Tick Volume Indicator

O TickVolume é uma ferramenta avançada de Análise de Fluxo de Ordens e Volume (Order Flow & Volume Analysis), desenvolvida para rastrear a dominância de ticks em tempo real entre compradores e vendedores. Ele transforma o volume bruto em uma visualização intuitiva e acionável, destacando a força, a fraqueza, a velocidade e as zonas de absorção do mercado através de múltiplas camadas de histogramas dinâmicos.

✨ Recursos Exclusivos e Tecnologia Avançada

  • Rastreamento de Dominância Multi-Camadas:

    • Força e Fraqueza: Histograma de espessura variável (barras Grossas para dominância Forte e Finas para movimentos Fracos).

    • Fade System Integrado: Captura a continuidade da pressão de compra ou venda. A cor e o tamanho das barras podem persistir (esmaecer/fade) mesmo após a barra de forte volume, indicando uma agressão sustentada no fluxo de ordens.

  • Componente de Velocidade (Speed Overlay):

    • Novo no v4.5. Identifica onde o volume de ticks excede significativamente a mediana dinâmica, sinalizando aceleração e potenciais fugas (breakouts) com duas camadas separadas (Bull Speed e Bear Speed).

  • Mediana de Volume Dinâmica (Linha Gold):

    • Estabelece uma linha de base adaptativa para o volume de ticks, permitindo que o trader avalie o volume atual em relação à média recente do mercado.

  • Detecção de Absorção/Equilíbrio (Cinza):

    • Sinaliza as fases de consolidação ou absorção de agressão, onde o preço pode estar estagnado, mas o volume permanece elevado.

  • Alertas Inteligentes e Customizáveis:

    • Notificações visuais e sonoras quando a Velocidade de Ticks (Tick Speed) excede um limite de alerta ( alertThreshold ) definido pelo usuário, avisando sobre uma possível exaustão ou aceleração de movimento.

📊 Como Interpretar no Gráfico

Camada (Cor) Estado de Mercado Implicações (Sugestões de Uso)
Azul Escuro (Forte) Dominância Bullish Forte Agressão de compra no fluxo de ordens. Potencial continuação ou início de movimento de alta.
Vermelho Fogo (Forte) Dominância Bearish Forte Agressão de venda no fluxo de ordens. Potencial continuação ou início de movimento de baixa.
Azul Claro (Fraco) Dominância Bullish Fraca Movimento de alta com baixo engajamento de volume. Alerta para possível reversão ou pausa.
Vermelho Claro (Fraco) Dominância Bearish Fraca Movimento de baixa com baixo engajamento de volume. Alerta para possível reversão ou pausa.
Azul/Vermelho (Speed) Aceleração/Excesso de Ticks Volume de ticks muito acima da mediana. Sinaliza clímax ou confirmação de fuga de preço.
Cinza (Absorption) Absorção/Equilíbrio Pausa com volume. Indicador-chave de que a agressão está sendo absorvida por grandes players.
Linha Gold (Median) Linha de Base do Volume Referência para determinar se o volume atual é Alto ou Baixo.

