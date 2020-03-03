ScalpFusion - Sistema de comercio de alta frecuencia de élite

🚀 Bot de negociación de edición profesional

ScalpFusion es un avanzado sistema de trading de alta frecuencia diseñado para traders profesionales que buscan operaciones de mercado precisas y rápidas. El sistema utiliza una latencia ultra-baja y un enfoque multi-estrategia para las oportunidades de mercado.

📊 Análisis de los resultados de las pruebas retrospectivas

Periodo de prueba : 2020-2025 (5 años)

: 2020-2025 (5 años) Depósito inicial : 5.000 $

: 5.000 $ Resultado Final : $651,397.32

: $651,397.32 Rentabilidad Total: +13,027.95%

Total: Calidad del Historial: 99

Métricas clave de rendimiento

Factor de beneficio : 3.92

: 3.92 Factor de recuperación : 1540,24

: 1540,24 Rentabilidad esperada : 0,13

: 0,13 Ratio de Sharpe: 52,29

Métricas de riesgo

Reducción máxima del saldo: 236,91 (0,07%)

Estadísticas de operaciones

Mayor ganancia : 23.15

: 23.15 Mayor pérdida: -13.79

Características principales

Motor multiestrategia (5 estrategias)

Momentum Scalping - Aprovecha el impulso de los precios Mean Reversion - Estrategia de retorno a la media Micro Breakouts - Detección de pequeñas rupturas Spread Hunter - Oportunidades basadas en spreads Arbitraje de ticks - Análisis ultrarrápido de ticks

Gestión avanzada del riesgo

Control MaxRisk : Limitación del riesgo al 1% del margen libre

: Limitación del riesgo al 1% del margen libre Trailing Stop : Protección dinámica de beneficios

: Protección dinámica de beneficios Filtro de diferenciales : Protección contra spreads elevados

: Protección contra spreads elevados Limitación de órdenes: Máximo 20 órdenes por minuto

Características de ejecución profesional

Latencia ultrabaja : tiempo de espera de órdenes de 2000 ms

: tiempo de espera de órdenes de 2000 ms Gestión del tiempo : Control preciso del horario de negociación

: Control preciso del horario de negociación Sistema de números mágicos: Identificación de posición

⚙️ Parámetros de configuración

Parámetros principales

Tamaño Lote : Tamaño de posición configurable (por defecto: 0.01)

: Tamaño de posición configurable (por defecto: 0.01) Take Profit : 2000 puntos

: 2000 puntos Stop Loss : 5 puntos (control ultra estricto)

: 5 puntos (control ultra estricto) Diferencial máximo : 20 puntos

: 20 puntos Riesgo máximo: 1,0% del margen libre

Gestión del tiempo

Selección de días de negociación (lunes a domingo)

Configuración precisa de las horas de sesión

Soporte de sesión nocturna

Horario por defecto: 08:00 - 18:00 (hora del servidor)

Parámetros de señal

Ticks de retrospectiva : 5 (periodo de análisis)

: 5 (periodo de análisis) Min Tick Move : 2 puntos de movimiento mínimo

: 2 puntos de movimiento mínimo Trailing Start : 20 puntos

: 20 puntos Trailing Step: 10 puntos

🎲 Funcionamiento del algoritmo

El sistema utiliza un avanzado buffer circular para almacenar precios de tick recientes, analizando micro movimientos de precios en tiempo real. Cada estrategia emplea diferentes enfoques para identificar oportunidades:

Tecnología de búfer circular para un análisis ultrarrápido

para un análisis ultrarrápido Supervisión del diferencial en tiempo real

Generación dinámica de señales basada en los movimientos de los ticks

basada en los movimientos de los ticks Controles de riesgo de nivel institucional

⚠️ Consideraciones importantes

Notas de rendimiento

Alta frecuencia de operaciones

Beneficios medios pequeños : Beneficio esperado de sólo 0,13

: Beneficio esperado de sólo 0,13 Requiere Spreads muy bajos: Diseñado para brokers ECN/institucionales

Factores de riesgo de la estrategia

Dependencia del scalping : Rendimiento muy dependiente de la velocidad de ejecución

: Rendimiento muy dependiente de la velocidad de ejecución Sensibilidad a los diferenciales : Incluso pequeños aumentos del diferencial pueden afectar significativamente a la rentabilidad

: Incluso pequeños aumentos del diferencial pueden afectar significativamente a la rentabilidad Costes de transacción elevados : Un gran número de operaciones puede acumular comisiones sustanciales

: Un gran número de operaciones puede acumular comisiones sustanciales Sensibilidad a las condiciones del mercado: El rendimiento puede variar significativamente en diferentes entornos de mercado

Requisitos técnicos

Plataforma : MetaTrader 5

: MetaTrader 5 Marco temporal : 1 Minuto (M1) - Recomendado

: 1 Minuto (M1) - Recomendado Conexión : VPS recomendado para una latencia mínima

: VPS recomendado para una latencia mínima Tipo de broker : ECN/STP con spreads reducidos esencial

: ECN/STP con spreads reducidos esencial Capital Mínimo : $5,000+ recomendado

: $5,000+ recomendado Ubicación del servidor: Preferiblemente cerca de los servidores del broker

Ideal para:

Corredores profesionales con acceso a ejecución de nivel institucional

con acceso a ejecución de nivel institucional Operadores de Prop Firm que buscan un rendimiento consistente y de baja caída

que buscan un rendimiento consistente y de baja caída Operadores algorítmicos con una infraestructura sólida

con una infraestructura sólida Operadores experimentados que comprendan los riesgos de la HFT

que comprendan los riesgos de la HFT Aquellos con acceso a entornos de diferenciales ultrabajos

⚠️ Advertencia de riesgo: El trading en Forex conlleva un riesgo sustancial de pérdida. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. La naturaleza de alta frecuencia de este sistema requiere condiciones de ejecución óptimas y bajos costes de transacción. Opere siempre sólo con capital que pueda permitirse perder.

🔥 ScalpFusion Premium - Precisión de alta frecuencia para entornos profesionales