Tick Volume Indicator


TickVolume— это передовой инструмент Анализа Потока Ордеров и Объема (Order Flow & Volume Analysis), разработанный для отслеживания доминирования тиков в реальном времени между покупателями и продавцами. Он преобразует сырой тиковый объем в интуитивно понятную и действенную визуализацию, выделяя силу, слабость, скорость и зоны поглощения рынка с помощью многослойных динамических гистограмм.

✨ Уникальные Особенности и Передовые Технологии

  • Многослойное Отслеживание Доминирования:

    • Сила и Слабость: Гистограмма переменной толщины (Толстые бары для Сильного доминирования и Тонкие бары для Слабых движений).

    • Интегрированная Система Затухания (Fade System): Фиксирует непрерывность давления. Размер и цвет баров могут сохраняться (затухать) даже после бара с высоким объемом, указывая на устойчивую агрессию в потоке ордеров.

  • Компонент Скорости (Speed Overlay):

    • Новинка в v4.5. Определяет, когда тиковый объем значительно превышает динамическую медиану, сигнализируя об ускорении и потенциальных прорывах (breakouts) с двумя отдельными слоями (Bull Speed и Bear Speed).

  • Динамическая Медиана Объема (Золотая Линия):

    • Устанавливает адаптивную базовую линию для тикового объема, позволяя трейдеру оценивать текущий объем относительно недавнего среднего показателя по рынку.

  • Обнаружение Поглощения/Равновесия (Серый):

    • Сигнализирует о фазах консолидации или поглощения агрессии, когда цена может стагнировать, несмотря на повышенный объем.

  • Умные и Настраиваемые Алерты:

    • Визуальные и звуковые уведомления, срабатывающие, когда Скорость Тиков (Tick Speed) превышает заданный пользователем пороговый уровень ( alertThreshold ), предупреждая о возможном кульминационном моменте или ускорении движения.

📊 Как Интерпретировать на Графике

Слой (Цвет) Состояние Рынка Последствия (Предложения по Использованию)
Темно-Синий (Сильный) Сильное Бычье Доминирование Высокая агрессия покупателей в потоке ордеров. Потенциальное продолжение или начало восходящего движения.
Огненно-Красный (Сильный) Сильное Медвежье Доминирование Высокая агрессия продавцов в потоке ордеров. Потенциальное продолжение или начало нисходящего движения.
Светло-Синий (Слабый) Слабое Бычье Доминирование Восходящее движение с низким участием объема. Предупреждение о возможной паузе или развороте.
Светло-Красный (Слабый) Слабое Медвежье Доминирование Нисходящее движение с низким участием объема. Предупреждение о возможной паузе или развороте.
Синий/Красный (Скорость) Ускорение/Избыток Тиков Тиковый объем значительно выше медианы. Сигнализирует о кульминации или подтверждении прорыва цены.
Серый (Поглощение) Поглощение/Равновесие Пауза с объемом. Ключевой индикатор того, что агрессия поглощается крупными игроками.
Золотая Линия (Медиана) Базовая Линия Объема Ориентир для определения, является ли текущий объем Высоким или Низким.

Рекомендуем также
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Индикаторы
Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Данный показатель рисует открытые, высокие, низкие и закрывающие цены на указанные период и его можно отрегулировать для специфического часового пояса. Это важные уровни, которые выглядят многие институциональные и профессиональные трейдеры и могут быть полезны для вас, чтобы знать места, где они могут быть больше активный. Доступные периоды: Предыдущий день. Предыдущая неделя. Предыдущий месяц. Предыдущий квартал. Предыдущий год. Или
FREE
Tick Chart Monitor MT5
Sumit Dubey
5 (2)
Утилиты
Tick Chart Monitor with countdown tick volume and easy to change tick size without going back to main chart. This work with Tick Chart Generator , which are available for download from the MQL5 Market: Tick chart generator:   https://www.mql5.com/en/market/product/79763 NOTE: Custom symbols on MT5 are not directly tradable. This is by Metatrader5 design. If you want to place trades directly on the custom symbol generated by this product, you will either need a trade panel that offers this functi
FREE
Simple Dispertion Zones
Bruno Kamino Yamamoto
Индикаторы
Simple Dispersion Zones is a powerful yet easy-to-use indicator that identifies key trading zones by analyzing price dispersion over the last N candles. It automatically detects areas of price consolidation and highlights them on the chart using a transparent red triangle, providing a clear visual representation of recent market structure. This tool is perfect for: Drawing trend channels Identifying sideways market zones Supporting breakout and mean-reversion strategies With its clean and non-in
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Индикаторы
Haven Volume Profile - это многофункциональный индикатор для анализа объемного профиля, который помогает определять ключевые ценовые уровни на основе распределения объема торгов. Он предназначен для профессиональных трейдеров, желающих более точно понимать рынок и выявлять важные точки для входа и выхода из сделок. Другие продукты ->  ЗДЕСЬ Основные возможности: Расчет Point of Control (POC) - уровня максимальной торговой активности, который позволяет выявить наиболее ликвидные уровни Определени
FREE
Chart Mirror Client MT5
Fabio Albano
Индикаторы
This indicator will mirror the assets in use in another metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 5 Client, it needs the Metatrader 4 or 5 Server versions: Metatrader 4 Mirror Chart Server:   https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details of how it works in the video.
FREE
Rainbow Range Volume Profile
Yoshito Tokunaga
Индикаторы
Rainbow Volume Profile A simple, lightweight volume profile indicator that visualizes price-range volume with color-coded POCs (Points of Control). Overview RainbowVolumeProfile04Simple.mq5 calculates and displays a price–by–volume (Volume Profile) over a user-specified number of bars. The indicator automatically detects the top 5 volume concentration levels (POCs) and draws a colorful horizontal histogram at the right side of the chart. The computation is lightweight and updates in real time. K
FREE
XCalper CandleTimer
Aecio de Feo Flora Neto
4.64 (14)
Индикаторы
Этот вспомогательный постоянно обновляющийся индикатор отображает время, оставшееся до закрытия на текущем таймфрейме. Также он показывает цену последней сделки и отклонение от уровня закрытия предыдущего дня. Индикатор полезен дневным трейдерам и скальперам, которые пристально следят за открытием и закрытием свечей. Настройки индикатора Show in shifted end - по умолчанию: False. Отображение времени и значения на экране. При значении True отображается только время до закрытия возле последней св
FREE
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Индикаторы
Order Book, известный также как Market Book, глубина рынка, стакан цен, Level 2, - это предоставляемая брокером динамически обновляемая таблица с данными по текущим объемам торговых заявок на покупку и продажу для различных уровней цен вблизи Bid и Ask конкретного финансового инструмента. MetaTrader 5 предоставляет возможность трансляции стакана цен , но только в реальном времени. Данный индикатор OrderBook Cumulative Indicator позволяет аккумулировать данные стакана онлайн и визуализировать их
MA Color Candles
Vladimir Kuzmin
Индикаторы
Индикатор MA Color Candles MA Color Candles — это индикатор для визуального отображения рыночного тренда путем окрашивания свечей на графике. Он не добавляет объектов и не искажает котировки, а изменяет цвет реальных свечей в зависимости от состояния двух скользящих средних. Это позволяет быстро оценить направление цены и использовать индикатор как фильтр в стратегиях. Принцип работы Бычий тренд: быстрая MA выше медленной, медленная MA растёт (зелёные свечи). Медвежий тренд: быстрая MA ниже мед
FREE
RandomChoice
Aleksei Lesnikov
5 (1)
Эксперты
Эксперт, способный приносить прибыль при открытии позиций случайным образом. Показывает хорошие результаты при долгосрочном трейдинге – на периодах от H12. Особенности Доступен полностью автоматический режим работы. Открытие позиций производится случайным образом. Применяется Мартингейл – в случае, если предыдущая позиция закрылась с убытком, текущая открывается с объемом, компенсирующим данный убыток.   Параметры Mode – режим работы Эксперта: Automatic – автоматический (рекомендуется); Manual
FREE
Aggression Volume Profile
Edson Cavalca Junior
4.55 (11)
Индикаторы
This indicator plots the volume profile by Price on the chart There are 5 ways to view it: By Total Volume Traded (Premium Version); Volume Ticks(Forex) Separated by Buyers and Sellers (Premium Version); Buyers Only (Premium Version); Sellers Only (Premium Version); Business balance (Buyers - Sellers) (Premium Version); . It is possible to select how many days the profiles will be calculated.( Premium Version) On the current day it recalculates the histogram data for each new candlestick.
FREE
Bidu Position Count
Victor Borring Vieira
Индикаторы
Indicador que cria um painel para acompanhamento to total de posições abertas no ativo do gráfivo. São apresentados os dados: Ativo do gráfico Total de posições de venda em aberto Quantidade do volume de posições de venda em aberto Total de posições de compra em aberto Quantidade do volume de posições de compra em aberto. Painel simples mas eficiente para o equilíbrio das ordens
FREE
Url HTML and XML to CSV Mt5 Demo
Boubacar Tidiane Traore
Утилиты
Общая информация Утилита URL html and xml to csv предназначена для получения содержимого формата html или xml из URL-адресов и для загрузки его в выходной файл формата txt или csv. Она позволяет получать веб-страницы целиком, начиная с протокола http, в виде документа для дальнейшего в мобильном приложении или в терминале MetaTrader. Это полезно для получения наибольшей пользы из данных о событиях и экономических календарях, а также публикаций, связанных с инструментами, доступными на торговом т
FREE
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
Индикаторы
Gold Venamax – это лучший биржевой технический индикатор. Алгоритм индикатора анализирует движение цены актива и отражает волатильность и потенциальные зоны для входа. Live Signal of manual trading >>>   [ Click Here ] Особенности индикатора: Это супер индикатор с Magic и двумя Блоками трендовых стрелочников для комфортной и профитной торговли. Красная Кнопка переключения по блокам выведена на график. Magic задается в настройках индикатора, так чтобы можно было установить индикатор на два график
World Time Display
Mohd Firuz Fahmi Bin Yusoff
Индикаторы
The best and the only World Time Display for MT5 Features : - JAPAN, LONDON & NEW YORK Time Display - You can customize with different Font, Color And Text Size - You can customize Box Position and Box Color to meet your satisfaction - Only For Metatrader 5 - Customize GMT according to your Time Zone - Simple To Use. Just Attach to your MT5 - No hidden code or no errors
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
Period separators
Mykola Demko
5 (6)
Индикаторы
Индикатор Period separators производит разделение периодов по выбору пользователя. Доступные периоды - все таймфреймы терминала, большие и кратные текущему таймфрейму. Если задан некорректный таймфрейм, индикатор исправит пользователя, подобрав корректный. Дополнительный бонус, нестандартные периоды лунных циклов MOON, MOON/2, MOON/4. Рисование разделителей производится индикаторными массивами. Индикатор использует один графический объект для рисования прогресса периода и бара. Графический объе
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Индикаторы
Friend of the Trend: Ваш Трекер Трендов Освойте рынок с помощью Friend of the Trend — индикатора, который упрощает анализ трендов и помогает определить лучшие моменты для покупки, продажи или ожидания. С интуитивно понятным и визуально привлекательным дизайном, Friend of the Trend анализирует движения цен и предоставляет четкие сигналы через цветной гистограмму: Зеленые полосы : Указывают на восходящий тренд, сигнализируя о возможностях для покупки. Красные полосы : Предупреждают о нисходящем тр
FREE
MACD Colored ZeroLag
Farzin Sadeghi Bonjar
4.7 (10)
Индикаторы
Это MQL5-версия индикатора MACD с нулевым запаздыванием, версия для MT4 которого доступна здесь: https://www.mql5.com/ru/code/9993 Также была опубликована цветная версия индикатора, но с ней были некоторые проблемы: https://www.mql5.com/ru/code/8703 Я исправил версию для MT4, содержащую 95 строк кода. На написание версии для MT5 у меня ушло 5 дней (включая чтение логов, несколько тестирование и поиск различий между MT5 и MT4!) В первой моей версии этого индикатора на MQL5 было 400 строк кода, но
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Индикаторы
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Price Position Indicator
Lamont Simone Reynecke
Индикаторы
Price Position Indicator.... This indicator tells you exactly when to buy or sell in the market with alerts, it works on any time frame and with any market of your choice, it is highly accurate and is definitely worth the investment, this indicator performs well with the moving average indicator i also have for sale, be sure to check out my profile to see my products. it gives out buy and sell signals based on where the current price is, it follows the trend as well.
PipTick Pairs Spread MT5
Michal Jurnik
Индикаторы
Индикатор PipTick Pairs Spread использует популярную стратегию, известную как "торговля парами", спредовая торговля или статистический арбитраж. Индикатор измеряет расстояние (спред) между ценами положительно коррелированных инструментов и показывает результат в виде кривой со стандартными отклонениями. В результате любой трейдер может легко определить, когда инструменты находятся слишком далеко друг от друга, и использовать эту информацию для торговли. Применение Наилучшие результаты достигают
Exact Neuron Genuine Algo Genius Engaged
Toha Arekaatera Akutina Gage
3.8 (5)
Эксперты
!! THE FIRST FREE NEURAL NETWORK EA WITH EXCELLENT AND REALISTIC RESULTS.!! Another beautiful work of art, guys you don't know the powerful creations that are created by my developer Nardus Van Staden. Check him out guys and gals, he is the real deal, an amazing person and a professional when it comes to coding and business, if you want work done!, hit him up! you can get in contact with him HERE . THE FOLLOWING PRODUCT IS A FREE VERSION OF A PAID VERSION THAT IS TO COME, PROFITS ARE GOING TO B
FREE
Currency Slope Strength for MT5
Fabio Albano
Индикаторы
Metatrader 5 version of the known "Currency Slope Strength" MT4 indicator. This tool was designed to visually measure the strength of major global currencies in real time, allowing to identify trending currencies, reversals, and cross-currency opportunities. Currencies: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD and USD. Level Crossing alerts (Pop-up,Push,Email). Customizable timeframes (Main and Extra). Customizable colors. Non-repainting . The indicator runs in Strategy Tester, but it may take a while
Divergentes
Dion Lima Dasilva
Эксперты
Descrição Este Expert Advisor (EA) implementa uma estratégia baseada na divergência de preços entre o mini dólar (WDO$N) e o dólar cheio (DOL$N). Ele monitora, segundos antes da abertura do mercado ou ao longo do dia (conforme o modo escolhido), possíveis discrepâncias entre esses dois ativos e efetua ordens no mini dólar, apostando na convergência futura. Principais Recursos Divergência Mínima Configurável: A estratégia utiliza um parâmetro de divergência mínima de 10 pontos, ajustável de acor
FREE
Volume Orderflow Profile MT5
Suvashish Halder
Индикаторы
Introducing   Volume Orderflow Profile , a versatile tool designed to help traders visualize and understand the dynamics of buying and selling pressure within a specified lookback period. Perfect for those looking to gain deeper insights into volume-based market behavior! MT4 Version -  https://www.mql5.com/en/market/product/122656/ The indicator gathers data on high and low prices, along with buy and sell volumes, over a user-defined period. It calculates the maximum and minimum prices during t
Gino Renko
Stephane, Andr Valette
1 (1)
Индикаторы
Another renko-based indicator. It returns different usable values ​​for an EA, and is directly displayed on the main chart. Its setting is very simple: The size of the renko The number of bars taken into account The falling color The color on the rise Returned values: Buffer 0 : Value of the middle Buffer 1 : Value of the Top Buffer 2 : Value of the Bottom Buffer 3 : Direction of renko (0.0 for top ; 1.0 for bottom) Buffer 4 : Ratio of the renko, for example, if it is twice, 3 times, ro more of
VConnect Ticks Data Validator
Omphile Vuyo Molahloe
Утилиты
V-Connect Tick Data Validator is a utility for MetaTrader 5. It checks each tick and rejects invalid data. Features - Checks bid and ask prices - Checks spread and time - Uses only MQL5 functions - Logs results in the Experts tab - Real-time filtering: - Negative or zero spreads - Stale timestamps (>60 seconds) - Reversed bid/ask - **<1ms overhead** — runs on low-spec VPS - **Journal audit trail** — "TICK PASSED" / "TICK REJECTED" How to Use Attach to a chart. In your EA: if (validate_tick(tick
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Индикаторы
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
MultiTimeAnchor MA
Ramon Xavier Da Conceicao
Индикаторы
MultiTimeAnchor MA — ваш новый помощник для умного и удобного анализа рынка! Этот бесплатный индикатор отображает три различных скользящих средних , каждая из которых настроена на уникальный временной период. Это значит, что вы можете видеть, как ведет себя рынок в короткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе — всё одновременно, без необходимости переключаться между графиками. Вы можете выбрать один из нескольких типов скользящих средних, таких как простая скользящая средняя, экспоне
FREE
С этим продуктом покупают
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ5, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT4 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Б
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Индикаторы
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Индикаторы
Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:   нажмите здесь Это первый, ори
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Индикаторы
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps you answer: Who is in control? (Aggressive Buyers vs. S
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Индикаторы
Проще говоря, вы можете начать торговлю, когда рядом с текущей свечой начинают появляться белые цифры — так называемые «пипсы». Белые «пипсы» указывают на то, что сделка на покупку или продажу в данный момент активна и движется в правильном направлении, что обозначается их белым цветом. Когда движение белых пипсов прекращается и превращается в статичный зелёный цвет, это сигнализирует об окончании текущего импульса. Зелёный цвет цифр представляет собой общий заработанный профит в «пипсах», незав
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Индикаторы
Professional Scalping Indicator for XAUUSD and Major Forex Pairs Orderflow Scalp Pro delivers institutional-grade trading intelligence through advanced volume analysis, dynamic VWAP calculations, and precision arrow signals. This complete trading system transforms complex market data into clear, actionable signals for consistent profitability on 3-4 minute timeframes. Three Powerful Components in One System Volume Profile HeatMap Transform your charts into institutional-grade order flow analysis
Real Trend Zigzag PRO
Timo Kosiol
Индикаторы
Real Trend Zigzag PRO   shows the real trend of a market, u nlike the default Zigzag indicator. It calculates the trend in real time and shows green lines for upwards trends, red lines for downward trends and blue lines for no trends.  Regarding the old slogan "the trend is your friend" it helps you to decide if should open a buy or sell position. The PRO version is a multi timeframe zigzag (MTF). Means, it shows the trend of the current timeframe as well as the trend of a higher or lower time.
All Trend power
Israr Hussain Shah
Индикаторы
TrendPower All-In-One Strict v1.00 Description TrendPower All-In-One Strict   is a comprehensive trend-following trading system designed for MetaTrader 5. It acts as a "confluence detector," meaning it filters market noise by requiring multiple technical indicators to agree before generating a signal. The indicator utilizes a "Strict" logic engine, meaning a signal is only generated when momentum, trend direction, and volatility filters all align perfectly. It displays data in a separate sub-win
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
Индикаторы
AI Adaptive Market Holographic System Indicator Based on Microstructure and Field Theory Abstract: This paper aims to explore the construction principles and implementation mechanism of a novel financial market analysis tool—the Micro gravity regression AIselfregulation system. This system fuses Market Microstructure theory, classical mechanics (elasticity and gravity models), information entropy theory, and adaptive AI algorithms. By aggregating Tick-level data in real-time, physically modeling
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Trend Forecaster использует уникальный авторский алгоритм для определения точек входа в сделку по пробойной стратегии. Индикатор определяет ценовые скопления и анализирует движение цены возле уровней и показывает сигнал, когда цена пробивает уровень. Индикатор Trend Forecaster подходит для любых финансовых активов: валюты (Форекс), металлы, акции, индексы, криптовалюты. Также индикатор можно настроить для работы на любых тайм-фреймах, однако в качестве рабочего тайм-фрейма все же реком
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Berma Bands (BBs) является ценным инструментом для трейдеров, стремящихся определить и извлечь выгоду из рыночных тенденций. Анализируя взаимосвязь между ценой и BBs, трейдеры могут определить, находится ли рынок в фазе тренда или диапазона. Посетите [ Блог Berma Home ], чтобы узнать больше. Berma Bands состоят из трех отдельных линий: Upper Berma Band, Middle Berma Band и Lower Berma Band. Эти линии наносятся вокруг цены, создавая визуальное представление движения цены относительно об
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Индикаторы
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Индикаторы
MonsterDash Harmonics - индикатор гармонических моделей (harmonic patterns). Он распознает все основные модели. MonsterDash - панель, отображающая все обнаруженные модели для всех символов и практически всех таймфреймов с возможностью их сортировки и прокрутки . Пользователи могут добавлять собственные пользовательские модели . MonsterDash может открывать и обновлять графики с найденной моделью. Настройки Настройки индикатора по умолчанию достаточно эффективны большую часть времени. Вы можете н
MR Reversal Patterns 5
Sergey Khramchenkov
5 (2)
Индикаторы
В торговой системе "Masters of Risk" один из основных концептов связан с местами, где рынки меняют направление. По сути, это смена приоритета и нарушение структуры тренда на экстремумах рынка, где предположительно находятся или находились бы стоп-лоссы "умных" участников, которые стоят за границами накоплений объема. По этой причине называем их "Разворотные фигуры" - места с большим весом для начала нового и сильного тренда. Некоторые из важных преимуществ индикатора заключаются в следующем: Чер
Другие продукты этого автора
Indicador Fimathe
Thiago Pereira Pinho
5 (4)
Индикаторы
Линии поддержки и сопротивления: Динамические и перемещаемые линии для определения ключевых уровней. Референсный канал: Создает канал между поддержкой и сопротивлением, отображая расстояние в пунктах. Нейтральная зона и каналы для тейк-профита: Генерирует нейтральную зону и несколько каналов для тейк-профита в зависимости от направления рынка (восходящий или нисходящий тренд). Разделение канала: Делит канал на квартили (25%, 50%, 75%) для определения зон интереса. Интерактивные кнопки: Заблокир
FREE
ADX Histogram Indicator
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
The ADX  Histogram is a modern and visual upgrade of the classic Average Directional Index (ADX) . It transforms the standard ADX and DI+ / DI– values into a color-coded histogram , making trend analysis much clearer and faster. Key Features: Histogram with four states : Blue = Normal Buy Trend Green = Strong Buy Trend Orange = Normal Sell Trend Red = Strong Sell Trend Automatic strength detection : uses the ADX line to separate “normal” vs. “strong” signals. Fully customiz
FREE
CMF Scalping Indicator
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Динамический Расчет CMF: Настройте период для Денежного Потока Чайкина (CMF) , чтобы точно настроить ваш анализ и максимизировать точность сигнала. Интуитивно Понятные Цветовые Оповещения: Мгновенно интерпретируйте рыночные условия с помощью четких визуальных сигналов: Зеленый Алерт: Указывает на зону Перекупленности – сигнализируя о потенциальной возможности для продажи. Красный Алерт: Указывает на зону Перепроданности – предлагая потенциальную возможность для покупки. Серый Алерт:
FREE
Keltner Channels Modern
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
The Keltner Channel Pro is a modern and enhanced version of the classic Keltner Channel , designed for traders who want to identify trends, reversals, and overbought/oversold zones with greater accuracy. Built with EMA (Exponential Moving Average) and ATR (Average True Range) , this indicator automatically adapts to market volatility, providing dynamic channels that help filter noise and improve trade timing. Key Features: Main channel (upper, middle, and lower) based on EMA + ATR. Opt
FREE
Tick Volume
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Индикаторы
TickVolume: Продвинутый Индикатор Объема TickVolume — это продвинутый индикатор, основанный на гистограмме тикового объема , который сочетает направленную силу (Бычью/Медвежью) с логикой поглощения ордеров . Он предоставляет четкое представление о доминировании на рынке между покупателями и продавцами, помогая выявлять сильные дисбалансы или фазы нейтрализации . Ключевые Особенности: Направленная Цветовая Гистограмма Сильные Быки ( Bull Strong ) – доминирующие импульсы покупок. Слабы
Sync
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Утилиты
Sync Indicator для MetaTrader 5 (MT5): Синхронизация Графиков и Объектов Расширьте возможности вашего анализа на нескольких графиках с помощью Sync Indicator.   Это идеальный инструмент для трейдеров, использующих Price Action, Smart Money Concepts (SMC) или любые стратегии, требующие точной корреляции между таймфреймами. Этот профессиональный инструмент выходит за рамки простой синхронизации мыши. Он   копирует ваш технический анализ (линии, каналы, прямоугольники)   на другие графики и осна
DTK Scalping Panel
Thiago Pereira Pinho
Утилиты
A powerful and intuitive trade management tool designed for scalpers and intraday traders. Created to complement the Nampim Samba Scalper strategy , it allows traders to open, manage, and close positions quickly without leaving the chart. Key Features: ️ Customizable trading panel – choose position (left, right, center, top, bottom). One-click trading buttons – instantly open Buy/Sell trades with pre-set lot sizes. Close management – close last 1/2/3 trades or all Buy/Sell positions wit
FREE
CMF Scalping
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Динамический Расчет CMF: Настройте период для Денежного Потока Чайкина (Chaikin Money Flow, CMF) , чтобы точно настроить ваш анализ и максимизировать точность сигнала. Интуитивно Понятные Цветовые Оповещения: Мгновенно интерпретируйте рыночные условия с помощью четких визуальных сигналов: Зеленый Алерт: Указывает на зону Перекупленности – сигнализируя о потенциальной возможности для продажи. Красный Алерт: Указывает на зону Перепроданности – предлагая потенциальную возможность для покуп
FREE
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Ключевые Особенности: Гистограмма Кумулятивной Дельты – Визуализирует чистый объем покупок против объема продаж в реальном времени. Медианы Объема Покупок/Продаж – Горизонтальные линии, показывающие средние уровни объема покупок и продаж. Умная Классификация Объема – Разделяет: Сильные Покупки (Зеленый) – Бычье давление. Сильные Продажи (Красный) – Медвежье давление. Медиана Объема Покупок (Синяя Линия) – Ориентир для типичного объема покупок. Медиана Объема Продаж (Оранжевая Линия) – Орие
Real Flow Defense Levels MT4
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
️ Real Flow Defense Levels: Уровни Защиты Высокого Воздействия Индикатор Real Flow Defense Levels — это проприетарный инструмент, разработанный для выявления и построения значимых ценовых зон с высокой уверенностью непосредственно на вашем основном торговом графике. Он использует динамический, основанный на объеме анализ для определения того, где рынок ранее демонстрировал самую сильную защиту или концентрацию активности . Эти построенные линии служат динамическими уровнями поддержки и сопроти
Market Profile TPO MT4
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
MarketProfileTPO: Анализ TPO в MetaTrader 5 Индикатор   MarketProfileTPO   для MetaTrader 5 — это мощный инструмент, предназначенный для отображения концепции   Рыночного Профиля   ( Market Profile ), основанной на анализе   Временных Ценовых Возможностей (TPO) , прямо в главном окне вашего графика. Этот индикатор рассчитывает и отображает распределение цен за определенный период, выделяя ключевые области рыночной активности и концентрации. Он особенно оптимизирован для   высоковолатильных ин
Follow Line MT4
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Stop chasing the market. The Follow Line Indicator provides clear, high-probability signals right on your chart. This advanced tool features a Dynamic Trend Line that instantly adapts to market structure. It’s your immediate visual reference: Blue means you're in an uptrend, and Red signals a downtrend. The core function tracks price extremes and volatility to define the true trend strength. The best part is the automatic signal generation: Buy Arrow: Appears when the trend line flips from Re
Volume Compair Indicator
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Ключевые Особенности: Гистограмма Кумулятивной Дельты – Визуализирует чистый объем покупок против объема продаж в реальном времени. Медианы Объема Покупок/Продаж – Горизонтальные линии, показывающие средние уровни объема покупок и продаж. Умная Классификация Объема – Разделяет: Сильные Покупки (Зеленый) – Бычье давление. Сильные Продажи (Красный) – Медвежье давление. Медиана Объема Покупок (Синяя Линия) – Ориентир для типичного объема покупок. Медиана Объема Продаж (Оранжевая Линия) – Орие
Market Profile TPO Indicator
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
MarketProfileTPO: Анализ TPO в MetaTrader 5 Индикатор MarketProfileTPO для MetaTrader 5 — это мощный инструмент, предназначенный для отображения концепции Рыночного Профиля ( Market Profile ), основанной на анализе Временных Ценовых Возможностей (TPO) , прямо в главном окне вашего графика. Этот индикатор рассчитывает и отображает распределение цен за определенный период, выделяя ключевые области рыночной активности и концентрации. Он особенно оптимизирован для высоковолатильных инструментов ,
Real Flow Defense Levels
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
️ Real Flow Defense Levels: Уровни Защиты Высокого Воздействия Индикатор Real Flow Defense Levels — это проприетарный инструмент, разработанный для выявления и построения значимых ценовых зон с высокой уверенностью непосредственно на вашем основном торговом графике. Он использует динамический, основанный на объеме анализ для определения того, где рынок ранее демонстрировал самую сильную защиту или концентрацию активности . Эти построенные линии служат динамическими уровнями поддержки и сопроти
Follow Line
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
The Follow Line Indicator is an essential technical analysis tool that provides a clear, immediate visualization of the trend while detecting high-probability reversals in real-time. By combining adaptive price tracking with clear visual alerts, it transforms complex data into actionable trading signals. Key Features Dynamic Trend Line: Tracks the market's prevailing direction, automatically adjusting to each new price extreme. Clear Colors: The line turns Blue during uptrends and Red during dow
Fimathe Painel
Thiago Pereira Pinho
Утилиты
Indicador Fimathe   agora com entrada Automática Tamanho e posição do painel selecionáveis.   LINHAS DINÂMICAS  - Suporte e resistência interativas e arrastáveis   ZONA NEUTRA INTELIGENTE   - Área crítica entre os movimentos   MÚLTIPLOS CANAIS DE TAKE   - Projeções precisas de lucro   SISTEMA DE ALERTAS   - Notificações visuais e sonoras   FATIAMENTO PRECISO   - Divisão em 25%, 50% e 75%   BOT OPERACIONAL   - Execute trades automaticamente! NOVIDADE EXCLUSIVA:   Ativação Inst
Price Compass
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Price Compass — это мощный инструмент технического анализа, разработанный для работы в качестве навигационной системы тренда на финансовых рынках. Он оценивает среднее направленное давление рынка, эффективно отфильтровывая краткосрочный шум, чтобы ясно определить доминирующее движение. Индикатор количественно определяет, насколько текущая цена отклонилась от своего "центрального среднего", предоставляя точный сигнал рыночной ориентации (Бычья, Медвежья или Нейтральная). Интерпретация (Три Состоя
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв