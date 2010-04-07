Tick Volume Indicator
- 指标
- Thiago Pereira Pinho
- 版本: 5.3
- 更新: 11 十二月 2025
- 激活: 20
TickVolume 是一款先进的 订单流与成交量分析 (Order Flow & Volume Analysis) 工具，专为 Metatrader 5 设计。它实时追踪买卖双方的跳动点主导权，并将原始的跳动点成交量转化为直观且实用的可视化信息。通过多层动态柱状图，它清晰地突出显示了市场的强势、弱势、速度和吸收区域。
✨ 独家功能与先进技术 (Exclusive Features and Advanced Technology)
-
多层主导权追踪：
-
强势与弱势： 采用可变厚度柱状图（粗柱表示强势主导，细柱表示弱势运动）。
-
集成衰减系统 (Fade System)： 捕获压力的连续性。即使在高成交量柱之后，条形图的尺寸和颜色也可以保持（衰减），表明订单流中存在持续的进攻性。
-
-
速度组件 (Velocity Component) - 速度叠加：
-
v4.5 新增功能。 识别跳动点成交量显著超过动态中位数的情况，通过两个独立图层（看涨速度和看跌速度）发出加速和潜在突破的信号。
-
-
动态成交量中位数 (金色线条)：
-
为跳动点成交量建立自适应基线，帮助交易者评估当前成交量与近期市场平均水平的关系。
-
-
吸收/平衡检测 (灰色)：
-
发出盘整或吸收阶段的信号，即尽管成交量较高，但价格可能停滞不前。
-
-
智能和可定制的警报：
-
当跳动点速度 (Tick Speed) 超过用户定义的警报阈值 ( alertThreshold ) 时，会触发视觉和声音通知，提醒注意潜在的市场高潮或运动加速。
-
📊 如何在图表上解读 (How to Interpret on the Chart)
|图层 (颜色)
|市场状态 (Market State)
|含义 (使用建议)
|深蓝色 (强势)
|强劲看涨主导
|订单流中存在高买盘进攻性。潜在的持续或开始上涨趋势。
|火砖红 (强势)
|强劲看跌主导
|订单流中存在高卖盘进攻性。潜在的持续或开始下跌趋势。
|浅蓝色 (弱势)
|疲软看涨主导
|上涨趋势运动中成交量参与度低。警示潜在的反转或暂停。
|浅红色 (弱势)
|疲软看跌主导
|下跌趋势运动中成交量参与度低。警示潜在的反转或暂停。
|蓝/红 (速度)
|加速/跳动点过剩
|跳动点成交量显著高于中位数。发出市场高潮或突破确认的信号。
|灰色 (吸收)
|吸收/平衡
|伴随成交量的停顿。关键指标表明进攻性正在被大参与者吸收。
|金色线条 (中位数)
|成交量基线
|参考当前成交量是高还是低。