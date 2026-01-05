VertexAlgo

VertexAlgo - Entwickelt für XAUUSD H1

Präzision. Schnelligkeit. Exponentielles Wachstum.

Sind Sie auf der Suche nach einem Handelssystem, das den Markt respektiert, anstatt ihn zu bekämpfen? VertexAlgo ist ein hochentwickeltes System, das speziell für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde.

💎 Einführungsangebot: Nur $30

Aktueller Preis: $30 (Standardpreis: $1099) Sichern Sie sich jetzt Ihre Lizenz, bevor der Preis auf seinen wahren Wert ansteigt. 👉 BONUS: Nach dem Kauf senden Sie bitte eine private Nachricht, um die empfohlenen Einstellungen von VertexAlgo zu erhalten .👉 https://www.mql5.com/en/users/krzychq

🔀 3 Geldmanagement-Modi: Maßgeschneidert für Ihre Ziele

VertexAlgo bietet ultimative Flexibilität mit drei verschiedenen Möglichkeiten, Ihr Kapital zu verwalten:

1. 🛡️ Festes Los (Stabilitätsmodus)

  • Am besten geeignet für: Prop-Firmen-Herausforderungen (FTMO, FundedNext) & konservativen Handel.

  • Wie es funktioniert: Handelt mit einem konstanten Volumen (z. B. 0,01 Lot) unabhängig vom Saldo.

  • Vorteil: Sorgt für maximale Konsistenz und begrenzt den Drawdown strikt, damit Sie die Bewertungen sicher bestehen können.

2. 🚀 Auto Risk (Exponentielles Wachstum)

  • Am besten geeignet für: Aggressives persönliches Kontowachstum.

  • Wie es funktioniert: Berechnet die Losgröße als Prozentsatz Ihres Eigenkapitals (z. B. 1 % Risiko pro Handel). Wenn Ihr Konto wächst, erhöht sich Ihr Handelsvolumen mathematisch (Zinseszins).

  • Ergebnis: Dieser Modus hat unseren Backtest von $10.000 auf über $39 Millionen gesteigert.

3. 📈 Lot pro Guthaben (Progressives Wachstum)

  • Am besten geeignet für: Lineare, vorhersehbare Skalierung.

  • Wie es funktioniert: Erhöht die Losgröße schrittweise auf der Grundlage Ihres Guthabens (z. B. 0,01 Lots für jede 1.000 $ auf dem Konto).

  • Vorteil: Ein ausgewogener Ansatz, der Ihr Konto schneller wachsen lässt als Fixed Lot, aber mit mehr Stabilität als Auto Risk.

⚔️ Dual-Core-Strategie-Engine

VertexAlgo ist nicht auf eine einzige Logik beschränkt. Mit zwei verschiedenen internen Algorithmen haben Sie die Wahl. Sie können in den Einstellungen ganz einfach zwischen Strategie 1 und Strategie 2 umschalten, um das System perfekt an Ihren Handelsstil anzupassen.


📊 Backtest-Ergebnisse

Basierend auf einer hochpräzisen Tick-Datenhistorie für XAUUSD H1.

  • Gesamtnettogewinn: 39.909.188,66 $

  • Gewinn-Faktor: 2,62

  • Erholungsfaktor: 129,51

  • Drawdown: Streng kontrolliert, um langfristige Überlebensfähigkeit zu gewährleisten.

Kein Martingale | ❌ Kein Grid | ❌ Keine Arbitrage

✅ Empfehlungen

  • Symbol: XAUUSD (Gold).

  • Zeitrahmen: H1 (1 Stunde).

  • Broker: Echter ECN-Broker mit niedrigen Spreads (z.B. IC Markets).

  • Einzahlung: Minimum $500, empfohlen $1000-2000+.

  • VPS: Sehr empfehlenswert für einen 24/7-Betrieb mit niedriger Latenz.

[Kaufen Sie VertexAlgo jetzt für $30] Hören Sie auf zu zocken. Beginnen Sie den Handel mit einem konstruierten Vorteil.

⚠️ Risikowarnung

Der Handel mit Finanzmärkten birgt ein erhebliches Risiko. Die historische Performance (Backtests) ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Bitte handeln Sie verantwortungsbewusst und stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen, bevor Sie echtes Kapital investieren.

