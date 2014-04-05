Tick Volume Indicator

TPSproTrend PRO는 시장이 실제로 방향을 바꾸는 순간을 포착하여 움직임의 시작점에서 진입점을 형성합니다. 가격이 움직이기 시작할 때 시장에 진입해야 하며, 이미 가격 변동이 일어난 후에 진입해서는 안 됩니다. (지표) 신호를 다시 그리지 않고 진입점, 손절매, 이익실현을 자동으로 표시하여 거래를 명확하고 시각적이며 체계적으로 만들어줍니다. 설명서 (러시아어) - MT4 버전 주요 장점 신호 재표시 없이 신호가 표시됩니다. 모든 신호는 고정되어 있습니다. 화살표가 나타나면 - 그것은 더 이상 변하거나 사라지지 않을 것입니다. 잘못된 신호의 위험 없이 안정적인 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 바로 사용 가능한 매수/매도 진입점 이 지표는 거래 진입에 가장 적합한 시점을 자동으로 판단하여 차트에 화살표로 표시합니다. 추측이나 주관적인 분석이 아닌, 명확한 신호만 있습니다. 자동 손절매 및 이익실현 영역 신호 직후에 다음