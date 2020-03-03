ScalpFusion - Elite Hochfrequenz-Handelssystem

🚀 Professional Edition Handelsbot

ScalpFusion ist ein fortschrittliches Hochfrequenz-Handelssystem, das für professionelle Trader entwickelt wurde, die präzise und schnelle Marktoperationen suchen. Das System nutzt eine extrem niedrige Latenzzeit und einen Multi-Strategie-Ansatz für Marktchancen.

📊 Analyse der Backtest-Ergebnisse

Testzeitraum : 2020-2025 (5 Jahre)

: 2020-2025 (5 Jahre) Anfängliche Einlage : 5.000 $

: 5.000 $ Endergebnis : $651.397,32

: $651.397,32 Gesamtrendite : +13,027.95%

: Qualität der Historie: 99 %.

Wichtige Leistungskennzahlen

Gewinn-Faktor : 3.92

: 3.92 Erholungsfaktor : 1540,24

: 1540,24 Erwartete Auszahlung : 0.13

: 0.13 Sharpe-Verhältnis: 52,29

Risiko-Metriken

Maximaler Saldoabzug: 236.91 (0.07%)

Handelsstatistik

Größter Gewinn : 23,15

: 23,15 Größter Verlust-Trade: -13.79

🎯 Hauptmerkmale

Multi-Strategie-Engine (5 Strategien)

Momentum Scalping - Ausnutzung der Kursdynamik Mean Reversion - Rückkehr-zum-Mittelwert-Strategie Micro Breakouts - Erkennung kleiner Ausbrüche Spread Hunter - Spread-basierte Gelegenheiten Tick Arbitrage - Ultraschnelle Tick-Analyse

Fortgeschrittenes Risikomanagement

MaxRisk-Kontrolle : Risikobegrenzung auf 1% der freien Marge

: Risikobegrenzung auf 1% der freien Marge Trailing Stop : Dynamischer Gewinnschutz

: Dynamischer Gewinnschutz Spread-Filter : Schutz vor hohen Spreads

: Schutz vor hohen Spreads Order-Limitierung: Maximal 20 Aufträge pro Minute

Professionelle Ausführungsmerkmale

Ultra-niedrige Latenzzeit : 2000ms Order-Timeout

: 2000ms Order-Timeout Zeit-Management : Präzise Kontrolle der Handelszeiten

: Präzise Kontrolle der Handelszeiten Magisches Nummernsystem: Positionserkennung

⚙️ Konfigurationsparameter

Kern-Einstellungen

Losgröße : Konfigurierbare Positionsgröße (Standard: 0,01)

: Konfigurierbare Positionsgröße (Standard: 0,01) Gewinnmitnahme : 2000 Punkte

: 2000 Punkte Stop Loss : 5 Punkte (ultra-straffe Kontrolle)

: 5 Punkte (ultra-straffe Kontrolle) Maximale Spanne : 20 Punkte

: 20 Punkte Maximales Risiko: 1,0% der freien Marge

Zeit-Management

Auswahl der Handelstage (Montag-Sonntag)

Präzise Einstellung der Sitzungszeiten

Unterstützung von Overnight-Sessions

Standard Stunden: 08:00 - 18:00 (Serverzeit)

Signal-Parameter

Rückblick Ticks : 5 (Analysezeitraum)

: 5 (Analysezeitraum) Min Tick Bewegung : 2 Punkte Mindestbewegung

: 2 Punkte Mindestbewegung Nachlauf Start : 20 Punkte

: 20 Punkte Nachlaufschritt: 10 Punkte

🎲 Funktionsweise des Algorithmus

Das System verwendet einen fortschrittlichen Ringspeicher, um die letzten Tick-Preise zu speichern und Mikrokursbewegungen in Echtzeit zu analysieren. Jede Strategie verwendet unterschiedliche Ansätze, um Chancen zu erkennen:

Zirkuläre Puffertechnologie für ultraschnelle Analyse

für ultraschnelle Analyse Spread-Überwachung in Echtzeit

Dynamische Signalerzeugung auf der Grundlage von Tick-Bewegungen

auf der Grundlage von Tick-Bewegungen Risikokontrollen auf institutionellem Niveau

⚠️ Wichtige Überlegungen

Leistungshinweise

Hohe Handelsfrequenz

Geringe Durchschnittsgewinne : Erwartete Auszahlung von nur 0,13

: Erwartete Auszahlung von nur 0,13 Erfordert sehr niedrige Spreads: Konzipiert für ECN/Institutionelle Makler

Risikofaktoren der Strategie

Scalping-Abhängigkeit : Performance stark abhängig von der Ausführungsgeschwindigkeit

: Performance stark abhängig von der Ausführungsgeschwindigkeit Spread-Empfindlichkeit : Selbst kleine Spread-Erhöhungen können die Rentabilität erheblich beeinträchtigen

: Selbst kleine Spread-Erhöhungen können die Rentabilität erheblich beeinträchtigen Hohe Transaktionskosten : Bei einer großen Anzahl von Geschäften können erhebliche Gebühren anfallen

: Bei einer großen Anzahl von Geschäften können erhebliche Gebühren anfallen Empfindlichkeit gegenüber Marktbedingungen: Die Leistung kann in verschiedenen Marktumgebungen erheblich schwanken

🔧 Technische Anforderungen

Plattform : MetaTrader 5

: MetaTrader 5 Zeitrahmen : 1 Minute (M1) - Empfohlen

: 1 Minute (M1) - Empfohlen Verbindung : VPS empfohlen für minimale Latenz

: VPS empfohlen für minimale Latenz Broker-Typ : ECN/STP mit engen Spreads erforderlich

: ECN/STP mit engen Spreads erforderlich Mindestkapital : $5,000+ empfohlen

: $5,000+ empfohlen Server Standort: Nähe zu den Servern des Brokers bevorzugt

📈 Am besten geeignet für:

Professionelle Scalper mit Zugang zu institutioneller Ausführung

mit Zugang zu institutioneller Ausführung Prop-Firmen-Händler , die eine konsistente Leistung mit geringem Drawdown suchen

, die eine konsistente Leistung mit geringem Drawdown suchen Algorithmische Trader mit robuster Infrastruktur

mit robuster Infrastruktur Erfahrene Händler , die die HFT-Risiken verstehen

, die die HFT-Risiken verstehen Personen mit Zugang zu extrem niedrigen Spreads

⚠️ Risikowarnung: Der Devisenhandel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Hochfrequenznatur dieses Systems erfordert optimale Ausführungsbedingungen und niedrige Transaktionskosten. Handeln Sie immer nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.

🔥 ScalpFusion Premium - Hochfrequenz-Präzision für professionelle Umgebungen