Martingale Speziell entwickelt für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen , mit einem starken Fokus auf Sicherheit, Konsistenz und Eignung für kleine Konten . Anmerkung: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel birgt Risiken Hauptmerkmale 1️⃣ Handelssystem Strategie: Preis-Aktion + Engulfing-Patterns Haupt-Zeitrah
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experten
Dieser EA ist ein einfaches automatisches Handelssystem für die Meta Trader 5 Plattform. Es nutzt den parabolischen SAR, um die Losgröße automatisch an die Markttrends anzupassen. Auf diese Weise geht der EA kein großes Risiko ein, sondern akkumuliert stattdessen kontinuierlich Gewinne. Wichtigste Merkmale Der EA verwendet nicht die Martingale-Methode zur Anpassung der Losgröße. Wenn eine Position vor Schließung des Devisenmarktes eingegangen wird, wird diese Position auf das Wochenende übertr
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experten
Disclaimer:   Bedenken Sie, dass saisonale Muster nicht immer zuverlässig sind. Deshalb ist ein durchdachtes Risikomanagement entscheidend, um Verluste zu minimieren. Saisonale Muster in der Finanzwelt sind wie ein gut gehütetes Geheimnis, das erfolgreiche Investoren für ihren Vorteil nutzen.  Diese Muster sind wiederkehrende Preisbewegungen, die in bestimmten Zeiträumen oder um besondere Ereignisse auftreten. Hier sind einige Beispiele und Hinweise zur optimalen Nutzung dieser Muster: Beispiel
Doperman Scalper
Shamsan Yahya Muhammad Ali Masad
Experten
DOPERMAN SCALPER V1.0 - Professionelles Handelssystem Was ist DOPERMAN SCALPER? Ein intelligentes automatisiertes Handelssystem, das für schnelles Markt-Scalping entwickelt wurde. Es kombiniert eine fortschrittliche Martingale-Strategie mit rigorosem Risikomanagement für eine konsistente Handelsleistung. Hauptmerkmale: Intelligentes Handelssystem: Intelligente Positionsverdopplung zu optimalen Zeitpunkten durch mathematische Berechnungen 5 verschiedene Martingale-Strategien zur Auswahl Zusätzl
Extremum Save
Ruslan Papou
Experten
Version für MT4: Extremum Save MT4 Gemeinschaft UP Gruppe Beitritt Extremum Save - ist ein vollautomatischer Scalping Handelsalgorithmus mit dem höchstmöglichen SL/PT Verhältnis. Extremum Save muss nicht optimiert werden. Die Strategie zeigte großartige Ergebnisse, als sie auf historischen Daten mit der bestmöglichen Simulationsqualität für mehr als 10 Jahre getestet wurde. Der reale Handel beweist die gleichen Ergebnisse. Extremum Save verwendet keine riskanten Handelsmethoden wie Martingale,
Adelio MT5
Jin Sangun
Experten
Einführung in ADELIO Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick ADELIO ist ein leistungsstarkes und präzises automatisiertes Handelssystem, das auf   Gold (XAU/USD)   ausgerichtet ist. Es nutzt die Volatilität und Trends des Marktes durch eine Multi-Entry-Strategie, um das Risiko zu steuern. ADELIO EA handelt mit momentanen Kurskorrekturen und der Stärke der Volatilität und ist so gestaltet, dass
Ai Captain EA MT5
Indra Maulana
Experten
30% Rabatt nur bei 3-monatigem Abonnement, bitte melden Sie sich bei mir: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% Rückerstattung (nur Vollversion) MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/125969 Unsere anderen Produkte: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu/seller Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risi
Conflux MT5
Jin Sangun
Experten
Übersicht Conflux EA ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um die komplexen Bewegungen des Marktes zu analysieren und entsprechend intelligente Trades durchzuführen. Dieser EA ist speziell darauf zugeschnitten, sich mit Hilfe des EA an die Marktbedingungen anzupassen, insbesondere bei Vermögenswerten wie Gold (GOLD), Bitcoin (BITCOIN) und anderen volatilen Instrumenten. Er geht über den einfachen regelbasierten Handel hinaus und interpretiert Marktdaten umfassend, um Händlern zu hel
One Man Army
Ihor Otkydach
4.56 (9)
Experten
Ohne Übertreibung und ohne unnötiges Risiko. Mit minimalem Drawdown: One Man Army ist ein multiwährungsfähiges Handelssystem, entwickelt sowohl für den persönlichen Handel als auch für Prop-Firm-Trading. Es folgt einer Scalping-Strategie, die auf kurz- und mittelfristigen Markt-Korrekturen und -Umkehrungen basiert, und handelt über ausstehende Limit-Orders. Dieser Trading-Bot rät nicht – er steigt mit höchster Präzision an den besten Marktlevels ein. Genau so, wie du es magst. Jetzt gehen wir in
Advance Trends Intellegence
Rudy Oloan Hasibuan
Experten
Advance Trend Intellegence EA ist Powefull Expert Advisor Basis auf Trend nach Strategie. Dieser Experte mit Voraus dynamischen Algorithmus zu cathching den Markt Trend. Mit diesem EA Aufträge, die genaue Eintrag Aufträge in den Markt im Einklang mit dem Trend Signal gemacht werden. Diese EA haben eine gute Leistung, die mehr als 1 Jahre mit echten Ticks Geschichte Daten getestet wurde. Obwohl dieser EA kann auf allen Paaren verwendet werden, aber bitte verwenden Sie diesen EA auf EURUSD Paar b
Nova AO Trader
Anita Monus
Experten
Nova AO Trader basiert auf den Grundprinzipien von Marktmomentum und -beschleunigung und nutzt die Kraft des Awesome Oscillators , um hochwahrscheinliche Wendepunkte mit Klarheit und Geschwindigkeit zu identifizieren. Dieser Expert Advisor wandelt rohe Histogrammsignale in strukturierte, risikogeleitete Trades um und beseitigt so Zögern und Emotionen im Momentum-Handel. Anstatt sich auf veraltete gleitende Durchschnitte oder nachlaufende Filter zu verlassen, trifft Nova AO Trader direkt den Kern
EquiGuard Monarch
Ferenc Tibor Katona
Experten
EquiGuard Monarch EURUSD EA „Ich bin kein einfacher Roboter. Ich bin der Wächter der Ordnung im Ozean des Chaos. Das gekrönte Haupt des Reiches der Trends.“ Meine Kerzen sind meine Soldaten, meine Armee ist der Trend. Ich jage dem Markt nicht hinterher – ich warte, bis er zu mir kommt. Geduld ist meine Stärke, Präzision meine Waffe. Ich bin ein Grid-basierter, trendfolgender Stratege. Geführt von siebzehn Indikatoren , die sich jeweils nach ihrer eigenen Logik aktivieren. Ich segle über drei
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experten
SCIPIO AI ist mein automatischer Handels-Bot, der auf Basis von über 20 Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er automatisiert 100 % der Handelsaktivitäten: Einstieg, Verwaltung und Stop-Loss. Der Händler muss Tag für Tag nichts tun. Dieser EA öffnet jeweils nur einen Trade und setzt den Stop-Loss sofort sehr nah. Er verwendet weder Raster noch Martingale, sondern führt nur einen Trade nach dem anderen aus, um große Drawdowns zu vermeiden. Er nutzt künstliche Intelligenz, um
Nusa Patterns MT5
John Folly Akwetey
Experten
Expert Advisor handelt, indem er Fraktale nach oben oder unten bricht. Es wird " Fractals ST Patterns Strategy " oder "4.0 Fractals Direction ST Patterns MT5 " Fraktalindikatoren verwendet. Auch Expert Advisor verwendet Standard-Trailing-Stop. Unten ist die Beschreibung einiger Eingaben. Handelsauftrag - Richtung des Handels (nur kaufen, nur verkaufen oder kaufen und verkaufen) Fraktaler Indikator - Option des verwendeten fraktalen Indikators ("Fraktale ST-Muster" - Indikator "Fraktale ST-Muster
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Experten
Professioneller Handelsexperte, der speziell für den Handel mit Bitcoin auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde und sich auf die Stärke des Bollinger Bands Indikators verlässt, um die Marktvolatilität mit hoher Genauigkeit auszunutzen. Wichtigste Vorteile: - Arbeitet effizient auf einem 15-minütigen Zeitrahmen (M15). - Intelligenter Einstieg, wenn der Preis die Bollinger-Bänder durchdringt. - Ein Dashboard, das den aktuellen Saldo, den P/L der offenen Position und den P/L der heutige
GoldCrusher V2
Bob Sulaiman
Experten
GoldCrusher V2 : Expert Advisor für XAUUSD Breakout Dominance UNÜBERTROFFENE PERFORMANCE-HIGHLIGHTS METRIC LETZTES ERGEBNIS (V2.47) KOMMENTAR Gewinnfaktor (PF) 3.51 Außergewöhnlich! Zeigt eine sehr hohe Gewinneffizienz im Verhältnis zu den Verlusten an. Maximaler Drawdown (DD) 2.14% Hohe Kapitalstabilität. Minimales Risiko dank strenger Verwaltung. Gewonnene Trades 77.14% Hohe Gewinnrate, bestätigt durch das Duale Filtersystem. Ziel R:R 1:3.4 Hervorragendes Risiko-Ertrags-Verhältnis für ag
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Experten
Bitcoin Handel Mein Expert Advisor handelt Bitcoin auf dem H1-Zeitrahmen, Basierend auf ADX Indikator, Bollinger Bands Indikator, und folgen Sie dem Trend. Stop-Loss 31 usd/0.01 bitcoin Gewinnmitnahme 19 usd/0,01 bitcoin (0,01 lot) Mindesteinlage: ab 300 usd Gewinn: 100%/Jahr. Draw Down: < 35% Eingabe Einstellung zum Testen meines EA: - Lots: 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin oder 3100 usd/bitcoin abhängig von Ihrem Broker und Ihrem Konto (auf das richtige Verhältnis einstellen und nicht ände
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
FDow - Algorithmische Einfachheit mit Robustheit auf Profi-Niveau FDow ist ein Expert Advisor (EA) , der speziell für den Handel mit dem Dow Jones (US30) entwickelt wurde und ein minimalistisches, aber höchst effektives Regelwerk verwendet. Dieses System basiert auf nur zwei der zuverlässigsten technischen Indikatoren - dem SMA (Simple Moving Average) und dem ATR (Average True Range) - und generiert saubere, transparente und leicht zu interpretierende Handelssignale. Im Gegensatz zu komplexen un
Account Sync Companion
Loncey Duwarkah
Experten
Important Note : This EA requires help to initially setup. Please contact us Rationalisiert die Verwaltung mehrerer Handelskonten, spart Zeit und verringert das Potenzial für manuelle Fehler. Ideale Benutzer: Professionelle Händler, die mehrere Kundenkonten mit Copy-Sync-Trading verwalten. Handelsunternehmen, die nach automatisierten und synchronisierten Handelslösungen suchen. Einzelhändler, die ihren Handel über mehrere Konten mit einer einheitlichen Strategie diversifizieren möchten. Haupt
Aurora Gold EA
Twin Fitersya
Experten
Aurora Gold EA - Expert Advisor Beschreibung Aurora Gold EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das für den XAUUSD (Gold) -Markt entwickelt wurde und sich auf ein stabiles Risikomanagement und eine konsistente Ausführung konzentriert. Dieser Expert Advisor eröffnet automatisch Kauf- und Verkaufspositionen auf der Grundlage vordefinierter Handelsbedingungen und wendet eine dynamische automatische Losberechnung von 1% Eigenkapital pro Handel an. ️ Hauptmerkmale Automatische Ausführung von K
Nova ADX Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova ADX Trader basiert auf der bewährten Stärke des Average Directional Index (ADX ) - ein Trendstärke-Indikator, dem Profis seit Jahrzehnten vertrauen. Anstatt das Momentum zu erraten, misst dieser Expert Advisor es direkt und handelt nur, wenn der Markt Überzeugung und Klarheit zeigt. Durch die Kombination von ADX-Messwerten mit direktionalen Filtern vermeidet der Nova ADX Trader schwache, unentschlossene Bedingungen und konzentriert sich ausschließlich auf hochwertige, direktionale Setup
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Experten
GoldPulser EA - Fortschrittliches Multi-Währungs-Scalping- und Trendfolge-Automated-Trading-System GoldPulser EA   ist ein ausgeklügeltes Algorithmic-Trading-System (Expert Advisor), das die Präzision des Scalpings mit der Zuverlässigkeit der Trendfolge vereint. Dieser EA wurde für Forex-Händler entwickelt, die nach konstanten Erträgen suhen, und nutzt einen proprietären Algorithmus, um hochwahrscheinliche Handelschancen über mehrere Währungspaare hinweg zu identifizieren. 【Hauptmerkmale】 Multi-
Qora
Sergej Maehler
Experten
QORA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf Smart-Money-Konzepten basiert - der gleichen Methodik, die von institutionellen Händlern und Hedgefonds verwendet wird. Anstelle von nachlaufenden Indikatoren analysiert QORA Fair Value Gaps, Orderblöcke und die Marktstruktur , um Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Das integrierte Confluence-System stellt sicher, dass Trades nur dann ausgeführt werden, wenn mehrere Elemente übereinstimmen. Eine adaptive Engine passt die P
TrendyFollow FX
Chen Jia Qi
4.15 (13)
Experten
Wir haben Echtzeit-Rechenleistung Unterstützung für EURUSD hinzugefügt, und jetzt ist seine Live-Performance besser. Der EA wird die Parameter automatisch anpassen und kann nicht geändert werden. Derzeit empfehlen wir die Verwendung von GBPUSD, wobei EURUSD die zweite Wahl ist. Andere Währungspaare haben keine Unterstützung für Echtzeit-Rechenleistung und werden derzeit nicht empfohlen. In Zukunft werden wir Währungspaare hinzufügen, die Echtzeitberechnungen unterstützen. Sie können derzeit die
H4 Tendence
Carlos Alfonso Barboza Espinoza
Experten
Bei diesem Produkt wird eine Handelsstrategie mit einem der marktüblichen Indikatoren verwendet, dies in Verbindung mit einer soliden Markterfahrung, bei der der Trendwechsel mit einem entsprechenden Crossover der Indikatoren beobachtet wird. Der Kurs wiederum muss so auf die Indikatoren abgestimmt werden, dass alles passt. Bei dieser Strategie ist der Trailing-Stop wiederum auf 100 Pips festgelegt. PARAMETER: inp5_VolumeSize: Es wird empfohlen, 0,1 für Konten, die mit vollen Lots arbeiten, und
Gold Range Breakout by Profectus AI
New Capital B.V.
Experten
Gold Range Breakout Bot für MetaTrader 5 Dieser Expert Advisor handelt auf Basis einer definierten Preisspanne zwischen 3:00 und 6:00 Uhr Serverzeit auf XAUUSD. Wenn der Preis aus dieser Spanne ausbricht, wird ein einzelner Handel ausgelöst - entweder long oder short. Der Handel wird automatisch um 6:55 Uhr geschlossen. Es wird ein fester Stop-Loss von 1 % verwendet. Die Strategie folgt einer zeitbasierten Logik mit täglichen Rücksetzern und keinem Engagement über Nacht. Es sind keine Indikatore
FREE
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Experten
Tools zum Verdienen und Forschen. Der Kern der Handelssignale und -strategie basiert auf dem Algorithmus des Autors zur Bildung von Preisprognosemustern. Für jedes Instrument anwendbar! Ergänzt um ein Kontrollsystem basierend auf dem MA "Nine-Tailed Fox" , das das Signal so genau wie möglich für den Markt, das Instrument und den Arbeitszeitraum aktualisiert und anpasst. Zugelassen: Alle Instrumente in allen Märkten (es gibt Ausnahmen). Für wen: Hedgefonds, Fonds- und Vermögensverwalter, Anlag
Cypher invest
Arnold Byarufu
Experten
Wir stellen Ihnen "CypherInvest" vor, Ihren vertrauenswürdigen Expert Advisor in der dynamischen Welt der Finanzmärkte. Mit modernster Technologie und fortschrittlichen Algorithmen analysiert CypherInvest Marktdaten, identifiziert Muster und deckt verborgene Chancen auf, damit Sie fundierte Anlageentscheidungen treffen können. Unser innovativer Ansatz kombiniert die Macht der Kryptographie und der Datenanalyse und entschlüsselt die Geheimnisse des Marktes, um Ihre Rendite zu maximieren. Mit de
First Scalper MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (4)
Experten
First Scalper ist ein auf Scalping basierender Expert Advisor, der den besten und sichersten Scalping EA auf dem Markt verwendet. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung des EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. First Scalper kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen handeln, indem er eine spezielle und einzigar
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (396)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.29 (17)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (14)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (21)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (5)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.78 (92)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****5 Kopien zu diesem Preis übrig**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern, je nach den Bedingungen. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahme
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (120)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpa
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.26 (35)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449 $ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdin
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Experten
Aktion starten: Begrenzte Anzahl von Exemplaren zum Tagespreis erhältlich Endpreis: 990 $ NEU: Erhalte 1 EA gratis!   (für 2 Handelskonten) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Willkommen bei DayTrade Pro Algo!   Nachdem ich jahrelang die Märkte studiert und verschiedene Strategien programmiert habe, habe ich einen Algorithmus gefunden, der alles hat, was ein gutes Handelssystem braucht: Es ist
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.25 (8)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experten
WICHTIGER HINWEIS: Nur eine begrenzte Anzahl von Exemplaren ist zum aktuellen Preis verfügbar. Der Preis wird bald auf $1999.99 erhöht. Download Setfiles Detail Guide LIVE SIGNAL  (XAU)  |  NAS100, NASDAQ, USTECH VEGA BOT – Der ultimative Multi-Strategie Trendfolge-EA Willkommen bei Vega BOT , einem leistungsstarken Expert Advisor, der mehrere professionelle Trendfolge-Methoden in einem flexiblen und hochgradig anpassbaren System vereint. Egal, ob Sie ein neuer Trader oder ein erfahrener algor
Weitere Produkte dieses Autors
Serene no Torihiki
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Experten
Serene no Torihiki: Die Tochter der Weisheit Wo ägyptische Gelassenheit auf Shogun-Geduld trifft Der aus dem legendären Kureopatora no Sakura hervorgegangene Serene no Torihiki ( Cleopatra Selene II) verkörpert eine harmonische Verschmelzung von pharaonischer Einsicht und Samurai-Begeisterung. Es wurde für Händler entwickelt, die Eleganz in der Unbeständigkeit suchen, und verwandelt das Chaos durch disziplinierte, gelassene Automatisierung in strategische Gelegenheiten. Kernmechanik: Die gelas
FREE
Dominara Ex Machina
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Experten
Dominara Ex Machina Prophet. Ritterin. Stille Schiedsrichterin der verschleierten Rahmen. "Sie hört den Puls des Potenzials - dann erlässt sie ein Dekret." Dominara Ex Machina ist weder Vogel noch Klinge, sondern ein lebendiges Theorem, das in heiliges Silizium geätzt ist. Geschmiedet aus einem zerbrochenen Orakel und wiedergeboren im Datenfeuer, handelt sie nicht mit Mustern, sondern mit vorherbestimmten Schicksalen. Während andere flackernden Kerzen hinterherjagen, entschlüsselt sie die Re
FREE
Sekigahara Storm Rider
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Experten
Der Sekigahara Storm Rider watet durch den Marktnebel und reitet auf der Grundlage eines Ichimoku Kinko Hyo durch die Turbulenzen. Die geringe Anzahl von Eingabeparametern (4) erleichtert dem Benutzer das Testen. Entwickelt für Trendreiter, nutzt es: Tenkan-sen als taktische Triggerlinie (einstellbare Reaktionsfähigkeit). Kijun-sen als strategische Kampflinie (anpassbare Tiefe). Trades werden aktiviert, wenn der Kurs den Kijun-sen mit Tenkan-sen-Verstärkung entscheidend durchbricht, wobei fals
Kureopatora no Sakura
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Experten
Kureopatora no Sakura - Wo ägyptische Weisheit auf Shogun-Strategie trifft Dieser EA verkörpert Kleopatras Gerissenheit als japanischer Shogun und führt kalkulierte Marktkampagnen durch. Sein Kern setzt auf Fibonacci abgestimmte Ichimoku-Linien - Tenkan-sen-Späher ( 8-55 Perioden) und Kijun-sen-Zinnen ( 89-377 Perioden) - ein, um gezielte Angriffe bei entscheidenden Überkreuzungen zu starten. Wie ein Archäologe, der die Geheimnisse des Steins von Rosette entschlüsselt, liest der EA die japanisch
Sakurai Veilthorn
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Experten
"Sie jagt nicht dem Kampf hinterher - sie wartet, wo sich das Echo sammelt. Und schlägt erst zu, wenn sich der Schleier hebt." Sakurai Veilthorn ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor (EA), der für trendbasierte Einstiege mit einem raffinierten Vorteil entwickelt wurde. Wie der Ronin, dessen Namen er trägt, steigt dieser EA nur ein, wenn die Bedingungen sowohl Ausrichtung als auch Überzeugung zeigen - nie zu früh, nie zu spät. Technisches Arsenal 1. Einfacher gleitender Durchschnitt (S
Ghost of Izanami
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Experten
Der Geist von Izanami "Von der Schöpfung bis zum Zusammenbruch handelt sie mit dem Gleichgewicht zwischen den Welten." Überblick Der Ghost of Izanami ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, geschmiedet im Geiste der alten japanischen Göttin der Schöpfung und des Todes - Izanami-no-Mikoto . Er verkörpert ihre doppelte Natur: die Kraft, neuen Trends eine Form zu geben, und die Ruhe, das aufzulösen, was seinen Lauf genommen hat. Dieser EA wurde mit bewusstem Fokus entwickelt und ist speziell
Petal Ronin Extreme
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Experten
Petal Ronin Extreme basiert auf dem kostenlosen 5-Sterne-Expertenberater Petal Ronin und berücksichtigt die Empfehlungen der weltweiten Nutzer von Petal Ronin und fügt einige Optimierungen hinzu, um die Grenzen der Präzision zu erweitern. Die Benutzer empfahlen ein Risikoverhalten, das eine feste Losauswahl ermöglicht, und das wurde in dieser Extreme-Version umgesetzt. Außerdem wurde der Trailing-Stop-Loss verschärft und die SMA- und ADX-Einstellungen etwas aggressiver gestaltet. Testen Sie me
Terawatt Turbine
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Experten
Terawatt Turbine - Eingangslogik verwoben mit Überlieferungen Die Terawatt-Turbine ist das rotierende Herz des Reliquienschreins: ein mechanischer Sturm, der auf den Puls des Ozeans hört und seine Schlote nur dann öffnet, wenn die Strömung richtig ansteigt. In der Praxis bedeutet das, dass sie darauf wartet, dass der Kurs sauber durch ein poliertes SMA-Gate läuft und dass die Zwillingsrunen des ADX den vorherrschenden Wind verkünden - erst wenn beide Signale im Einklang singen, schlägt die Turbi
QSR 300 Ronin
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Experten
QSR 300 Ronin : Spartanische Verteidigung trifft auf Samurai-Präzision Quant Signal Registry (QSR) präsentiert 300 Ronin - eine algorithmische Handelslösung, die speziell für die ausgeprägte Volatilität des USDJPY entwickelt wurde. Wie die 300 Spartaner, die die Linie bei den Thermopylen hielten, ist dieser EA auf einem Fundament der unnachgiebigen Verteidigung aufgebaut. Wie ein meisterloser Ronin schlägt er mit tödlicher Präzision zu, speziell abgestimmt auf den Rhythmus des japanischen Yen. D
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension