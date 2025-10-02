GONADRI EA: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades mit Intelligenz. Wenn Sie wollen kostenlos gonadri kontaktieren Sie mich dm Datei einstellen: kontaktieren Sie mich über dm

Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie mich privat fragen.

ES IST AUSSCHLIESSLICH FÜR MAKLER MIT 2 DEZIMALSTELLEN IN GOLD UND SPREAD WENIGER ALS 10, ZUM BEISPIEL: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW UND ÄHNLICHE

Verwenden Sie es immer auf GOLD, aber Sie können versuchen, es auf andere Paare zu machen; zum Beispiel, in FTMO es funktioniert sehr gut auf GER40.

Zeitrahmen: M5

Empfohlene Mindesteinlage: 5.000 bei vtmarkets oder 50 € bei einem Cent-Konto.





Beachten Sie, dass die Handelszeiten GMT+2 sind, ändern Sie je nach Ihrem Gebiet.







