Tick Volume Indicator

TickVolumeは、Metatrader 5 向けの高度な 注文フロー＆ボリューム分析 (Order Flow & Volume Analysis) ツールです。買い手と売り手のリアルタイムのティック優位性を追跡し、生ティックボリュームを直感的で実用的な視覚情報に変換します。多層的な動的ヒストグラムを通じて、市場の強さ、弱さ、速度、および吸収ゾーンを明確にハイライトします。

✨ 独自の機能と高度なテクノロジー (Exclusive Features and Advanced Technology)

  • 多層的な優位性追跡:

    • 強さと弱さ: 可変幅のヒストグラム（太いバーは強い優位性、細いバーは弱い動き）。

    • 統合されたフェードシステム (Fade System): 圧力の継続性を捉えます。高ボリュームのバーの後でも、バーのサイズと色が持続（フェードアウト）することで、注文フローにおける持続的な攻撃性を示します。

  • 速度コンポーネント (Speed Overlay) - スピードオーバーレイ:

    • v4.5の新機能。 ティックボリュームが動的中央値を大幅に超える状況を識別し、2つの独立したレイヤー（Bull Speed および Bear Speed）で加速と潜在的なブレイクアウトをシグナルします。

  • 動的ボリューム中央値 (ゴールドライン):

    • ティックボリュームの適応的なベースラインを設定し、トレーダーが現在のボリュームを直近の市場平均と比較して評価できるようにします。

  • 吸収/均衡検出 (灰色):

    • ボリュームが高いにもかかわらず価格が停滞している可能性のある、統合または攻撃性の吸収のフェーズをシグナルします。

  • スマートでカスタマイズ可能なアラート:

    • ティック速度 (Tick Speed) がユーザー定義のアラートしきい値 ( alertThreshold ) を超えたときに視覚および音声通知をトリガーし、潜在的なクライマックスまたは動きの加速について警告します。

📊 チャートでの解釈方法 (How to Interpret on the Chart)

レイヤー (色) 市場の状態 (Market State) 意味合い (使用提案)
濃い青 (強い) 強いブル優位性 注文フローにおける高い買いの攻撃性。潜在的な継続または上昇トレンドの開始。
火レンガ色 (強い) 強いベア優位性 注文フローにおける高い売りの攻撃性。潜在的な継続または下降トレンドの開始。
水色 (弱い) 弱いブル優位性 ボリュームの関与が少ない上昇の動き。潜在的な反転または一時停止の警告。
薄い赤 (弱い) 弱いベア優位性 ボリュームの関与が少ない下降の動き。潜在的な反転または一時停止の警告。
青/赤 (速度) 加速/ティック過剰 ティックボリュームが中央値を大幅に上回っている。市場のクライマックスまたはブレイクアウトの確認をシグナル。
灰色 (吸収) 吸収/均衡 ボリュームを伴う一時停止。攻撃性が大口参加者によって吸収されていることの重要な指標。
ゴールドライン (中央値) ボリュームのベースライン 現在のボリュームが高いか低いかを判断するための参照。

