Tick Volume Indicator
- インディケータ
- Thiago Pereira Pinho
- バージョン: 5.3
- アップデート済み: 11 12月 2025
- アクティベーション: 20
TickVolumeは、Metatrader 5 向けの高度な 注文フロー＆ボリューム分析 (Order Flow & Volume Analysis) ツールです。買い手と売り手のリアルタイムのティック優位性を追跡し、生ティックボリュームを直感的で実用的な視覚情報に変換します。多層的な動的ヒストグラムを通じて、市場の強さ、弱さ、速度、および吸収ゾーンを明確にハイライトします。
✨ 独自の機能と高度なテクノロジー (Exclusive Features and Advanced Technology)
-
多層的な優位性追跡:
-
強さと弱さ: 可変幅のヒストグラム（太いバーは強い優位性、細いバーは弱い動き）。
-
統合されたフェードシステム (Fade System): 圧力の継続性を捉えます。高ボリュームのバーの後でも、バーのサイズと色が持続（フェードアウト）することで、注文フローにおける持続的な攻撃性を示します。
-
-
速度コンポーネント (Speed Overlay) - スピードオーバーレイ:
-
v4.5の新機能。 ティックボリュームが動的中央値を大幅に超える状況を識別し、2つの独立したレイヤー（Bull Speed および Bear Speed）で加速と潜在的なブレイクアウトをシグナルします。
-
-
動的ボリューム中央値 (ゴールドライン):
-
ティックボリュームの適応的なベースラインを設定し、トレーダーが現在のボリュームを直近の市場平均と比較して評価できるようにします。
-
-
吸収/均衡検出 (灰色):
-
ボリュームが高いにもかかわらず価格が停滞している可能性のある、統合または攻撃性の吸収のフェーズをシグナルします。
-
-
スマートでカスタマイズ可能なアラート:
-
ティック速度 (Tick Speed) がユーザー定義のアラートしきい値 ( alertThreshold ) を超えたときに視覚および音声通知をトリガーし、潜在的なクライマックスまたは動きの加速について警告します。
-
📊 チャートでの解釈方法 (How to Interpret on the Chart)
|レイヤー (色)
|市場の状態 (Market State)
|意味合い (使用提案)
|濃い青 (強い)
|強いブル優位性
|注文フローにおける高い買いの攻撃性。潜在的な継続または上昇トレンドの開始。
|火レンガ色 (強い)
|強いベア優位性
|注文フローにおける高い売りの攻撃性。潜在的な継続または下降トレンドの開始。
|水色 (弱い)
|弱いブル優位性
|ボリュームの関与が少ない上昇の動き。潜在的な反転または一時停止の警告。
|薄い赤 (弱い)
|弱いベア優位性
|ボリュームの関与が少ない下降の動き。潜在的な反転または一時停止の警告。
|青/赤 (速度)
|加速/ティック過剰
|ティックボリュームが中央値を大幅に上回っている。市場のクライマックスまたはブレイクアウトの確認をシグナル。
|灰色 (吸収)
|吸収/均衡
|ボリュームを伴う一時停止。攻撃性が大口参加者によって吸収されていることの重要な指標。
|ゴールドライン (中央値)
|ボリュームのベースライン
|現在のボリュームが高いか低いかを判断するための参照。