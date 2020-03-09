RQL Trend Board MT4

RQL Trend Board - Beschreibung

RQL Trend Board ist ein einfaches, aber leistungsfähiges Multi-Timeframe-Trend-Dashboard.

Es zeigt die aktuelle Markttendenz über mehrere Timeframes gleichzeitig an, indem es eine interne Trendklassifizierungsmethode verwendet.

Jeder Zeitrahmen wird als farbiger Kasten angezeigt:

🟢 Grün - bullische Tendenz → nach Long-Setups Ausschau halten

🟡 Gelb - Range / unklar →keine Handelszone

🔴 Rot - bearische Tendenz → nach Short-Setups Ausschau halten

Der Indikator gibt ein klaresGesamtbild davon, wohin sich der Markt bewegen will, anstatt sich auf einen einzigen Zeitrahmen zu konzentrieren.

Er überwacht die Preise kontinuierlich im Hintergrund und aktualisiert sie in Echtzeit.

✅ Regeln für die Signalausrichtung

Um die Richtung zu bestimmen, müssen mehrere Zeitrahmen übereinstimmen:

M1: mindestens 5 übereinstimmende Farben empfohlen

M5: mindestens 4 übereinstimmende Farben

M15: mindestens 4 übereinstimmende Farben

H1 und höher: mindestens 3 übereinstimmende Farben

Wennalle Zeitrahmen die gleiche Farbe aufweisen , ist die Richtung klar und das Momentum in der Regel am stärksten.

🧭 Wie wird er verwendet?

Befestigen Sie den Indikator an einem beliebigen Chart Lesen Sie die Farben für jeden Zeitrahmen ab Handeln Sie in der Richtung derdominanten Farbgruppe Vermeiden Sie den Handel, wenn viele gelbe Kästchen erscheinen Warten Sie auf die Ausrichtung mehrerer Zeitrahmen, bevor Sie einsteigen

Der Indikator generiert keine Ein- oder Ausstiege.

Er konzentriert sich ausschließlich auf dieTrendrichtung und den Marktbias - dies allein kann der Schlüssel zum Erfolg sein.

🦖 Raptor-Mentalität

Wie ein Raubvogel, der Beute jagt, sind Geduld und Ausrichtung alles:

beobachten.

auf Schwäche warten

nur zuschlagen, wenn die Richtung klar ist

Das RQL Trend Board hilft Händlern,den Markt von oben zu sehen, mit allen Zeitrahmen auf einmal sichtbar - eine klare Sicht, eine Richtung, eine Entscheidung.

⚠️ Risiko-Haftungsausschluss

Dieser Indikator wirdnur zu Informations- und Bildungszwecken bereitgestellt.

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden, und frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Das RQL Trend Board liefert keine Handelssignale, Einstiegs- oder Ausstiegsempfehlungen oder finanzielle Beratung.

Alle Handelsentscheidungen, die mit diesem Indikator getroffen werden, liegenvollständig in der Verantwortung des Benutzers.

Der Entwickler und Raptor Quant Labsübernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, Schäden oder verpasste Gelegenheiten, die sich aus der Verwendung oder dem Missbrauch dieses Indikators ergeben.

Durch die Verwendung dieses Indikators erkennen Sie an, dass: