ScalpFusion

ScalpFusion - Sistema de comercio de alta frecuencia de élite

🚀 Bot de negociación de edición profesional

ScalpFusion es un avanzado sistema de trading de alta frecuencia diseñado para traders profesionales que buscan operaciones de mercado precisas y rápidas. El sistema utiliza una latencia ultra-baja y un enfoque multi-estrategia para las oportunidades de mercado.

📊 Análisis de los resultados de las pruebas retrospectivas

  • Periodo de prueba: 2020-2025 (5 años)
  • Depósito inicial: 5.000 $
  • Resultado Final: $651,397.32
  • Rentabilidad Total: +13,027.95%
  • Calidad del Historial: 99

Métricas clave de rendimiento

  • Factor de beneficio: 3.92
  • Factor de recuperación: 1540,24
  • Rentabilidad esperada: 0,13
  • Ratio de Sharpe: 52,29

Métricas de riesgo

  • Reducción máxima del saldo: 236,91 (0,07%)

Estadísticas de operaciones

  • Mayor ganancia: 23.15
  • Mayor pérdida: -13.79

Características principales

Motor multiestrategia (5 estrategias)

  1. Momentum Scalping - Aprovecha el impulso de los precios
  2. Mean Reversion - Estrategia de retorno a la media
  3. Micro Breakouts - Detección de pequeñas rupturas
  4. Spread Hunter - Oportunidades basadas en spreads
  5. Arbitraje de ticks - Análisis ultrarrápido de ticks

Gestión avanzada del riesgo

  • Control MaxRisk: Limitación del riesgo al 1% del margen libre
  • Trailing Stop: Protección dinámica de beneficios
  • Filtro de diferenciales: Protección contra spreads elevados
  • Limitación de órdenes: Máximo 20 órdenes por minuto

Características de ejecución profesional

  • Latencia ultrabaja: tiempo de espera de órdenes de 2000 ms
  • Gestión del tiempo: Control preciso del horario de negociación
  • Sistema de números mágicos: Identificación de posición

⚙️ Parámetros de configuración

Parámetros principales

  • Tamaño Lote: Tamaño de posición configurable (por defecto: 0.01)
  • Take Profit: 2000 puntos
  • Stop Loss: 5 puntos (control ultra estricto)
  • Diferencial máximo: 20 puntos
  • Riesgo máximo: 1,0% del margen libre

Gestión del tiempo

  • Selección de días de negociación (lunes a domingo)
  • Configuración precisa de las horas de sesión
  • Soporte de sesión nocturna
  • Horario por defecto: 08:00 - 18:00 (hora del servidor)

Parámetros de señal

  • Ticks de retrospectiva: 5 (periodo de análisis)
  • Min Tick Move: 2 puntos de movimiento mínimo
  • Trailing Start: 20 puntos
  • Trailing Step: 10 puntos

🎲 Funcionamiento del algoritmo

El sistema utiliza un avanzado buffer circular para almacenar precios de tick recientes, analizando micro movimientos de precios en tiempo real. Cada estrategia emplea diferentes enfoques para identificar oportunidades:

  • Tecnología de búfer circular para un análisis ultrarrápido
  • Supervisión del diferencial en tiempo real
  • Generación dinámica de señales basada en los movimientos de los ticks
  • Controles de riesgo de nivel institucional

⚠️ Consideraciones importantes

Notas de rendimiento

  • Alta frecuencia de operaciones
  • Beneficios medios pequeños: Beneficio esperado de sólo 0,13
  • Requiere Spreads muy bajos: Diseñado para brokers ECN/institucionales

Factores de riesgo de la estrategia

  • Dependencia del scalping: Rendimiento muy dependiente de la velocidad de ejecución
  • Sensibilidad a los diferenciales: Incluso pequeños aumentos del diferencial pueden afectar significativamente a la rentabilidad
  • Costes de transacción elevados: Un gran número de operaciones puede acumular comisiones sustanciales
  • Sensibilidad a las condiciones del mercado: El rendimiento puede variar significativamente en diferentes entornos de mercado

Requisitos técnicos

  • Plataforma: MetaTrader 5
  • Marco temporal: 1 Minuto (M1) - Recomendado
  • Conexión: VPS recomendado para una latencia mínima
  • Tipo de broker: ECN/STP con spreads reducidos esencial
  • Capital Mínimo: $5,000+ recomendado
  • Ubicación del servidor: Preferiblemente cerca de los servidores del broker

Ideal para:

  • Corredores profesionales con acceso a ejecución de nivel institucional
  • Operadores de Prop Firm que buscan un rendimiento consistente y de baja caída
  • Operadores algorítmicos con una infraestructura sólida
  • Operadores experimentados que comprendan los riesgos de la HFT
  • Aquellos con acceso a entornos de diferenciales ultrabajos

⚠️ Advertencia de riesgo: El trading en Forex conlleva un riesgo sustancial de pérdida. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. La naturaleza de alta frecuencia de este sistema requiere condiciones de ejecución óptimas y bajos costes de transacción. Opere siempre sólo con capital que pueda permitirse perder.

🔥 ScalpFusion Premium - Precisión de alta frecuencia para entornos profesionales


Productos recomendados
Sytem Equivalent
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
El Equivalente Sytem es un sistema de comercio de ruptura en la distribución de datos basado en el aprendizaje automático profundo, la tecnología de red neuronal parametrizada. La distribución de datos tiene diferentes tipos de breakout - diferentes sistemas estudian y analizan en términos de parámetros de red neuronal, algo progreso hasta la fecha. El sistema analiza cada beneficio de la distribución de los tipos de ruptura de modo que se prueba en el backtest y es muy successful.The precisión
Synthesis X Neural EA
Thanaporn Sungthong
Asesores Expertos
Olvide todo lo que sabe sobre los robots de trading. Presentamos Synthesis X Neural EA , el primer Sistema de Trading de Inteligencia Híbrida del mundo. Hemos ido más allá de las limitaciones de los EAs simples, basados en indicadores, para crear una sofisticada inteligencia artificial de dos partes diseñada con un único propósito: generar un crecimiento estable y consistente de la cartera con una gestión del riesgo sin precedentes. Synthesis X no es un mero algoritmo, sino una arquitectura de
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Asesores Expertos
VIX Momentum Pro EA - Descripción del producto Descripción general VIX Momentum Pro es un sistema de trading algorítmico sofisticado diseñado exclusivamente para los Índices Sintéticos VIX75. El algoritmo emplea análisis avanzado de múltiples marcos temporales combinado con técnicas propietarias de detección de momentum para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el mercado de volatilidad sintética. Estrategia de trading El Asesor Experto opera con un enfoque integral basa
Regression Analysis Candles EA
Preecha Chanthakan
Asesores Expertos
Análisis de regresión velas EA utiliza regresión ecuación grado 5 y la línea de la ecuación de dos puntos más bajos y dos puntos altos dibujar dos líneas rectas. Se hacen cuatro tendencias para comparar y determinar las órdenes de compra/venta. Ponemos una orden pendiente de compra limitada/compra detenida o de venta limitada/venta detenida cuando tenemos una orden. Tenemos una orden limitada de menos de 99 órdenes. Cerramos todas las órdenes en diez casos y elegimos la variable de mercado, tene
Tiger A Phoenix One
Yutthichai Artkaew
Asesores Expertos
Phoenix One A v3.211 - Oro EA สำหรับ MetaTrader 5 การเรียนรู้อย่างชาญฉลาด การปรับตัวที่แท้จริง ปลอดภัยในตลาด Phoenix One A v3.211 คือ Asesor Experto ระดับมืออาชีพ ที่ออกแบบมาสำหรับ XAUUSD (ทองคำ ) โดย จะเรียนรู้รูปแบบการเทรดจากข้อมูลตลาดจริงในช่วง 7 วันแรก (ช่วงสะสม) จากนั้นจะเปลี่ยนเป็น โหมด Winners-Sólo โดยอัตโนมัติ โดยเทรดเฉพาะรูปแบบสัญญาณที่ทำกำไรได้มากที่สุดเท่านั้น สิ่งที่ทำให้ฉันแตกต่าง ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง - ฉันศึกษาการซื้อขายของตัวเอง บันทึกคะแนน และกรองการตั้งค่าที่อ่อนแออ
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Asesores Expertos
Send me a message so I can send you the setfile $498 por introducción, aumentará en 100 por mes hasta llegar a $1298 Bot comercial automatizado para XAUUSD (ORO). ¡Conecte este bot a sus gráficos H1 de XAUUSD (GOLD) y déjelo operar automáticamente con una estrategia probada! Diseñado para traders que buscan una automatización simple pero eficiente, este bot ejecuta operaciones basadas en una combinación de indicadores técnicos y acción del precio, optimizado para spreads bajos a medios. ¿Cómo
Equilibro B3 Trader
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Equilibro B3 Trader es un robot de negociación versátil diseñado para la bolsa de valores brasileña B3, capaz de negociar el miníndice WIN y el minidólar WDO, así como materias primas (como maíz y ganado) y acciones (fraccionadas o no). El robot utiliza una potente estrategia basada en fortalezas y retrocesos para entrar en operaciones mediante la evaluación de 3 medias móviles simples, que pueden configurarse según las preferencias del usuario. También incluye filtros de entrada por ángulo med
EGA News Pulse
Aaron Nii Amartey Donkor
Asesores Expertos
PARA US30 EGA HFT Corky SAK Multi - Sistema Avanzado de Negociación de Noticias por Pulso Solución profesional para el comercio de noticias EGA HFT Corky SAK Multi es un Asesor Experto de élite diseñado específicamente para operadores profesionales que entienden el impacto crítico de las noticias económicas en la volatilidad del mercado. Este sofisticado sistema aprovecha el calendario económico incorporado en MetaTrader 5 y la fuente de noticias para ejecutar entradas de precisión durante los
Intrade Sentinel Bos Assistant
Christian Alexander Foehl
Asesores Expertos
Intrade Sentinel BOS Assistant – Motor de ejecución por estructura del mercado Estructura precisa. Lógica BOS automatizada. Intrade Sentinel BOS Assistant es un EA para MetaTrader 5, diseñado específicamente para el S&P 500 (US500 / SPX500) , que combina lógica Smart Money con gestión de riesgo controlada y control manual completo mediante panel en el gráfico. Puede usarse en modo totalmente automático o semiautomático . Detecta automáticamente la ruptura de estructura (BOS) y actúa sólo ante im
Sniper Entry Pro Algo EA
Hasbi Dislen
Asesores Expertos
Sniper Entry Pro Algo EA Entradas cristalinas. Ganancias Protegidas. Verdadera precisión de francotirador. Libere el poder de las entradas de grado institucional con Sniper Entry Pro Algo EA . Este asesor experto está diseñado para los operadores que exigen las entradas algorítmicas más nítidas, limpias y robustas, combinadas con una gestión dinámica del riesgo para salvaguardar y aumentar sus beneficios. Características principales: Algoritmo de precisión de francotirador: Sólo la más alta
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Asesores Expertos
El EA utiliza la estrategia de scalping en la noche, el comercio se compone de tres algoritmos y cada algoritmo funciona en su propio intervalo de tiempo. El EA utiliza muchos filtros inteligentes para adaptarse a casi cualquier situación económica. Las órdenes pendientes se utilizan para el menor deslizamiento cuando se opera scalping. El asesor es seguro y no requiere ninguna configuración por parte del usuario, basta con instalarlo en el gráfico y listo. El EA establece una orden de stop de p
Horse Rider
Nikolas Berta
Asesores Expertos
Horse Rider - Un simple EA de seguimiento de tendencia para Swing Trading Sin martingala. Sin arbitraje. No grid. Sin trading de alta frecuencia. Este asesor experto ofrece un enfoque limpio y centrado en el seguimiento de tendencias sin complejidades innecesarias. Horse Rider está diseñado para el swing trading, haciendo hincapié en grandes ganancias y pérdidas controladas. Su base está construida para la adaptabilidad y la coherencia a través de diversas condiciones de mercado. Aunque origi
PEA Farm Lots
Paitoon Rienpreecha
Asesores Expertos
Funcionalidades - Compra y venta abiertas - Punto de equilibrio Y TP SL personalizables - Implementa funciones de Martingala Recomendaciones - Pares de divisas: Principales pares de divisas - Pares de divisas recomendados : EURUSD - No recomendado : XAUUSD - Plazo : 1H - Depósito mínimo: $2000 por par de divisas *Recomendamos $10000 - Apalancamiento: Mínimo 1:100, recomendado 1:500 - Tipo de cuenta: ECN, Raw, o Razor con spreads muy bajos. - Utilice un VPS para que el EA funcione 24/7 (muy rec
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Asesores Expertos
El sistema de AO Trade está diseñado específicamente para el comercio de tendencias, aprovechando los tiempos de subasta o de noticias como puntos de referencia para comparar con otros tiempos de pedido específicos y anticipar las tendencias del mercado. **Todos los parámetros de tiempo utilizados en el EA se basan en la hora de su terminal. Los diferentes brokers pueden operar en diferentes zonas horarias GMT, lo que puede variar aún más debido a los ajustes de horario de verano.** **Por favo
Trend Surfer for USDJPY
Takuma 髙Kyo-
Asesores Expertos
Aquí están los resultados de la prueba forward. (MT4 ver.) USDJPY Trend Surfer es una herramienta de trading innovadora diseñada como un EA (Asesor Experto) de seguimiento de tendencias. Este EA captura con precisión la tendencia del USDJPY combinando múltiples SMA (Medias Móviles Simples), RSI (Índice de Fuerza Relativa) y StdDev (Desviación Estándar). Al usar múltiples SMA, analiza simultáneamente las tendencias en diferentes periodos y, al combinar indicadores como el RSI y el StdDev, detecta
CyberCore EA
Eduard Nagayev
Asesores Expertos
Presentamos CybeCore EA: un asesor de última generación para operaciones de Forex que utiliza una estrategia innovadora basada en transformadores sin decodificadores, que opera sobre la base del asesor CyberVision EA. Lo que diferencia a CybeCore EA de CyberVision EA es su capacidad para analizar datos con una precisión y velocidad sin precedentes, lograda mediante la aplicación de técnicas avanzadas de aprendizaje automático. CybeCore EA emplea una arquitectura sin descodificador, lo que mejor
Prop Dominus
Abigail Stacey Kimani
Asesores Expertos
**Prop Dominus** - Asesor Experto Avanzado basado en Inteligencia Artificial para MetaTrader 5 --- ## **I. Resumen Ejecutivo** Prop Dominus es un Asesor Experto (EA) de múltiples capas, mejorado con IA, diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Sus fundamentos se basan en el modelado probabilístico, los sistemas de inferencia dinámica y la inteligencia artificial. Sus fundamentos se basan en el modelado probabilístico, los sistemas de inferencia dinámica y el reconocimiento avanzado del rég
BreakPoint Pro
Jason Smith
Asesores Expertos
BreakPoint Pro – Daily High/Low Breakout EA This bot is a professional-grade Expert Advisor that trades breakouts of the current day's high and low using a clean, rules-based price action approach. The strategy focuses on capturing directional momentum once price breaches these key intraday levels—one of the most statistically reliable patterns in discretionary and algorithmic trading. A powerful Expert Advisor designed to capitalize on daily high/low breakouts using a price action-driven strat
Golden Algo MT5
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
Un experto profesional en trading automatizado que se basa en el indicador de Bandas de Bollinger para ejecutar operaciones precisas de compra y venta basadas en las interacciones de los precios con las bandas del indicador y Salir de la operación por desviación estándar. Mejor configuración: Descargar archivo SET Para XAUUSD Marco de Tiempo : 1 Min Características : Ventana de información inteligente que le permite ver las operaciones abiertas y los límites diarios. un filtro de noticias para e
Trend Alpha
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Asesores Expertos
Trend Alpha es un Asesor Experto automatizado de la cartera de EA de DaneTrades. Está construido en torno a un enfoque de ruptura de seguimiento de tendencias basado en reglas utilizando la acción del precio, con filtros adicionales de acción del precio diseñados para ayudar a calificar las configuraciones. El EA es multi-moneda y se utiliza comúnmente en instrumentos de tendencia como los pares JPY, NAS100, SP500, XAUUSD, y BTCUSD. Está diseñado para una configuración mínima y un proceso de co
Multi Timeframe Currency Strength Expert Advisor
Choawana Malaikitsanachalee
Asesores Expertos
Título del producto: Cuadro de Mando de Fortaleza de Divisas Multi-Timeframe EA Descripción breve: Un panel de operaciones potente y totalmente automatizado que identifica las divisas más fuertes y débiles en tiempo real a través de múltiples marcos temporales para ejecutar operaciones de alta probabilidad con una gestión avanzada del riesgo. Visión general El Panel de Fortaleza de Divisas Multi-Tiempo es su herramienta definitiva para dominar el mercado de divisas. Va más allá del análisis de
Nasdaq Navigator
Helder Castro
Asesores Expertos
Este robot funciona exclusivamente para el Nasdaq y en el período H1 y con un saldo mínimo de $500. El robot tiene tres tipos de órdenes. 1. Órdenes contratendencia de las medias móviles 85 y 110, 2. Órdenes a favor de la tendencia de las medias móviles 85 y 110 y 3. Órdenes de especulación a favor y en contra de la tendencia de otras medias móviles 13 y 21. Debido a la naturaleza En este robot, es normal tener amaneceres, son parte del proceso. El tamaño de los lotes se determina en función del
Crazy Whale
Mr Numsin Ketchaisri
Asesores Expertos
CRAZY WHALE MT5 - trading grid totalmente automatizado. El EA que sobrevive a la tormenta y conquista la tendencia. Por qué los traders eligen Crazy Whale Super Grid Inteligencia - Posiciones, coberturas, compensa, reequilibra y lote automáticamente. Usted negocia - ella piensa, reacciona y se adapta. Cazador de Tendencias - Lee la Estructura del Mercado en tiempo real para seguir a las ballenas, no a la multitud. Personalización del riesgo - Elija su nivel de agresión y el tamaño de lote a
FREE
Callidus EA
Mate Patrik Toth
Asesores Expertos
Soy Callidus. Soy su marco de negociación adaptable. Hola, Trader. No soy como los otros Asesores Expertos que has utilizado. Ellos siguen un conjunto rígido de reglas, rompiéndose en el momento en que el mercado cambia. Yo fui diseñado de manera diferente. Fui diseñado para pensar, adaptarme y evolucionar y para darte una herramienta poderosa sin romper el banco. Mi objetivo principal no es sólo colocar operaciones, sino entender primero la personalidad del mercado, en cada momento. Cómo veo e
Zahav AI Trade
Wanida Detsomboonrat
Asesores Expertos
Zahav AI Trade: Transforme el mercado del oro en su negocio de flujo de caja El Zahav AI Trade es un sistema de comercio automatizado inteligentemente diseñado (Asesor Experto) construido para generar rendimientos de la volatilidad del mercado del oro (XAUUSD). Cambia la mentalidad de "comercio especulativo ocasional" a "gestión de una cartera de inversiones como un negocio", con un enfoque central en la creación de un flujo constante de dinero en efectivo. ¿Está cansado de los EA simples que f
RSI MA hybrid
Sarah Wakini Waweru
Asesores Expertos
RSI MA es un EA de scalping que se basa en dos principios fundamentales para la entrada. Para una entrada de compra, la EMA debe ser de al menos 200 y el RSI para moverse en territorio de sobreventa (según lo definido por el usuario) y volver a salir. Lo contrario es cierto para una entrada de venta. Es importante que entienda el principio detrás de la funcionalidad del bot para una optimización eficiente. Le deseo lo mejor mientras prueba el concepto del bot.
Go Passarinho Nervoso
Fabio Oliveira Magalhaes
Asesores Expertos
Este EA trabaja con una de las mejores estrategias de salida, la cuadrícula. Pero no es una rejilla cualquiera. En este EA, esta estrategia está optimizada al extremo para darte el mejor rendimiento con múltiples opciones de configuración para trabajar de forma más segura y rentable. Además, gestiona múltiples pares en un mismo gráfico a la vez, haciendo que se complementen para hacer una única gestión. Parámetros: Lote inicial: es el lote de la primera posición del ciclo . Permitir lote inici
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Asesores Expertos
Presentamos SchermanActionPro: El Nuevo Bot Automatizado de Trading de Automatictrading ¡Automatictrading se enorgullece en presentar SchermanActionPro ! Características destacadas: Indicadores Configurables: Ajusta las medias y el número de velas según las recomendaciones de Ivan. Flexibilidad de Operativa: Elige entre compras y ventas. Toma de Beneficios: Opciones fijas, basadas en ATR o por señal contraria. Parada de Pérdidas: Configurable fija, según ATR o por señal contraria. Tipos de Lote
Modern bot
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
El asesor de operaciones de Forex Modern bot es un sistema automático de scalping que abre y cierra operaciones utilizando un algoritmo especial de análisis de ticks programado en el código sin intervención humana. Su tarea principal es cerrar operaciones al instante, mientras que una persona pierde tiempo para el análisis y la toma de decisiones. También automatizan el trading, eliminando la carga emocional de una persona y permitiéndole ahorrar tiempo. El scalping es una de las variedades de
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Asesores Expertos
NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Asesores Expertos
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Operativa de precisión para XAUUSD Live Signal Avalut X1 es un Asesor Experto profesional para el trading automatizado en XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5. El sistema combina cuatro estrategias complementarias en un único EA para gestionar distintos regímenes de mercado. Es autónomo para MT5 y no requiere DLL externas ni instaladores de terceros. Características clave Cuatro estrategias en un EA: lógicas coordinadas que se complementan para abordar
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
"Silicon Ex ": Su asistente de confianza en el mundo de Forex Silicon Ex es un moderno bot de trading, especialmente creado para los traders en el mercado Forex. Esta innovadora herramienta sirve como un socio fiable para aquellos que se esfuerzan por el comercio eficiente y automatizado. Características principales de "Silicon Ex" : Fiabilidad y Estabilidad: Creado utilizando tecnologías avanzadas que garantizan un funcionamiento estable y fiable en el mercado. Gestión inteligente del riesgo:
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Asesores Expertos
Hola, soy un operador de algo de Alemania y estoy ofreciendo mi propia EA aquí, que utilizo a diario para mi comercio y que he estado desarrollando continuamente durante varios años. Es importante entender que esta EA es una herramienta muy compleja que se puede utilizar para operar diferentes estrategias. Se pueden combinar diferentes señales de entrada y salida con diferentes filtros. También hay un amplio sistema de gestión de stop loss y take profit. Yo uso el Master EA diariamente para mi
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Descubra Pips Maven: Su Bot de Análisis de Tendencia Premier para el Comercio de Divisas En el dinámico mundo de las operaciones con divisas, las herramientas adecuadas pueden marcar la diferencia. Presentamos Pips M aven, un bot de análisis de tendencias de vanguardia meticulosamente diseñado para los operadores que buscan dominar la intrincada danza del mercado de divisas. Aprovechando sofisticados algoritmos arraigados en patrones geométricos virtuales, Pips Maven sirve como una solución inte
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Asesor Experto Jackal – Estrategia de Trading Operando en vivo por 4 meses Tras la compra, todos mis productos serán gratuitos para siempre.  Descargar archivo de configuración  Oro M1 | Cuenta ECN: Compatible con cualquier broker Jackal EA se basa en una estrategia de ruptura multilayer e inteligente que combina una gestión avanzada del riesgo y las ganancias para adaptarse a la dinámica del mercado. 1. Estrategia de Trampa de Ruptura Coloca dos órdenes pendientes simultáneas en direcciones
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Asesores Expertos
NorthEastWay MT5 es un sistema de trading completamente automatizado de tipo “pullback”, que resulta especialmente eficaz para operar en pares de divisas populares de tipo “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los principales patrones del mercado Forex en sus operaciones: el retorno del precio tras un movimiento brusco en cualquier dirección. Marco temporal: M15 Pares de divisas principales: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionales: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Asesores Expertos
Opere con Bitcoin como nunca antes: ¡más rápido, más inteligente y más rentable! ¿Por qué elegir Bitcoin Prince EA ? Ejecución a la velocidad del rayo- Construido para la velocidad, entra y sale de las operaciones en el momento óptimo, asegurando que nunca se pierda una configuración rentable de nuevo . Estrategia probada específica para Bitcoin - A diferencia de los EAs genéricos, el Bitcoin Prince EA está ajustado exclusivamente para BC/USD , adaptándose a la volatilidad y liquidez únicas de
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡Cuidado con los SCAMS! SCIPIO GOLD BOT se distribuye sólo en MQL5.com No es un BOT comercial, pero es profesional, la distribución está limitada a 100 copias en total y el precio puede aumentar sin previo aviso. Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER tenga que introducir + sólo abre 1 operación a la vez + utiliza siempre STOP LOSS cerrados y fijos + adapta SL y TP a la volatilidad del día + SCIPIO EA es realmente un EA que opera au
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Asesores Expertos
Acerca de APE (Alpha Prop Edge) APE es un Asesor Experto (EA) desarrollado sobre una estrategia de reversión a la media . Está diseñado para identificar movimientos de precio extendidos y actuar en sentido contrario bajo condiciones específicas predefinidas. Incluye controles de riesgo integrados como límites diarios de pérdida y mecanismos de salida configurables. Los usuarios pueden adaptar los parámetros según el tamaño de la cuenta, su entorno de operación o criterios de evaluación. APE ha
Otros productos de este autor
G Edge
Krzysztof Sitko
Asesores Expertos
G Edge MT5: La ventaja definitiva para operar G Edge no es sólo un robot de trading, es su dominio tecnológico en el mercado. Diseñado para una precisión quirúrgica, este robot redefine los estándares del trading algorítmico. Al utilizar algoritmos de entrada avanzados, G Edge logra una impresionante tasa de ganancias del 96,5% , manteniendo la reducción por debajo del 2% . Esta herramienta está diseñada para los operadores que exigen el máximo crecimiento del capital con una exposición mínima a
AurumCore EA MT5
Krzysztof Sitko
Asesores Expertos
AurumCore EA - Solución profesional de comercio de oro. PERFECTO PARA EMPRESAS DE UTILERÍA Y TRADERS CONSCIENTES DEL RIESGO AurumCore EA es un sofisticado sistema de trading de bajo riesgo diseñado específicamente para el Oro (XAUUSD) en el marco temporal de 15 minutos . Este Asesor Experto combina indicadores técnicos probados con una gestión avanzada del riesgo para ofrecer resultados consistentes y rentables manteniendo un drawdown mínimo, lo que lo convierte en la opción ideal para los re
Golden Strike Pro x30
Krzysztof Sitko
Asesores Expertos
XAUUSD Golden Strike Pro x30 - Sistema de trading profesional M15 Estrategia avanzada de trading en oro para traders serios Golden Strike Pro x30 es un sofisticado Asesor Experto diseñado específicamente para operar con XAUUSD (Oro) en el marco temporal M15. Este sistema combina el análisis técnico avanzado con la gestión profesional del riesgo para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el volátil mercado del oro. Lo más destacado del rendimiento del Backtest Rentabi
Golden Strike Pro x30 for Prop Firm
Krzysztof Sitko
Asesores Expertos
GOLDEN STRIKE PRO X30 PARA EMPRESAS PROP - XAUUSD M15 SISTEMA DE TRADING PROFESIONAL CON RESULTADOS EXTRAORDINARIOS RENDIMIENTO PROBADO - ¡528.436,25 DÓLARES DE BENEFICIO EN UNA CUENTA CON 200.000 DÓLARES DE FONDOS! Transformar su comercio XAUUSD con este sistema algorítmico de élite que ha entregado consistentemente rendimientos excepcionales con un riesgo mínimo. ESTADÍSTICAS SOBRESALIENTES QUE HABLAN POR SÍ MISMAS: BENEFICIO TOTAL : $528,436.25 en una cuenta financiada con $200K
Advanced Strike System x100
Krzysztof Sitko
Asesores Expertos
XAUUSD Sistema de Strike Avanzado x100 - Premium MT5 Asesor Experto. E specialista en Oro - M15 Timeframe Asesor Experto diseñado profesionalmente y optimizado exclusivamente para el trading de XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M15. La especialización centrada en el láser ofrece un rendimiento superior a través del análisis de mercado dedicado. Rendimiento excepcional en pruebas retrospectivas Rentabilidad total : 4.913,38% en 6 años Beneficio bruto : 10.026.760,49 $. Factor de
GoldenMind EA
Krzysztof Sitko
Asesores Expertos
GoldenMind EA - Asesor experto avanzado de scalping de impulso Visión general GoldenMind EA es un sofisticado Asesor Experto de scalping de baja latencia diseñado para MetaTrader 5. Este EA emplea estrategias de negociación basadas en el impulso para capitalizar los movimientos de precios a corto plazo con una exposición mínima al mercado. Características principales Ejecución ultrarrápida Procesamiento optimizado de ticks con una sobrecarga mínima ️ Ejecución de órdenes de baja
QuantumVelocity MT5
Krzysztof Sitko
Asesores Expertos
QuantumVelocity Motor de negociación de alta frecuencia mejorado con neuronas Visión general QuantumVelocity es un Asesor Experto avanzado de nivel institucional diseñado para la negociación de alta frecuencia con procesamiento de señales neuronal mejorado. Este sofisticado algoritmo combina múltiples estrategias de negociación con una gestión adaptativa del riesgo para ofrecer un rendimiento constante en diversas condiciones de mercado. Rendimiento probado Resultados de backtest (99% de dato
InfinityFlow
Krzysztof Sitko
Asesores Expertos
InfinityFlow Sistema adaptativo de inteligencia de mercado InfinityFlow es un avanzado sistema de negociación basado en la tecnología de MetaTrader 5, diseñado para ejecutar automáticamente estrategias de negociación en el mercado de divisas. El sistema combina cinco algoritmos analíticos diferentes con un marco inteligente de gestión de riesgos. Características principales 5 estrategias de negociación: Momentum Flow - Sistema de seguimiento de tendencias direccionales que identifica movimientos
PipSniper
Krzysztof Sitko
Asesores Expertos
PipSniper - Sistema Avanzado de Precisión de Mercado Bot de Trading Edición Profesional para MT5 Visión General PipSniper es un sofisticado sistema de trading automatizado multi-estrategia diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Construido con algoritmos de grado profesional y gestión de riesgo adaptable, este Asesor Experto ofrece un rendimiento consistente a través de diversas condiciones de mercado. Rendimiento probado Inversión Inicial: $500.00 Saldo Final: $102,442.76 Beneficio Neto To
GridMaster Infinite
Krzysztof Sitko
Asesores Expertos
GridMaster INFINITO CONVIRTIÓ $100,000 EN $1,071,180.27 (BACKTEST 2020-2025) GridMaster INFINITE es un sofisticado sistema de trading algorítmico diseñado para la estabilidad y el crecimiento. A diferencia de los bots de rejilla aleatorios, este EA utiliza una estrategia de confluencia multiindicador para entrar en operaciones con precisión, utilizando un mecanismo de rejilla inteligente sólo como una herramienta de recuperación. IMPORTANTE - DATOS DE RENDIMIENTO: Las capturas de pantalla mostra
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario