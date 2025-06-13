Roseflare Ingotron
- Experten
- YIVANI KUNDAI CHITUMWA
- Version: 1.27
- Aktivierungen: 13
Roseflare Ingotron - Technisches Manifest
Im Schmelztiegel von Code und Arkana schwingt Roseflare Ingotron zwei unveränderliche Runen der Marktalchemie:
🔹 Trend Sigil: Einfacher gleitender Durchschnitt
-
Geschmiedete Perioden: 21 | 34 | 55
-
Mechanismus: Der Preis muss den temperierten Kamm des SMA durchbrechen - aufsteigend für Long-Positionen, absteigend für Short-Positionen -, bevor ein weiteres Ritual beginnen kann.
🔹 Momentum-Siegel: Stochastischer Oszillator
-
Runen-Linien: %K / %D / Verlangsamung
-
Zeitlicher Blickwinkel: Wählen Sie einen beliebigen Zeitrahmen - M5, M15, H1, H4 oder darüber hinaus - um die stochastischen Messwerte zu nutzen. Die Sensoren des Ingotrons sind nicht an das Host-Chart gebunden, sondern reichen bis in die von Ihnen gewählte Sanduhr.
🎛️ Parameter der Macht
|Siegel
|Parameter
|Optionen / Voreinstellungen
|Trend
|InpSmaPeriode
|z.B. 21
|Momentum
|InpStochTF
|Beliebiger PERIOD_*-Wert
|InpStochK
|z.B. 5
|InpStochD
|z.B. 3
|InpStochSlowing
|z.B. 3
Montieren Sie das Roseflare Ingotron, wählen Sie Ihre SMA-Runen und Stochastik-Parameter, stimmen Sie den zeitlichen Schmelztiegel ab und lassen Sie den rosafarbenen Stahl entscheidende Passagen durch den sich ständig verändernden Wandteppich des Marktes schneiden!