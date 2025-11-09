Terawatt Turbine

Turbina Terawatt - lógica de entrada entretejida con tradición

La Turbina Terawatt es el corazón giratorio del relicario: una tormenta mecanizada que escucha el pulso del océano y sólo abre sus respiraderos cuando la corriente empuja con fuerza. En la práctica, esto significa que espera a que el precio pase limpiamente a través de una puerta SMA pulida y a que las runas gemelas del ADX declaren el viento predominante; sólo cuando ambas señales cantan al unísono, la Turbina ataca. El golpe es disciplinado: el EA marca un stop y luego canaliza su geometría, una modulación elíptica ritual que utiliza el componente fraccionario más pequeño de la distancia del stop para establecer una toma de beneficios determinista y variada. Cada sonda mantiene reglas idénticas pero un ángulo de pala ligeramente distinto: predecible para el arquitecto, inescrutable para el mar.

Cómo se decide (técnico + práctico)

Tipo de señal: Cruce direccional de SMA confirmado por indicadores direccionales ADX (DI+ / DI-).

Alcista (IsBullishEntry): El cierre anterior estuvo por debajo de la SMA y el último cierre está por encima de la SMA (el precio cruzó al alza a través de la SMA). La dirección ADX se confirma: DI+ > DI-. Si la lectura del buffer del indicador falla (CopyBuffer), la comprobación se aborta - un aborto de seguridad en condiciones de datos ruidosos o rancios.

Bajista (IsBearishEntry): Imagen especular: el precio cruza a la baja la SMA y DI- > DI+ .

Consecuencia del diseño: Tanto la estructura del precio (el cruce) como la fuerza direccional (ADX DI) deben coincidir, lo que reduce las oscilaciones y favorece las entradas hacia movimientos con verdadera convicción direccional.

Firma de ejecución: Cuando se activa, SL se fija y TP se calcula por la modulación elíptica de la Turbina (utiliza la parte fraccionaria de |entry-SL| para generar un multiplicador RR determinista), produciendo objetivos de recompensa variados pero audibles a través de configuraciones similares.

La Turbina Terawatt opera sólo cuando el oleaje del mar y la runa se alinean: una máquina de violencia medida: precisa, ritualizada y ajustada para dar sólo aquellos golpes que la corriente del mercado realmente permite.