MT4BTCPro

MT4BTCPro — EMA Crossover Expert Advisor

Nur für wenige Tage kostenlos. Ab dem 1. November kostet das Produkt 30 $ und steigt alle 5 Käufe um 30 $. Endpreis 499 $

Empfohlene Symbole: BTCUSD — 30-Minuten-Zeitrahmen

MT5BTCPro automatisiert einen klaren Trendfolge-Ansatz anhand eines EMA-Crossover (schnell/langsam) auf dem aktuellen Chart-Zeitrahmen. Das Risiko pro Trade kann als fester $-Betrag oder als % des Kontos festgelegt werden. Der SL ist volatilitätsbasiert; Ausstiege erfolgen regelbasiert per Gegensignal, optional mit Trailing-Stop und Teilgewinnnahme.

Funktionsweise (Überblick)

  1. Signal: Einstieg beim Kreuzen der schnellen über/unter die langsame EMA (Long bei Aufwärtskreuz, Short bei Abwärtskreuz).
  2. Initialer Stop: SL via ATR × Multiplikator; automatische Anpassung an Broker-Stop/Freeze-Abstände.
  3. Risikogröße: Positionsvolumen aus gewähltem Trade-Risiko und SL-Distanz; Broker-Lot-Schritt, Min/Max und Margin-Checks werden beachtet.
  4. Exit-Management: Schließen bei gegenteiligem EMA-Signal. Optional Trailing (ATR/Prozent/Punkte) und Teilgewinn bei R-Multiplikator.

Hauptfunktionen

  • EMA-Crossover-Engine: EMAs (standard 12/21) auf dem aktuellen TF erzeugen Einstiege und Reversals.
  • Risikokontrollen: fester Betrag oder Kontoprozent; benutzerdef. Min/Max-Lots; Spread- und Margin-Schutz.
  • Volatilitätsbasierte Stops: ATR-SL mit sicherem Mindestabstand; automatische Preisstellen-Normalisierung.
  • Trailing-Stop (optional): ATR, Prozent des Preises oder feste Punkte. Aktivierung nach benutzerdefiniertem R.
  • Teilgewinn (optional): Schließt einen Prozentsatz der Position bei Ziel-R.
  • Tägliches Risiko-Limit (optional): blockiert neue Trades, sobald die Tagesverluste X% des Kontos erreichen (per Magic Number).
  • Cooldown (optional): wartet N Balken nach Positionsschluss, bevor neue Einstiege erlaubt sind.
  • Broker-Restriktionen: Schutz vor Stop/Freeze-Verstößen; versucht bei Bedarf SL/TP vor dem Schließen zu entfernen; konfigurierbare Close-Slippage-Toleranz.
  • Magic-Number-Scope: alle Operationen werden über die Magic Number dieses EAs gefiltert, um Störungen zu vermeiden.
  • Detail-Logging: Balkenereignisse, Signale, Positionsmanagement und Risiko-Checks im Experts-Log.

Eingaben (Zusammenfassung)

  • Risk: RiskType (Fixed oder %), FixedRisk, PercentRisk, MinLot, MaxLot.
  • MAs: EMAPeriod12 (schnell), EMAPeriod21 (langsam).
  • ATR: ATRPeriod, ATRMultiplier für initialen SL.
  • Trailing (optional): TrailingStopMode (ATR/Percent/Points), TrailingActivateR, TrailingATRMultiplier, TrailingPercent, TrailingPoints.
  • Partial (optional): UsePartialProfit, PartialProfitRMultiple, PartialProfitPercent.
  • Daily Risk (optional): UseDailyRiskManagement, DailyRiskPercent.
  • Cooldown (optional): UseCooldown, CooldownBars.
  • Broker/Execution: MagicNumber, CloseDeviationPoints (Slippage-Toleranz beim Schließen).

Empfohlenes Start-Template — BTCUSD (Trendfolge)

Dieses Template zielt auf saubere Trendbewegungen in BTCUSD.

Parameter Wert
RiskType Fixed Amount
FixedRisk 50
PercentRisk 
 2
ATR * for baseline SL  1.5 
Minimum Lots 0.01
Maximum Lots 100
Fast EMA 12 
Slow EMA 21 
 ATR Period 14
 Trailing Stop % of Current Price 
 Start trailing after 1.0
 if ATR Mode 1.0
 % of current price 1.0 
 points / price units 400.0 
 UseDailyRiskManagement false
 % of balance max loss per day 2.0 
 UseCooldown false
 bars on Period Current
 Use Partial-Profit false 
 take partial at R= 2.0 
 % volume to close 50 

    Tests & Deployment

    • Strategy Tester: symbolabhängig ATR-Multiplikator, Trailing-Modus und Teilgewinn-R optimieren.
    • Symbol-Profile: getrennte Presets für Krypto, Metalle und FX (unterschiedliche Volatilität).
    • Logs: Experts-Log zur Verifizierung von Ein/Ausstiegen, Risikogröße und Tagesrisiko/Cooldown nutzen.

    Wichtige Hinweise

    • Keine Gewinn-Garantie; Ergebnisse variieren je nach Instrument, Broker und Marktbedingungen.
    • Backtests sind keine Live-Ergebnisse; vor Produktion immer im Forward-Test prüfen.
    • Der EA sammelt keine personenbezogenen Daten und nutzt keine Drittanbieter-Lizenzierung oder Telemetrie.
    • Support: über MQL5-Produktkommentare oder MQL5-Nachrichten.

    Risikohinweis

    Handel ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Verlustrisikos. Verwenden Sie angemessene Risikolimits und überprüfen Sie Ihre Einstellungen regelmäßig.

