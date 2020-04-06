Nova RSI Trader es una automatización disciplinada del Índice de Fuerza Relativa (RSI) - uno de los indicadores de momentum más utilizados en el trading. Este EA transforma la simple pero poderosa lógica del RSI en una estrategia estructurada que equilibra las señales de sobrecompra y sobreventa con estrictos filtros de ejecución.

En lugar de reaccionar a cada caída o pico, Nova RSI Trader espera a las configuraciones correctas - cuando el precio y el impulso se confirman mutuamente. Evita perseguir falsos retrocesos y se centra sólo en señales claras respaldadas por la estructura.

El resultado es un sistema limpio, basado en reglas que captura los puntos de inflexión con disciplina mientras filtra el ruido.

Por qué los operadores eligen Nova RSI Trader

RSI, totalmente automatizado:

Implementa el clásico Índice de Fuerza Relativa con estrictas condiciones de entrada.

Señales claras de impulso:

Opera sólo cuando el RSI confirma condiciones de sobrecompra o sobreventa con contexto.

Control de riesgo por diseño:

Cada operación tiene un stop loss fijo y un sistema de arrastre opcional. Sin martingala ni rejilla.

Cobertura versátil del mercado:

Funciona en divisas, metales, índices y criptomonedas - optimizado para gráficos H1 a diarios.

Eficaz y transparente:

Reglas sencillas, ejecución rápida y sin complejidades innecesarias.

Una demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Ningún EA garantiza beneficios - pero Nova RSI Trader ofrece un enfoque estructurado, basado en el impulso construido sobre uno de los indicadores más confiables del trading.

Pruebe la demo hoy mismo y asegúrese su licencia con descuento.