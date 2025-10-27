MT4BTCPro — EMA Crossover Expert Advisor

Empfohlene Symbole: BTCUSD — 30-Minuten-Zeitrahmen

MT5BTCPro automatisiert einen klaren Trendfolge-Ansatz anhand eines EMA-Crossover (schnell/langsam) auf dem aktuellen Chart-Zeitrahmen. Das Risiko pro Trade kann als fester $-Betrag oder als % des Kontos festgelegt werden. Der SL ist volatilitätsbasiert; Ausstiege erfolgen regelbasiert per Gegensignal, optional mit Trailing-Stop und Teilgewinnnahme.

Funktionsweise (Überblick)

Signal: Einstieg beim Kreuzen der schnellen über/unter die langsame EMA (Long bei Aufwärtskreuz, Short bei Abwärtskreuz). Initialer Stop: SL via ATR × Multiplikator; automatische Anpassung an Broker-Stop/Freeze-Abstände. Risikogröße: Positionsvolumen aus gewähltem Trade-Risiko und SL-Distanz; Broker-Lot-Schritt, Min/Max und Margin-Checks werden beachtet. Exit-Management: Schließen bei gegenteiligem EMA-Signal. Optional Trailing (ATR/Prozent/Punkte) und Teilgewinn bei R-Multiplikator.

Hauptfunktionen

EMA-Crossover-Engine: EMAs (standard 12/21) auf dem aktuellen TF erzeugen Einstiege und Reversals.

Risikokontrollen: fester Betrag oder Kontoprozent; benutzerdef. Min/Max-Lots; Spread- und Margin-Schutz.

fester Betrag oder Kontoprozent; benutzerdef. Min/Max-Lots; Spread- und Margin-Schutz. Volatilitätsbasierte Stops: ATR-SL mit sicherem Mindestabstand; automatische Preisstellen-Normalisierung.

ATR-SL mit sicherem Mindestabstand; automatische Preisstellen-Normalisierung. Trailing-Stop (optional): ATR, Prozent des Preises oder feste Punkte. Aktivierung nach benutzerdefiniertem R.

ATR, Prozent des Preises oder feste Punkte. Aktivierung nach benutzerdefiniertem R. Teilgewinn (optional): Schließt einen Prozentsatz der Position bei Ziel-R.

Schließt einen Prozentsatz der Position bei Ziel-R. Tägliches Risiko-Limit (optional): blockiert neue Trades, sobald die Tagesverluste X% des Kontos erreichen (per Magic Number).

blockiert neue Trades, sobald die Tagesverluste X% des Kontos erreichen (per Magic Number). Cooldown (optional): wartet N Balken nach Positionsschluss, bevor neue Einstiege erlaubt sind.

wartet N Balken nach Positionsschluss, bevor neue Einstiege erlaubt sind. Broker-Restriktionen: Schutz vor Stop/Freeze-Verstößen; versucht bei Bedarf SL/TP vor dem Schließen zu entfernen; konfigurierbare Close-Slippage-Toleranz.

Schutz vor Stop/Freeze-Verstößen; versucht bei Bedarf SL/TP vor dem Schließen zu entfernen; konfigurierbare Close-Slippage-Toleranz. Magic-Number-Scope: alle Operationen werden über die Magic Number dieses EAs gefiltert, um Störungen zu vermeiden.

alle Operationen werden über die Magic Number dieses EAs gefiltert, um Störungen zu vermeiden. Detail-Logging: Balkenereignisse, Signale, Positionsmanagement und Risiko-Checks im Experts-Log.

Eingaben (Zusammenfassung)

Risk: RiskType (Fixed oder %), FixedRisk, PercentRisk, MinLot, MaxLot.

RiskType (Fixed oder %), FixedRisk, PercentRisk, MinLot, MaxLot. MAs: EMAPeriod12 (schnell), EMAPeriod21 (langsam).

EMAPeriod12 (schnell), EMAPeriod21 (langsam). ATR: ATRPeriod, ATRMultiplier für initialen SL.

ATRPeriod, ATRMultiplier für initialen SL. Trailing (optional): TrailingStopMode (ATR/Percent/Points), TrailingActivateR, TrailingATRMultiplier, TrailingPercent, TrailingPoints.

TrailingStopMode (ATR/Percent/Points), TrailingActivateR, TrailingATRMultiplier, TrailingPercent, TrailingPoints. Partial (optional): UsePartialProfit, PartialProfitRMultiple, PartialProfitPercent.

UsePartialProfit, PartialProfitRMultiple, PartialProfitPercent. Daily Risk (optional): UseDailyRiskManagement, DailyRiskPercent.

UseDailyRiskManagement, DailyRiskPercent. Cooldown (optional): UseCooldown, CooldownBars.

UseCooldown, CooldownBars. Broker/Execution: MagicNumber, CloseDeviationPoints (Slippage-Toleranz beim Schließen).

Empfohlenes Start-Template — BTCUSD (Trendfolge)

Dieses Template zielt auf saubere Trendbewegungen in BTCUSD.

Parameter Wert RiskType Fixed Amount FixedRisk 50 PercentRisk

2 ATR * for baseline SL 1.5 Minimum Lots 0.01 Maximum Lots 100 Fast EMA 12 Slow EMA 21 ATR Period 14 Trailing Stop % of Current Price Start trailing after 1.0 if ATR Mode 1.0 % of current price 1.0 points / price units 400.0 UseDailyRiskManagement false % of balance max loss per day 2.0 UseCooldown false bars on Period Current 2 Use Partial-Profit false take partial at R= 2.0 % volume to close 50

Tests & Deployment

Strategy Tester: symbolabhängig ATR-Multiplikator, Trailing-Modus und Teilgewinn-R optimieren.

symbolabhängig ATR-Multiplikator, Trailing-Modus und Teilgewinn-R optimieren. Symbol-Profile: getrennte Presets für Krypto, Metalle und FX (unterschiedliche Volatilität).

getrennte Presets für Krypto, Metalle und FX (unterschiedliche Volatilität). Logs: Experts-Log zur Verifizierung von Ein/Ausstiegen, Risikogröße und Tagesrisiko/Cooldown nutzen.

Wichtige Hinweise

Keine Gewinn-Garantie; Ergebnisse variieren je nach Instrument, Broker und Marktbedingungen.

Backtests sind keine Live-Ergebnisse; vor Produktion immer im Forward-Test prüfen.

Der EA sammelt keine personenbezogenen Daten und nutzt keine Drittanbieter-Lizenzierung oder Telemetrie.

Support: über MQL5-Produktkommentare oder MQL5-Nachrichten.

Risikohinweis

Handel ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Verlustrisikos. Verwenden Sie angemessene Risikolimits und überprüfen Sie Ihre Einstellungen regelmäßig.