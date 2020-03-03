ScalpFusion

ScalpFusion - Elite Hochfrequenz-Handelssystem

🚀 Professional Edition Handelsbot

ScalpFusion ist ein fortschrittliches Hochfrequenz-Handelssystem, das für professionelle Trader entwickelt wurde, die präzise und schnelle Marktoperationen suchen. Das System nutzt eine extrem niedrige Latenzzeit und einen Multi-Strategie-Ansatz für Marktchancen.

📊 Analyse der Backtest-Ergebnisse

  • Testzeitraum: 2020-2025 (5 Jahre)
  • Anfängliche Einlage: 5.000 $
  • Endergebnis: $651.397,32
  • Gesamtrendite: +13,027.95%
  • Qualität der Historie: 99 %.

Wichtige Leistungskennzahlen

  • Gewinn-Faktor: 3.92
  • Erholungsfaktor: 1540,24
  • Erwartete Auszahlung: 0.13
  • Sharpe-Verhältnis: 52,29

Risiko-Metriken

  • Maximaler Saldoabzug: 236.91 (0.07%)

Handelsstatistik

  • Größter Gewinn: 23,15
  • Größter Verlust-Trade: -13.79

🎯 Hauptmerkmale

Multi-Strategie-Engine (5 Strategien)

  1. Momentum Scalping - Ausnutzung der Kursdynamik
  2. Mean Reversion - Rückkehr-zum-Mittelwert-Strategie
  3. Micro Breakouts - Erkennung kleiner Ausbrüche
  4. Spread Hunter - Spread-basierte Gelegenheiten
  5. Tick Arbitrage - Ultraschnelle Tick-Analyse

Fortgeschrittenes Risikomanagement

  • MaxRisk-Kontrolle: Risikobegrenzung auf 1% der freien Marge
  • Trailing Stop: Dynamischer Gewinnschutz
  • Spread-Filter: Schutz vor hohen Spreads
  • Order-Limitierung: Maximal 20 Aufträge pro Minute

Professionelle Ausführungsmerkmale

  • Ultra-niedrige Latenzzeit: 2000ms Order-Timeout
  • Zeit-Management: Präzise Kontrolle der Handelszeiten
  • Magisches Nummernsystem: Positionserkennung

⚙️ Konfigurationsparameter

Kern-Einstellungen

  • Losgröße: Konfigurierbare Positionsgröße (Standard: 0,01)
  • Gewinnmitnahme: 2000 Punkte
  • Stop Loss: 5 Punkte (ultra-straffe Kontrolle)
  • Maximale Spanne: 20 Punkte
  • Maximales Risiko: 1,0% der freien Marge

Zeit-Management

  • Auswahl der Handelstage (Montag-Sonntag)
  • Präzise Einstellung der Sitzungszeiten
  • Unterstützung von Overnight-Sessions
  • Standard Stunden: 08:00 - 18:00 (Serverzeit)

Signal-Parameter

  • Rückblick Ticks: 5 (Analysezeitraum)
  • Min Tick Bewegung: 2 Punkte Mindestbewegung
  • Nachlauf Start: 20 Punkte
  • Nachlaufschritt: 10 Punkte

🎲 Funktionsweise des Algorithmus

Das System verwendet einen fortschrittlichen Ringspeicher, um die letzten Tick-Preise zu speichern und Mikrokursbewegungen in Echtzeit zu analysieren. Jede Strategie verwendet unterschiedliche Ansätze, um Chancen zu erkennen:

  • Zirkuläre Puffertechnologie für ultraschnelle Analyse
  • Spread-Überwachung in Echtzeit
  • Dynamische Signalerzeugung auf der Grundlage von Tick-Bewegungen
  • Risikokontrollen auf institutionellem Niveau

⚠️ Wichtige Überlegungen

Leistungshinweise

  • Hohe Handelsfrequenz
  • Geringe Durchschnittsgewinne: Erwartete Auszahlung von nur 0,13
  • Erfordert sehr niedrige Spreads: Konzipiert für ECN/Institutionelle Makler

Risikofaktoren der Strategie

  • Scalping-Abhängigkeit: Performance stark abhängig von der Ausführungsgeschwindigkeit
  • Spread-Empfindlichkeit: Selbst kleine Spread-Erhöhungen können die Rentabilität erheblich beeinträchtigen
  • Hohe Transaktionskosten: Bei einer großen Anzahl von Geschäften können erhebliche Gebühren anfallen
  • Empfindlichkeit gegenüber Marktbedingungen: Die Leistung kann in verschiedenen Marktumgebungen erheblich schwanken

🔧 Technische Anforderungen

  • Plattform: MetaTrader 5
  • Zeitrahmen: 1 Minute (M1) - Empfohlen
  • Verbindung: VPS empfohlen für minimale Latenz
  • Broker-Typ: ECN/STP mit engen Spreads erforderlich
  • Mindestkapital: $5,000+ empfohlen
  • Server Standort: Nähe zu den Servern des Brokers bevorzugt

📈 Am besten geeignet für:

  • Professionelle Scalper mit Zugang zu institutioneller Ausführung
  • Prop-Firmen-Händler, die eine konsistente Leistung mit geringem Drawdown suchen
  • Algorithmische Trader mit robuster Infrastruktur
  • Erfahrene Händler, die die HFT-Risiken verstehen
  • Personen mit Zugang zu extrem niedrigen Spreads

⚠️ Risikowarnung: Der Devisenhandel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Hochfrequenznatur dieses Systems erfordert optimale Ausführungsbedingungen und niedrige Transaktionskosten. Handeln Sie immer nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.

🔥 ScalpFusion Premium - Hochfrequenz-Präzision für professionelle Umgebungen


