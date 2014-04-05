NeonTrend

Neon Trend - Fortgeschrittenes Trend & Momentum System

Neon Trend ist nicht nur ein Indikator, sondern ein komplettes Handelssystem, das in einem einzigen, eleganten Fenster zusammengefasst ist. Dieses Tool wurde für moderne Trader entwickelt, die Klarheit verlangen, und kombiniert einen normalisierten Momentum-Oszillator mit einem leistungsstarken Multi-Timeframe (MTF) Dashboard.

Hören Sie auf, gegen den Trend zu handeln. Lassen Sie Neon Trend die Marktstruktur für Sie beleuchten.

🔥 Warum Neon Trend?

Der Handel wird schwierig, wenn Sie den Überblick über das "Big Picture" verlieren. Neon Trend löst dieses Problem, indem es sicherstellt, dass jeder Handel, den Sie tätigen, mit der globalen Marktrichtung übereinstimmt.

  1. All-in-One Dashboard: Vergessen Sie das Wechseln der Charts. Das integrierte Panel scannt automatisch M15-, H1- und H4-Zeitrahmen in Echtzeit mit einem Trendfolgealgorithmus. Es gibt Ihnen eine sofortige Tendenz: UP (Bullish) oder DN (Bearish).

  2. Intelligente Rauschfilterung: Das Histogramm verwendet einen hochentwickelten Normalisierungsalgorithmus, um flache Märkte herauszufiltern.

    • 🟦 Tiefes Himmelblau: Starkes bullisches Momentum (Kaufzone).

    • 🟥 Hot Pink: Starkes bärisches Momentum (Verkaufszone).

    • Silber: Neutral/Noise (Beiseite bleiben).

  3. Präzise Einstiege: Die gepunktete Signallinie dient als Auslöser. Sie hilft Ihnen, Umkehrungen frühzeitig zu erkennen und falsche Ausbrüche herauszufiltern.

  4. 100% nicht-nachbildend: Neon Trend ist eine Software auf professionellem Niveau. Es wird niemals neu gezeichnet oder zurückgemalt. Sobald eine Kerze geschlossen wird, ist das Signal dauerhaft.

  5. Optimierte Leistung: Der leichtgewichtige Code und die Zwischenspeicherung von Handlesevorgängen sorgen dafür, dass auch bei gleichzeitiger Ausführung auf mehreren Charts keine Verzögerungen auftreten.

📊 Handelsstrategie

Das System basiert auf der Confluence-Strategie, bei der der Trend im übergeordneten Zeitrahmen mit dem kurzfristigen Momentum in Einklang gebracht wird.

✅ BUY-Setup (Long):

  1. Überprüfen Sie das Dashboard: Stellen Sie sicher, dass mindestens zwei höhere Zeitrahmen (z. B. H1 und H4) "UP" anzeigen.

  2. Warten Sie auf Momentum: Der Histogrammbalken muss blau werden.

  3. Auslösen: Der Histogrammbalken kreuzt über die gestrichelte Signallinie.

❌ SELL Setup (Short):

  1. Überprüfen Sie das Dashboard: Stellen Sie sicher, dass mindestens zwei höhere Zeitrahmen "DN" anzeigen.

  2. Warten Sie auf Momentum: Der Histogrammbalken muss rosa werden.

  3. Auslösen: Der Histogrammbalken kreuzt unter der gestrichelten Signallinie.

🚪 Ausstiegsregel: Ziehen Sie in Erwägung, Ihre Position zu schließen oder Teilgewinne mitzunehmen, wenn das Histogramm auf Silber umschlägt, was bedeutet, dass der Trend an Kraft verliert.

⚙️ Parameter (Eingaben)

Der Indikator ist Plug-and-Play, aber vollständig anpassbar:

  • RSI-Periode: Stellen Sie die Empfindlichkeit des Oszillators ein (Standard: 14).

  • Glättung: Stellen Sie die Glätte der Signallinie ein (Standard: 5).

  • Dashboard anzeigen: Schalten Sie das MTF-Panel EIN oder AUS.

  • Dashboard-Farben: Passen Sie die Up/Down-Farben und den Hintergrund so an, dass sie perfekt zu Ihrem Chartthema passen.

  • Schriftgröße: Passen Sie die Textgröße für 4K- oder Standard-Bildschirme an.

🚀 Verbessern Sie Ihre Gewinnrate noch heute

Raten Sie nicht, wohin sich der Markt entwickelt. Die Visualisierung des Trends über mehrere Zeitrahmen hinweg ist der Schlüssel zur Konsistenz. Neon Trend bietet Ihnen diesen professionellen Vorteil in einem atemberaubenden, leicht zu lesenden Paket.

