Grebenka ist ein Assistent für die Graphauszeichnung.





Funktionsweise:

1. Ermöglicht das kontinuierliche Zeichnen von ZickZack-Linien im manuellen Modus durch Mausklicks.

2. ermöglicht es Ihnen, den Modus einzuschalten, in dem jede Trendlinie, die gerade bearbeitet wird, horizontal ausgerichtet ist.





Hotkeys:

[Z] - aktiviert/deaktiviert den Modus des manuellen Zeichnens von ZigZag-Linien

[ X] - horizontalen Trendlinienmodus ein-/ausschalten

[ C] - schneller Farbwechsel der ZigZag-Linien

[ Entf] - Standardtaste zum Löschen von ausgewählten Objekten.





Das Zeichentool ist für diejenigen nützlich, die das Konzept der "Marktstruktur" in ihrem Handel verwenden. Für Strategien wie Liquidity Capture, Smart Money Concepts (SMC), TS "Algorithm", etc.



