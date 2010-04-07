Tick Volume Indicator
- Индикаторы
- Thiago Pereira Pinho
- Версия: 5.3
- Обновлено: 11 декабря 2025
- Активации: 20
TickVolume— это передовой инструмент Анализа Потока Ордеров и Объема (Order Flow & Volume Analysis), разработанный для отслеживания доминирования тиков в реальном времени между покупателями и продавцами. Он преобразует сырой тиковый объем в интуитивно понятную и действенную визуализацию, выделяя силу, слабость, скорость и зоны поглощения рынка с помощью многослойных динамических гистограмм.
✨ Уникальные Особенности и Передовые Технологии
-
Многослойное Отслеживание Доминирования:
-
Сила и Слабость: Гистограмма переменной толщины (Толстые бары для Сильного доминирования и Тонкие бары для Слабых движений).
-
Интегрированная Система Затухания (Fade System): Фиксирует непрерывность давления. Размер и цвет баров могут сохраняться (затухать) даже после бара с высоким объемом, указывая на устойчивую агрессию в потоке ордеров.
-
-
Компонент Скорости (Speed Overlay):
-
Новинка в v4.5. Определяет, когда тиковый объем значительно превышает динамическую медиану, сигнализируя об ускорении и потенциальных прорывах (breakouts) с двумя отдельными слоями (Bull Speed и Bear Speed).
-
-
Динамическая Медиана Объема (Золотая Линия):
-
Устанавливает адаптивную базовую линию для тикового объема, позволяя трейдеру оценивать текущий объем относительно недавнего среднего показателя по рынку.
-
-
Обнаружение Поглощения/Равновесия (Серый):
-
Сигнализирует о фазах консолидации или поглощения агрессии, когда цена может стагнировать, несмотря на повышенный объем.
-
-
Умные и Настраиваемые Алерты:
-
Визуальные и звуковые уведомления, срабатывающие, когда Скорость Тиков (Tick Speed) превышает заданный пользователем пороговый уровень ( alertThreshold ), предупреждая о возможном кульминационном моменте или ускорении движения.
-
📊 Как Интерпретировать на Графике
|Слой (Цвет)
|Состояние Рынка
|Последствия (Предложения по Использованию)
|Темно-Синий (Сильный)
|Сильное Бычье Доминирование
|Высокая агрессия покупателей в потоке ордеров. Потенциальное продолжение или начало восходящего движения.
|Огненно-Красный (Сильный)
|Сильное Медвежье Доминирование
|Высокая агрессия продавцов в потоке ордеров. Потенциальное продолжение или начало нисходящего движения.
|Светло-Синий (Слабый)
|Слабое Бычье Доминирование
|Восходящее движение с низким участием объема. Предупреждение о возможной паузе или развороте.
|Светло-Красный (Слабый)
|Слабое Медвежье Доминирование
|Нисходящее движение с низким участием объема. Предупреждение о возможной паузе или развороте.
|Синий/Красный (Скорость)
|Ускорение/Избыток Тиков
|Тиковый объем значительно выше медианы. Сигнализирует о кульминации или подтверждении прорыва цены.
|Серый (Поглощение)
|Поглощение/Равновесие
|Пауза с объемом. Ключевой индикатор того, что агрессия поглощается крупными игроками.
|Золотая Линия (Медиана)
|Базовая Линия Объема
|Ориентир для определения, является ли текущий объем Высоким или Низким.