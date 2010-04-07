Tick Volume Indicator
- Indicadores
- Thiago Pereira Pinho
- Versão: 5.3
- Atualizado: 11 dezembro 2025
- Ativações: 20
O TickVolume é uma ferramenta avançada de Análise de Fluxo de Ordens e Volume (Order Flow & Volume Analysis), desenvolvida para rastrear a dominância de ticks em tempo real entre compradores e vendedores. Ele transforma o volume bruto em uma visualização intuitiva e acionável, destacando a força, a fraqueza, a velocidade e as zonas de absorção do mercado através de múltiplas camadas de histogramas dinâmicos.
✨ Recursos Exclusivos e Tecnologia Avançada
-
Rastreamento de Dominância Multi-Camadas:
-
Força e Fraqueza: Histograma de espessura variável (barras Grossas para dominância Forte e Finas para movimentos Fracos).
-
Fade System Integrado: Captura a continuidade da pressão de compra ou venda. A cor e o tamanho das barras podem persistir (esmaecer/fade) mesmo após a barra de forte volume, indicando uma agressão sustentada no fluxo de ordens.
-
-
Componente de Velocidade (Speed Overlay):
-
Novo no v4.5. Identifica onde o volume de ticks excede significativamente a mediana dinâmica, sinalizando aceleração e potenciais fugas (breakouts) com duas camadas separadas (Bull Speed e Bear Speed).
-
-
Mediana de Volume Dinâmica (Linha Gold):
-
Estabelece uma linha de base adaptativa para o volume de ticks, permitindo que o trader avalie o volume atual em relação à média recente do mercado.
-
-
Detecção de Absorção/Equilíbrio (Cinza):
-
Sinaliza as fases de consolidação ou absorção de agressão, onde o preço pode estar estagnado, mas o volume permanece elevado.
-
-
Alertas Inteligentes e Customizáveis:
-
Notificações visuais e sonoras quando a Velocidade de Ticks (Tick Speed) excede um limite de alerta ( alertThreshold ) definido pelo usuário, avisando sobre uma possível exaustão ou aceleração de movimento.
-
📊 Como Interpretar no Gráfico
|Camada (Cor)
|Estado de Mercado
|Implicações (Sugestões de Uso)
|Azul Escuro (Forte)
|Dominância Bullish Forte
|Agressão de compra no fluxo de ordens. Potencial continuação ou início de movimento de alta.
|Vermelho Fogo (Forte)
|Dominância Bearish Forte
|Agressão de venda no fluxo de ordens. Potencial continuação ou início de movimento de baixa.
|Azul Claro (Fraco)
|Dominância Bullish Fraca
|Movimento de alta com baixo engajamento de volume. Alerta para possível reversão ou pausa.
|Vermelho Claro (Fraco)
|Dominância Bearish Fraca
|Movimento de baixa com baixo engajamento de volume. Alerta para possível reversão ou pausa.
|Azul/Vermelho (Speed)
|Aceleração/Excesso de Ticks
|Volume de ticks muito acima da mediana. Sinaliza clímax ou confirmação de fuga de preço.
|Cinza (Absorption)
|Absorção/Equilíbrio
|Pausa com volume. Indicador-chave de que a agressão está sendo absorvida por grandes players.
|Linha Gold (Median)
|Linha de Base do Volume
|Referência para determinar se o volume atual é Alto ou Baixo.