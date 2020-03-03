ScalpFusion
- Asesores Expertos
- Krzysztof Sitko
- Versión: 2.50
- Activaciones: 7
ScalpFusion - Sistema de comercio de alta frecuencia de élite
🚀 Bot de negociación de edición profesional
ScalpFusion es un avanzado sistema de trading de alta frecuencia diseñado para traders profesionales que buscan operaciones de mercado precisas y rápidas. El sistema utiliza una latencia ultra-baja y un enfoque multi-estrategia para las oportunidades de mercado.
📊 Análisis de los resultados de las pruebas retrospectivas
- Periodo de prueba: 2020-2025 (5 años)
- Depósito inicial: 5.000 $
- Resultado Final: $651,397.32
- Rentabilidad Total: +13,027.95%
- Calidad del Historial: 99
Métricas clave de rendimiento
- Factor de beneficio: 3.92
- Factor de recuperación: 1540,24
- Rentabilidad esperada: 0,13
- Ratio de Sharpe: 52,29
Métricas de riesgo
- Reducción máxima del saldo: 236,91 (0,07%)
Estadísticas de operaciones
- Mayor ganancia: 23.15
- Mayor pérdida: -13.79
Características principales
Motor multiestrategia (5 estrategias)
- Momentum Scalping - Aprovecha el impulso de los precios
- Mean Reversion - Estrategia de retorno a la media
- Micro Breakouts - Detección de pequeñas rupturas
- Spread Hunter - Oportunidades basadas en spreads
- Arbitraje de ticks - Análisis ultrarrápido de ticks
Gestión avanzada del riesgo
- Control MaxRisk: Limitación del riesgo al 1% del margen libre
- Trailing Stop: Protección dinámica de beneficios
- Filtro de diferenciales: Protección contra spreads elevados
- Limitación de órdenes: Máximo 20 órdenes por minuto
Características de ejecución profesional
- Latencia ultrabaja: tiempo de espera de órdenes de 2000 ms
- Gestión del tiempo: Control preciso del horario de negociación
- Sistema de números mágicos: Identificación de posición
⚙️ Parámetros de configuración
Parámetros principales
- Tamaño Lote: Tamaño de posición configurable (por defecto: 0.01)
- Take Profit: 2000 puntos
- Stop Loss: 5 puntos (control ultra estricto)
- Diferencial máximo: 20 puntos
- Riesgo máximo: 1,0% del margen libre
Gestión del tiempo
- Selección de días de negociación (lunes a domingo)
- Configuración precisa de las horas de sesión
- Soporte de sesión nocturna
- Horario por defecto: 08:00 - 18:00 (hora del servidor)
Parámetros de señal
- Ticks de retrospectiva: 5 (periodo de análisis)
- Min Tick Move: 2 puntos de movimiento mínimo
- Trailing Start: 20 puntos
- Trailing Step: 10 puntos
🎲 Funcionamiento del algoritmo
El sistema utiliza un avanzado buffer circular para almacenar precios de tick recientes, analizando micro movimientos de precios en tiempo real. Cada estrategia emplea diferentes enfoques para identificar oportunidades:
- Tecnología de búfer circular para un análisis ultrarrápido
- Supervisión del diferencial en tiempo real
- Generación dinámica de señales basada en los movimientos de los ticks
- Controles de riesgo de nivel institucional
⚠️ Consideraciones importantes
Notas de rendimiento
- Alta frecuencia de operaciones
- Beneficios medios pequeños: Beneficio esperado de sólo 0,13
- Requiere Spreads muy bajos: Diseñado para brokers ECN/institucionales
Factores de riesgo de la estrategia
- Dependencia del scalping: Rendimiento muy dependiente de la velocidad de ejecución
- Sensibilidad a los diferenciales: Incluso pequeños aumentos del diferencial pueden afectar significativamente a la rentabilidad
- Costes de transacción elevados: Un gran número de operaciones puede acumular comisiones sustanciales
- Sensibilidad a las condiciones del mercado: El rendimiento puede variar significativamente en diferentes entornos de mercado
Requisitos técnicos
- Plataforma: MetaTrader 5
- Marco temporal: 1 Minuto (M1) - Recomendado
- Conexión: VPS recomendado para una latencia mínima
- Tipo de broker: ECN/STP con spreads reducidos esencial
- Capital Mínimo: $5,000+ recomendado
- Ubicación del servidor: Preferiblemente cerca de los servidores del broker
Ideal para:
- Corredores profesionales con acceso a ejecución de nivel institucional
- Operadores de Prop Firm que buscan un rendimiento consistente y de baja caída
- Operadores algorítmicos con una infraestructura sólida
- Operadores experimentados que comprendan los riesgos de la HFT
- Aquellos con acceso a entornos de diferenciales ultrabajos
⚠️ Advertencia de riesgo: El trading en Forex conlleva un riesgo sustancial de pérdida. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. La naturaleza de alta frecuencia de este sistema requiere condiciones de ejecución óptimas y bajos costes de transacción. Opere siempre sólo con capital que pueda permitirse perder.
🔥 ScalpFusion Premium - Precisión de alta frecuencia para entornos profesionales