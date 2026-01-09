Orthrus EA
- Experten
- Lorenzo Lucca
- Version: 1.0
Professionelles XAUUSD H1 Handelssystem für MetaTrader 5
SETFILES (BENUTZEN SIE DIESE, WENN SIE WOLLEN, DASS DER BOT GUT FUNKTIONIERT):
GERINGES RISIKO: https: //www.mediafire.com/file/j3isfycnt3fzzyv/LOW+RISIKO.set/file
HÖHERES RISIKO: https: //www.mediafire.com/file/uir2zr6fwmknwm0/HIGHER+RISK.set/file
📊 INTELLIGENTER HANDEL, KEIN GLÜCKSSPIEL
ORTHRUS EA ist kein weiterer Hochfrequenz-Roboter, der den Markt mit Hunderten von Trades überschwemmt. Es handelt sich um ein präzises Handelssystem, bei dem jeder einzelne Handel das Ergebnis einer rigorosen Multi-Timeframe-Analyse und strenger Bestätigungsanforderungen ist.
Qualität vor Quantität:
- ⏱️ 3-8 sorgfältig ausgewählte Trades pro Woche
- 🎯 Jeder Eintrag durchläuft 11+ Bestätigungsfilter
- 📈 Nur Setups mit hoher Überzeugungskraft - wir warten auf perfekte Bedingungen
- 💎 In jedem Handel stecken Stunden der algorithmischen Analyse
Dies ist strategischer Handel, kein Rauschen.
🧠 DIE ORTHRUS-PHILOSOPHIE
Wie sein mythologischer Namensvetter - der zweiköpfige Wächter - beobachtet ORTHRUS EA die Märkte aus mehreren Perspektiven gleichzeitig und wartet geduldig auf Gelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Warum nur so wenige Trades?
Weil es beim professionellen Handel darum geht, RICHTIG zu handeln, nicht darum, beschäftigt zu sein.
Unser System benötigt 11 gleichzeitige Bestätigungen über 3 Zeitrahmen (Daily, H4, H1):
✅ Tägliche Trendausrichtung
✅ H4-Momentum-Ausrichtung
✅ H1-Einstiegspräzision (RSI >70 für KAUF)
✅ MACD-Beschleunigung
✅ ADX-Trendstärke (>35)
✅ Preisposition im Vergleich zum EMA 200
✅ Marktstruktur (höhere Hochs/Tiefs)
✅ Kerzenmuster-Bestätigung
✅ Stochastik-Validierung
✅ ATR-Volatilitäts-Screening
✅ Swing-Point-Analyse
Wenn ORTHRUS eintritt, dann deshalb, weil 11 analytische Ebenen übereinstimmen.
🎯 VIER STRATEGIEN IN EINEM SYSTEM
ORTHRUS EA enthält 4 unabhängige Handelsstrategien - ein komplettes Arsenal, das Sie kontrollieren:
🤖 Bot #1: Hedging Scalper
Stil: Schnelles Momentum-Capture mit Absicherung
Spezialität: Volatile Sitzungen
Status: Verfügbar (benutzeraktiviert)
🤖 Bot #2: Ausbruch Momentum ⚡ AKTIV
Stil: Fängt explosive direktionale Bewegungen ein
Spezialität: Starke Trends mit Momentum
Status: OPTIMIERT & AKTIV
Ziele: Bis zu 28.8 ATR Gewinnziele
🤖 Bot #3: Selektiver Ausbruch
Stil: Geduldiger Trendfolger
Spezialität: Hochwertige Trendmärkte
Status: Verfügbar (Benutzer-aktiviert)
🤖 Bot #4: Umkehrspezialist ⚡ AKTIV
Stil: Mittelwert-Umkehr bei Extremen
Spezialität: Überkaufte/überverkaufte Umkehrungen
Status: OPTIMIERT & AKTIV
Ziele: 12.15 ATR-Ziele
Sie wählen die zu aktivierenden Strategien je nach Marktbedingungen aus.
🔬 VOROPTIMIERT & HANDELSBEREIT
Keine komplexe Konfiguration erforderlich.
Jede ORTHRUS-Version wurde:
✅ Genetischer Algorithmus optimiert (50 Generationen)
✅ Auf 6-12 Monate realen Tickdaten getestet
✅ Forward validiert (20-30% out-of-sample)
✅ 55+ Parameter für aktuelle Märkte feinabgestimmt
Sie erhalten ein praxiserprobtes System, kein Experiment.
📅 MONATLICHE OPTIMIERUNGS-UPDATES
Die Märkte entwickeln sich weiter. ORTHRUS passt sich an.
Kontinuierliche Verbesserung:
Jeden Monat erhalten Sie eine neue optimierte Konfiguration basierend auf:
📊 Aktuelle 6-Monats-Marktdaten
🧬 Frische genetische Algorithmus-Optimierung
📈 Live-Performance-Feedback
🎯 Aktuelle Volatilitätsanpassung
Vorteile:
- 🆕 Monatliche Updates inklusive
- 📥 Kostenlos für bestehende Nutzer
- 🔄 Bleiben Sie auf dem neuesten Stand der Marktbedingungen
- 📊 Immer mit optimalen Parametern handeln
Laden Sie einfach jeden Monat die neue .set-Datei.