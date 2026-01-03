Dynamic Structure EA

Dynamische Struktur EA - Professionelles XAUUSD-System

Verwandeln Sie Marktvolatilität in stabiles Wachstum. Meister Gold.

Sind Sie auf der Suche nach einem Handelsinstrument, das ein starkes Gewinnpotenzial mit einem rigorosen Risikomanagement verbindet? Dynamic Structure EA ist nicht einfach ein weiterer riskanter Martingale- oder Grid-Bot, der Ihr Konto in Gefahr bringt. Es handelt sich um einen hochentwickelten Algorithmus, der auf reiner Price Action und dynamischer Marktstruktur basiert und speziell für die Beherrschung des XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Dieses Tool wurde für seriöse Händler entwickelt, die verstehen, dass es bei langfristigem Erfolg nicht darum geht, Verluste um jeden Preis zu vermeiden, sondern Gewinne zu maximieren, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt.


⏳ Zeitlich begrenzter Rabatt: Nur noch 8 Exemplare zu $30 (Endpreis: $990). Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar, bevor der Preis steigt!

👉 BONUS: Bitte denken Sie daran, uns nach dem Kauf eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Einstellungen und Anweisungen zu erhalten.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Schreiben Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/krzychq


🔀 Zwei Modi: Maßgeschneidert für Ihre Ziele

Dieser EA ist vielseitig und lässt sich an Ihre spezifischen Ziele anpassen:

  1. 🚀 Compound-Modus (am besten für persönliche Live-Konten):

    Aktivieren Sie das Compound System, um die Kraft des exponentiellen Wachstums zu entfesseln. Der EA reinvestiert automatisch Gewinne, indem er die Losgrößen erhöht, wenn Ihr Guthaben wächst. Dies ist der "Wealth Building"-Motor, der für die massiven Gewinne in unseren langfristigen Backtests verantwortlich ist. Ideal, um Ihr persönliches Kapital aggressiv und dennoch sicher zu vermehren.

  2. 🛡️ Prop Firm Mode (am besten für Herausforderungen):

    Beim Prop Trading (FTMO, FundedNext, etc.) ist Stabilität der Schlüssel. Durch die Deaktivierung des aggressiven Compound-Effekts (oder die Beibehaltung des statischen Risikos) konzentriert sich der EA auf Konsistenz und Kapitalerhalt.

🚀 Der perfekte Motor für Prop-Trading-Firmen

Ist es Ihr Ziel, eine Prop-Firmen-Herausforderung zu bestehen und ein finanziertes Konto sicher zu verwalten? Dieser EA wurde mit Blick auf Sie entwickelt.

Proprietäre Handelsfirmen verlangen zwei Dinge: Profitabilität und niedriger Drawdown. Dynamic Structure EA liefert beides.

  • Ultra-niedriger Drawdown: Dies passt perfekt zu den strengen Verlustgrenzen der meisten Prop-Firmen.

  • Hohes Rendite-Risiko-Verhältnis: Die Strategie hat keine Angst vor kleinen Verlusten. Der Schlüssel liegt darin, dass die gewinnbringenden Trades deutlich größer sind als die verlustbringenden, so dass sich das System schnell erholen und bei Trends Renditen erzielen kann.

📊 Backtest-Ergebnisse - Beweis der Leistungsfähigkeit

Die nachstehenden Statistiken wurden aus hochwertigen historischen Tests abgeleitet. Sie bestätigen die Stabilität der Strategie auf lange Sicht. Beachten Sie das unglaubliche Verhältnis von Nettogewinn zu Ersteinlage bei gleichzeitig geringem Risiko.

Parameter Wert Kommentar
Anfängliche Einlage $1,000 Start mit einem realistischen Kapital.
Gesamtnettogewinn $2,180,094.69 Phänomenales Wachstum durch den Compound-Modus.
Maximaler Drawdown (Eigenkapital) 7.92% Äußerst geringes Risiko, Prop Firm sicher.
Gewinn-Faktor 1.88 Nahezu 2 $ Gewinn für jeden 1 $ Verlust.
Sharpe-Ratio 6.02 Außergewöhnlicher Wert für die Investitionseffizienz.
Erholungsfaktor 15.54 Das System erholt sich schnell von Drawdowns.
Gesamte Trades 1,132 Große statistische Stichprobe, die Robustheit beweist.

💡 Wie es funktioniert

Dynamic Structure EA scannt den Markt nach strukturellen Schlüsselebenen im H1-Zeitrahmen. Anstatt Ober- und Untergrenzen zu erraten, wartet der Bot auf einen bestätigten Ausbruch aus dieser Struktur und schließt sich dem entstehenden Trend an.

  • Keine gefährlichen Methoden: Null Martingale, Null Grid, Null Arbitrage.

  • Sicherheit: Jeder einzelne Handel ist von dem Moment an, in dem er platziert wird, durch einen harten Stop Loss geschützt.

✅ Empfehlungen & Anforderungen

Um ähnliche Ergebnisse wie die vorgestellten zu erzielen, empfehlen wir das folgende Setup:

  • Symbol: XAUUSD (nur Gold).

  • Zeitrahmen: H1 (1 Stunde).

  • Broker: Wir empfehlen IC Markets (Raw Spread-Konto) oder einen ähnlichen echten ECN-Broker für die niedrigsten Spreads und die beste Ausführung.

  • Einzahlung: Minimum $500, aber empfohlen $1,000+ (für optimale Risikomanagement-Einstellungen).

  • VPS: Ein VPS mit niedriger Latenzzeit wird für den 24/7-Betrieb empfohlen.

⚠️ Risikowarnung

Der Handel mit Finanzmärkten, einschließlich Forex und CFDs, birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Die dargestellten historischen Ergebnisse (Backtests) dienen nur zu Informationszwecken und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die tatsächlichen Handelsergebnisse können je nach Marktbedingungen, Broker-Konditionen, Spread, Slippage und anderen Faktoren variieren. Bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen, sollten Sie sich über die damit verbundenen Risiken im Klaren sein.

