AI Arrow

5
KURZER ÜBERBLICK:

Nutzen Sie KI zur Vorhersage der Märkte mit AI Arrow, dem ultimativen Handelswerkzeug. Lassen Sie es die Wahrscheinlichkeiten verwalten und senden Sie ein einfaches Signal in Form eines Pfeils, bereit zum Handeln, keine komplexen Konfigurationen. Der Indikator analysiert den Markt und teilt Ihnen mit, wann eine potenzielle Bewegung stattfinden wird. Manchmal dauert es einige zusätzliche Balken, bis die Bewegung stattfindet, da er nicht jedes Mal den genauen Höchst-/Tiefststand vorhersagen kann. Der Pfeil erscheint zu Beginn eines neuen Balkens und warnt Sie, so dass Sie Zeit zum Handeln haben. Überprüfen Sie jetzt einfach, ob der Balken mit dem Pfeil schließt, um das Signal zu bestätigen.

BEGRENZTES ANGEBOT: AI Arrow ist im Moment für die Weihnachtszeit mit einem Rabatt erhältlich.

FEATURES:
- Keine Verzögerung / Kein Repaint.
- Außergewöhnlich genaue Signale.
- 2 verschiedene AI-Modelle.
- Unterstützung mehrerer Zeitrahmen (M15, M30, H1).
- Automatische Konfiguration, wählen Sie einfach das KI-Modell!

KONFIGURATION:
- AI-Modell: Wählen Sie zwischen unseren Modellen (in Zukunft werden es mehr sein), je nachdem, wie viele Signale Sie handeln möchten und welche Genauigkeit Sie erreichen wollen.
- Benachrichtigungen: Aktivieren Sie entweder Desktop- oder Handy-Benachrichtigungen und verpassen Sie kein Signal mehr!

WIE SIE ES BENUTZEN:
Bitte beachten Sie, dass Sie sich, auch wenn der Indikator sehr leistungsfähig ist, auf Ihre eigene Strategie verlassen sollten, um die Signale zu bestätigen und das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie auf einem niedrigeren Zeitrahmen als dem des Signals handeln. Wenn Sie also ein H1-Signal erhalten, konzentrieren Sie sich auf M30, um einen genaueren Einstieg und mehr Pips Bewegung zu erhalten. Verwenden Sie zum Beispiel AI Model 1 in GBPUSD auf M15 und handeln Sie auf M1/M5. Beachten Sie auch, dass es sich hierbei nicht um eine Art Magie handelt und wir Ihnen keine Ergebnisse und 100%ige Marktbewegungen garantieren können, da es sich um ein Statistikspiel handelt. Derzeit haben wir ihn für die folgenden Symbole und Zeitrahmen optimiert.

Die besten Symbole sind: GBPUSD, EURUSD, USDJPY auf M15, M30 und H1.
Andere Symbole: XAUUSD bei M15.

UNTERSTÜTZUNG:
Erreichen Sie uns per Privatnachricht, wenn Sie Hilfe benötigen
Bewertungen 1
Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.10.22 16:58 
 

So far good in testing..

